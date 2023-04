. Asambleas contra las rutas del saqueo

Contra las rutas del saqueo #13

Este es el Bolet铆n Informativo de las Asambleas Contra las Rutas del Saqueo, espacio construido por diferentes asambleas territoriales y medios libres en pie de lucha en contra del avance del capitalismo extractivo en Am茅rica Latina.

Nuestra articulaci贸n surgi贸 de la percepci贸n de que se ha instalado en la regi贸n una nueva etapa del extractivismo, en la que la resistencia a la instalaci贸n de megaproyectos mineros, pesqueros, forestales, acu铆feros y energ茅ticos dej贸 de ser la 煤nica tarea de los pueblos.

Desde hace por lo menos 20 a帽os, se ha llevado a cabo a lo largo de toda la regi贸n la construcci贸n de un gran conjunto de obras de conectividad (carreteras, hidrov铆as, sistemas portuarios) que reorganizan los territorios en aras de facilitar el saqueo de nuestros bienes comunes para la empresa exportadora. Con el visto bueno de los gobiernos de turno y el financiamiento de la banca internacional, estas obras buscan disminuir los costos de operaci贸n de las transnacionales que operan en Am茅rica Latina, aumentando sus lucros y garantizando que nuestro continente siga cumpliendo el mismo rol que viene ejerciendo desde la invasi贸n colonial.

Las obras de infraestructura son un frente poco difundido y criticado de la l贸gica desarrollista, pero sin el cual la misma no se sostiene. Es en la circulaci贸n de flujos que el capital se realiza, y sin esta etapa, la extracci贸n no cobrar铆a ning煤n sentido.

A estas venas abiertas, les hemos llamado 芦Rutas del Saqueo篓.

隆Buena lectura! Cada 15 d铆as, traemos noticias de las comunidades organizadas en contra del sangrado de nuestros territorios.

El agua es vida

En los territorios latinoamericanos, la expansi贸n colonial de las din谩micas extractivistas violenta intensamente las fuentes h铆dricas. Las aguas, que generosas nutren estas tierras y sus memorias, son capturadas no solo por las faenas megamineras, agroindustriales, petroleras y forestales, sino tambi茅n por las obras de infraestructura del despojo, que crean condiciones para los proyectos del extractivismo capitalista. Grandes vol煤menes de agua son empleados en la construcci贸n de las obras de conectividad (puertos, t煤neles, carreteras, ferrov铆as) y de producci贸n de energ铆a, sea convencional (hidroel茅ctricas, termoel茅ctricas, nuclear) o renovable (solar, e贸lica, geot茅rmica). El cerco capitalista impuesto al fluir de los r铆os y la fuerza de las mareas afecta la vida que habita en ellos, y los territorios de los que forman parte.

Un sistema cuya finalidad es el lucro concibe el agua como 鈥渞ecurso鈥 a ser transportado para los centros de extracci贸n y producci贸n de otras riquezas. Las transposiciones, canalizaciones y ductos que aprisionan las aguas responden a esa l贸gica. El agronegocio, el monocultivo que utiliza grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas; la megaminer铆a, la extracci贸n de gas y petr贸leo por fractura hidr谩ulica consumen millones de litros de agua dulce que as铆 queda inutilizada, sus desechos y pasivos envenenan las reservas subterr谩neas, las aguas de la lluvia, los lagos, r铆os, mares y suelos, afectando la flora y fauna de las zonas donde se realizan. Comprometen as铆 los ecosistemas y la alimentaci贸n humana.

La infraestructura que abre rutas del sakeo, bloquea las rutas del agua devastando los territorios. Es el caso de carreteras (autov铆as) que se construyen atravesando zonas de montes tupidos de m谩xima conservaci贸n destruyendo cuencas h铆dricas, modificando el curso del agua, rompiendo as铆 el ciclo natural que nos permite conservarla. A su vez, estas carreteras sin una planificaci贸n integral traen luego el estallido inmobiliario sin control, que solo persigue nuevos negocios, generando m谩s desmontes y contaminaci贸n de cursos de agua que a煤n estaban en buenas condiciones.

Las grandes corporaciones precisan controlar el uso del agua, as铆 como hacen con la tierra, el viento, las plantas, los animales y la energ铆a vital humana, para que su m谩quina de lucro funcione. La privatizaci贸n de las reservas h铆dricas y de su gesti贸n, y su cotizaci贸n en bolsas de valores como un bien de mercado operan como un dispositivo para el despojo, legalizando la usurpaci贸n y acumulaci贸n de las aguas. En el a帽o 2000, y a instancias del Banco Mundial, en Bolivia se privatiz贸 el servicio de abastecimiento de agua en Cochabamba, impidiendo a la poblaci贸n buscar otras alternativas para la gesti贸n comunitaria del agua de lluvia, por ejemplo, o mantener su ancestral gesti贸n comunal (porque ya exist铆an las llamadas regadores que instrumentaban los acuerdos de uso com煤n de las acequias). Los pueblos se rebelaron contra la medida y fueron victoriosos, en lo que se conoci贸 como La Guerra del Agua. Pero m谩s all谩 de la experiencia boliviana a inicios de siglo, distintas estrategias de privatizaci贸n avanzan tomando como referente el modelo chileno, pa铆s donde impera desde el a帽o 1981 un modelo de gesti贸n neoliberal de las aguas.

El sistema de producci贸n extractivista y su l贸gica de acumulaci贸n por desposesi贸n, genera cada vez mayor desigualdad en los territorios. Son en estos territorios en los cuales avanzan las rutas del sakeo, donde el desigual y hasta inexistente acceso al agua potable y de calidad es la realidad de las comunidades de Latinoam茅rica.

