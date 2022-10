–

De parte de La Peste October 26, 2022 182 puntos de vista

Las normas de producci贸n y consumo del Norte global, que han sido formateadas por el capitalismo y finalmente se han generalizado alrededor del mundo, solo pueden mantenerse 鈥揳un en la variante moderna 芦ecologizada禄鈥 a costa de la violencia, la destrucci贸n ecol贸gica y el sufrimiento humano. Esta es la tesis central de este art铆culo, basado en el libro Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus [El estilo de vida imperial. Sobre la explotaci贸n del ser humano y la naturaleza en el capitalismo global], publicado recientemente en alem谩n.

En febrero de 1994, la revista The Atlantic Monthly publicaba un art铆culo del periodista estadounidense Robert D. Kaplan bajo el t铆tulo 芦La anarqu铆a venidera禄. Tomando 脕frica occidental como ejemplo, el autor trata el desarrollo pol铆tico y social del llamado 芦mundo subdesarrollado禄 y traza un cuadro extremadamente sombr铆o. El efecto de este art铆culo se ve aumentado por fotos de calles congestionadas en megaciudades del Sur global, de barrios marginales y r铆os contaminados, de ni帽os soldados y de escenas de guerras civiles. El mensaje es claro: despu茅s de que, con el fin de la Guerra Fr铆a, el Norte global perdiera el inter茅s en el Sur, este corre el riesgo de hundirse en el caos. Y la violencia, el colapso estatal, las epidemias, la 芦superpoblaci贸n禄 y la destrucci贸n ecol贸gica son algunas de las amenazas.

Con su art铆culo, Kaplan no quiere se帽alar el sufrimiento de la gente ni investigar las relaciones entre la riqueza en el Norte y los conflictos en el Sur. M谩s bien, busca retratar un orden mundial en el que la clara competencia entre Estados nacionales es reemplazada por un sinn煤mero an谩rquico de conflictos de origen 芦cultural禄 y religioso. Asimismo, quiere alertar sobre la amenaza al orden de los Estados nacionales del Norte global que resulta de una extensi贸n de la anarqu铆a del Sur y de las tensiones generadas por las mismas sociedades culturalmente heterog茅neas del Norte. Kaplan da especial importancia a los problemas ecol贸gicos vinculados a la escasez de recursos y la destrucci贸n ambiental:

Ha llegado el momento de entender el 芦medio ambiente禄 como lo que es: la cuesti贸n de seguridad nacional de principios del siglo xxi. Las implicaciones pol铆ticas y estrat茅gicas del incremento de la poblaci贸n, de la expansi贸n de enfermedades, la deforestaci贸n, la erosi贸n de suelos, el agotamiento de los recursos h铆dricos, la contaminaci贸n del aire y, posiblemente, el aumento del nivel del mar en regiones cr铆ticas superpobladas como el delta del Nilo y Bangladesh representan el principal reto para la pol铆tica exterior, del que finalmente se derivar谩n todos los dem谩s retos. Porque estas evoluciones conllevar谩n una migraci贸n masiva y exacerbar谩n los conflictos de grupo.

El cambio clim谩tico como una cuesti贸n de seguridad nacional

M谩s de 20 a帽os despu茅s de la publicaci贸n del art铆culo de Kaplan, los pol铆ticos europeos se superan entre s铆 en las proclamas intimidatorias contra personas que, por necesidad existencial o por el deseo de una vida mejor, tratan de llegar a la Uni贸n Europea. La cuesti贸n migratoria devino una cuesti贸n de seguridad nacional: se construyen vallas, se evoca un 芦destino com煤n禄 y se demandan 芦l铆mites m谩ximos禄. Parece como si la elite europea, dividida por profundos conflictos de intereses, se aproximara en su empe帽o de estatuir una pol铆tica de ejemplaridad hacia los refugiados. Con ello aparentemente pretende enfrentarse unida y con todo su poder铆o a la amenaza al orden nacional, y en este caso tambi茅n supranacional, imaginada por Kaplan.

