Hemos entrevistado a Cihan Reşîd, activista y portavoz de la organización ‘Nûdem – Care and Support for People with Disabilities’. Nûdem es una organización que trabaja por la autodeterminación de las personas con discapacidad. La propia activista tiene una discapacidad y lleva años luchando por una vida mejor para las personas con discapacidad.

1. ¿Puede presentar brevemente su organización? ¿Cuál es el objetivo de la organización?

Somos un grupo de voluntarios que lleva más de tres años haciendo campaña por los derechos de los discapacitados y la igualdad. Por ello, este año decidimos crear la organización Nûdem para reforzar nuestro trabajo y poder apoyar a las personas afectadas de forma más eficaz a través de nuestra labor. La junta directiva de Nûdem está formada por 7 personas y yo soy la portavoz. En la junta, 2 personas con discapacidad ocupan su lugar. Cada miembro es responsable de diferentes comités.

Nos esforzamos por integrar a las personas con diversidad funcional en la sociedad. Queremos concienciar a la sociedad de que los discapacitados existen. Que son miembros de pleno derecho de la sociedad y que ésta también tiene la responsabilidad de apoyarlos.

Para educar a la sociedad, ofrecemos diferentes tipos de educación. Uno es para las personas con diversidad funcional, para sus familias y para las personas que trabajan con personas con discapacidad. A través de visitas periódicas a domicilio, intentamos averiguar qué necesitan las personas con discapacidad en su vida diaria y apoyarlas en lo que sea necesario. Así que también entramos en un estrecho intercambio con las familias, tenemos algunos proyectos que proporcionan apoyo material, por ejemplo, audífonos, andadores y similares, e intentamos que las personas puedan trabajar de forma independiente mediante la formación. Y nos esforzamos por coordinar las organizaciones e instituciones regionales e internacionales que trabajan en favor de los discapacitados en la región.

2. ¿Dónde se desarrolla su trabajo?

Trabajamos en todo el norte y el este de Siria.

Y nuestro centro está en Qamishlo, pero estamos trabajando en la creación de centros en diferentes lugares. Y actualmente estamos buscando una nueva ubicación, ya que la actual es una solución improvisada.

3. ¿Cuáles son los problemas actuales? ¿Y cuáles son sus planteamientos para resolverlos?

Como somos una organización independiente y no recibimos ninguna ayuda externa, los problemas a los que nos enfrentamos son sobre todo financieros. Las personas que visitamos y que nos piden ayuda suelen necesitar también apoyo material y financiero. Sin embargo, como nuestros recursos financieros son muy limitados, a menudo no podemos ayudar. Contamos con personas que nos ayudan como voluntarios y hemos trabajado con muchas familias y personas con discapacidad a lo largo de los años, documentando sus necesidades y deseos. También hemos desarrollado muchas ideas y proyectos, pero sin financiación es muy difícil ponerlos en práctica.

Educar y atender a las familias a nivel emocional es un paso muy importante, pero si luego falta la ayuda material para los medios cotidianos para remediar la deficiencia para una vida sin barreras, la confianza de las familias en la organización también disminuye.

Por ello, nos dirigimos a las instituciones de la administración autónoma del norte y el este de Siria y a diversas organizaciones que se ocupan del mismo tema para que nos apoyen. Así, a menudo recibimos apoyo material y logístico o utilizamos sus locales para organizar cursos de formación, pero por supuesto esto no es suficiente.

4. ¿Cómo es el enfoque de la sociedad y las familias hacia las personas con discapacidad? ¿Hay discriminación?

Como he dicho antes, una parte importante de nuestro trabajo es educar a la sociedad y concienciarla de que las personas con diversidad funcional son miembros iguales de la sociedad y merecen las mismas oportunidades. Pero, por desgracia, cuando visitamos a las familias, todavía nos encontramos con demasiada frecuencia que esta concienciación es un trabajo difícil y largo.

