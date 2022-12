–

Comenzamos hoy una serie de art铆culos, que se publicar谩n los lunes, sobre resistencias civiles a lo largo de todo el mundo. Pensamos que esta aportaci贸n puede ser relevante para divulgar en Espa帽a algo que en otras partes quiz谩 tiene una mejor recepci贸n en los medios pero que aqu铆, sobre todo por problemas de idioma, no de inter茅s, no ha tenido tanta acogida. Son muchos los puntos del planeta en los que se han desarrollado luchas noviolentas (muchas exitosas) y que son desconocidas. Queremos contribuir a su difusi贸n para reforzar nuestros conocimientos y argumentos noviolentos. Esperamos que os sea de inter茅s y disfrut茅is.

Comenzamos con la lucha noviolenta que desemboc贸 con la independencia de Ghana. Ghana es hoy un pa铆s de 31鈥5 millones de habitantes en algo menos de la mitad que la extensi贸n de Espa帽a. Su 脥ndice de Desarrollo Humano (2021) es de 0鈥632 y ocupa el lugar 133 en un IDH que se considera medio.

El presente art铆culo se basa en el trabajo de Gail Presbey titulado Ghana: nonviolent resistance in the independence movement: 1890-1950. El trabajo de Presbey est谩 publicado en Lynne Rienner Publishers. Boulder. London y ha sido editado por Maciej J. Bartkowski en Recovering nonviolent history. Civil resistances in liberation struggles.



Gail Presbey

Gail Presbey ense帽a paz y justicia social, 茅tica, filosof铆a y cultura africanas y otros cursos relacionados con la filosof铆a social y pol铆tica en la Universidad de Detroit Mercy. Los intereses de Presbey est谩n en las exploraciones transculturales y feministas de la filosof铆a y la filosof铆a de la no violencia.

Presbey nos ofrece un breve recorrido contextualizador por la historia de Ghana. En 茅l destaca la cuesti贸n de que Ghana el reino independiente de los Ashanti (antes de la colonizaci贸n brit谩nica) ten铆a todos los atributos de una naci贸n moderna, incluido el territorio, el gobierno central, la polic铆a y el ej茅rcito, el idioma y la ley (aqu铆 nos permitimos tildar como curioso, aunque habitual, el hecho de caracterizar a la polic铆a y al ej茅rcito y no a la cultura, por ejemplo, como uno de los atributos de una naci贸n moderna).

Presbey reconoce que el impacto de la resistencia civil noviolenta masiva en la formaci贸n del nacionalismo ghan茅s necesita una mayor exploraci贸n, pero est谩 claro, aunque rara vez se reconoce, que facilit贸 este proceso de construcci贸n nacional.

Algunos antepasados hist贸ricos de acciones noviolentas

Muy posiblemente si se rastrease con inter茅s por los historiadores la realidad de la noviolencia en Ghana en siglos pasados nos llevar铆amos sucesivas sorpresas al encontrar m煤ltiples ejemplos. A煤n as铆, Presbey nos se帽ala que los or铆genes de la resistencia noviolenta en Ghana son antiguos y la fecha m谩s remota que nos ofrece es 1896. Entonces est谩 datada la protesta de las mujeres de Accra contra los impuestos sobre la vivienda que introdujo Gran Breta帽a. Las mujeres hicieron una marcha a la Casa de Gobierno neg谩ndose ruidosamente a dispersarse cuando el gobernador se neg贸 a reunirse con ellas. Luego enviaron una petici贸n al secretario colonial en Londres, aunque no lograron cambiar la pol铆tica brit谩nica.

La primera organizaci贸n expl铆citamente pol铆tica en la colonia fue la Sociedad de Protecci贸n de los Derechos de los Abor铆genes (ARPS), fundada en 1897 para hacer campa帽a contra un proyecto de ley que ced铆a el control de 鈥渢odas las tierras bald铆as y no ocupadas鈥 a las autoridades coloniales. En 1898, ARPS envi贸 una delegaci贸n a Londres para reunirse con el secretario colonial y logr贸 que se retirara el proyecto de ley.