Adem谩s de eso, la situaci贸n de 2017 muestra una segunda reminiscencia del diagn贸stico de Kaplan de 1994. Muchas de las personas que intentan llegar a Europa parecen huir tambi茅n por motivos ecol贸gicos: el aumento de las temperaturas o los conflictos en torno de recursos agr铆colas y mineros que escasean los privan de una vida libre de miseria y violencia. La guerra de Siria tambi茅n se enmarca en esta narraci贸n, ya que la precedi贸 una larga sequ铆a que aument贸 el potencial de conflictos sociales.

As铆 pues, el escenario catastrofista de Kaplan parece confirmarse. Y no solo eso. El art铆culo tambi茅n aporta los argumentos que justifican la pol铆tica de aislamiento europea. Si la 芦ecolog铆a禄 se convierte en una cuesti贸n de seguridad nacional y si es el Sur global el que m谩s sufre la crisis ecol贸gica, si adem谩s el Sur se hunde en un caos tal que toda perspectiva de estabilidad pol铆tica y de desarrollo econ贸mico bajo la premisa de un Estado nacional es impensable, entonces parece que el Norte global tiene que concentrarse en defender los logros de su civilizaci贸n. Y que, con ese objetivo superior, debe negar la entrada a quienes proceden del Sur global.

El problema es que tanto el diagn贸stico de Kaplan como la pol铆tica actual con respecto a los refugiados basan su legitimaci贸n y plausibilidad precisamente en el hecho de callar acerca de los dos nexos decisivos. En primer lugar, no son la 芦escasez禄 de recursos naturales ni el 芦cambio clim谩tico禄 lo que lleva a las personas a huir. Son, m谩s bien, las condiciones sociales injustas 鈥揷omo el acceso desigual a la tierra, el agua y los medios de producci贸n鈥 las que provocan la escasez de recursos y convierten el cambio clim谩tico en una amenaza vital para muchos. En segundo lugar, estas condiciones se entienden 煤nicamente si uno aleja la mirada de las impresiones inmediatas y observa el contexto global de las regiones afectadas. Solo entonces se comprende toda la complejidad de las crisis ecol贸gicas y los conflictos violentos.

El bienestar a costa de otros

Detr谩s de los conflictos de las denominadas 芦etnias enemistadas禄 en el Congo, se oculta la demanda del colt谩n, mineral que se necesita en el Norte global para la fabricaci贸n de tel茅fonos celulares y computadoras. Los conflictos en torno del agua, que en gran parte del mundo parecen la consecuencia inevitable de la sequ铆a causada por el cambio clim谩tico, se revelan como el resultado de la destrucci贸n del modo de producci贸n de los peque帽os agricultores fomentada por las empresas agroindustriales del Norte en sinton铆a con los intereses de las elites locales y nacionales del Sur global. Y, finalmente, vemos que una de las causas de la migraci贸n a Europa de peque帽os agricultores africanos 鈥揷alificada de 芦ilegal禄 a falta de motivos reconocidos para recibir el estatus de refugiados鈥 es la pol铆tica agraria y de comercio exterior de la ue que, con la exportaci贸n a 脕frica de productos agropecuarios altamente subvencionados, destruye los mercados y las fuentes de ingreso en este continente.

Bajo esta perspectiva, el an谩lisis de Kaplan pierde apariencia de plausibilidad, as铆 como pierde tambi茅n legitimidad la pol铆tica de la ue. Esta pol铆tica se presenta como el intento de defender un bienestar que se genera tambi茅n a costa de otros, contra la reivindicaci贸n de participaci贸n de esos otros. Es por eso una consecuencia l贸gica de un modo de vida basado en aprovechar a escala mundial la naturaleza y la mano de obra y externalizar los costos sociales y ecol贸gicos que ello conlleva: esta externalizaci贸n toma la forma de di贸xido de carbono que se emite en la fabricaci贸n de productos de consumo para el Norte global y que es absorbido por los ecosistemas del hemisferio sur (o bien que se concentra en la atm贸sfera). Se presenta en forma de materias primas met谩licas del Sur global que son el requisito indispensable para la digitalizaci贸n y la 芦industria 4.0禄 del Norte global. Se presenta tambi茅n en forma de la mano de obra del Sur global que arriesga la salud y la vida en la extracci贸n de minerales y metales, en la reutilizaci贸n de nuestros residuos electr贸nicos o en el trabajo precario en plantaciones contaminadas de pesticidas donde se plantan las frutas tropicales consumidas por el Norte global.