Hay familias que están convencidas de que su hijo no es capaz de trabajar y que, de todas formas, no encontrará empleo en ningún sitio, y que no le dejan intentarlo, de modo que se queda en casa y se mantiene alejado de la sociedad. Por otra parte, las familias a menudo tienen miedo de dejar que sus hijos, jóvenes o mayores, salgan de casa por temor a que la sociedad se ría de ellos o los perjudique. Por desgracia, todavía hay personas que no aceptan a las personas con discapacidad y las excluyen de la sociedad.

La mayoría de las personas con las que hablamos no saben cómo conseguir apoyo para sus hijos o familiares discapacitados, y como no saben cómo apoyarlos, a menudo se descuidan. Por eso es importante que demos a conocer los distintos centros donde las familias pueden obtener apoyo para el tratamiento de sus hijos. Como las familias suelen tener muy pocos conocimientos sobre muchos temas, esto provoca más limitaciones.

Escuchamos muchas historias que dejan muy claro el problema de la sociedad. Una de ellas es la de una niña de 14 años, que conocimos durante una de nuestras visitas a domicilio y en las conversaciones con la familia. La niña tiene una discapacidad física y sólo puede mover un brazo y una pierna con dificultad. Su madre nos contó que sólo envió a su hija a la escuela durante 3 meses porque tenía dificultades para ir a la escuela todos los días. No era imposible, sólo difícil. Con estos problemas, es importante entender que las dificultades que tiene para ir a la escuela suponen un alivio en muchas otras áreas de su futuro. Ahora su hijo no sabe leer ni escribir porque la propia familia no tuvo la oportunidad de enseñarle en casa. Este enfoque hace que las personas con discapacidad tengan aún más obstáculos para llevar una vida independiente. Nosotros queremos cambiar eso.

5. ¿Podría nombrar algunas proyectos previstos para el futuro o que vayan a surgir en un futuro próximo?

Nuestro trabajo diario nos ha demostrado que todavía hay muchas áreas en las que trabajar. Hemos preparado algunos proyectos que queremos realizar en un futuro próximo, porque hay una necesidad urgente.

Nos gustaría crear un centro de fisioterapia, ya que muchos de los que dependen de ella no pueden permitírselo, ya que la fisioterapia suele ser demasiado cara. Queremos que un centro de este tipo ofrezca tratamientos.

Estamos trabajando para crear un centro de asesoramiento psicológico para personas discapacitadas y personas que viven con ellos. A menudo supone una carga psicológica para las personas con diversidad funcional y para los miembros de la familia, porque también hay discriminación por parte de la sociedad y algunas personas sienten pena por las personas con discapacidad y esto supone una carga para la psique.

También vamos a crear un centro educativo para niños con síndrome de Down y autismo, porque los niños con síndrome de Down y autismo no suelen ser aceptados en las escuelas ordinarias.

También tenemos en nuestro programa formación en diversos campos, como informática, peluquería, costura, etc., para que puedan realizar un trabajo independiente y ganarse la vida en el futuro.

Las familias de los discapacitados han pedido educación sanitaria en las comunidades para poder tratar a sus hijos desde casa cuando lo necesiten, por ejemplo, pueden poner una inyección al niño en casa y no tener que ir al médico cada vez porque es muy caro cuando los niños lo necesitan cada día.

6. Usted no sólo es un activista en favor de las personas con diversidad funcional, sino que usted mismo nació con una discapacidad. ¿Puede describir su situación y si muchas personas con discapacidad trabajan con usted?

Sí, así es, yo misma he pasado por muchas dificultades. Tras varias operaciones, ahora estoy un poco mejor. Aparte de mí, hay otras personas con discapacidad que trabajan en la organización Nûdem. A una amiga que trabaja en la junta directiva de la organización le falta un brazo y otra amiga que trabaja como voluntaria tiene problemas en las piernas. En nuestro chater se decidió que las personas con discapacidad tienen prioridad para ocupar puestos de liderazgo y empleo en nuestra organización.

Kontakt:

Facebook: nudem2021

whatsapp: +963939308949

mail: [email protected]

www.ngoplatform.org/NUDEM

Nudem Webseit on varsti tulemas!!!