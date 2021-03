–

De parte de Periodico Anarquia March 21, 2021

Con una izquierda parlamentaria intentando recuperar una credibilidad perdida a fuerza de ser la garante del capitalismo de Estado, intentando desesperadamente cooptar las luchas y la critica al sistema, una encrucijada se nos presenta a lxs que soportamos la embestida de la reestructura del capital.

O las personas se pliegan al posibilismo, a la creencia de los tutores rogando que venga algún capital salvador y sosteniendo jefxs progresistas con sus discursos vacíos, o desarrollan sus potencias, dando vida a más proyectos de autoorganización que vayan quitándole fuerza a la dominación.

Un mundo de hiperexplotación de los bienes naturales, de violencia y canibalismo social amparado en la continua competencia. Un mundo de necesidad de todo tipo de drogas, de trabajo ciego, de compras con descuento para tapar cualquier sentimiento real, un mundo de depresión y represión sólo puede ser sustituido radicalmente.

Y no empezamos de cero, varias estructuras de autoorganización palpitan en el seno de la ciudad. En términos de comunidad de lucha anárquica, las fuentes nutricias están en todos los rincones de nuestra ciudad.

La solidaridad organizada, el sentimiento antiautoritario y la dignidad no empiezan ni acaban en lxs militantes. Nuestra elección en estos momentos es clara, no elegiremos nuevos fantasmas, confiamos en la fuerza de las personas sin partido, en la capacidad de todxs de convivir dignamente, de forma libre y repeliendo la violencia y el sinsentido del mercado, creando y potenciando nuestras comunidades de lucha, nuestros barrios autoorganizados, abiertos a crecer, dispuestos a resistir.

R.M.