En 1902, Mensah Sarbah y otros establecieron el Fondo Nacional de Educaci贸n de Mfantsi para establecer escuelas primarias y secundarias independientes donde los alumnos pudieran leer y escribir en Fante y, en consecuencia, poder as铆 establecer una literatura y una historia de Fante.

Desde 1895 en adelante, Gran Breta帽a practic贸 cada vez m谩s el 鈥済obierno indirecto鈥, estableciendo una Administraci贸n Nativa en sus colonias de 脕frica Occidental, una pol铆tica criticada como una maniobra que enfrentaba a los jefes tradicionales con las crecientes demandas de la 茅lite educada.

Casely Hayford, que trabajaba perpetuamente por una alianza m谩s amplia contra el colonialismo, en 1920, convoc贸 el primer Congreso Nacional de 脕frica Occidental Brit谩nica (NCBWA), que involucr贸 a activistas de las cuatro colonias brit谩nicas y redact贸 una carta de dieciocho demandas.

El primer sindicato de Gold Coast se fund贸 en 1939 y en 1941, el gobierno colonial ten铆a un sistema de registro que condujo a los sindicatos a un modelo brit谩nico donde la acci贸n industrial ten铆a que ser apol铆tica y limitada a cuestiones laborales.

Precursores de movimiento de independencia noviolento en Ghana

Los eventos que se destacan a continuaci贸n fueron precursores inmediatos del movimiento de independencia de la d茅cada de 1950. Ofrecieron experiencia pr谩ctica en acciones noviolentas que resultaron 煤tiles para organizar la resistencia posterior:

El boicot al cacao de 1937. Gran Breta帽a hab铆a invertido en la infraestructura de Ghana mediante la construcci贸n de v铆as f茅rreas y la profundizaci贸n del puerto de Takoradi para expandir las exportaciones de cacao, que se hab铆an convertido en alrededor del 60 % de los ingresos de la colonia. En la depresi贸n econ贸mica mundial, los precios cayeron a un tercio de su nivel de 1927 y las empresas europeas formaron un c谩rtel de fijaci贸n de precios: United Africa Company. Los agricultores y comerciantes respondieron organizando una negativa a vender cacao combinada con un boicot a los productos importados en 1930-1931, pero este primer boicot dur贸 solo dos meses. Fracas贸 porque no se observ贸 universalmente. Sin embargo, 7 a帽os m谩s tarde, una alianza de corredores, mujeres del mercado y jefes organiz贸 un boicot mucho m谩s exitoso del cacao. Este segundo boicot dur贸 siete meses, desde octubre de 1937 hasta abril de 1938, y alcanz贸 niveles de participaci贸n de alrededor del 80 %, particularmente en las zonas rurales. Las mujeres del mercado reforzaron el boicot contra los productos extranjeros al negarse a comprarlos. Los camioneros se negaron a entregar mercanc铆as e incluso los pescadores se negaron a pescar. Bajo esta presi贸n, los peque帽os importadores encontraron que sus existencias se acumulaban mientras que, en Gran Breta帽a, los trabajadores textiles fueron despedidos debido a la reducci贸n de las exportaciones de telas. El gobierno brit谩nico presion贸 para que el gobernador actuase pero 茅ste se neg贸 y aconsej贸 al gobierno brit谩nico que calmara la situaci贸n mediante el nombramiento de una Comisi贸n de Investigaci贸n. Dicha comisi贸n se form贸 y acab贸 condenando a las empresas europeas.

Un inciso: el neocolonialismo econ贸mico actual

Aqu铆 hacemos un inciso pues tras casi 2 siglos de lucha por conseguir un precio justo para el cacao del Oeste africano. A煤n vemos noticias de 2019 que titulan: Ghana y Costa de Marfil echan un pulso a la industria mundial del cacao. Ambos pa铆ses piden un precio m铆nimo de venta de 2.300 鈧 por tonelada y anuncian que por debajo de 茅l no vender谩n. El objetivo de ambos pa铆ses es que se pague un precio que permita elevar lo que cobran los agricultores, los cuales reconocen que viven en la miseria. Destaca que s贸lo la empresa Mars est谩 de acuerdo con la propuesta de ambos pa铆ses. El cacao da trabajo en Ghana a 800.000 familias. En otra noticia: La verdad inc贸moda detr谩s del chocolate que tomas, nos enteramos de que en 脕frica Occidental hay 1鈥5 millones de ni帽os trabajando ilegalmente cacao por salarios que les llevan a la pobreza y en condiciones peligrosas (la gran mayor铆a de los peque帽os trabajan en las peores formas de trabajo infantil, realizan tareas peligrosas como transportar cargas pesadas, usan herramientas peligrosas, est谩n expuestos a plaguicidas o trabajan con fuego para limpiar la maleza). En todo 脕frica Occidental 2鈥5 millones de familias trabajan en el cacao.