Aun rechazando las privatizaciones, no existe una gesti贸n y arbitrio estatal capaz de garantizar el acceso social justo al agua y el cuidado ecosist茅mico de su ciclo de recarga. Por el contrario, viene siendo c贸mplice del abuso de aristocracias locales y de la voracidad desmedida de las corporaciones, sin dar respuesta oportuna a los amparos y denuncias de las comunidades, por lo que su estatizaci贸n tampoco es garant铆a. Como dice Eduardo Galeano: 鈥淐uando el Estado se hace due帽o de la principal riqueza de un pa铆s, corresponde preguntarse: 驴Qui茅n es due帽o del estado?

Las reservas h铆dricas son vistas por los Estados y el capital como cuesti贸n de seguridad nacional. Y los territorios donde ellas se encuentran est谩n sujetos a privatizaci贸n y militarizaci贸n. Por lo tanto, las decisiones sobre esas reservas escapan a cualquier control social o, inclusive, de las instancias formales republicanas. Esa din谩mica es parte de la guerra de desgaste contra los territorios y sus gentes, promovida por los Estados del despojo.

Los pueblos preexistentes del continente, con su cosmovisi贸n, entienden el agua como un ser vivo, e interpelan a aquellos sectores que, bajo l贸gicas antropoc茅ntricas y mercantilistas, la conciben como un 鈥渞ecurso鈥 al servicio de los seres humanos, mejor dicho, de ciertos humanos, pues, en la sociedad capitalista, el derecho al agua se ha vuelto un privilegio. Los pueblos que aqu铆 viven desde hace miles y miles de a帽os antes de la invasi贸n, y supieron contribuir al equilibrio del ambiente y expandir la abundancia, entienden que nuestro destino como humanos est谩 铆ntimamente atado al de los otros seres. El agua es un ser vivo, y no un insumo para las cadenas del despojo.

Esta etapa de colonialismo y extractivismo atraviesa los pueblos de Am茅rica Latina y muchos otros empobrecidos por el despojo. Es una corriente de poder que arrasa la vida y los mal llamados recursos naturales. Somos los habitantes de las distintas regiones los que nos hemos percatado de los sucesos, esto nos ha motivado a formarnos y buscar informaci贸n. No esperamos que los gobiernos realicen los cambios. En realidad, los representantes votados por el pueblo no nos representan en absoluto. En este despertar, nos dimos cuenta que, como pueblos, no estamos solos, somos muchos y en distintas regiones, que defendemos los bienes comunes. Alentamos a nuestros lectores a no seguir los noticiosos o 鈥渕edios hegem贸nicos鈥, pagados por las mismas empresas extractivistas y los gobiernos c贸mplices.

Necesitamos reconocer que la 煤nica forma de salir es buscando el 鈥渂uen vivir鈥, ese que nos indicaron nuestros ancestros. El agua es muy importante para la vida de los pueblos, no podemos dejarla en manos privadas ni del Estado.

ARGENTINA

Mekorot en Argentina

EL AGUA ES SUJETO DE DERECHO. DE EXISTIR, NO SER INTERRUMPIDO SU CAMINO, PERMANECER PURA

El agua es parte esencial para la vida y su funcionamiento. La cosmovisi贸n de nuestros ancestros en reconocer el Agua por s铆 misma un sujeto de derecho, que existe, en todos los estados: s贸lido, gaseoso, l铆quido; y todas sus formas: superficial, subterr谩nea, r铆os, arroyos, vertientes,mares, oc茅anos, lagos, lagunas, humedales, glaciares, hielo, nieve, etc; dulce, salada; que debe ser conservada y no alterada por acciones antr贸picas, ni contaminada, ni interrumpido su camino, respetando su ciclo hidrol贸gico.

Otro concepto reconoce al agua como un bien com煤n, es m谩s cercano a la cosmovisi贸n y por lo tanto se debe cuidar y preservar. Y uno muy opuesto, como bien p煤blico. En tal sentido, el agua es concebida como un recurso, una mercanc铆a que cotiza en bolsa.

El Estado, en sus distintos niveles tiene la obligaci贸n de proteger, restaurar cuerpos de agua, evitando su contaminaci贸n y garantizando el acceso al agua dulce en cantidad y calidad. As铆 lo establece la normativa vigente y los tratados internacionales firmados por la mayor铆a de los pa铆ses latinoamericanos.

Esta caracterizaci贸n del agua como bien imprescindible para la vida, no puede ser vulnerada por los Estados. Sin embargo, y a pesar de las leyes vigentes, Argentina aplica pol铆ticas contrarias, profundizando el modelo neocolonial extractivista de saqueo y destrucci贸n de los territorios, despojando a las comunidades que quedan atrapadas en medio de las actividades extractivas que utilizan grandes cantidades de agua dulce, secando humedales, nacientes de r铆os, glaciares.

EL EXTRACTIVISMO Y LAS RUTAS DEL SAQUEO

Este nuevo ciclo de invasi贸n y colonizaci贸n propiciado por las pol铆ticas de Estado, que busca aumentar la producci贸n beneficiando a grandes empresas (agronegocios, megaminer铆a, fracking, explotaciones offshore, megaproyectos inmobiliarios, etc, etc.) modifica de manera discrecional la aplicaci贸n de leyes ambientales y otras normativas, al poder econ贸mico, sobre todo transnacional, que acumula capital a costa del sacrificio de pueblos y territorios, con consecuencias incalculables, violando el derecho a la autodeterminaci贸n, vulnerando su identidad, cultura, econom铆as regionales; provocando fragmentaci贸n social y migraci贸n forzada entre otras cosas; confinando a un empobrecimiento sistem谩tico en nombre del 芦crecimiento y desarrollo econ贸mico禄 o, m谩s bien, como lo leemos los de abajo, ingreso de divisas para pagar una abultada deuda externa que no es ni legal ni leg铆tima para los pueblos.

