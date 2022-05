–

De parte de Kurdistan America Latina May 23, 2022 158 puntos de vista

Entrevista con Besê Hozat y Cemil Bayik, copresidentes de la KCK, sobre los principios, objetivos, logros y relaciones del Movimiento por la Libertad del Pueblo Kurdo.

¬ŅEl objetivo de la KCK y sus organizaciones afiliadas es un Kurdist√°n totalmente independiente o una mayor autonom√≠a? ¬ŅCu√°l es la posici√≥n de su Movimiento por la Libertad respecto a la cuesti√≥n de la secesi√≥n?

Es importante tener en cuenta c√≥mo entendemos exactamente el concepto de independencia. Como movimiento, entendemos la independencia como una condici√≥n en la que uno no est√° sujeto a la voluntad de otros poderes, ni de otros pueblos. En este sentido, somos un movimiento independentista. Concedemos gran importancia a preservar este tipo de independencia para nosotros mismos. Podemos afirmar claramente que siempre hemos conservado nuestra l√≠nea y actitud independentista desde el surgimiento de nuestro movimiento. Nadie -ning√ļn movimiento u organizaci√≥n pol√≠tica- puede afirmar que estamos bajo la influencia de otras potencias y que nuestra voluntad depende de ellas. A causa de nuestra clara postura sobre esta cuesti√≥n, nuestro L√≠der (1) fue tomado como reh√©n en una conspiraci√≥n internacional y ha estado en prisi√≥n durante 23 a√Īos bajo el m√°s severo aislamiento. Por la misma raz√≥n, todos los miembros de la OTAN han clasificado a nuestro Movimiento por la Libertad como una organizaci√≥n terrorista. Al hacerlo, dan legitimidad a los ataques sin cuartel contra nuestro movimiento, alimentando as√≠ los ataques. Si no hubi√©ramos mantenido nuestra postura independiente y, en cambio, nos hubi√©ramos sometido a la influencia de otras potencias, la actitud de la OTAN habr√≠a sido muy diferente. Esto es cierto no s√≥lo para los pa√≠ses de la OTAN, a cuyos intereses no corresponde la pol√≠tica de nuestro movimiento. Rusia y otros pa√≠ses de la Modernidad Capitalista tambi√©n tienen una actitud negativa hacia nuestro movimiento.

Nuestro movimiento no est√° bajo la influencia de ninguna potencia internacional. Asimismo, ning√ļn actor regional influye o dirige nuestro movimiento. Nuestro Movimiento por la Libertad est√° muy preocupado por mantener su postura orientada a la independencia. Algunos pa√≠ses, que a su vez tienen contradicciones con Turqu√≠a, pueden aprovecharse indirectamente de nuestra lucha. Sin embargo, ninguno de estos pa√≠ses ha conseguido someter nuestra voluntad a su influencia y dirigirla. Por lo tanto, se reconoce generalmente que, en el sentido real del t√©rmino, hemos mantenido nuestra posici√≥n independiente sobre la base de una voluntad libre.

Hablar de esto utilizando los t√©rminos de la Modernidad Capitalista o la literatura de los √ļltimos siglos lleva a conclusiones err√≥neas. Esto es as√≠ porque la literatura pol√≠tica de los √ļltimos siglos ha sido moldeada, en general, por las fuerzas de la Modernidad Capitalista. Por lo tanto, es importante no entender la independencia en el marco de las categor√≠as ¬ęEstado-naci√≥n¬Ľ o ¬ęEstado independiente¬Ľ desarrolladas por estas fuerzas. Este enfoque nos llevar√≠a a conclusiones falsas. Las fuerzas que defienden la libertad, la democracia y el socialismo no entienden la independencia del mismo modo que las fuerzas hegem√≥nicas, explotadoras y opresoras. El concepto de ¬ęEstado independiente¬Ľ se basa en los intereses de las respectivas burgues√≠as nacionales. Se desarroll√≥ sobre esta base. Esto va acompa√Īado de la opini√≥n de que la burgues√≠a nacional tiene derecho a establecer su monopolio de explotaci√≥n sobre la respectiva naci√≥n de la que procede la propia burgues√≠a. El ‚ÄúEstado independiente‚ÄĚ se convierte as√≠ en la f√°brica nacional o dominio de explotaci√≥n en el que la burgues√≠a nacional puede implementar su proyecto de explotaci√≥n. Llamar a esto ‚ÄúEstado independiente‚ÄĚ o ‚Äúindependencia‚ÄĚ no significa otra cosa que ocultar el hecho de que la respectiva naci√≥n est√° bajo el dominio de un monopolio explotador.

Si consideramos esta cuesti√≥n desde esta perspectiva, podemos ver claramente que el Estado-naci√≥n no es un Estado verdaderamente independiente. Ciertamente, no es un pa√≠s independiente. Por lo tanto, no ser√≠a correcto equiparar los t√©rminos ¬ęKurdist√°n independiente¬Ľ y ¬ęEstado independiente¬Ľ. Hacerlo s√≥lo significar√≠a dar legitimidad y normalizar la opresi√≥n y explotaci√≥n de las clases hegem√≥nicas que quieren establecer su monopolio de explotaci√≥n y opresi√≥n sobre la naci√≥n. Por lo tanto, ser√≠a muy err√≥neo equiparar un Kurdist√°n independiente con la noci√≥n de un ‚ÄúEstado independiente‚ÄĚ, es decir, entender autom√°ticamente un Kurdist√°n independiente como un Estado-naci√≥n y crear la impresi√≥n de que la independencia puede lograrse mediante la creaci√≥n de un ‚ÄúEstado independiente‚ÄĚ. Si no conseguimos evitar este error, no podremos desarrollar un an√°lisis pol√≠tico correcto y una comprensi√≥n adecuada de la liberaci√≥n nacional y la libertad.

Est√° absolutamente claro que el PKK persigue el objetivo de un Kurdist√°n libre, democr√°tico e independiente. Pero no lo entendemos como un Estado-naci√≥n o un ¬ęEstado independiente¬Ľ. La suposici√≥n de que la independencia se puede lograr de esta manera no es m√°s que una mentira de la Modernidad Capitalista y su clase hegem√≥nica. Adem√°s, incluso las propias fuerzas de la Modernidad Capitalista no defienden este tipo de estados independientes. Mientras que en el pasado sosten√≠an que las fronteras estatales s√≥lidas serv√≠an a sus propios intereses, hoy lo ven de otra manera. Ahora defienden las fronteras permeables. Ya no consideran que una concepci√≥n r√≠gida del Estado-naci√≥n sirva a los intereses del capitalismo, que ahora se encuentra en la fase de una sociedad de consumo globalizada. Se ha convertido en una de sus leyes fundamentales oponerse a la obstrucci√≥n de la circulaci√≥n libre y segura del capital mediante fronteras fijas. Ciertos c√≠rculos que se autodenominan de izquierdas presentan hoy err√≥neamente al Estado-naci√≥n como anticapitalista simplemente porque el capitalismo ya no lo considera propicio para sus propios intereses en la √©poca actual. Estos c√≠rculos se caracterizan por no reconocer la naturaleza capitalista y explotadora del Estado-naci√≥n y por su falta de comprensi√≥n de la l√≠nea correcta de lucha contra el capitalismo global. Tienen un car√°cter muy dogm√°tico, en base al cual incluso defienden las caracter√≠sticas reaccionarias de sus clases burguesas nacionales colaboradoras.