El modo de vida imperial

Un modo de vida que se basa en estas condiciones e implica a la vez este modo de producci贸n es imperial. La configuraci贸n de las relaciones sociales y ambientales en otros lugares hace posible la vida cotidiana en los centros capitalistas. Esto ocurre a trav茅s de la apropiaci贸n en principio ilimitada de la capacidad de trabajo, los recursos naturales y los sumideros a escala global. Para la vida en los centros capitalistas, es decisiva la manera en que est谩n organizadas las sociedades en otras partes, especialmente en el Sur global, y c贸mo configuran su relaci贸n con la naturaleza. Esto, a su vez, es la base para garantizar el traspaso de trabajo y naturaleza del Sur global necesario para las econom铆as del Norte global. Y a su vez, el modo de vida imperial del Norte global contribuye de manera decisiva a estructurar en modo jer谩rquico las sociedades en otras partes. Hemos elegido conscientemente la expresi贸n 芦en otras partes禄 por su indeterminaci贸n.

Electrodom茅sticos, aparatos m茅dicos o infraestructuras de transporte, as铆 como de abastecimiento de agua y energ铆a, contienen materias primas cuyo origen no es visible. Lo mismo es v谩lido para las condiciones de trabajo en que se explotan estas materias primas o en que se producen los textiles y los alimentos. Y es igualmente v谩lido para el gasto de energ铆a necesario para ello. Todo esto queda oculto al comprar, consumir y utilizar muchos de los objetos cotidianos necesarios, incluyendo los 芦alimentos culturales禄, como los medios de comunicaci贸n impresos o digitales. Solo estas condiciones sociales y ecol贸gicas invisibles permiten que estos productos puedan ser comprados y consumidos tan f谩cilmente.

El soci贸logo especialista en temas agrarios Philip McMichael habla de 芦alimentos de ninguna parte禄 (food from nowhere) para referirse al opacamiento del origen y la producci贸n de los alimentos, lo que normaliza su disponibilidad espacio-temporal ilimitada. Fresas de China ofrecidas en invierno en comedores escolares en Alemania, tomates producidos por migrantes ilegales en Andaluc铆a para el mercado del norte de Europa y langostinos criados para los consumidores en el Norte global a costa del destrozo de los bosques de manglares tailandeses y ecuatorianos son ejemplos de ello. El modo de vida imperial se basa en normas de producci贸n, distribuci贸n y consumo profundamente arraigadas en las estructuras y pr谩cticas pol铆ticas, econ贸micas y culturales cotidianas de la poblaci贸n en el Norte global, y cada vez m谩s tambi茅n en los pa铆ses emergentes del Sur global. No nos referimos solo a las pr谩cticas materiales, sino en especial a las condiciones estructurales que las posibilitan y a los modelos y discursos sociales asociados. Dicho de otra manera: los est谩ndares de la vida 芦buena禄 y 芦verdadera禄, que muchas veces consisten en el modo de vida imperial, se establecen en la vida cotidiana, aunque formen parte de relaciones sociales amplias y, en especial, de infraestructuras materiales y sociales.

La compra de un autom贸vil, por ejemplo, es una acci贸n consciente, que se desarrolla dentro de patrones infraestructurales, institucionales o sociales preestablecidos e interiorizados en el h谩bito. As铆, numerosos factores supraindividuales y de los cuales el individuo no necesariamente es consciente influyen en la decisi贸n de compra. Entre ellos, una red vial que perjudica el transporte p煤blico, incentivos estatales de compra y uso del autom贸vil, pero tambi茅n ideales de masculinidad predominantes y conceptos de independencia individual. De igual importancia son las cadenas de valor agregado, que posibilitan una apropiaci贸n barata de recursos y mano de obra de otras partes, as铆 como normativas de emisi贸n laxas y una competencia por el estatus social que tambi茅n se disputa a trav茅s de la posesi贸n de un auto. Todos estos factores confieren 芦racionalidad禄 a la decisi贸n del autom贸vil y la hacen aparecer como normal. Pero tambi茅n hacen desaparecer el poder subyacente que se reproduce en estas condiciones bajo las cuales se toma la decisi贸n, as铆 como su violencia.