Estas pol铆ticas neocoloniales cuentan con el andamiaje de todos los poderes (judicial, legislativo, comunicacional) dejando a los pueblos en total desprotecci贸n, en tanto se profundiza la criminalizaci贸n y judicializaci贸n de defensores ambientales y territoriales.

Lo vivimos en todo el territorio nacional, donde avanzan las obras p煤blicas (verdaderas venas abiertas) como rutas, hidrov铆as, autov铆as, parques e贸licos, solares, hidroel茅ctricas, corredores bioce谩nicos, etc. para facilitar el saqueo y el despojo de minerales, fracking, y destrucci贸n del bosque nativo, biodiversidad, nutrientes del suelo y el agua por sobre todas las cosas.

En todos estos proyectos saqueadores, contaminantes y destructivos, la materia prima fundamental a utilizar, es el agua. Millones de litros de agua que son robados a la poblaci贸n, que queda en estado inservible junto a toneladas de pasivos ambientales contaminantes, que afectan el aire, los suelos, los acu铆feros, produciendo alteraciones en el ambiente, flora, fauna y provocando un impacto durante y despu茅s de las exploraciones y explotaci贸n.

MEKOROT Y EL PRECIO DEL AGUA

Esta nueva escala de saqueo, no ser铆a posible sin la complicidad de los gobiernos con las empresas extractivas. S贸lo esto justifica que, para el supuesto cuidado y optimizaci贸n del agua, el gobierno nacional y varios provinciales, firmar谩n convenios con la empresa estatal israel铆 Mekorot para la elaboraci贸n de un plan maestro de gesti贸n del agua en Argentina.

En abril de 2022 invitado por la empresa nacional israel铆 Mekorot, el ministro del interior Wado de Pedro, acompa帽ado por gobernadores de 10 provincias, viajaron a Israel a conocer la experiencia de gesti贸n del agua. De los 10 gobiernos provinciales que viajaron a Israel durante la Misi贸n T茅cnica por el Agua, ocho ya han firmado el acuerdo con la empresa Mekorot: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, R铆o Negro, Formosa, Santiago del Estero y Santa Cruz.

Hace 60 a帽os representantes del Estado de Israel viajaron a Mendoza a capacitarse en el cuidado y 鈥渕anejo鈥 de este vital elemento, y gratis en la provincia recibieron los conocimientos sobre el tema y la ley de Agua de Mendoza de 1884. Ley matriz que ha permitido, con sus aciertos y errores, implementar la conducci贸n del agua a la provincia. Pues ahora van a buscar a una consultora de la empresa nacional israel铆 que cobra por sus servicios.

Lo que los cient铆ficos y profesionales formados en las universidades de Mendoza y de toda la Argentina, conocedores de la realidad de los territorios, podr铆an haber resuelto si s贸lo hubieran sido consultados y escuchados.

驴QU脡 PROPONE MEKOROT CON SU PLAN MAESTRO?

Seg煤n la informaci贸n a la que se pudo acceder, el plan consta de dos etapas: la primera etapa necesita un diagn贸stico, 鈥渁n谩lisis del potencial de los recursos h铆dricos (aguas superficiales y subterr谩neas); creaci贸n de proyecciones de la demanda de agua (urbana, rural y de riego) para crear un sistema de asignaci贸n que permita regular la demanda; definir planes alternativos de abastecimiento de agua鈥, entre otros objetivos.

En la segunda etapa, se definen los lineamientos t茅cnicos, par谩metros y principios de uso sostenible de los recursos h铆dricos y la adquisici贸n de las capacidades necesarias para la gesti贸n sustentable. Avanza poniendo un valor (precio monetario) al agua, para reducir su uso dom茅stico.

Sostiene que el agua no puede ser un recurso gratuito. Si no se paga, no se valora. Para lograr esta meta, detalla pasos a seguir:

-Arancelamiento de todos los servicios de agua.

Modificaci贸n de las leyes y c贸digos provinciales, organismos de aplicaci贸n favoreciendo la centralizaci贸n de la gesti贸n en lo que denominan 芦El Dios del agua禄 que concentra las decisiones en tanto ente aut谩rquico que no depende del Estado, ni siquiera en lo financiero, porque se autofinancia con la mercantilizaci贸n del agua.

-Plantea reordenamiento total de los usos y destino de la infraestructura existente en relaci贸n al agua.

-Creaci贸n de valores econ贸micos y financieros para establecer un costo de agua en la Argentina.

Como Asambleas Territoriales y Ambientales, rechazamos este y todo tipo de acuerdo o convenio que involucre los bienes comunes, a los pueblos, en especial el Agua.

Seremos los pueblos, mediante el derecho de autodeterminaci贸n, quienes decidamos participativa y colectivamente, como gestionar el agua. Porque somos los 煤nicos que protegemos nuestros bienes comunes de la avaricia del capital.

Por lo tanto exigimos un cambio de modelo de producci贸n, desarrollo y consumo verdaderamente sustentable que atienda a una justa distribuci贸n de las riquezas en plena armon铆a con la naturaleza, de la cual dependemos y formamos parte, como nos ense帽aron nuestros ancestros y ancestras.

Exigimos gobernantes al servicio de los pueblos y no de los intereses econ贸micos globales.

ISRAEL 鈥 MEKOROT 鈥 PALESTINA

Argentina es el 6潞 pa铆s del mundo en cantidad de recursos h铆dricos. Ante la falta de estos recursos en el mundo, Israel ha desarrollado un proyecto de gesti贸n del agua. por ello fue consultado por Argentina y entre ambos estados se realiz贸 un convenio en el que la Empresa estatal israel铆, Mekorot que maneja el agua agua asesorar谩 al pa铆s.