Se ha demostrado claramente que los países y pueblos que no derivan su fuerza de una sociedad libre y democrática no pueden tener una voluntad independiente. Sin apoyarse en una sociedad libre, fuerte y democrática, es imposible desarrollar una voluntad independiente y oponerse a otros poderes basándose en esa voluntad, es decir, ser independiente. Si el pueblo de un país se ha desarrollado en una sociedad libre y democrática, también posee una independencia correspondientemente fuerte. Un país no puede lograr su independencia simplemente definiendo sus fronteras. Es innegable que precisamente quienes pretenden tener un Estado independiente con fronteras claramente definidas muestran la peor forma de colaboración y falta de voluntad. Porque en estos estados no existe una sociedad libre y democrática. Una sociedad libre y democrática posee su propia voluntad y poder. Las fuerzas políticas que no se basan en dicha sociedad se convierten inevitablemente en colaboracionistas.

Ser independiente, antiimperialista, anticolonialista y estar en contra de la ocupación sólo es posible si se parte de una sociedad libre y democrática. De lo contrario, sería imposible atribuirse estas características. Durante la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido en dos polos, algunos Estados podían afirmar que eran antiimperialistas mientras se apoyaban en otras fuerzas. Otros Estados, beneficiándose de los conflictos entre diversas fuerzas, consiguieron adoptar una postura independiente hasta cierto punto. Pero sería un error considerarlos como estados o países que buscaban la independencia. La relativa libertad de movimientos resultante de la línea y la coyuntura política de la época no puede entenderse como una actitud que busque la independencia. Considerar a estos estados o países de esta manera allana el camino para una falsa comprensión y concepto de la independencia. Cualquier punto de vista que no entienda la independencia como algo basado en una sociedad libre y democrática es erróneo. Tales puntos de vista sólo sirven para distorsionar los hechos reales.

El Estado es una herramienta de la clase dominante. Nunca debemos olvidar esto. Un Estado no puede pertenecer al pueblo ni ser socialista. Tanto la autogestión del pueblo como el socialismo sólo pueden llevarse a cabo sin el Estado. Por esta misma razón, Rêber Apo (2) adoptó una postura clara y expresó que nunca lucharía por un Estado, aunque se lo ofrecieran en bandeja de plata.

Rêber Apo aboga por un Kurdistán democrático-autónomo basado en una sociedad libre y democrática. Considera que un Kurdistán democrático-confederal, en el que las cuatro partes del país mantengan relaciones políticas, sociales, culturales y económicas entre sí sin cambiar las fronteras estatales existentes, es la mejor forma de liberación y unidad nacional. No considera que un Kurdistán unificado a través de la estatalidad sea el camino correcto, porque crearía muchos problemas nuevos y no resolvería los ya existentes. Además, no crearía una nación libre, democrática e independiente. En este contexto, Rêber Apo subraya que esta vía de la estatalidad sólo alejaría al Kurdistán de un estatus libre, democrático e independiente.

Hay dos formas de establecer una vida aut√≥noma democr√°tica sin cambiar las fronteras estatales existentes. La primera consiste en una autonom√≠a, estrechamente definida s√≥lo sobre la base de las relaciones con el Estado. La segunda v√≠a consiste en una sociedad organizada y democr√°tica que se desarrolla en un sistema social y pol√≠tico sobre una base democr√°tica-confederal en las esferas pol√≠tica, social, cultural, econ√≥mica, etc√©tera. Cuando la sociedad organizada y democr√°tica se convierta en un sistema sociopol√≠tico sobre una base democr√°tico-confederal, ser√° libre e independiente en el verdadero sentido. Esta forma de Autonom√≠a Democr√°tica no se asemeja a otra forma de autonom√≠a com√ļn. Es m√°s bien una forma de autonom√≠a basada en una sociedad organizada y libre. Una autonom√≠a que da poder a la naci√≥n. En el marco de esta forma de autonom√≠a, la naci√≥n desarrolla un grado de fuerza que no puede alcanzar en ning√ļn otro estado o sistema. La sociedad y la naci√≥n s√≥lo pueden potenciarse a trav√©s de las relaciones democr√°ticas. Las naciones democr√°ticas basadas en una sociedad organizada poseen fuerza y voluntad. En este sentido, este modelo de naci√≥n tiene el mayor nivel de independencia y fuerza de voluntad. Los Estados no dan fuerza a la naci√≥n, sino a las clases dirigentes. En cambio, en la democracia son la sociedad y la naci√≥n las que se convierten en la fuerza decisiva. La naci√≥n es m√°s fuerte cuando se ha desarrollado como sociedad democr√°tica organizada en un sistema social que se sostiene sobre una base democr√°tica-confederal. La Autonom√≠a Democr√°tica as√≠ constituida tiene un nivel de fuerza de voluntad pol√≠tica independiente que no puede encontrarse en ning√ļn Estado-naci√≥n o supuesto Estado independiente.

Se trata, sin duda, de una situaci√≥n que denominamos ‚Äúdemocracia + estado‚ÄĚ. No se trata de una condici√≥n completamente democr√°tica. Pero al mismo tiempo es una situaci√≥n en la que la sociedad o la naci√≥n se encuentra en la posici√≥n m√°s fuerte posible en relaci√≥n con el Estado. En el mundo actual, el t√©rmino ¬ęindependencia total¬Ľ no hace justicia a la realidad actual. Es m√°s bien una situaci√≥n relativa. En el mundo actual, existen relaciones de dependencia mutua. Existen ciertas influencias y circunstancias objetivas que imponen l√≠mites a todos los Estados y naciones. Lo crucial es que estas relaciones e interdependencias no destruyan la voluntad independiente de los implicados. En la f√≥rmula ‚Äúdemocracia + estado‚ÄĚ tambi√©n existen limitaciones mutuas. Pero el sistema ¬ędemocracia + estado¬Ľ representa al mismo tiempo una situaci√≥n de tensiones permanentes. En nuestra √©poca actual, es siempre la democracia la que emerge de estas tensiones con mayor fuerza y eficacia.

