De parte de Todo Por Hacer February 2, 2022 20 puntos de vista

Autor: Miguel Salavert. Editorial Jarramplas. Extremadura, 2021. 152 páginas

Miguel no encaja en la sociedad y vive en sus adentros. Su vida actual es un decorado del que duda por momentos. Mientras recorre las calles de Mérida, somos testigos de sus pensamientos, de las inquietudes sociales y existenciales que le asaltan… un flujo continuo de ideas que denotan una inteligencia sensible. En Desde el sur encontramos una rica descripción de la experiencia vital y de las sensaciones cotidianas: algo que sucede, un objeto, una conversación, le trae a Manuel algún recuerdo y de repente viajamos a su pasado por unas páginas. Así vamos descubriendo partes de su historia: su niñez, su compromiso político de joven durante la Transición, que interpela a toda una generación, el desencanto posterior y la aceptación de una vida prefabricada por parte de muchos de sus compañeros, ante lo que él no sabe si “radicalizarse o retirarse al monte como un ermitaño”, sus amores, su constancia y su lucha por un mundo más justo…

El protagonista ahora lleva una vida en apariencia normal como profesor de filosofía en un instituto de secundaria, pero la novela nos da la posibilidad de sumergimos en su particular mundo interior, donde se conjugan la mitología clásica, los mensajes de sus artistas y pensadores de cabecera, el problema ecológico, el colapso y la deriva de la sociedad, la espiritualidad, los conflictos familiares… Cuestiones que el autor aborda con maestría y un marcado lenguaje poético. Aquí se integra el mito, lo histórico o lo social en la experiencia personal, en un relato que evoca una forma de pensar analítica pero a la vez simbólica. Manuel conversa con sus compañeros y bromea con sus jóvenes alumnos, de quienes se siente cómplice, pero en su fuero interno lucha contra la melancolía y vive una tensión entre opuestos: su intimidad y el afuera, la naturaleza y la sociedad, el yo y los demás…

Por momentos, no hay diferencia entre la realidad y la fantasía, hay cosas que Manuel no sabe si han ocurrido o si las ha imaginado. Todo se mezcla: realidad, tiempos pasados, ensueños… Manuel se debate entre la cordura y la locura. Y aún así se mantiene idealista, risueño y coherente con su forma de ser. En Desde el sur asistimos a una imaginación desbordante, la trama se desarrolla en escasos días pero nos muestra toda una vida, compleja y sin edulcorantes.

Una novela filosófica, una historia introspectiva y cercana, un fresco realista plasmado desde la subjetividad de su protagonista.