.驴Qui茅n es Mekorot?

Es una empresa israel铆 denunciada en todo el mundo por Admist铆a Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, debido a las serias violaciones a los derechos humanos respecto del acceso al agua del Pueblo palestino. Israel ocupa territorio palestino y les arrebata el agua y fuentes de agua. Siendo ocupante ilegal de un territorio 芦impone leyes禄 por las cuales vende a los palestinos el l铆quido vital usufructuado, a un precio mucho m谩s elevado que a habitantes israelitas, impidiendo el acceso a calidad y cantidad de agua 贸ptimos para la vida. De esta manera utiliza el agua como una herramienta de presi贸n, opresi贸n y expulsi贸n del pueblo palestino, violando el derecho supremo a la vida. Ejerciendo pol铆ticas discriminatorias y de violaci贸n de los DDHH, expulsando al 80% del pueblo palestino de su propio territorio, cometiendo el delito de Apartheid. Es un proyecto de segregaci贸n racial constituyendo cr铆menes de lesa humanidad y control pol铆tico y militar sobre el territorio.

La acci贸n de Mekorot en Palestina es mucho m谩s que la mercantilizaci贸n del agua, es el uso estrat茅gico del control del agua para expulsar comunidades de los territorios.

Israel extrae una cantidad de agua del territorio palestino que excede las reglas de usufructo de las Regulaciones de la Haya, violando el derecho internacional. Proh铆be a los palestinos abrir pozos y restringe el suministro violando numerosos pactos internacionales.

La empresa Mekorot fue fundada en el a帽o 1937, previo a la creaci贸n del Estado de Israel. Desde 1982 controla todos los recursos h铆dricos de Palestina, Cisjordania y Gaza.

Envuelto en el discurso del falso cambio clim谩tico y la transici贸n de la matriz energ茅tica, sin siquiera poner en cuesti贸n un modelo de producci贸n, desarrollo y consumo basado en el extractivismo de todos los bienes comunes, en claro despojo y violencia a los territorios cuerpos y a la madre tierra. Un modelo responsable de lo que hoy denominan cambio clim谩tico y bajo su amparo pretenden continuar profundizando el modelo extractivista, beneficiando a un pu帽ado de ricos cada vez m谩s ricos y dejando a las mayor铆as empobrecidas por el modelo, afuera de toda posibilidad de subsistencia.

Con la firma del convenio entre el estado de Israel, la empresa Mekorot y el Estado Nacional, Argentina se ubica al lado del victimario israel铆 contra el pueblo palestino, constituyendose en c贸mplice de un Estado denunciado por violaci贸n a los derechos humanos.

CHILE

Paisajes del agua: Valores ecol贸gicos y bioculturales de las cuencas hidrogr谩ficas del norte verde

Asamblea en Defensa del Elki

En el primer n煤mero de la revista Kakan, intentamos dar a conocer una serie de conceptos para ayudar a comprender la importancia de los paisajes del agua en la configuraci贸n de nuestra cultura y territorialidad como habitantes del semi谩rido y como Elquinos. Nuestra intenci贸n es poner en valor la cuenca hidrogr谩fica como sistema y unidad geomorfol贸gica fundamental para sostener las distintas formas de vida y ecosistemas del valle.

La cuenca hidrogr谩fica en t茅rminos simples se puede definir como un territorio geogr谩fico por donde las aguas escurren hacia un sistema 煤nico de drenaje natural, compuesto por distintas quebradillas, quebradas y afluentes tributarios que van a conformar una corriente o r铆o principal, como es el r铆o Elqui. Estas cuencas se delimitan por la l铆nea de altas cumbres tambi茅n llamada divisoria de aguas.

Como ya hemos reiterado muchas veces, cualquier alteraci贸n a lo largo del curso de un r铆o, repercute en todo el sistema hidrol贸gico de la cuenca. Para graficarlo mejor, recordemos c贸mo funciona el sistema o aparato circulatorio del cuerpo humano, de la misma forma hasta los vasos sangu铆neos m谩s finos y delgados son parte fundamental para el 贸ptimo funcionamiento y bienestar de todo el sistema completo.

A una escala global, como una reacci贸n en cadena, las alteraciones de origen antr贸pico en los cauces de r铆os, est谩n teniendo impactos insospechados en otros ecosistemas del Planeta. Es as铆 como por ejemplo, la carga de nutrientes que aporta el r铆o Amazonas y cualquier otro r铆o con desembocadura en el oc茅ano determina la existencia de diversos ecosistemas costeros marinos y terrestres incluso a miles de kil贸metros en otros lugares del planeta, sin ahondar en la importancia que tienen los r铆os y la vegetaci贸n asociada a estos en la regulaci贸n y estabilidad del clima alrededor del mundo y la biosfera.

En este art铆culo nos queremos referir al estado actual del r铆o Elqui, espec铆ficamente al tramo de su curso que recorre la zona urbana de la ciudad de Vicu帽a, donde se puede apreciar una extensa zona de dep贸sitos fluviales, pedregales desprovistos de vegetaci贸n y un cuerpo de agua que ha sufrido el impacto de maquinaria pesada por obras de encauzamiento de su curso natural durante d茅cadas. Antes de estas obras de rectificaci贸n, realizadas por la Junta de vigilancia del r铆o Elqui y la Direcci贸n General de Agua (DGA), el curso del r铆o dibujaba l铆neas m谩s sinuosas y naturales, algo as铆 como meandros a partir de los cuales se desprend铆an distintos brazos y canales que reduc铆an la velocidad del agua, disipaban su energ铆a disminuyendo su capacidad de erosi贸n, y reten铆an mayor cantidad de nutrientes y humedad a partir de la vegetaci贸n riparia o ribere帽a, generando mayor densidad y cobertura de vegetaci贸n nativa, albergando una alta diversidad de especies de fauna y otorgando una alta calidad visual al paisaje ribere帽o.