Las campa帽as noviolentas hist贸ricas que rese帽amos tienen su correlato actual:

鈥淯nas 10 compa帽铆as producen un 90% del chocolate en el mundo鈥, explica a El Confidencial Ynzo van Zanten, responsable de comunicaci贸n de Tony鈥檚 Chocolonely, un proyecto mundial que trata de erradicar la esclavitud en los campos de recolecci贸n de cacao, demostrando que es posible hacer un chocolate competitivo en el mercado sin explotaci贸n. Ynzo apunta a algunas marcas m谩s conocidas en Espa帽a como Nestl茅 y Ferrero como parte del problema.

En el a帽o 2005, el periodista holand茅s Teun van de Keuken (Tony) fund贸 una marca de chocolate, que esconde un gran proyecto para crear una industria del cacao m谩s justa. Tras conocer la dura realidad detr谩s de la industria del cacao sinti贸 que deb铆a hacer algo por cambiarla y cre贸 Tony鈥檚 Chocolonely, un chocolate que acaba de llegar a Espa帽a. Su misi贸n es muy clara, pero no por ello f谩cil, conseguir que el chocolate 100% de libre de esclavos sea la norma en la industria del cacao. El proyecto ha dise帽ado su cadena de producci贸n en c贸digo abierto que han llamado Tony鈥檚 Open Chain, fundamentada en cinco pilares clave: trazabilidad del cacao, pagar un precio m谩s alto, agricultores empoderados, ir por el largo plazo y mejorar la calidad y la productividad. Todo ello con el objetivo de contribuir a un comercio justo: sistema de trazabilidad de las semillas de cacao, asegurando as铆 que estas no provienen de plantaciones donde exista mano de obra esclava o infantil ilegal; pagan precios m谩s elevados (por encima del mercado) a los agricultores, ayud谩ndoles a ser m谩s aut贸nomos a largo plazo fomentando la creaci贸n de cooperativas, con miras a mejorar la productividad y generar menor dependencia del cacao. 鈥淐uando Albert Heijn, uno de los supermercados m谩s grandes de Holanda, comenz贸 a elaborar su chocolate sin recurrir a explotaciones con esclavitud tan solo subieron 8 c茅ntimos la tableta鈥, ejemplifica.

El Quinto Congreso Panafricano se reuni贸 en Manchester, Inglaterra, en octubre de 1945. De los noventa delegados, veintis茅is eran de 脕frica, incluidos los futuros l铆deres de pa铆ses independientes. Como Nkrumah explic贸 m谩s tarde, el Congreso de 1945 acord贸 un plan de acci贸n 鈥渂asado en la t茅cnica gandista de la no cooperaci贸n noviolenta, en otras palabras, la retenci贸n del trabajo, la desobediencia civil y el boicot econ贸mico鈥. Impresionados por el 茅xito de la resistencia noviolenta en la India, los movimientos africanos ten铆an una preocupaci贸n real de que las represalias coloniales contra la violencia cobrar铆an un alto precio. Este fue tambi茅n un momento de optimismo porque los aliados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial hab铆an reafirmado el derecho a la autodeterminaci贸n.

Otro poar茅ntesis: nos impresiona mucho que en cumbres de alto nivel en los a帽os 40, 50 y 60 tuviesen como principal tema de debate la oposici贸n violencia-noviolencia. Dicho datos nos ha de hacer reconocer la importancia hist贸rica de la noviolencia y lo mucho que se han olvidado, interesadamente, sus aportaciones.

