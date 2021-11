Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones de México y del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día

29 nov 2021

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

27 de noviembre de 2021.

A las y los que luchan por la vida, el Territorio y la Madre Tierra

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Consejo Ind铆gena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicaci贸n Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada d铆a, en contra de los intereses de los poderosos que s贸lo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar m谩s y m谩s ganancias, aunque la dejen est茅ril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.

Nuestro coraz贸n se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de M茅xico y otros pa铆ses del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos d铆a con d铆a鈥 y que a煤n es muy peque帽a- desde hace casi 29 a帽os, como Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compa帽eros y compa帽eras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada a帽o para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 a帽os, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracci贸n de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.

Desde diciembre de 1992, nuestra organizaci贸n se fund贸 en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas por sacar de la c谩rcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrev铆an a hablar abiertamente de las injusticias que comet铆a el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberaci贸n con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oraci贸n, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos m谩s fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compa帽eros, los participantes decidimos conformarnos como Organizaci贸n de la Sociedad Civil, identificarnos como 鈥淟as Abejas鈥 y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudi茅ramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se ve铆a venir con la reforma al Art铆culo 27 que emprendi贸 Carlos Salinas y el inicio de la parcelaci贸n y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es as铆 como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploraci贸n para extracci贸n de petr贸leo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploraci贸n a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelh贸, Chalchihuit谩n y Chenalh贸 nos organizamos para hacer marcha-peregrinaci贸n, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue as铆 como pudimos parar esa invasi贸n, ya que, al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petr贸leo.

Ese a帽o tambi茅n supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros pa铆ses para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petr贸leo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que se juntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1潞 de enero de ese a帽o. En el proceso de guerra que sigui贸, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera di谩logo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gust贸 a los pri铆stas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos cost贸 ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios a帽os y ver c贸mo paramilitares de los partidos pol铆ticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos m谩s peque帽os que ultrajaron a煤n antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ej茅rcito mexicano.

Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros M谩rtires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch鈥檕les de 鈥淴inich鈥 en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinaci贸n a pie hacia la Bas铆lica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme鈥檛ik -la V铆rgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andr茅s con el EZLN, para dar lugar en la Constituci贸n Mexicana al derecho a la autonom铆a de los pueblos ind铆genas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, tambi茅n hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compa帽eros de Temacapul铆n, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compa帽eros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Monta帽a de Guerrero, donde precisamente acudi贸 representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Sim贸n Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organizaci贸n, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.

Queremos aprovechar para decirle a la Fiscal铆a Ind铆gena y a la Fiscal铆a General de la Rep煤blica que hoy hay miles de ojos mirando c贸mo est谩n procesando el caso de nuestro hermano Sim贸n Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 a帽os sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jam谩s dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy tambi茅n invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompa帽en y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Sim贸n Pedro, nuestro hermano.

Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aqu铆, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como 煤nica arma. Tambi茅n queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a trav茅s de nuestras voces, a trav茅s de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.

隆Mariano Vive! 隆Sim贸n Vive! 隆Vivan las Abejas de Acteal!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

Atentamente

La Organizaci贸n sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Crist贸bal Ruiz Arias Gerardo P茅rez P茅rez

Presidente Secretario

Manuel Ortiz Guti茅rrez Pedro P茅rez P茅rez

Tesorero sub presidente

Sebasti谩n Guzm谩n S谩ntiz

Sub tesorero