Para nosotros como habitantes es fundamental conservar y restaurar estos ecosistemas ribere帽os, su belleza paisaj铆stica y naturalidad en el fluir de las aguas del r铆o Elqui. Considerando este paisaje un patrimonio natural de todas y todos los habitantes Elquinos que cumple un rol ecol贸gico fundamental en cuanto a las prestaciones ambientales que nos brinda a la comunidad, as铆 como en su rol socio ambiental y cultural, en cuanto a las relaciones de identidad y bienestar que se originan a partir de este paisaje territorio.

驴Entonces porque permitimos que la retroexcavadora intervenga el curso natural del r铆o鈥, se elimine la vegetaci贸n ribere帽a y se usen sus bordes como micro basurales, zonas de extracci贸n de 谩ridos y botaderos de escombro?

驴Por qu茅 en la ciudad de Vicu帽a, -una ciudad que se esfuerza por ser capital mundial de la astronom铆a, por convertirse en un destino tur铆stico internacional y consolidar su actividad econ贸mica en base al turismo sustentable-, por qu茅 se da la espalda al r铆o como si fuera el patio trasero鈥, una tierra de nadie?

驴Por qu茅 no mirar un poco m谩s cerca que las lejanas estrellas y entender que dependemos del agua del r铆o y del ecosistema ribere帽o para habitar este valle?

Al parecer es m谩s f谩cil ignorarlo, pero si nos damos la tarea de relevar el r铆o y sus funciones tanto en el ecosistema como en el medio social urbano, en cuanto a su aporte en la calidad de vida de las personas, nos veremos con el deber de hacer algo, pero鈥 驴Qu茅 podemos hacer?

Muchas cosas. Para comenzar, deber铆amos reencontrarnos con el r铆o y con ese paisaje que construye la verdadera identidad Elquina, recorrerlo, habitarlo, respetarlo y recuperarlo.

A nivel de gesti贸n p煤blica, se vuelve fundamental rechazar todo proyecto que atente contra la estructura y calidad visual de la cuenca del Elqui y toda su infraestructura ecol贸gica. En este momento los proyectos megamineros como Arqueros en la localidad de Marquesa, Altura de Barrick Gold en el sector de alto de la comuna de Vicu帽a, el corredor bioce谩nico y sus m煤ltiples obras de mejoramiento de la ruta CH-41, el entubamiento de canales de riego y rectificaci贸n del curso del r铆o, entre otros, son proyecto de alto impacto para el ecosistema elquino y una amenaza para la sobrevivencia del patrimonio biocultural.

Panor谩mica lecho del r铆o Elqui en puente fiscal vista oriente. A帽o 2011.

. Al mismo tiempo, es necesario generar proyectos participativos y voluntades de restauraci贸n de la calidad visual del paisaje ribere帽o, reforestar sus riberas y proteger sus humedales, habilitar parques p煤blicos en sus bordes, de bajo impacto visual, acordes a la condici贸n y fragilidad de este sistema ribere帽o, convirti茅ndolo en la parte m谩s importante de la configuraci贸n de nuestra ciudad y de su estructura urbana, un espacio p煤blico de calidad para el encuentro de todas y todos los Elquinos, donde el r铆o se integre a la vida cotidiana y esta se desarrolle recorriendo espacios de naturaleza, admirando su belleza y reconociendo una identidad com煤n, una territorialidad desde el h谩bitat-paisaje, el territorio cuenca, desde el sonido del agua entre las piedras, el viento entre las ramas y el canto de los p谩jaros en el aire.

Bajo estos principios reconocemos a todas las crioformas, 鈥 glaciares, glaciares de roca, glaciaretes y todas las formas de agua congelada en alta cordillera- a los r铆os que nacen del escurrimiento de las aguas producto del deshielo y a todas las comunidades vegetales que se constituyen a trav茅s de distintos pisos vegetacionales como vegas, bofedales y comunidades ribere帽as en los m谩rgenes de los r铆os y canales, como la infraestructura ecol贸gica principal del este corredor biol贸gico fluvial llamado r铆o Elqui, fundamentalpara la existencia de diversos ecosistemas, especies, variedades gen茅ticas y culturas humanas que han mantenido por siglos una memoria biocultural propia del territorio. Incluimos tambi茅n la importancia del paisaje en los interfluvios donde es la vegetaci贸n xerof铆tica la que domina. Exigimos entonces que toda obra o proyectos de infraestructura, considere la protecci贸n y conservaci贸n de la estructura original de las cuencas, de la cual depende el medio f铆sico, biol贸gico y biocultural que constituye nuestro patrimonio como modo de vida, m谩s all谩 de los caudales ecol贸gicos, tambi茅n nos importa su configuraci贸n visual y est茅tica, su importancia en la escenograf铆a de nuestra historia. Por lo tanto, rechazamos cualquier mega proyecto extractivista que pretenda instalarse en nuestro territorio. Como dice Marc, L. Zeise en su libro: Nuevos conceptos para la ruralidad Chilena; 鈥淓l desarrollo econ贸mico tiene que ser viable en el 谩mbito social, 茅tico y est茅tico鈥. Pero nos preguntamos; 驴Ser谩 esto posible? Si no es posible, entonces no nos interesa ni desarrollo ni su progreso., porque realmente no es algo que necesitamos, por el contrario, es una amenaza a nuestro modo de vida Elquino.