Gran Breta帽a, como otras potencias europeas, dependi贸 en gran medida de los reclutas coloniales durante las dos guerras mundiales: ex-militares que regresaban trajeron a casa ideas y aspiraciones adquiridas a trav茅s de sus experiencias en el mundo exterior. Frank W. Aidoo explic贸, 鈥淣o vimos mucha diferencia en c贸mo nos gobernaban a nosotros y c贸mo los brit谩nicos gobernaban a los indios. Cuando regresamos [a Gold Coast] comenzaron las negociaciones para la independencia India. Nosotros, que tuvimos la suerte de ir a la India para conocer de primera mano las condiciones all铆 y compararlas con las condiciones aqu铆, no vimos ninguna raz贸n por la cual se le deber铆a otorgar la independencia a la India y no a nuestras colonias africanas, porque no vimos mucha diferencia entre la India y Ghana.

La lucha noviolenta por la independencia de Ghana: la acci贸n positiva

Los ghaneses ganaron su independencia mediante boicots, huelgas, asociaciones y compromisos inteligentes, pero por lo general no los describen como m茅todos de acci贸n noviolenta. El t茅rmino popularizado por Kwame Nkrumah, l铆der de la lucha por la independencia, fue acci贸n positiva. Adem谩s, la acci贸n positiva se identifica con el propio Nkrumah. Tristemente, m谩s tarde, como presidente de Ghana, apoy贸 activamente la lucha armada en otras partes de 脕frica mientras recurr铆a al autoritarismo en casa.

Nkrumah domin贸 la vida pol铆tica de su pa铆s desde 1951 hasta su derrocamiento en un golpe de Estado militar el 24 de febrero de 1966 hecho por el Consejo de Liberaci贸n Nacional, grupo que contaba con apoyo de la CIA. Dicho golpe adem谩s result贸 en la privatizaci贸n de muchas de las empresas estatales del pa铆s.

En su juventud, Nkrumah, en 1935 abandon贸 Ghana en direcci贸n a los Estados Unidos. All铆 se gradu贸 en econom铆a, sociolog铆a y psicolog铆a mientras trabajaba en una f谩brica de jab贸n, de camarero de barco o vendiendo pescado en la calle. En 1945 viaj贸 a Londres para estudiar derecho, pero abandon贸 la carrera para dedicarse al activismo pol铆tico, de izquierda y antiimperialista.

Nkrumah y su conciencia de la necesidad de incluir a los miembros m谩s pobres de la sociedad en un movimiento de base generalizado, no podr铆a haber tenido 茅xito a menos que el pueblo ghan茅s tuviera la voluntad, las habilidades y la disciplina necesarias. Nkrumah, en julio de 1949, form贸 el Partido Popular de la Convenci贸n (CPP), a veces llamado de los 芦muchachos de la terraza禄 (aquellos que no ten铆an hogar y dorm铆an en las terrazas de los ricos). El enfoque de Nkrumah: 鈥淪e hizo sentir al agricultor, al pescador, al peque帽o comerciante y al trabajador que eran tan importantes como los abogados para contribuir al progreso del pa铆s鈥.

La campa帽a de acci贸n positiva de 1950-1951 preve铆a huelgas, boicots y falta de cooperaci贸n. Como explic贸 m谩s tarde Nkrumah: 鈥淣o ten铆amos armas, pero incluso si las tuvi茅ramos, las circunstancias eran tales que ten铆amos abiertas alternativas noviolentas, y era necesario probarlas antes de recurrir a otros medios鈥.

Nkrumah deline贸 tres categor铆as de acci贸n positiva:

(1) agitaci贸n pol铆tica constitucional leg铆tima;

(2) campa帽as educativas y en peri贸dicos, incluida la educaci贸n pol铆tica, la agitaci贸n, los discursos de plataforma y el establecimiento de escuelas y universidades independientes; y

(3) 鈥渃omo 煤ltimo recurso, la aplicaci贸n constitucional de huelgas, boicots y no cooperaci贸n bajo el principio de la noviolencia absoluta.

El gobierno colonial recibi贸 el llamado de acci贸n positiva de Nkrumah mult谩ndolo con 400 libras esterlinas y arrestando a varios editores de peri贸dicos.