Para nosotros, es importante que los pueblos y las sociedades vivan libres y democr√°ticos. Abogamos por los sistemas que mejor pueden garantizarlo. En nuestra opini√≥n, la separaci√≥n, el desprendimiento, la disociaci√≥n y la oposici√≥n s√≥lo tienen sentido cuando se separan y se desprenden de la violencia, la opresi√≥n y la hegemon√≠a. Convertirse en un Estado no es ciertamente conducente a este objetivo. El derecho de las naciones a la autodeterminaci√≥n se ha expresado en √ļltima instancia en t√©rminos de la comprensi√≥n burguesa del Estado-naci√≥n. Pero los socialistas no pueden seguir tal principio ni adoptar tal postura. Para los socialistas, la libertad, la igualdad, la democracia, la sociedad y la fraternidad entre los pueblos son fundamentales. Todos los que est√°n comprometidos con las sociedades luchan por las asociaciones pol√≠ticas m√°s amplias posibles basadas en la amistad entre los pueblos y la unidad democr√°tica.

Separar a las comunidades entre sí mediante fronteras estatales de forma rígida es contrario a la realidad histórico-social. Históricamente, los pueblos, comunidades o culturas nunca han estado separados por fronteras rígidas. Por el contrario, siempre se han basado en sus relaciones simbióticas entre sí. La Unión Soviética erigió fronteras y muros inmutables, separándose del resto del mundo. Sin embargo, esto fue un desarrollo antinatural. En realidad, la Unión Soviética no debería haberse aislado aunque el sistema capitalista hubiera decidido dar este paso. Sin embargo, debido a ciertas convicciones erróneas y a la falta de confianza en sí mismo, el socialismo real acabó en la situación mencionada. La estricta secesión de la Unión Soviética de los países y regiones que se definían como capitalistas es, en definitiva, otro resultado de la enfermedad que representa el Estado-nación.

Históricamente, los pueblos y comunidades siempre han vivido en forma de federaciones o confederaciones. Los imperios centralizados prácticamente nunca han existido en este contexto. En todo caso, un imperio sólo podía existir si reconocía la voluntad política autónoma de los pueblos, culturas, comunidades de una región y zonas geográficas. En este contexto, las Autonomías Democráticas, las confederaciones y las federaciones representan sistemas más acordes con la tendencia histórica y pueden garantizar con mayor éxito la complementariedad de los pueblos. Sin embargo, la Modernidad Capitalista, debido a su concepción que gira en torno a la nación, al Estado-nación, al nacionalismo y a la aniquilación de las diferentes culturas, y por razones prácticas, no consigue implantar en la práctica las formas de democracia local, de Autonomía Democrática y otras formas de autonomía que son correctas desde el punto de vista de la humanidad. No consigue resolver los problemas de la humanidad. Una vez superadas estas mentalidades y obstáculos, el mundo se convertirá en un lugar en el que los Estados-nación quedarán obsoletos y surgirán amplias uniones democráticas sobre la base de la vida libre y democrática de los pueblos.

En sus obras, Abdullah √Ėcalan trata intensamente la cuesti√≥n de c√≥mo se puede superar el capitalismo y construir una econom√≠a basada en las cooperativas. ¬ŅQu√© tipo de pol√≠tica econ√≥mica pretende aplicar el Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n tras la liberaci√≥n del Kurdist√°n?

Superar el capitalismo no es s√≥lo una tarea del PKK y de todos los socialistas. La sociedad, la forma de existencia de la humanidad y la fuente de todos sus valores culturales, est√° siendo destruida por el capitalismo. Hay un ataque a la existencia de la humanidad, a la humanidad en su conjunto. El capitalismo no puede existir, no puede sobrevivir sin consumir o destruir la sociedad y todos sus valores sociales. Al igual que las c√©lulas cancerosas del cuerpo humano atacan y destruyen las c√©lulas sanas, el capitalismo ataca y consume la sociedad. Por esta raz√≥n, R√™ber Apo ha definido el capitalismo como un fen√≥meno canceroso. Dado que el capitalismo ataca y consume a la sociedad, R√™ber Apo tambi√©n ha considerado siempre que el t√©rmino ¬ęsociedad capitalista¬Ľ es err√≥neo. Habl√≥ del hecho de que el capitalismo y la sociedad no pueden unirse. La cuesti√≥n de la superaci√≥n del capitalismo, adem√°s, no debe verse s√≥lo como un problema econ√≥mico. Se trata m√°s bien de un problema social fundamental. El capitalismo es la causa de la profundizaci√≥n de todos los problemas sociales. Es tambi√©n el √ļnico resultado concebible de este tipo de explotaci√≥n y de su modernidad, que se mantiene viva consumiendo a la sociedad.

R√™ber Apo ha analizado el capitalismo en su conjunto. Sin duda, Marx y Engels han hecho una gran contribuci√≥n al an√°lisis del capitalismo y han llegado a resultados importantes. R√™ber Apo ha rendido homenaje a los logros de estos l√≠deres socialistas y al mismo tiempo ha completado puntos que hab√≠an quedado incompletos en el an√°lisis de Marx y Engels. De este modo, ha hecho una gran contribuci√≥n al an√°lisis del capitalismo. Hoy en d√≠a ya no es posible desarrollar un enfoque hol√≠stico del capitalismo sin tener en cuenta el an√°lisis de R√™ber Apo. Ignorar su an√°lisis conducir√≠a a graves deficiencias en la lucha contra el capitalismo y en su superaci√≥n. En particular, el concepto de ¬ęmodernidad capitalista¬Ľ debe ser examinado muy cuidadosamente. De lo contrario, la alternativa a ella, la Modernidad Democr√°tica, no puede ser entendida adecuadamente.

Todos estos son puntos importantes que hay que mencionar antes de elaborar la comprensión económica alternativa de Rêber Apo. Consideramos que es un deber de todos los pueblos defenderse del capitalismo en todos los ámbitos de la vida. El ataque a la sociedad comenzó con los ataques a las mujeres. A partir de ahí, surgieron los diversos sistemas de explotación, opresión, poder y estado. A la hegemonía sobre la mujer le siguió la explotación de la sociedad, la aparición de clases y los problemas sociales. En el capitalismo han llegado actualmente a su punto culminante. Si queremos seguir existiendo como sociedad humana, es muy importante tomar posición contra el capitalismo y actuar. El capitalismo está poniendo cada vez más a la humanidad en una posición que ni siquiera los propios capitalistas pueden justificar o defender. Por ello, los grupos de reflexión y los intelectuales al servicio del capitalismo se ocupan intensamente de la cuestión de cómo el capitalismo puede ser aceptable para la humanidad. Rêber Apo ha analizado exhaustivamente el capitalismo y con ello ha dejado claro que se ha convertido en un inmenso lastre para la humanidad y que debe ser superado a toda costa. Para ello, ha presentado de forma muy convincente una gran variedad de pruebas y argumentos.

El capitalismo no puede ser abolido de la noche a la ma√Īana. Pero es importante empezar a hacerlo hoy mismo. Sin duda es necesario, en primer lugar, romper la hegemon√≠a ideol√≥gica creada por el capitalismo. Paralelamente, hay que poner en pr√°ctica un modelo econ√≥mico alternativo, es decir, una forma de hacer negocios que no destruya la sociedad sino que, por el contrario, la fortalezca.