CHILE

$hile es el 煤nico pa铆s del mundo que tiene las Aguas privatizadas

Asamblea en defensa del Elki

Actualmente el c贸digo de Aguas decretado en dictadura el a帽o 1981, permite la especulaci贸n el acaparamiento y la entrega gratuita y a perpetuidad del Agua a privados, tambi茅n separa la propiedad del Agua de la propiedad de la tierra (puedes tener Agua sin tierra o puedes tener tierra sin derecho a Agua) lo que implica en la pr谩ctica que solo en el valle del Elki el 90% del Agua est茅 en manos de empresas agr铆colas y mineras. A manera de ejemplo en el valle del Elki existen comunidades que quedan sin Agua para consumo humano como es el caso de la localidad de EL ARENAL en la precordillera, pero el fundo cercano perteneciente a la familia ALLAMAND acapara m谩s de 152 litros por segundo, o en el mismo territorio, Frut铆cola y exportadora Atacama perteneciente a la familia Ruiz-Tagle acapara 1300 litros por segundo de aguas subterr谩neas y superficiales.

M谩s de 40 organismos del estado tienen injerencia en temas de Agua, la Direcci贸n General de Aguas (DGA) quien asigna la entrega de derechos de aprovechamiento de Aguas, a sobre-otorgado derechos de Agua (a entregado m谩s derechos de aprovechamiento de Agua que las que traen realmente las fuentes de Agua) en m谩s de 7 regiones. Agregando a ello que el tratado Binacional Minero (Argentina-$hile) que entr贸 en vigencia el a帽o 2000, entrega las nacientes de los r铆os a las transnacionales mineras.

Las Aguas en $hile no siempre estuvieron privatizadas, el C贸digo de Aguas de 1967 sosten铆a que el 90% de las Aguas del territorio nacional eran bienes nacionales de uso p煤blico. Adem谩s, contemplaba la indivisibilidad del Agua con la tierra y prohib铆a su comercializaci贸n.

Ese es el contexto general en el que se sit煤a la problem谩tica actual del sakeo del Agua en nuestro territorio y una de sus estrategias m谩s macabras es el entubamientos de canales, el cual se empieza a gestar a partir del a帽o 2009 desde la comisi贸n nacional de riego (CNR) con un presupuesto exorbitante en comparaci贸n con las necesidades b谩sicas de nuestros pueblos, donde, con la excusa de la sequ铆a, siempre utilizada por el estado y el empresariado o el estado empresarial que es lo mismo, se implementa un plan nacional de entubamiento de canales, con el objetivo de mejorar la conducci贸n del Agua, evitando con ello las 鈥減茅rdidas鈥 por infiltraci贸n, escurrimiento o directamente robo, cabe aclarar que particularmente en nuestro territorio del Elki, al igual que en los valles vecinos del semi谩rido (Copiap贸, Huasco, Limar铆 y Choapa) la canalizaci贸n del Agua para regad铆o ha sido una pr谩ctica ancestral, donde nos atrever铆amos a decir que muchas obras de regad铆o son prehisp谩nicas, incluso algunas construidas antes de la invasi贸n Inca. Solo en el valle del Elki y antes de la llegada de la Agroindustria en la d茅cada de los 90 exist铆an aproximadamente 600 kil贸metros de canales, los que alimentaban no s贸lo a la agricultura tradicional, sino a una biomasa nativa como tambi茅n a fauna aut贸ctona que a煤n no podemos cuantificar, como as铆 mismo las infiltraciones de los canales al igual que el de los cursos naturales de las Aguas aportaba al relleno natural de los acu铆feros subterr谩neos. Hoy en d铆a, y por supuesto con la resistencia de las comunidades locales, el entubamiento de canales, sumado al encausamiento de los r铆os y quebradas como tambi茅n a la enorme cantidad de pozos profundos de la agroindustria, interrumpen el sistema hidrol贸gico natural de las cuencas, provocando obviamente, la sequ铆a, ya sea por el agotamiento de los acu铆feros subterr谩neos como tambi茅n provocando la escasez de lluvias.

Es sobre este escenario que las mismas comunidades de manera aut贸noma, conscientes del impacto de estas pol铆ticas del estado empresarial, con acciones directas y constantes, de sabotaje, liberando causes, perforando tubos, tambi茅n legales v铆a recursos de protecci贸n, acciones comunicacionales y de remediaci贸n como es la reforestaci贸n de nativo, han ido enfrentando estas pol铆ticas de estado que van directamente en beneficio de la agroindustria y la megaminer铆a.

Es en este proceso de resistencia a las pol铆ticas extractivistas que hemos entendido que el Agua no solo es un bien o un recurso natural para el beneficio de los humanos y los ecosistemas, el Agua es vida, poco a poco la reflexi贸n de las acciones nos vuelven a guiar al igual que ha nuestras antiguas a la sacralizaci贸n del Agua.

Quienes acaparan el Agua en el Elki*?

Frut铆cola y exportadora Atacama (familia Ruiz-Tagle) 1300 litros por segundo.

Minera Teck (transnacional de capitales Canadienses) 1260 litros por segundo.

Agr铆cola el Cerrito (Luksic, Antofagasta Minerals 鈥 Err谩zuriz) 544 litros por segundo.

Agr铆cola Polpaico (familia Barros-Tocornal) 473 litros por segundo.

Como referencia y en cifras del mismo gobierno de $hile, el consumo de Agua promedio a nivel nacional por persona es de 125-200 litros diarios.