Mientras los peri贸dicos apoyados por el CPP ped铆an una acci贸n positiva, el gobierno colonial transmit铆a contrapropaganda en la radio, dici茅ndole a la gente que volviera al trabajo y abriera sus tiendas. La mayor铆a de las tiendas de la ciudad cerraron el 9 de enero de 1950, pero al d铆a siguiente el entusiasmo pareci贸 decaer y al d铆a siguiente algunas tiendas reabrieron. Cuando Nkrumah dio un paseo por Accra el 11 de enero, vestido con una bata t铆pica de los Territorios del Norte de Ghana, la gente comenz贸 a seguirlo. En poco tiempo, una gran multitud se reuni贸 frente a las oficinas de Accra Evening News. Nkrumah se dirigi贸 a la multitud y les pidi贸 que llenaran la arena esa noche. Su discurso en la arena, y su cobertura informativa favorable, resucit贸 el movimiento y la huelga. En vano, el gobierno colonial actu贸 contra la prensa, suspendiendo tres peri贸dicos y acusando a sus editores de sedici贸n.

Posteriormente, tras unas protestas violentas en las que murieron 2 polic铆as, Nkrumah fue arrestado acusado de organizar una huelga 鈥減ol铆tica鈥 ilegal 鈥攃onvocada no en un conflicto laboral, sino para presionar al gobierno鈥 y se le culp贸 de la muerte de dos polic铆as. En su juicio, Nkrumah, describi茅ndose a s铆 mismo como disc铆pulo de Gandhi, insisti贸 en que la acci贸n positiva era absolutamente noviolenta. Fue condenado a 12 meses de trabajos forzados.

Mientras Nkrumah y otros l铆deres estaban en la c谩rcel, su movimiento de masas entr贸 en acci贸n. El CPP (partido que hab铆a fundado Nkrumah) barri贸 los siete esca帽os en las elecciones del Consejo Municipal de Accra en abril de 1950 y casi todos los esca帽os en las elecciones del Consejo Municipal de Kumasi en noviembre. Se establecieron sucursales del partido en todas partes para que el CPP pudiera disputar todos los esca帽os posibles en las elecciones a la Asamblea Legislativa de febrero de 1951. Luego, el CPP emprendi贸 una campa帽a de registro de votantes, superando la renuencia de algunos votantes potenciales que no hab铆an querido pagar la tarifa de registro de votantes.

La campa帽a electoral del CPP fue innovadora y en茅rgica. Las campa帽as locales incluyeron picnics, bailes, obras de teatro y recorridos en camionetas con altavoces decoradas con los colores del CPP. Adem谩s de los m铆tines convencionales, se realizaron ceremonias p煤blicas para entregar diplomas a los 鈥済raduados de prisi贸n鈥 del CPP (aquellos que cumplieron condena en prisi贸n por sus acciones de protesta pol铆tica).

Nkrumah estuvo en la c谩rcel durante la campa帽a y las elecciones. Pero cuando el CPP obtuvo 34 de los 38 esca帽os (y Nkrumah obtuvo 22.780 de los 23.122 votos en el distrito electoral de Accra Central), el gobernador Charles Arden Clarke lo liber贸, reconociendo que 鈥淣krumah y su partido ten铆an la masa del pueblo detr谩s de ellos鈥.

Nkrumah acept贸 el cargo de 鈥渓铆der de asuntos gubernamentales鈥 y, en 1952, se enmend贸 la constituci贸n para cambiar el nombre de este puesto a primer ministro. Ahora, argument贸 Nkrumah, hab铆a llegado el momento de pasar de la acci贸n positiva a la t谩ctica, de la no cooperaci贸n a un compromiso que pusiera a prueba los l铆mites de la reforma posible dentro del sistema. El gobierno de Nkrumah construy贸 carreteras, puentes, puertos, v铆as f茅rreas, viviendas municipales, suministros de agua y hospitales; educaci贸n primaria obligatoria gratuita ampliada; estableci贸 escuelas de formaci贸n de profesores; y apoy贸 a las escuelas secundarias. Se estableci贸 la Universidad de Ghana en Legon. Muchas de estas iniciativas se hicieron asequibles por el hecho de que los precios mundiales del cacao se dispararon en la d茅cada de 1950, cuadruplicando el presupuesto del gobierno.