A las distintas sociedades e individuos de hoy se les ha inculcado algo parecido a la siguiente mentalidad econ√≥mica: ‚ÄúUno es necesariamente el gran terrateniente, el gobernador, el jefe, el due√Īo de una f√°brica o de una tienda, y el otro es, correspondientemente, un simple aldeano o un trabajador. Para vivir, todas las personas tienen que ganar un salario‚ÄĚ. Hist√≥ricamente, √©sta es una de las peores formas de hegemon√≠a ideol√≥gica. Porque no significa otra cosa que la internalizaci√≥n de la esclavitud, es decir, convertir la antigua forma de esclavitud en algo que se obedece voluntariamente. En este sentido, la econom√≠a es la actividad m√°s fundamental de la sociedad. Cuando los seres humanos se convirtieron en humanos, es decir, cuando empezaron a organizarse como sociedad, satisficieron su necesidad de alimento y refugio mediante la interacci√≥n social. Es totalmente impensable satisfacer estas necesidades individualmente. Aparte de lo que los humanos encontraban y com√≠an individualmente en la naturaleza, todo se consegu√≠a mediante el trabajo social com√ļn. Por lo tanto, realizar las actividades sociales m√°s centrales hoy en d√≠a como esclavo o trabajador representa una de las distorsiones sociales m√°s fundamentales. Se trata de una situaci√≥n verdaderamente anormal. El hecho de que esto se considere normal hoy en d√≠a deja claro el tipo de distorsi√≥n al que nos enfrentamos. Sin cambiar esto, no podremos convertirnos en personas de verdad. M√°s bien, es necesario que hagamos nuestro propio trabajo, es decir, que satisfagamos nuestras necesidades como trabajadores de la sociedad, sin que ni siquiera una sola persona viva una vida de esclavo o de trabajador. El progreso t√©cnico y la creciente profesionalizaci√≥n en este campo s√≥lo pueden entenderse como una divisi√≥n social del trabajo. Pero la divisi√≥n social del trabajo no requiere necesariamente la existencia de privilegios y explotaci√≥n. Lo fundamental es que todos puedan vivir y contribuir a una vida sana y feliz.

Esta hegemon√≠a ideol√≥gica ha sido reforzada por la Modernidad Capitalista. Ha creado la grave idea err√≥nea de que el individualismo es la caracter√≠stica m√°s fundamental del ser humano y que el individuo puede existir sin la sociedad. En relaci√≥n con la concepci√≥n econ√≥mica de que ciertas personas deben ser siempre jefes y el resto trabajadores, el individualismo se ha convertido en una cultura. Por lo tanto, a nadie se le ocurre producir juntos y compartir los productos de forma justa reuniendo a la gente y construyendo una econom√≠a social o una econom√≠a comunal. Hoy en d√≠a, no es una tarea f√°cil reunir a la gente y desarrollar procesos de producci√≥n comunes sobre esta base. Porque la idea dominante es trabajar en alg√ļn lugar como obrero o funcionario y obtener el mejor salario posible. Esto es, en definitiva, una actitud de aceptaci√≥n de la esclavitud. El √ļnico objetivo es vivir un poco mejor que en la √©poca de la esclavitud. Cuanto m√°s se consume, m√°s aumenta el beneficio de la modernidad capitalista. Por eso hoy se intenta crear condiciones en las que, adem√°s de la clase media, los trabajadores tambi√©n tengan poder de consumo. Haciendo que los trabajadores reinviertan sus salarios en productos de consumo, se garantiza que el dinero acabe de nuevo en los bolsillos de los empresarios.

El PKK pretende construir una sociedad libre y democrática que no esté sometida a la explotación. Si la democracia, como dirección por el propio pueblo, es un valor sublime, también hay que construir el correspondiente sistema económico del pueblo. En el campo de la economía, la democracia corresponde a una forma económica en la que no hay patrones ni grandes terratenientes. En las democracias que podemos encontrar hoy en día en los países capitalistas, el gobierno del pueblo no existe. Del mismo modo, la economía no pertenece al pueblo, sino a las clases hegemónicas, ya que dominan el sistema en su conjunto. Pero si declaramos que la democracia, es decir, el poder del pueblo para gobernarse a sí mismo, es nuestro objetivo, entonces también debemos construir la correspondiente economía del pueblo. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser crear un sistema económico en el que no haya patronos y grandes terratenientes por un lado y trabajadores por otro. A medida que el monopolio se hace más y más fuerte en el capitalismo, la economía pierde cada vez más su conexión con la sociedad. Al igual que la democracia en la vida social significa superar los sistemas autoritarios y homogéneos, en la esfera económica supera los monopolios y las políticas económicas de las clases dominantes.

Rêber Apo aboga en primer lugar por la comunitarización de la tierra, el agua y la energía, es decir, de los pilares fundamentales de la economía. Estos tres elementos económicos nunca deben ser monopolizados por nadie. Debemos entender este enfoque comunal como el primer paso para la construcción del sistema económico del pueblo. La economía sólo puede democratizarse si el sistema sociopolítico existente es democrático. Por lo tanto, el sistema sociopolítico democrático-confederal basado en la sociedad organizada y democrática es un requisito previo para construir una economía comunal. Es necesario que el pueblo esté convencido de la economía democrático-comunitaria y la ponga en práctica por sí mismo. En este contexto, es muy importante romper la hegemonía ideológica de la modernidad capitalista en este ámbito. De lo contrario, el modelo económico que hemos descrito no podrá aplicarse.

La econom√≠a comunal se basa en un gran n√ļmero de asociaciones econ√≥micas diferentes, cada una de las cuales se organiza sobre una base comunal. Las distintas comunidades se organizan en este sistema en forma de comunas. Estas pueden ser comunas de producci√≥n m√°s peque√Īas, pero tambi√©n grandes. Estas comunas se ocupan de satisfacer las necesidades sociales en los √°mbitos de la agricultura, la industria y el comercio. Las cooperativas son otra forma de econom√≠a comunitaria. Dentro de este marco se puede establecer una gran variedad de cooperativas que se ocupan de la producci√≥n, la distribuci√≥n, el comercio, el transporte o √°reas similares. Por supuesto, todas estas son decisiones que deben ser discutidas con el pueblo en el contexto del sistema democr√°tico, que se basa en una sociedad organizada y democr√°tica. No debe haber ning√ļn tipo de coacci√≥n. Al mismo tiempo, el sistema democr√°tico-social, por supuesto, apoyar√° activamente el establecimiento de este tipo de asociaci√≥n econ√≥mica. Cuanto m√°s reconozca la gente los aspectos positivos de este sistema econ√≥mico construido por ellos mismos, m√°s se expandir√° la econom√≠a comunal con el paso de los d√≠as. Hist√≥ricamente, siempre han existido formas de producci√≥n basadas en el trabajo de individuos o familias. Asimismo, siempre han existido peque√Īas explotaciones que no han sido dise√Īadas para ser monop√≥licas. Mientras este tipo de empresas no se conviertan en el componente principal del sistema econ√≥mico, har√°n su contribuci√≥n a la econom√≠a comunal-democr√°tica, complet√°ndola y manteniendo su existencia. Es fundamental que prevalezca la econom√≠a comunal y que el sector econ√≥mico basado en peque√Īas empresas privadas explotadas por particulares no se convierta en el sector econ√≥mico principal. En este marco, pueden coexistir tanto la propiedad privada como la comunitaria.

