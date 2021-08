–

De parte de La Haine August 12, 2021 95 puntos de vista

Nuestra postura ante la huelga de hambre de Txikito y algunas aclaraciones generales

En el momento en que el Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión (en adelante, MPACR) estába a punto de hacer públicas algunas aclaraciones generales, hemos escuchado el audio de Herritar Batasuna que anuncia la huelga de hambre y comunicaciones de Txikito.

En el audio se explica que desde el pasado 6 Txikito está en huelga de hambre y comunicación con los mismos objetivos que la huelga de hambre y comunicaciones que comenzó en septiembre pasado, es decir, por una Euskal Herria Independiente, Socialista, unida y euskaldun.

El MPACR muestra su solidaridad ante esta dura lucha y su conformidad con los objetivos estratégicos de esta acción.

Como hemos mencionado anteriormente, El MPACR quiere hacer públicas algunas aclaraciones generales que ya había pensado y que estaba a punto de realizar.

El MPACR no representa a nadie (sea preso político vasco/a o no) salvo a sí mismo. El MPACR es políticamente independiente de cualquier otra estructura política.El MPACR está en su derecho de hacer las valoraciones políticas que crea convenientes, así como sobre el tema que estime oportuno. En este sentido, ha habido ocasiones en las que ha preferido guardar silencio en aras a no agravar algunas situaciones.El MPACR tiene sus bases ideológicas y en base a ellas lleva adelante su dinámica y línea política de actuación.El MPACR entiende que solo la Amnistía Total solucionará los graves problemas que genera la ocupación, la explotación capitalista y la represión a Euskal Herria en su conjunto y a su clase trabajadora en particular. Así pues, el MPACR piensa que solo dentro de un Estado Socialista Vasco se podrá conseguir la Amnistía Total.

Amnistía Total

Por la Independencia y el Socialismo

Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión

https://www.amnistiaaskatasuna.com/es/articulo/nuestra-postura-ante-la-huelga-de-hambre-de-txikito-y-algunas-aclaraciones-generales