Pero durante la d茅cada de 1950, hubo cierta oposici贸n interna a Nkrumah. En la regi贸n de Ashanti, algunos se opusieron a la fijaci贸n de los precios del cacao para financiar proyectos de desarrollo. Varios seguidores cercanos abandonaron el CPP y se unieron al Movimiento de Liberaci贸n Nacional (NLM, por sus siglas en ingl茅s), un grupo activo en las 谩reas de Ashanti que utiliz贸 la acci贸n pol铆tica de masas, as铆 como los 鈥済rupos de acci贸n鈥 paramilitares. Los exmiembros del CPP lograron alejar al NLM de la violencia.

En las elecciones de 1956, el CPP gan贸 71 de 104 esca帽os con alrededor del 57 por ciento del voto popular. No mucho despu茅s, Gran Breta帽a anunci贸 que Ghana recibir铆a su independencia el 6 de marzo de 1957 y Nkrumah se convertir铆a en el primer presidente de Ghana.

La noviolencia en los debates Panafricanistas

El nuevo estado independiente de Ghana asumi贸 un papel de liderazgo en la defensa y el uso de la resistencia civil. En diciembre de 1958, la Ghana independiente acogi贸 la Conferencia de los Pueblos Africanos, continuaci贸n del Congreso Panafricano de 1945. En su discurso de apertura, Nkrumah atribuy贸 el 茅xito del movimiento de independencia de Ghana a la acci贸n positiva noviolenta. Kojo Botsio, quien encabez贸 la delegaci贸n del CPP, dijo a los pa铆ses que a煤n luchan por la liberaci贸n que, 鈥渃on la voluntad unida del pueblo detr谩s de ustedes, el poder de los imperialistas puede ser destruido sin el uso de la violencia鈥. Algunas delegaciones no estaban contentas con el 茅nfasis en la resistencia noviolenta, especialmente los argelinos y egipcios que 鈥渃onsideraron la misma palabra 鈥榥oviolencia鈥 como un insulto a los hermanos que luchan y mueren por la libertad.鈥 Finalmente, el Congreso declar贸 su apoyo a medios pac铆ficos en territorios donde la democracia hab铆a medios disponibles, pero tambi茅n apoy贸 a aquellos en circunstancias en que las armas eran la 煤nica protecci贸n contra la violencia colonial.

(Nuevo par茅ntesis: 隆qu茅 curioso, la palabra noviolencia la consideran como un insulto para los que luchan y mueren violentamente, pero no ocurre lo contrario y nadie consideraba la palabra violencia como un insulto para los manifestantes que luchaban noviolentamente!).

Otra conferencia para discutir el camino a seguir para la acci贸n positiva se llev贸 a cabo en Accra en abril de 1960. Si bien Nkrumah inaugur贸 la conferencia con un discurso que abogaba por la 鈥渁cci贸n positiva noviolenta鈥 como t谩ctica principal, despu茅s de las cr铆ticas de Frantz Fanon y la presi贸n de otros delegados africanos, el 茅nfasis de la conferencia en la acci贸n positiva noviolenta en todo el continente fue silenciado.

Noviolencia ghanesa contra las pruebas nucleares francesas en Reggane, Argelia

Presbey acaba su art铆culo con un dato descontextualizado de la lucha colonia, o quiz谩 no: en 1959, despu茅s de enterarse de que Francia planeaba probar armas nucleares en el desierto del Sahara en Reggane, Argelia, un grupo de 11 ghaneses junto con activistas brit谩nicos e internacionales intentaron intervenir de manera noviolenta, pero fueron expulsados del territorio franc茅s en el Alto Volta y terminaron de vuelta en Ghana.

En el v铆deo que os ofrecemos se relata que Francia a煤n no ha hecho frente a la descontaminaci贸n radiactiva de Reggane y poblaciones cercanas de Argelia. Tampoco se ha hecho cargo de los problemas de salud que han tenido los pobladores argelinos ni los soldados franceses y sus descendientes.