No debe haber intentos de tomar posesi√≥n por la fuerza de la econom√≠a que se basa en el antiguo sistema social y pol√≠tico. La modernidad capitalista interviene en todos los √°mbitos, fusionando peque√Īas empresas de producci√≥n o haci√©ndolas redundantes para aumentar su propia influencia, y aumenta su influencia econ√≥mica en todos los √°mbitos, convirti√©ndola finalmente en la fuerza dominante. Por lo tanto, la econom√≠a comunal debe igualmente desarrollarse en un sistema hol√≠stico y productivo, avanzar en la participaci√≥n del pueblo en √©l, y asegurar as√≠ su propio continuo desarrollo. En la econom√≠a comunal, la productividad no se mide √ļnicamente en t√©rminos de valores econ√≥micos-num√©ricos. M√°s bien, abarca una gran variedad de dimensiones, como los derechos sociales, la justicia, la eficacia, la psicolog√≠a o la moral. La ecolog√≠a es un √°mbito que tambi√©n debe tenerse en cuenta. Si se tienen en cuenta principalmente los valores econ√≥mico-num√©ricos y se ignoran los valores morales o los aspectos psicol√≥gicos, el resultado final ser√° una situaci√≥n como la que conocemos desde la √©poca del colapso del socialismo real. Tomar la econom√≠a como base del socialismo real, pero definir la cultura, la ideolog√≠a, etc√©tera. como superestructura, fue uno de los errores centrales de los l√≠deres socialistas. No abordaron suficientemente la importancia de los valores morales porque asumieron que no ten√≠an influencia directa en la base econ√≥mica. Por lo tanto, el socialismo real no sirve de base para el modelo econ√≥mico que imaginamos. Nuestro objetivo es un modelo econ√≥mico hol√≠stico basado en la democracia, la libertad y los valores morales y culturales. En pocas palabras: el capitalismo actual se ha convertido en una pesada carga para toda la humanidad. Incluso las fuerzas de la Modernidad Capitalista est√°n buscando nuevos modelos econ√≥micos -que, por supuesto, no superan al propio capitalismo- para mantenerse con vida. En un momento as√≠, las fuerzas que luchan por los pueblos, la libertad, la democracia y el socialismo entender√°n naturalmente la construcci√≥n de un sistema econ√≥mico social que supere el capitalismo como una de sus tareas m√°s importantes.

¬ŅPuede describir brevemente algunos de los logros y √©xitos sociales y econ√≥micos de Rojava?

Como no estamos directamente implicados en la evolución socioeconómica de Rojava, no podemos hacer una descripción exhaustiva de la misma. Por lo tanto, basándonos en los desarrollos de los que hemos tenido noticia, es muy posible que no podamos ofrecer una imagen completa. Sin embargo, sólo podemos informar sobre los desarrollos de los que hemos oído hablar y que creemos que están teniendo lugar.

El mero hecho de que los habitantes de Rojava lleven ocho a√Īos viviendo sin un Estado ha allanado el camino para que se produzcan importantes avances. Los Estados son un obst√°culo para todo tipo de avances sociales y pol√≠ticos. Para el Estado, la econom√≠a no significa otra cosa que un √°rea de explotaci√≥n. El Estado es una instituci√≥n de enormes proporciones. El mero mantenimiento del Estado representa una enorme carga para su poblaci√≥n. Bajo la carga del estado, la sociedad se destruye y pierde su propia fuerza de voluntad. En este sentido, vivir sin el Estado garantiza que las sociedades y los individuos recuperen su propia voluntad. La ausencia de Estado se corresponde en gran medida con la democracia. Por ello, Rojava ha adquirido experiencias democr√°ticas muy importantes en el transcurso de los √ļltimos ocho a√Īos. All√≠, las decisiones las toma la sociedad organizada. Las mujeres y los j√≥venes est√°n organizados. Debido a su poder organizado, son actores muy importantes en el contexto de la vida social y pol√≠tica. Quienes los ignoren no podr√°n dar forma a la vida social y pol√≠tica de Rojava. Estas dos fuerzas sociales fundamentales han cambiado completamente la cara de Rojava.

Rojava sigue rodeada de fuerzas hostiles. El Estado sirio sigue negándose a aceptar el sistema democrático de Rojava. El Estado turco, junto con sus mercenarios islamistas, ha ocupado Afrin, Serekaniye y Gire Spi. Así, existe el peligro permanente de que la ocupación se extienda y la revolución sea aplastada. En esta situación, la autodefensa se vuelve muy importante. Por lo tanto, todo el trabajo se realiza necesariamente en el marco de la autodefensa. En el pasado, no ha sido posible prestar suficiente atención a los peligros en determinadas zonas y organizar la revolución en consecuencia. Las fuerzas de ocupación se han beneficiado de ello. Por lo tanto, conduce a ciertas conclusiones erróneas si consideramos las condiciones actuales en Rojava o en el norte y el este de Siria como completamente normales.

Hoy en d√≠a ya no existe una econom√≠a estatal en Rojava. La propia revoluci√≥n, pero tambi√©n los fuertes ataques en curso, han dado lugar a una econom√≠a que tiene este aspecto: un sistema econ√≥mico comunal que se desarrolla lentamente y que incluye negocios de producci√≥n y consumo en forma de cooperativas, agricultura y ganader√≠a gestionados por familias en las zonas rurales y, adem√°s, comercio y peque√Īas empresas gestionadas por individuos en las ciudades y pueblos peque√Īos. Por lo tanto, no hay un sistema econ√≥mico en el que las empresas estatales existan o desempe√Īen un papel decisivo. La econom√≠a est√° dominada en gran medida por las asociaciones econ√≥micas comunales y las cooperativas que surgieron durante la revoluci√≥n, y tambi√©n por la agricultura, el comercio y las empresas muy peque√Īas, todas ellas dirigidas por familias en las zonas rurales. Rojava tambi√©n fue en su d√≠a el centro de la agricultura y la ganader√≠a de Siria. Hoy en d√≠a, la regi√≥n sigue en una posici√≥n similar. La econom√≠a comunal tiene un gran potencial de desarrollo en esta regi√≥n. Todav√≠a existe all√≠ una fuerte cultura social. Por lo tanto, el desarrollo de la econom√≠a comunal est√° creando cada vez m√°s la base econ√≥mica para un sistema democr√°tico-confederal basado en una sociedad organizada y democr√°tica.

El Partido de los Trabajadores del Kurdist√°n (PKK) est√° presente en muchas zonas del Kurdist√°n. ¬ŅQu√© logros ha conseguido el PKK para la poblaci√≥n de todas estas zonas?

