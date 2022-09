–

De parte de SAS Madrid September 22, 2022

Situ茅monos por un momento a comienzos de los a帽os 90. Por aquel entonces, un joven delf铆n del Consejero de Sanidad en Galicia, Alberto N煤帽ez Feij贸o, inicia sus experimentos privatizadores de la Sanidad con las llamadas 鈥楩undaciones鈥. La primera de ellas, en 1993 con el Hospital de Ver铆n. En 1996, Feij贸o se traslad贸 a Madrid para formar parte del gobierno Aznar, y no perdi贸 el tiempo: al mes como director general del Insalud propuls贸 mediante el Real Decreto Ley 10/1996, la privatizaci贸n del sistema sanitario en territorio del Insalud. Nada menos que en 10 comunidades aut贸nomas por aquel entonces. Ya no estaba en esa lista la Comunidad Valenciana, de la que ya se encargar铆an m谩s adelante sus compa帽eros de partido, 谩vidos de negocios en Sanidad, con proyectos como el del Hospital de Alzira.

Esa norma aprobada en 1996 fue, nada m谩s y nada menos, la predecesora de la famosa 15/1997, la madre de la privatizaci贸n sanitaria. Un a帽o despu茅s de su llegada a Madrid y con el apoyo del PSOE, capitaneado por la exministra de Sanidad 脕ngeles Amador, Feij贸o hac铆a realidad el deseo de Aznar de acabar con la Sanidad P煤blica.

Concebida bajo la premisa de que “lo p煤blico no funciona” la ley 15/1997 sirvi贸 al PP para enmascarar el inicio del desmantelamiento del sistema de salud bajo la excusa perfecta de la necesidad de abrirse a formas de gesti贸n “m谩s modernas e innovadoras”, siguiendo la estela del Thatcherismo y por el camino que hab铆a marcado el Informe Abril, que a帽os antes los movimientos ciudadanos hab铆an rechazado.

As铆, en un abrir y cerrar de ojos, se iniciaron en nuestro pa铆s los grandes negocios en la Sanidad, uno de los nichos m谩s atractivos. Y fue facil铆simo: s贸lo hab铆a que deteriorar la sanidad p煤blica, los argumentos salvadores como “echar una mano con las listas de espera” o “una gesti贸n m谩s 谩gil” aparecieron solos.

En la actualidad, por suerte, el problema para mantener estas privatizaciones en sus m谩s diversas f贸rmulas es que ya hay datos suficientes para conocer el enga帽o en todos los planteamientos en base a la eficiencia.

驴Qu茅 sucedi贸 con el primer experimento de Feij贸o? Tan s贸lo 3 a帽os despu茅s de que el hospital p煤blico de Ver铆n contase con las “innovaciones” del sector privado, ya ten铆a un d茅ficit de 1,2 millones de euros, cuentas opacas seg煤n el Consello de Contas. 驴Cu谩l fue el siguiente paso? El de siempre, rescate con dinero p煤blico.

Otro ejemplo del paradigma de la ineficiencia de los modelos de gesti贸n privada sanitaria fue el ocurrido en Alzira. 驴Qu茅 ocurri贸 en esta localidad valenciana? El gobierno del PP en junio de 1997 se apresur贸 a implantar una concesi贸n administrativa para este hospital. Fue construido y dotado de infraestructuras y profesionales sanitarios por la empresa Ribera Salud, una UTE creada con este fin. La Generalitat Valenciana financi贸 la concesi贸n a trav茅s de pago per c谩pita y pago por procesos. En 2003 Ribera Salud entr贸 en p茅rdidas y se rescindi贸 contrato. 驴Qu茅 ocurri贸 entonces? Que la Generalitat le pag贸 a la empresa 25 millones por lucro cesante, pese a que eso no estaba en el contrato. Cuando se hizo un nuevo concurso, el gobierno valenciano del PP adjudic贸, por incre铆ble que parezca, la concesi贸n a la misma empresa que hab铆a rescatado, esta vez con un pago per c谩pita mucho m谩s elevado.

En 2014 Centene compr贸 el 50% de Ribera Salud. Para entonces, Vivalto Sant茅, tercer grupo sanitario de Francia ya hab铆a adquirido todo el grupo Ribera Salud. En Valencia y en toda Espa帽a, la gesti贸n privada de la sanidad p煤blica se encuentra manos de multinacionales extranjeras y fondos de capital de riesgo. Conocer qui茅n est谩 detr谩s de estas privatizaciones es fundamental para entender las motivaciones de las acciones: los beneficios empresariales privados se deben en gran parte a que tienen menos profesionales que los hospitales de gesti贸n p煤blica. Cuando en 2018 se logr贸 la desprivatizaci贸n del 谩rea sanitaria de Alzira, la Generalitat necesit贸 aumentar la plantilla en m谩s de 400 profesionales, de entre ellos, 36 en enfermer铆a de UCI. La gesti贸n privada implica servicios deficitarios y riesgos evitables para los pacientes.

Otro ejemplo de ineficiencia de la gesti贸n privada sanitaria que estamos sufriendo actualmente se encuentra en la sanidad madrile帽a. Los sobrecostes de los tres modelos privatizadores en la Comunidad son bien patentes. El modelo PFI (colaboraci贸n p煤blico-privada) ha supuesto un incremento del coste entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de gesti贸n p煤blica. El modelo de concesiones administrativas ha supuesto un aumento del 14,95% anual. Y el modelo de concesi贸n de la asistencia de un 谩rea sanitaria a un hospital privado ha supuesto un incremento presupuestario del 25,04% anual.

La decisi贸n pol铆tica de optar por modelos de gesti贸n privadas ineficientes tiene la finalidad de desviar dinero p煤blico a empresas privadas para que hagan negocio, simple y llanamente. El gobierno del PP madrile帽o en su af谩n por favorecer el negocio empresarial present贸 el proyecto de Ley 脫mnibus, una distop铆a muy peligrosa que en su art铆culo 44 incluye la creaci贸n de una agencia de contrataci贸n sanitaria para la Comunidad de Madrid sin control parlamentario. Ser谩 un ente p煤blico con plena capacidad jur铆dica y que actuar谩 con sometimiento al derecho privado.

As铆, luego nos encontramos con que Fresenius Helios, due帽o de Quir贸n Salud, el mayor grupo hospitalario privado de Espa帽a, g茅nero unos ingresos de 2.190 millones de euros en el primer semestre de este a帽o, un 10% m谩s que el mismo periodo de 2021. Unos beneficios indecentes cuando las listas de espera no paran de aumentar, la atenci贸n primaria se encuentra saturada y los profesionales agotados despu茅s de habernos sostenido tras la pandemia.

Es por ello que desde Unidas Podemos no podemos permitir no derogar la ley 15/1997. Y el actual proyecto de ley de la ministra Darias no lo hace. El silencio de Ayuso, Feij贸o y los directivos del Grupo Quir贸n as铆 lo evidencian. Lucharemos para que en la ley 15/1997 no solo se modifique la redacci贸n, que es lo que recoge el proyecto de Ley de la ministra Darias, sino el contenido legislativo, y que sirva de verdad para resguardar la salud de la poblaci贸n fuera de los negocios.