.ARGENTINA

Andalgal谩 es un pueblo ubicado en la provincia de Catamarca, al noroeste de Argentina

Asamblea El Algarrobo

En esta regi贸n se desarroll贸 el primer emprendimiento de megaminer铆a a cielo abierto del pa铆s. Es decir, miner铆a a gran escala, la cual implica, entre otros puntos, el consumo de millones de litros de agua por d铆a, en una regi贸n con estr茅s h铆drico.

Actualmente, Andalgal谩 se encuentra luchando contra otro proyecto megaminero denominado MARA, de las empresas transnacionales Yamana Gold (que pasar铆a a manos de Panamerican Silver), Glencore y Newmont.

Este proyecto se encuentra ubicado en el yacimiento Agua Rica, justo en la cuenca alta del r铆o Andalgal谩, es decir, donde nace el r铆o que alimenta a nuestro pueblo, y cerca de otras dos cuencas h铆dricas.

Esto significa que, de continuar avanzando, este proyecto afectar铆a de manera inevitable la calidad y la cantidad de agua.

Debido al rechazo de gran parte de la poblaci贸n a este proyecto, el Gobierno ha recurrido a la violencia para imponerlo a la fuerza. As铆, el pueblo ha sufrido la represi贸n armada en varias oportunidades, el armado de causas judiciales y la detenci贸n arbitraria de vecinas y vecinos, adem谩s de vigilancia y espionaje.

Todo esto permite mostrar un escenario donde la defensa del agua es considerada un delito por el Gobierno y quienes la defienden son tratados como delincuentes. Por esto, en Andalgal谩 hablamos de dictadura minera.

Adem谩s, este panorama se agrava a煤n m谩s con la reciente firma del gobierno con la empresa israel铆 Mekorot, para la gesti贸n del agua. Consideramos que se trata de una forma camuflada de mercantilizaci贸n del agua, de su conceptualizaci贸n como un recurso empresarial y una revalorizaci贸n como bien de mercado. Se convierte as铆 al agua en un privilegio, en un contexto de cambio clim谩tico y crisis h铆drica.

Es inevitable ver una relaci贸n entre megaminer铆a y Mekorot en Catamarca, que es s贸lo una de las ocho provincias que firmaron acuerdos con la empresa israel铆. Porque aqu铆 en Catamarca, la megaminer铆a se ha convertido en la 煤nica pol铆tica de Estado y son varios los emprendimientos de oro, cobre, litio, etc., que se encuentran en distintas etapas.驴Y qu茅 tienen en com煤n estos proyectos de megaminer铆a? Que todos necesitan AGUA.

El Kintral 2015

CHILE

Aguas para la 鈥渕iner铆a verde鈥: las trampas ret贸ricas de la transici贸n energ茅tica

En el Chile neoliberal la imposici贸n de una transici贸n energ茅tica corporativa est谩 expandiendo violentamente las fronteras h铆dricas. Tras d茅cadas de negacionismo y debate sobre el cambio clim谩tico, el empresariado extractivista ha optado por rentabilizar la crisis clim谩tica, asumiendo el liderazgo de una transici贸n energ茅tica que habilita un complejo eco-ajuste de la econom铆a global. Este eco-ajuste abre un nuevo ciclo de colonizaci贸n y despojo, esta vez legitimado por las ret贸ricas 鈥榲erdes鈥 de sustentabilidad y ecoeficiencia. En este contexto, al asimilar ret贸ricamente la 鈥榙escarbonizaci贸n鈥 con la 鈥榚lectrificaci贸n鈥 de la matriz energ茅tica y confundir las 鈥榚nerg铆as renovables鈥 con las 鈥榠nfraestructuras para las renovables鈥, se habilita un alza en la demanda de minerales, que da un nuevo impulso al extractivismo minero. Efectivamente, las tecnolog铆as asociadas a la captura y almacenamiento de energ铆as renovables, como las infraestructuras para su electrificaci贸n y posterior circulaci贸n requieren grandes cantidades de minerales, met谩licos y no met谩licos. De hecho, para lograr electrificar el actual sistema energ茅tico global, sin cambiar las din谩micas de producci贸n, circulaci贸n y consumo, se necesitan 4 planetas de litio, 2 planetas de cobre y m谩s de 2 de n铆quel, por dar algunos ejemplos. El punto que nos interesa enfatizar es que este nuevo escenario minero conlleva un alza exponencial de la demanda de agua.

En tiempos de colonialismo energ茅tico, las proyecciones de mercado son auspiciosas para las corporaciones mineras, sobre todo las que explotan cobre y litio. En el caso del cobre, la Comisi贸n Chilena del Cobre estima que la producci贸n ascender谩 a 5,7 millones de toneladas este 2023, cifra que sintoniza con los pron贸sticos de la consultora Wod Mackenzie, cuando se帽ala que se necesitar谩n 9,7 millones de toneladas de nuevo suministro de cobre, durante 10 a帽os, para cumplir el Acuerdo de Par铆s. Mientras en el caso del litio, las cifras indican que en septiembre de 2022 SQM alcanz贸 un resultado hist贸rico, al llegar a los 2.755,3 millones de d贸lares, a la vez que la venta de carbonato de litio al exterior creci贸 en un 106% en enero de 2023. Cabe subrayar que las alzas se dan cuando a煤n no se supera la crisis multidimensional asociada a COVID19.

