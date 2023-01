–

De parte de Todo Por Hacer January 24, 2023 237 puntos de vista

Editorial: La Felguera. Varios autores. A帽o: 2022. P谩ginas: 484.

Este libro que se ha sumergido en el subsuelo de decenas de archivos hist贸ricos, es la guerra que jam谩s te contaron, una en donde las grandes historias dan paso a aquellas otras protagonizadas por los sin nombre. Singulares, extraordinarias y, en gran medida, desconocidas, que reflejan la movilizaci贸n total y la generosidad de un pueblo que sosten铆a las armas y las vicisitudes de la vida cotidiana en pleno conflicto b茅lico.

Batallones de la Muerte 鈥攁narquistas con huesos y calaveras y hasta cuchillos, imitando a los arditi italianos鈥 o Legionarios de la Muerte que marcharon contra los otros, los preparad铆simos legionarios del 芦隆Viva la muerte!禄. En los primeros meses de guerra, la llamada a las armas fue pr谩cticamente total. Jinetes armados, trenes de 芦agitaci贸n禄, blindados caseros, gudaris, dinamiteras, dirigibles ardiendo en la Casa de Campo, milicias de mujeres e incluso empleadas de una perfumer铆a empu帽aron las armas y se pusieron el ya famoso mono de obrero.

No hubo sector que no crease su particular imaginario antifascista: matarifes, peluqueros o toreros, entre muchos otros, crearon sus propios grupos armados, sin experiencia militar previa, mientras los cabarets segu铆an abiertos a pesar de los bombardeos y la moralina republicana. Pod铆as ir al cine Durruti y pasear por la avenida de Rusia o la calle Mateo Morral. Contra tropas africanas, italianas o alemanas, armas caseras, arte surgido entre los escombros, revistas de agitaci贸n, Escuelas de Ch贸feres de Mujeres Libres, 芦brujas禄 y ciclistas antifascistas.

Todo eso est谩 en este obra, una gran antolog铆a ilustrada elaborada por Agente Provocador, y que es deliberadamente parcial: recoge solamente la memoria de los nuestros, esa que hay que cuidar y preservar para precisamente no olvidar. As铆 es: no olvidarlos a ellos y ellas, h茅roes y hero铆nas casi siempre an贸nimos que sufrieron un golpismo b谩rbaro dirigido contra el mismo pueblo, con su consiguiente guerra, y que los marc贸 鈥攜, de paso, tambi茅n a nosotros, depositarios de una memoria fr谩gil鈥 y envi贸 al exilio o bien acabaron en cunetas a煤n hoy sin exhumar.