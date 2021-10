–

Jos茅 R. Palacios, Jeanne Arnal y Mart铆n Arnal, en las jornadas celebradas en la FAL por el 鈥80 Aniversario del Exilio Confederal y Libertario鈥

El hombre es la naturaleza que toma conciencia de s铆 misma Elis茅e Reclus

Nuestro compa帽ero, adem谩s de amigo y hermano, Mart铆n Arnal ha fallecido. Su cuerpo ir谩 a la tierra o al fuego, no lo sabemos; pero su recuerdo, su humanidad y su lucha permanecer谩n intactas en nuestra memoria y perdurar谩n con su ejemplo de vida..

Aunque Mart铆n era un apasionado tanto de su tierra natal (Ang眉茅s) como de acogida (Toulouse), la CNT de Huesca era para 茅l algo m谩s que un sindicato: su aut茅ntica casa. Por eso, a pesar de los achaques asociados a la edad, segu铆a pas谩ndose por el local, consiguiendo con su simple presencia que los presentes guardaran silencio para escuchar, no a quien pudiera representar una autoridad moral, sino a alguien que, con su trayectoria, era uno de los pocos testimonios vivos de las obras de la revoluci贸n social y libertaria. Ahora nos quedan sus memorias, as铆 como los libros y documentos gr谩ficos sobre su vida. No es, no ser谩, lo mismo, pero no por ello le olvidaremos.

Mart铆n sol铆a repetir en sus recuerdos que, aunque los pobres no sab铆an leer ni escribir, y que fueron sus conclusiones las que les llevaron a organizarse y avanzar. 脡l, que hab铆a sobrevivido a su compa帽era 脕ngela y a tantas y tantos que se fueron antes, nos ha cedido el testigo. Que se luche, luchemos, por una sociedad m谩s humana, m谩s justa y m谩s libre. No reblar: esa es su ense帽anza y lo que le gustar铆a que sigui茅ramos haciendo.

El trabajo humilde que defini贸 a Mart铆n como obrero anarquista es el que le unir谩 a ese infinito donde se encuentran quienes llevaron un mundo nuevo en sus corazones. Querido compa帽ero: que las monta帽as te servir谩n de colch贸n y el viento de s谩bana. No te olvidaremos.

Secretar铆a de Cultura de CNT y Fundaci贸n Anselmo Lorenzo.

21 de octubre de 2021.