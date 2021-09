–

Alejandro Vilca tiene 45 a帽os, es recolector de residuos y el domingo dio un batacazo electoral: encabez贸 la lista del FITU que en las PASO realiz贸 la mejor elecci贸n en su historia. De repetirse en las elecciones oficiales de noviembre posibilitar铆a que sea uno de los tres diputados por Jujuy que ingrese al Congreso Nacional. La campa帽a a pulm贸n lleg贸 al 23.32% de los votos juje帽os y disputa el segundo puesto al peronismo. En entrevista con ANRed record贸 a su madre que falleci贸 por Covid-19 y que crio a 茅l y sus cuatro hermanos en soledad. 鈥淓l domingo en los festejos record茅 a mi vieja me hubiese gustado que est茅 conmigo鈥. Por ANRed.

El domingo el Frente de izquierda de los Trabajadores Unidad se consolido como tercera fuerza nacional pero en Jujuy escalo a un 23,88% de los votos peleando el segundo puesto al peronismo que obtuvo el 28,3%. En algunas ciudades fue m谩s all谩, en San Salvador de Jujuy y en Palpal谩 obtuvo el segundo puesto. Y aunque el oficialista 鈥淔rente Cambia Jujuy鈥 se impuso con un 46,4%, aunque ambas fuerzas de un lado y del otro de la grieta perdieron votos, mientras que el FIT-U paso de 27341 votos a 81613 con respecto a las elecciones provinciales de junio.

Alejandro Vilca tiene 45 a帽os y dos hijos, nos cuenta que reci茅n hace unos meses le dieron un plan de vivienda para pagar su casa 鈥 y poder salir del alquiler鈥 aunque se帽ala que fue muy dif铆cil conseguirlo: 鈥渉ay un problema habitacional que no se resuelve鈥. Cuenta que lleg贸 a estudiar arquitectura pero debi贸 abandonar ante la necesidad de trabajar m谩s horas para sostenerse. Desde peque帽o Alejandro vend铆a bollos y empanadas para ayudar a su madre quien tuvo que criar a sus cinco hermanos en soledad. 鈥淢i padre se fue y mi vieja nos tuvo que criar sola. Es una luchadora ella siempre laburo. Limpiaba casas de gente rica para criarnos a todos despu茅s consigui贸 entrar a un hospital y limpiar tambi茅n ah铆. Se jubilo con la m铆nima鈥. Cuenta que el domingo su tel茅fono no paro de sonar ante las felicitaciones por el 鈥渂atacazo de la izquierda鈥.

El 30 de agosto del a帽o pasado su madre falleci贸 de Covid-19 : 鈥渕i vieja desprecio siempre los privilegios. Fuimos al hospital y la mandaron a la casa. No tuvo acceso a un respirador ni siquiera le hicieron un test. Nosotros le conseguimos un respirador pero igual muri贸. Ella fue una de las tantas v铆ctimas del vaciamiento sanitario que tiene a hospitales colapsados鈥, relat贸.

芦Mi vieja fue el pilar de la familia porque mi padre se fue pero igual conocimos el esfuerzo de trabajar. Mi vieja siempre nos dio un plato de comida y educaci贸n claro que vivimos en la pobreza. Mi vieja limpiaba las casas de gente rica hasta que consigui贸 entrar al hospital para seguir limpiando. Ella se jubil贸 con la m铆nima鈥.

Vilca, a pesar de ser diputado electo provincial desde el 2017, vive con salario de obrero (algo que se repite en todos los diputados del FIT-U) y no abandono su condici贸n de recolector de basura, tarea que cumple desde hace 14 a帽os. Antes fue alba帽il, heladero y hasta vendedor de seguros.

El FIT-U multiplic贸 sus votos acompa帽ando las luchas sociales y agitando una serie de propuestas hacia los sectores populares como: un salario que cubra la canasta familiar b谩sica y que sea m贸vil para evitar la perdida frente a la inflaci贸n. 鈥淓l trabajo y las viviendas tiene que ser accesibles para los trabajadores se debe llevar adelante un Plan de Obras P煤blicas Nacional鈥. 鈥淗ay que mirar las empresas que privatiz贸 el menemismo y que pueden dar trabajo a mucha gente鈥. Tambi茅n se帽ala la necesidad de que se lleve adelante una Ley de Inter cosecha que otorgue a los trabajadores temporarios 鈥済olondrinas鈥 un ingreso y una obra social durante todo el a帽o y que no se limite a los meses de cosecha.

En cuanto a las hist贸ricas elecciones Vilca se refiri贸 al esfuerzo que llevo adelante una campa帽a hecha 鈥渁 pulm贸n鈥 y contra 鈥渓os aparatos pol铆ticos鈥 que gobiernan la provincia: 鈥渟on muchos motivos que nos alegran. Lo m谩s importante para nosotros es que tambi茅n es un significado pol铆tico para muchos trabajadores: les da aliento porque los envalentona para pelear por sus derechos. M谩s en una provincia tan 鈥渇eudal鈥 como se le dice a Jujuy鈥. El resultado es de casi 23,5%, aproximadamente, pero habr谩 que ver si con el recuento sube o baja alg煤n decimal鈥, coment贸.