El PKK ha iniciado un enorme desarrollo y ha conseguido enormes logros en las cuatro partes del Kurdistán. Todas las luchas que tuvieron lugar en el Kurdistán antes de la aparición del PKK estaban fuertemente influenciadas por las clases dominantes kurdas y, al mismo tiempo, eran de naturaleza exclusivamente político-militar. Dado que todas estas luchas no consiguieron ganar influencia en las esferas militar y política, apenas produjeron cambios sociales. En cambio, desde su fundación por Rêber Apo, el PKK ha sido un movimiento que ha provocado avances revolucionarios en todos los ámbitos. Desde la forma de pensar hasta los más diversos ámbitos de la vida práctica, siempre se ha propuesto iniciar cambios profundos. Por lo tanto, siempre ha sido un movimiento que rompe con todas las formas de atraso. Desde el primer día, Rêber Apo ha hecho de su misión principal cambiar tanto a sus amigos como a la sociedad. Siempre ha criticado las diversas formas de atraso y los errores existentes. De este modo, ha abordado las realidades sociales y políticas. En este contexto, siempre ha subrayado que la lucha por la libertad y la democracia es imposible mientras no se superen y cambien las diversas formas de atraso tradicional. Por lo tanto, en su lucha, el PKK siempre ha tenido como objetivo fundamental iniciar revoluciones nacionales, sociales, políticas, culturales y socio-psicológicas. Las revoluciones nacionales, sociales, democráticas, culturales y políticas siempre han estado estrechamente vinculadas y promovidas de esta manera. Lo más importante es que con el PKK se construyó, por primera vez en la historia del Kurdistán, un movimiento de los pobres, es decir, un movimiento popular. En el momento de la fundación del movimiento apoísta, todos sus miembros eran hijos de las clases populares pobres. Esto representa por sí solo una revolución, un desarrollo y un logro de enormes proporciones para todo el Kurdistán. Hoy en día, es el propio pueblo el que determina la evolución nacional, social, política y cultural del Kurdistán basándose directamente en su propia fuerza.

En el Kurdist√°n del Norte, no hay una sola ciudad o pueblo peque√Īo, ni una sola aldea que no haya participado en levantamientos. Las autoridades tradicionales han sido sustituidas por el poder del pueblo organizado. All√≠ se ha producido una revoluci√≥n democr√°tica, social y cultural en el sentido m√°s estricto de la palabra. Sobre esta base se ha desarrollado una realidad nacional kurda que se caracteriza por su car√°cter democr√°tico. El pueblo kurdo, que hace s√≥lo unas d√©cadas estaba al borde de la extinci√≥n, hoy se ha levantado y est√° librando una lucha por la libertad y la democracia. Decenas de miles de hombres y mujeres j√≥venes se han unido a la guerrilla en el curso de esta lucha. Por primera vez en la historia de la humanidad, se ha creado un ej√©rcito femenino tan completo. Hoy, el pueblo kurdo ha desarrollado su propia voluntad pol√≠tica democr√°tica y se ha convertido as√≠ en un actor que lucha por la democratizaci√≥n de Turqu√≠a y la liberaci√≥n del Kurdist√°n.

Ya sean suníes, alevíes o ezidíes, todos los kurdos han participado en la lucha de liberación nacional del Kurdistán. Los árabes, azeríes, turcomanos, armenios y asirios-caldeos que viven en el Kurdistán también han reconocido la lucha por la libertad del Kurdistán como propia y se han unido a ella. Así, la nación democrática se ha hecho realidad en el Kurdistán de forma impresionante.

Se ha iniciado un gran avance en el campo de la cultura y el arte kurdos, dando nueva vida a los valores culturales de los kurdos. Al combinarlos con nuevos valores, se ha creado una nueva realidad social de los kurdos. El levantamiento de las mujeres se ha desarrollado de manera impresionante. La revolución social basada en las mujeres ha profundizado y al mismo tiempo multiplicado el carácter libertario y democrático de la revolución. En el Kurdistán actual ha surgido una revolución que ha desencadenado innumerables revoluciones dentro de la revolución basada en la libertad de las mujeres. Gracias a estas revoluciones basadas en la libertad de las mujeres, los kurdos se han convertido en un pueblo muy resistente y poderoso.

Históricamente, los mayores cambios y desarrollos han tenido lugar en el Kurdistán. Al mismo tiempo, el Kurdistán ha desarrollado una enorme fuerza. Sería un error considerar que esta revolución kurda se limita sólo al Kurdistán del Norte. En muy poco tiempo, la revolución ha tenido un impacto en las cuatro partes del Kurdistán. Ha provocado cambios nacionales, sociales y culturales en todo el país y también ha tenido una fuerte influencia en la política kurda. En una época en la que no existían medios de comunicación modernos, la Revolución Francesa tuvo un impacto decisivo en la sociedad rusa, que a su vez la combatió y la consideró un enemigo. Hoy, sin embargo, los medios de comunicación están mucho más avanzados. En una época así, es natural que la Revolución kurda haya influido enormemente en todas las partes del Kurdistán y que siga haciéndolo en el futuro.

Miles de j√≥venes de Rojava, Kurdist√°n del Sur y Kurdist√°n del Este se han unido al PKK a lo largo de los a√Īos. Por supuesto, esto tambi√©n ha tenido un impacto decisivo en sus propias familias y su entorno social. Muchos de ellos han ca√≠do desde entonces como Ňěehids. Adem√°s, los cuadros del PKK y la guerrilla han establecido relaciones con miles de familias y cientos de miles de personas que viven en el Kurdist√°n del Sur, influyendo en ellos e iniciando cambios en sus mentes y vidas. Sin esta m√ļltiple influencia de nuestra revoluci√≥n, el Kurdist√°n del Sur estar√≠a hoy en una situaci√≥n sociopol√≠tica atrasada. Adem√°s, los sentimientos patri√≥ticos del pueblo kurdo del sur no ser√≠an tan fuertes como lo son hoy. As√≠, el PKK ha provocado enormes cambios nacionales, sociales, culturales y mentales en el Kurdist√°n del Sur.

En Rojava, los cambios y los logros se alcanzaron de forma directa. Durante 20 a√Īos, R√™ber Apo convivi√≥ y educ√≥ a los habitantes de Rojava, a los j√≥venes y a las mujeres de la zona. Miles de mujeres y hombres j√≥venes se han unido a la guerrilla desde all√≠ y muchos de ellos han ca√≠do como Ňěehids. La revoluci√≥n de Rojava se ha producido a partir de las ideas y la influencia de R√™ber Apo. La poblaci√≥n de Rojava est√°, en su inmensa mayor√≠a, fuertemente vinculada a R√™ber Apo. Las mujeres de Rojava son el motor de este fuerte v√≠nculo. La revoluci√≥n en Rojava se ha desarrollado sobre la base del paradigma de R√™ber Apo. Est√° claro que es una revoluci√≥n muy importante no s√≥lo para el Kurdist√°n sino para todo Oriente Medio.