El traspaso de los costos

En oposici贸n a esto, se trata de visibilizar aquello que posibilita la vida cotidiana, la producci贸n y el consumo de las personas del Norte global y de un n煤mero de personas cada vez mayor del Sur global. En la mayor铆a de los casos, esto ocurre sin traspasar el umbral de la percepci贸n consciente o de la reflexi贸n cr铆tica. Porque la normalidad se da, precisamente, cuando se oculta la destrucci贸n en la que se fundamenta. En otras palabras: las pr谩cticas cotidianas, as铆 como las relaciones de poder sociales e internacionales subyacentes, generan y perpet煤an el dominio sobre los seres humanos y la naturaleza.

Por tanto, tenemos que explicar c贸mo y por qu茅 se produce algo como normalidad en un tiempo en el que los problemas y las crisis se agravan y se solapan: esto concierne a la reproducci贸n social y a la ecolog铆a, es v谩lido para la econom铆a y las finanzas, pero tambi茅n para la geopol铆tica, la integraci贸n europea y la democracia. El modo de vida imperial es central para entender esta contradicci贸n, pues se trata de una paradoja que se encuentra en el centro de los m谩s diversos fen贸menos de crisis. Por un lado, en muchas zonas de la Tierra tiene un efecto agravante sobre el cambio clim谩tico y la destrucci贸n de ecosistemas, la polarizaci贸n social, el empobrecimiento de las poblaciones y la destrucci贸n de econom铆as locales o las tensiones geopol铆ticas que hasta hace pocos a帽os se consideraban superadas con el fin de la Guerra Fr铆a. Es m谩s, el modo de vida imperial contribuye sustancialmente a crear estos fen贸menos de crisis. Por otro lado, contribuye a estabilizar las relaciones sociales all铆 donde se concentran sus beneficios. Sin los alimentos producidos a costa de personas y naturaleza en otras partes, y por ello mismo baratos, posiblemente habr铆a sido bastante m谩s dif铆cil garantizar la reproducci贸n de las capas sociales bajas del Norte global tambi茅n en el contexto de la profunda crisis econ贸mica iniciada en 2007.

En consecuencia, las crisis y los conflictos actuales arrojan una luz deslumbrante sobre las contradicciones del modo de vida imperial. Muchos problemas se agudizan cr铆ticamente en la actualidad, porque el modo de vida imperial triunfa hasta la muerte. Por su car谩cter, siempre implica a escala global una apropiaci贸n desproporcionada de naturaleza y fuerza de trabajo, en otras palabras, de un 芦afuera禄. Presupone, por tanto, que otros renuncien a su parte proporcional. Cuanto menos dispuestos est茅n estos otros, o cuanto m谩s dependan tambi茅n ellos de acceder a un afuera y de traspasarle sus costos, m谩s pierde el modo de vida imperial su fundamento econ贸mico.

Y es justamente este el caso actual. En la misma medida en que pa铆ses emergentes como China, la India o Brasil desarrollan el capitalismo y sus clases medias y altas asimilan conceptos y pr谩cticas de la buena vida 芦n贸rdicos禄, crecen su demanda de recursos y la necesidad de externalizar costos, por ejemplo, en forma de di贸xido de carbono. Con ello, ascienden no solo en t茅rminos econ贸micos, sino tambi茅n ecol贸gicos, a competidores del Norte global. El resultado son tensiones ecoimperiales como las que se manifiestan en la pol铆tica clim谩tica y energ茅tica global. A esto se a帽ade que cada vez menos personas en el Sur global est谩n dispuestas a permitir que el modo de vida imperial del Norte global destruya sus vidas. Los movimientos actuales de huida y migraci贸n deben contemplarse tambi茅n bajo esta luz. En ellos se muestra adem谩s la atracci贸n perenne que el modo de vida imperial ejerce sobre aquellos que hasta ahora no pod铆an participar de 茅l: los refugiados buscan seguridad y una vida mejor, algo que se encuentra antes bajo las condiciones del modo de vida imperial en los centros capitalistas que en otra parte.

