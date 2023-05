–

De parte de Periodico Anarquia May 5, 2023 750 puntos de vista

Puede que toda sociedad implique siempre nuevas tensiones y nuevos problemas. Puede que siempre resurja un poder, sea cual sea el tipo de acuerdos creados, sea cual sea el tipo de estructuras puestas en marcha鈥 驴y qu茅? Nuevas realidades abren nuevas preguntas y nuevas preguntas abren nuevas realidades. Puede que esto signifique tener siempre la posibilidad de crear nuevos problemas, pero ser谩n nuevos y nuestros. A veces es la necesidad de una respuesta segura lo que anula el accionar y nos agota antes de empezar. Los nuevos mundos, las nuevas estructuras econ贸micas, las nuevas formas de relaci贸n entre las cosas y las personas que queremos no vienen con un seguro. No hay garant铆as. La propia posibilidad de cometer errores es lo que hace m谩s deseable al mundo que queremos. Perfectible significa la posibilidad de ser libres. Creer en nuestra capacidad para la libertad es oponerse a pastores y a reba帽os. Atreverse en el cuestionamiento es comenzar a convertir nuestro lugar en ese Par铆s en llamas en el que no estuvimos.

R.