Tambi√©n en el Kurdist√°n Oriental la poblaci√≥n est√° llena de un gran anhelo de libertad y democracia. Las ideas de R√™ber Apo desempe√Īan un papel muy importante en este anhelo. A pesar de la enorme presi√≥n estatal, la poblaci√≥n del Kurdist√°n Oriental expresa su deseo de libertad en cada oportunidad que se le presenta. Este es el resultado de la influencia que el PKK tiene hoy en d√≠a en las cuatro partes del Kurdist√°n.

En Europa y en muchas otras partes del mundo, los kurdos también se están organizando sobre la base de las ideas de Rêber Apo. Gracias a ello, han conseguido expresar de forma tangible su existencia como comunidad nacional. En la actualidad, el pueblo kurdo está sometido a un genocidio permanente. Además, se ha roto la voluntad política de este pueblo. Por lo tanto, es un avance y un logro muy importante que este pueblo se organice en lugares alejados de su patria y manifieste allí activamente su existencia como nación. La organización de los kurdos que viven en el extranjero representa una fuente muy importante de motivación y apoyo moral para el pueblo de las cuatro partes del Kurdistán. A través de su fuerte organización en Europa, los kurdos que viven allí son una especie de ventana de comunicación del Kurdistán hacia Europa y el resto del mundo. Esta organización y la influencia de los kurdos basada en ella en todas las partes del mundo representan un gran logro para las cuatro partes del Kurdistán.

La lucha del PKK ha permitido alcanzar grandes logros en las cuatro partes del Kurdistán. A pesar de ello, los representantes del PDK, que están en el gobierno desde la creación de una federación en el Kurdistán del Sur, o los círculos cercanos a ellos, difunden propaganda y afirman que el PKK no ha conseguido nada con su lucha. De este modo han demostrado claramente lo estrecha de miras y superficial que es su visión sociológica, política, cultural y nacional del mundo y del Kurdistán. El Kurdistán ha sido dividido en cuatro partes. Allí se está produciendo un genocidio, para el que los Estados hegemónicos se valen de su propia posición y obtienen el apoyo de fuerzas extranjeras. Por lo tanto, no es fácil conseguir logros ni siquiera en una de las cuatro partes del Kurdistán. Los logros sólo pueden alcanzarse superando no sólo uno, sino cuatro estados y sus partidarios. Esto depende a su vez de la fuerza social, política, militar y diplomática de los kurdos. Con este telón de fondo, queda clara la superficialidad de la perspectiva de ciertas fuerzas políticas del Kurdistán del Sur, que se atribuyen todos los logros y afirman que el PKK no ha conseguido nada.

Ya hemos descrito los cambios que el PKK ha iniciado en la sociedad kurda y en el Kurdist√°n. El PKK tambi√©n ha desempe√Īado un papel indispensable en los logros del Kurdist√°n del Sur. Lo m√°s importante es mencionar que el PKK surgi√≥ en un momento en que el Kurdist√°n del Sur acababa de experimentar una grave derrota. En ese momento, no s√≥lo el PDK y el Kurdist√°n del Sur, sino la propia pol√≠tica kurda hab√≠an sufrido una gran derrota. Es muy significativo que el PKK se activara exactamente en esa fase hist√≥rica. Adem√°s, el PKK empez√≥ a luchar en la parte del Kurdist√°n que es la m√°s grande, geogr√°ficamente hablando, y en t√©rminos de su poblaci√≥n. Adem√°s, el Estado turco es la fuerza m√°s hostil a los kurdos. Considera que incluso el menor levantamiento kurdo es una amenaza para √©l. Es un hecho conocido que el PDK, que mantiene estrechas relaciones con Estados Unidos y la OTAN, es tolerado por el Estado turco a cambio de impedir estrictamente la aparici√≥n de otros movimientos kurdos en el Kurdist√°n del Norte. Durante la Guerra Fr√≠a, Turqu√≠a representaba un pa√≠s importante para Estados Unidos y la OTAN. La pol√≠tica nacional b√°sica de Turqu√≠a en aquella √©poca era su hostilidad hacia los kurdos y su objetivo de cometer un genocidio contra ellos. Al empezar a luchar contra este tipo de Estado, el PKK ha dado espacio para respirar a todas las partes y a todas las fuerzas pol√≠ticas del Kurdist√°n.

La inauguración del parlamento del Kurdistán del Sur coincidió con los ataques del PDK y la PUK (Unión Patriótica del Kurdistán) contra el PKK, que comenzaron el 2 de octubre de 1992. Como el Estado turco estaba librando una guerra contra el PKK, aceptó los acontecimientos en el Kurdistán del Sur en ese momento. Con el objetivo de aplastar al PKK, el Estado turco desarrolló relaciones con los partidos políticos del Kurdistán del Sur. Poco después de la caída de Saddam en 2003, se formó la Federación del Kurdistán del Sur. Esto ocurrió en el contexto de la lucha librada por el PKK en las cuatro partes del Kurdistán. El Estado turco calificó posteriormente su reconocimiento de la federación del Kurdistán del Sur como un error histórico. Sólo había accedido a dar este paso de reconocimiento oficial porque, a cambio, Estados Unidos y el PDK adoptaron una postura muy abierta contra el PKK en 2007. Cuando el entonces presidente estadounidense George Bush calificó al PKK de enemigo de Estados Unidos, el Estado turco reconoció formalmente al Kurdistán del Sur. A cambio, el PDK proporcionó a Turquía una amplia ayuda en su intento de aplastar al PKK y, por tanto, se convirtió abiertamente en parte de la política genocida en el Kurdistán del Norte. Si el PDK no hubiera prestado apoyo al Estado turco, Turquía se habría visto obligada a reconocer la existencia de los kurdos del Kurdistán del Norte y su autonomía democrática. Sin embargo, debido a sus relaciones con el PDK, el Estado turco puede afirmar que no lucha contra los kurdos, sino sólo contra el PKK y el terrorismo, y así puede continuar con su política genocida en el Kurdistán del Norte.

El PKK ha contribuido de manera decisiva a los logros del Kurdistán del Sur. No cabe duda de que el pueblo kurdo del sur y las fuerzas políticas de allí también han librado importantes batallas. Pero si el PKK no hubiera existido, si no hubiera iniciado su lucha y si no hubiera dejado una huella decisiva en el Kurdistán y en Oriente Medio, todos los logros del Kurdistán del Sur no se habrían producido. Por lo tanto, cuando concluimos que la lucha del PKK ha conducido a enormes logros en las cuatro partes del Kurdistán, no hacemos otra cosa que llamar a las cosas por su nombre.

En el Kurdist√°n viven numerosas minor√≠as √©tnicas, como los asirios. ¬ŅQu√© relaciones tiene el Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n con estas minor√≠as? ¬ŅY c√≥mo colabora con ellas?