Esto tambi茅n explica por qu茅 la parte represiva y violenta del modo de vida imperial, en forma de conflictos por materias primas o el aislamiento frente a los refugiados, se manifiesta hoy tan claramente. El modo de vida imperial se basa en la exclusividad y solo puede conservarse en tanto y en cuanto dispone de un afuera en el que puede externalizar sus costos. Este afuera, sin embargo, est谩 desapareciendo, porque cada vez m谩s econom铆as acceden a 茅l y cada vez menos personas est谩n en situaci贸n de cargar con los procesos de externalizaci贸n o est谩n dispuestas a ello. El modo de vida imperial se convierte en v铆ctima de su propia capacidad de atracci贸n y generalizaci贸n.

A los centros capitalistas solo les queda el intento de estabilizar su modo de vida mediante el aislamiento y la marginaci贸n. Con ello los representantes de esta pol铆tica, que por regla general se autodenominan 芦de centro禄, producen exactamente eso que consideran sus adversarios: movimientos autoritarios, racistas y nacionalistas. Que estos movimientos cobren fuerza actualmente en todas partes tambi茅n se debe a que, por ser m谩s consecuentes, pueden presentarse en la crisis como los verdaderos garantes de esa exclusividad que ya en tiempos normales es inherente al modo de vida imperial. Y, al contrario que sus competidores 芦centristas禄, son capaces de hacer una oferta a su electorado que lo fija en una posici贸n subalterna y al mismo tiempo lo libera de su pasivizaci贸n posdemocr谩tica. Nora R盲thzel ha denominado certeramente este mecanismo 芦autosumisi贸n rebelde禄, en referencia al racismo que se articulaba en Alemania al principio de la d茅cada de 1990. La autosumisi贸n rebelde les permite a los actores 芦constituirse como personas que act煤an en determinadas condiciones a pesar de estar a merced de ellas禄.

Normas de producci贸n y consumo insostenibles

Si este diagn贸stico es acertado, los requisitos para una alternativa deben ser formulados de manera m谩s radical de lo que est谩 ocurriendo en el debate ecologista dominante. Ya no basta con exigir una 芦revoluci贸n verde禄 o un nuevo 芦contrato social禄. Porque a pesar de la fuerte ret贸rica, esto deja intacta la econom铆a pol铆tica de los problemas, as铆 como el modo de vida imperial. Tambi茅n es insuficiente esperar impl铆cita o expl铆citamente que 芦la pol铆tica禄 saque por fin las conclusiones correctas ante el hecho innegable 鈥揹ado que cient铆ficamente est谩 probado cada vez con mayor exactitud鈥 de la crisis ecol贸gica. Porque con esta expectativa se omite que el Estado no es un potencial polo opuesto, sino un garante esencial de la protecci贸n institucional del modo de vida imperial.

En lugar de eso, es indispensable reconocer la crisis ecol贸gica en primer t茅rmino como un indicio claro de un problema m谩s fundamental: las normas de producci贸n y consumo del Norte global, que se han formado con el capitalismo y finalmente se han generalizado, solo pueden mantenerse 鈥揳un en la variante moderna ecologizada鈥 a costa de cada vez m谩s violencia, destrucci贸n ecol贸gica y sufrimiento humano. Y esto solo se conseguir铆a en una peque帽a parte del mundo. Debido a la pol铆tica autoritaria, que sigue apostando por la valorizaci贸n de la naturaleza y la divisi贸n social, presenciamos ahora una acumulaci贸n de contradicciones sin precedentes. La reproducci贸n de la sociedad y de sus bases biof铆sicas puede ser asegurada cada vez menos mediante el imperativo de crecimiento capitalista. Estamos viviendo una crisis de la gesti贸n de crisis, una crisis de hegemon铆a y una crisis del Estado.

Numerosas alternativas responden a esta crisis. Estas alternativas deben ser valoradas en virtud de su aptitud para ser generalizadas y su eficacia social. 驴Hasta qu茅 punto se vislumbran en los movimientos por la democracia energ茅tica, la soberan铆a alimentaria o la econom铆a solidaria, por nombrar algunos, los contornos de una socializaci贸n democr谩tica en un sentido fuerte? Esta ser铆a una sociedad basada en el principio de que todos los afectados por las consecuencias de una decisi贸n participen en igualdad de derechos a la hora de tomarla. Y solo un principio de regulaci贸n social semejante constituye una respuesta adecuada al modo de vida imperial, que se ha convertido en insostenible.