Piscinas de salmuera miner铆a del litio

. Es en este escenario que el extractivismo minero se reinventa en formato 鈥榲erde鈥 para aprovechar la oportunidad hist贸rica que la misma debacle socioecol贸gica que ha contribuido a generar le entrega. Pero para hacerlo le falta agua. Durante d茅cadas la megaminer铆a ha agotado los acu铆feros y tambi茅n los ha contaminado, ha desviado los cursos naturales de aguas superficiales generando el riesgo de aluviones, y ha sacrificado glaciares, humedales y salares. El ritmo de extracci贸n no ha permitido la recarga h铆drica y las cantidades de agua demandadas no est谩n disponibles, por lo menos en las 鈥榬egiones mineras鈥 del norte. Surgen entonces las estrategias de eficiencia h铆drica, que apuestan por la innovaci贸n tecnol贸gica para expandir la frontera h铆drica, cuyo ejemplo m谩s claro es el reemplazo de aguas continentales por aguas de mar desalinizadas.

Actualmente, 13 de las 23 plantas desaladoras del pa铆s son de empresas mineras, y se sabe de 15 nuevos proyectos en diferentes etapas de desarrollo, las que se concentran en la zona norte. De hecho, las proyecciones indican que la miner铆a del cobre lograr谩 operar con 71% de agua desalinizada este a帽o 2023. El auge de las desaladoras se legitima ret贸ricamente por la oposici贸n 鈥榚scasez v/s abundancia鈥, apelando a la supuesta abundancia infinita de los mares y la larga extensi贸n de la costa chilena. Ret贸rica que cosifica, fragmenta y descompone el ciclo hidrol贸gico de la Tierra, al desvincular las din谩micas h铆dricas continentales y marinas, de esa manera se minimizan o invisibilizan los efectos ecosist茅micos de las diferentes etapas del proceso de desalaci贸n, entre los que destacamos el cambio en las corrientes ambientales locales y la circulaci贸n de las aguas, la descomposici贸n bacteriana de biomasa org谩nica, la contaminaci贸n por salinidad y desechos qu铆micos, y el aumento de la turbidez y coloraci贸n del agua, amenazando as铆 las cadenas bi贸ticas marinas. A estos efectos se debe agregar el riesgo de filtraci贸n de salmuera en tierras continentales, y los riesgos asociados al traslado del agua ya desalada desde las plantas de desalaci贸n en el borde costero hacia las faenas mineras, generalmente en la alta cordillera, traslado que supone m谩s infraestructuras y m谩s riesgos. M谩s all谩 de los problemas se帽alados, est谩 el problema del control que ejercen las corporaciones mineras en el territorio costero donde se instalan las plantas. De hecho, los emprendimientos mineros imponen una gobernanza corporativa a nivel de cuenca, expandiendo su poder de cordillera a mar.

En un escenario de transici贸n energ茅tica, la 鈥榤iner铆a verde鈥 no solo est谩 expandiendo la frontera h铆drica, sumando nuevas fuentes de explotaci贸n de aguas, tambi茅n en su b煤squeda de 鈥榗arbono-neutralidad鈥 desarrolla sus propias fuentes de energ铆a, apostando por parques solares y/o e贸licos, cuya construcci贸n y mantenci贸n requiere tambi茅n grandes cantidades de agua, adem谩s de intervenir tanto el terreno donde se instalan como aquellos que son atravesados por su infraestructura de conectividad. As铆, los parques industriales de energ铆a solar y e贸lica, junto a las carreteras el茅ctricas que los conectan con las faenas mineras reconfiguran los territorios, desplazando poblaciones humanas y atentando contra la biodiversidad. Parad贸jicamente, en estas tierras 谩ridas y semi谩ridas los ritmos y las rutas del agua son sacrificadas por megaplantas de energ铆as verdes, que alimentan la voracidad de una miner铆a tambi茅n verde.

La ret贸rica de la 鈥榤iner铆a verde鈥 se nos presenta como una nueva estrategia de expansi贸n colonial que capitaliza la crisis clim谩tica, fen贸meno que ha sido discursivamente aislado de los complejos ciclos de reproducci贸n de la vida, que toman forma en la interacci贸n constante de la atm贸sfera, biosfera e hidrosfera. No basta con soluciones tecnol贸gicas focalizadas en la descarbonizaci贸n a nivel global, menos si esto supone potenciar las crisis h铆dricas locales. No es aceptable que desde los territorios hist贸ricamente saqueados y subalternizados, se subsidie hidricamente la transici贸n energ茅tica de las sociedades energ铆voras del norte global, sin transformar las relaciones de dependencia, desigualdad y opresi贸n que padecemos.

P谩gina de las Asambleas contra las Rutas del Saqueo:

隆organ铆zate! 驴quieres sumarte a esta red?



ASAMBLEAS TERRITORIALES:

Asamblea en Defensa del Limar铆 | Coquimbo, Chile

Asamblea Cachapoal Leuf眉 | Chile

Asamblea Ag眉ita Pura para San Juan | San Juan, Argentina

Asamblea Jachal |San Juan, Argentina

Asamblea Paravachasca | C贸rdoba, Argentina

Asamblea de Punilla | C貌rdoba, Argentina

Asamblea por un Mar Libre de Petroleras | Mar del Plata, Argentina

Asamblea Paren de Fumigarnos | Mar del Plata, Argentina

Uni贸n de Asambleas de Comunidades (UAC) | Argentina

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA) | Neuqu茅n, Argentina

Red Jarilla Plantas Saludables | Argentina

Asamblea por la Vida de Chilecito | La Rioja, Argentina

Asamblea de Fiambal谩 | Catamarca,, Argentina

Autoconvocados por el Agua Pura de Tunuy谩n | Mendoza, Argentina

Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymall茅n | Mendoza, Argentina

Asamblea de las Heras por el Agua Pura | Mendoza, Argentina

MEDIOS LIBRES:

Peri贸dico La Noche | Chile

Radio la Revuelta | Argentina

lapeste.org | Chile

Grupo de investigaci贸n y editorial Kavilando | Colombia

tambi茅n editado y en difusi贸n sin fronteras: