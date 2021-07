–

De parte de Arrezafe July 31, 2021 3 puntos de vista

BATANIA

– 30/07/2021

Deseando que vengan de

una vez esos cincuenta millones de africanos que se anuncia todos los

años que van a venir a España y que, por una razón o por otra,

nunca terminan de llegar. Quiero que vengan sobre todo para que hagan

eso que dicen que van a hacer, “acabar con nuestra cultura”,

de forma que me quede claro de una vez qué cultura era esa, pues yo,

en los 30 años que pasé en Vizcaya y los 17 años que llevo en

Madrid, no he visto ciudadanos con cultura por ninguna parte, pero

quizá sea porque la llevan guardada muy adentro, en secreto, por la

cosa de que es feo presumir, y están esperando a la llegada de los

africanos para enseñarla en todo su esplendor.