鈥淓n San Salvador, en Palpal谩 y en otros distritos como Humahuaca estamos tambi茅n peleando el segundo lugar. Hay un lugares llama Caimancito, que es una localidad rural chica que ah铆 tambi茅n estamos segundos claramente. Es valioso porque en a izquierda nos estamos enfrentando a unos aparatos tremendos, con mucho poder econ贸mico, de difusi贸n. Nosotros lo hacemos a pulm贸n desde abajo, sin recursos, con el boca en boca, recorriendo la provincia y la verdad que eso es meritorio y valioso. Con pocas cosas logramos una elecci贸n tremenda鈥, agreg贸 en relaci贸n al reciente resultado.

Sobre la restricci贸n de la pauta publicitaria y las maniobras que llevo adelante el moralismo para evitar que otras fuerzas pol铆ticas compitan expres贸: 鈥淢ira, eso est谩 estipulado por la ley de las PASO. Solamente por los medios sale lo que est谩 distribuido por el gobierno, pero despu茅s el gobierno en las calles te empapela todo: banners, carteles por todos lados, gigantograf铆as por todos lados. Es muy dif铆cil, porque adem谩s con los punteros que ellos tienen, pagos, te manejan todo: planes sociales, bolsones de alimentos, chapas鈥 es dif铆cil, m谩s en provincias pobres: juegan con el hambre y la necesidad, es algo com煤n ac谩. Los pol铆ticos son empresarios, terratenientes, bajan much铆simo.鈥

Vilca, tambi茅n remarc贸 la importancia de la militancia de base y del trabajo 芦a pulm贸n禄 de gran cantidad de trabajadores que militaron a su lado enfrentado enormes estructuras.

鈥淎c谩 en el PTS no manejamos ni planes ni nada. Yo le contaba a periodistas que hay muchos compa帽eros que son de empresas rurales que produc铆an tabaco y sal铆an del laburo, de la granja y se iban a fiscalizar. O ch贸feres de colectivo que terminaban su turno, o enfermeras que sal铆an del laburo para ir a fiscaliza, historias como esa se repiten y muestran una militancia a pulm贸n, y eso est谩 bueno porque muestra otro lado de c贸mo se puede hacer pol铆tica con movimiento y sensibilidad de decir que se puede enfrentar a los poderosos. Eso la verdad que da mucha fuerza y ganas de militar. M谩s all谩 de que lleguemos o no al Congreso es un hecho hist贸rico que, por primera vez, la izquierda puede disputar algo, un lugar, sobre todo en el Congreso, que ac谩 son solo 3 diputados que siempre fueron 鈥渁pellidos ilustre鈥, de ac谩 de la oligarqu铆a o de representante de los empresarios, o las mineras, o de los grandes ingenios entonces imag铆nate que llegue un diputado que sea recolector de basura, morocho como yo (risas) con un apellido bien juje帽o original, es disruptivo. Entonces eso, la verdad que es novedoso, porque all谩 se discute el avance de la derecha: Milei, Espert .. pero hay que mirar el otro lado, porque ellos tienen m谩s prensa porque son funcionales al sistema pero no ven que por otro lado est谩 surgiendo una izquierda que plantea otra salida: estamos cuestionando todo este sistema, como se estructura una argentina para unos pocos鈥 Nosotros planteamos una Argentina en la que invirtamos las prioridades, la producci贸n en base a una planificaci贸n donde todos tengamos acceso al trabajo, a la salud, a la educaci贸n y un salario digno鈥.

En relaci贸n a por qu茅 en Jujuy fue tan pronunciado el crecimiento del FIT-U , Vilca e refiri贸 a que la gente se da cuenta que ambos lados de la grieta tiene la misma pol铆tica 鈥淵o creo que ante un gobierno muy desgastado con dos mandatos con muchos ajustes y salarios de pobreza, judicializaci贸n de la protesta y un claro beneficio a las multinacionales鈥 . 鈥淵 el peronismo ha sido un fiel colaborador con el gobierno de Gerardo Morales. Ambas fuerzas tiene empresarios que son socios. Ac谩 si alguien investigas esos acuerdos te echan del trabajo, te persiguen . En todo esto creo que la izquierda canalizo ese descontento y tambi茅n hubo un reconocimiento a como nos plantamos en el Congreso y denunciamos estos arreglos, como acompa帽amos las luchas que hemos participamos y que estamos en la calle鈥, agreg贸.

En cuanto al extractivismo, un tema que unifica tanto al oficialismo en Jujuy como el FdT en cuanto que la provincia esta en e llamado triangulo de litio (Con Bolivia y Chile, una de las reservas m谩s grandes del mundo) 驴C贸mo impacta una elecci贸n tan importante llevada adelante por la izquierda marxista?

芦Es una ubicaci贸n muy dura. Nos enfrentamos con fuertes intereses. La gente nos dice que tengamos valor para denunciar y nosotros no podemos callarnos en como est谩n destruyendo nuestros recursos naturales, nuestro planeta. Tenemos que enfrentaron a las empresas no podemos achicarnos y en este tema tenemos que ir al frente. Jujuy tiene una larga historia con las mineras. Ellos no van a querer que lleguemos al Congreso. Que un originario, un coya , un trabajador con apellido juje帽o llegue y le digamos verdades. Queremos dar un mensaje de clase que a los poderosos los queremos enfrentar禄.