El PKK tiene una amplia experiencia sobre las consecuencias negativas del nacionalismo y la hostilidad hacia las diferentes comunidades √©tnicas y religiosas. Por ello, tanto por sus convicciones socialistas como por su empat√≠a hacia todos los pueblos diferentes, siempre ha adoptado una actitud basada en la simpat√≠a, la amistad y la hermandad hacia estos pueblos y grupos religiosos. El PKK es el primer movimiento del Kurdist√°n que ha logrado unir a los kurdos sun√≠es, alev√≠es y ezid√≠es bajo un mismo techo. Incluso durante la fase inicial, cuando se form√≥ el primer grupo del PKK, cuatro de los seis miembros del grupo eran kurdos alev√≠es. Entre los primeros cuadros dirigentes del PKK se encontraban Haki Karer y Kemal Pir, dos importantes figuras dirigentes de origen turco. Muchos compa√Īeros turcos han ca√≠do como Ňěehids en las filas del PKK.

Tambi√©n nos hemos acercado siempre a los asirios y armenios sobre la base de la simpat√≠a, la amistad y la hermandad. Nunca ha habido lugar para el nacionalismo en el PKK. Un cierto n√ļmero de sirios sigue viviendo en el Kurdist√°n. El PKK siempre les ha apoyado para que se organicen y vivan libremente su fe y establezcan su propia autogesti√≥n all√≠ donde vivan. Tambi√©n ha apoyado de muchas maneras la creaci√≥n de sus propias organizaciones y partidos. El √ļnico objetivo de este apoyo ha sido preservar la existencia de estas comunidades como parte de la diversidad del Kurdist√°n. Nuestro movimiento considera que el Kurdist√°n es la patria com√ļn de asirios y armenios. Respeta la forma en que estas comunidades nombran o definen los lugares donde viven y aprecia que consideren el Kurdist√°n como su patria y vivan en ella. El PKK siempre ha adoptado una actitud acorde con esto. Hoy, con la idea de la Naci√≥n Democr√°tica desarrollada por R√™ber Apo, esta actitud se basa en un fundamento hist√≥rico, social, ideol√≥gico y te√≥rico a√ļn m√°s s√≥lido. Esta actitud implica, en consecuencia, que los asirios y los armenios son partes iguales y nativas del Kurdist√°n. Tienen todo el derecho a vivir de forma libre y aut√≥noma. Con la esperanza de que utilicemos el t√©rmino correcto para esto y que no se malinterprete, podemos incluso decir que consideramos necesaria la ¬ędiscriminaci√≥n positiva¬Ľ hacia ellos. Porque tambi√©n ellos han sufrido una gran injusticia en el Kurdist√°n. Aunque no sea por su propia voluntad pol√≠tica, algunos kurdos, bajo los auspicios de las clases dirigentes, participaron en cierta medida en la injusticia perpetrada contra los asirios y los armenios. Hoy, sin dejarnos atrapar por esos complejos del pasado y sin tener la menor duda, podemos superar en gran medida esta injusticia hist√≥rica viviendo juntos una vida libre e igualitaria en nuestra patria com√ļn.

No albergamos ninguna actitud negativa hacia los asirios. Ellos poseen todos sus derechos en el Kurdist√°n, sin excepci√≥n. Est√° totalmente descartado que podamos tener una actitud negativa hacia ellos. Sin embargo, de vez en cuando pueden tener una actitud negativa hacia nosotros debido a sus relaciones con determinados Estados. Sin embargo, no rechazamos, sino que comprendemos esta actitud. Pase lo que pase, nunca cambiaremos nuestra actitud hacia ellos. Porque esta actitud es la que conforma nuestra identidad y nuestro car√°cter. Si nos enteramos de que hay errores ocasionales en Rojava en este contexto, utilizamos nuestra influencia y tratamos de apoyar la correcci√≥n de estos errores. Esta cuesti√≥n es m√°s sensible e importante para nosotros que cualquier otra. No podemos tolerar la injusticia hacia otros pueblos y grupos religiosos. Si no mostramos esta sensibilidad, perderemos nuestra propia identidad y car√°cter. Al mismo tiempo, esto significar√≠a que ser√≠amos muy irrespetuosos con R√™ber Apo. √Čl no tolera la injusticia hacia otros pueblos, grupos religiosos y mujeres. Tampoco perdona a los responsables de esta injusticia.

Mantenemos regularmente intercambios directos con los partidos y amigos asirios. Atendemos sus demandas y propuestas en la medida en que nuestros recursos actuales nos lo permiten. Tambi√©n consideramos nuestras comodidades y recursos como propios. No hacemos ninguna diferencia en este asunto. Nuestras relaciones con ellos se desarrollan en el marco de la igualdad y la justicia. Continuamos as√≠ las relaciones establecidas hace d√©cadas por R√™ber Apo, basadas en el respeto mutuo, y la forma de trabajar que lo acompa√Īa. Tambi√©n estamos siempre abiertos a cualquier forma de cr√≠tica por su parte.

¬ŅCu√°l es la actitud del Movimiento Kurdo por la Libertad hacia las luchas de liberaci√≥n como la de los palestinos o la de los ind√≠genas y los negros en Estados Unidos?

Como movimiento de liberaci√≥n nacional, siempre hemos sentido simpat√≠a e inter√©s por las luchas de liberaci√≥n nacional en otras partes del mundo. Tambi√©n nos influy√≥ mucho leer los libros de otros movimientos de liberaci√≥n nacional y seguir de cerca sus luchas. En particular, a principios de la d√©cada de 1970, la lucha de liberaci√≥n nacional en Vietnam tuvo una enorme influencia en nosotros. Consider√°bamos a Ho Chi Minh y a Giap como verdaderos l√≠deres de la liberaci√≥n nacional. Las palabras de Ho Chi Minh ‚Äď ¬ęNada es m√°s precioso que la independencia y la libertad¬Ľ- se convirtieron en nuestro lema b√°sico. Todos nuestros cuadros y simpatizantes le√≠an entonces el libro sobre la historia del Partido del Trabajo de Vietnam.

La lucha palestina también tuvo una influencia directa sobre nosotros. Rêber Apo y nuestro movimiento fueron a Palestina incluso antes del golpe militar del 12 de septiembre de 1980. Allí recibieron apoyo y experimentaron la solidaridad de los palestinos. Nuestros primeros guerrilleros se formaron en los campos palestinos. Cuando nuestro partido se retiró al Medio Oriente después del golpe militar fascista del 12 de septiembre de 1980, también recibió mucho apoyo de los palestinos. Es innegable que el pueblo palestino y sus fuerzas políticas apoyaron a nuestro movimiento para reagruparse después del golpe militar y al mismo tiempo para preparar la lucha guerrillera. Siempre serán amigos de nuestra lucha. Apoyamos su lucha por la libertad.

Hasta 1982, cuando Israel ocup√≥ el L√≠bano, convivimos en campamentos comunes. En la guerra contra Israel de aquella √©poca, los miembros del PKK lucharon en el frente hombro con hombro con sus hermanas y hermanos palestinos. En la guerra contra Israel, once valiosos compa√Īeros nuestros cayeron como Ňěehids y casi otros 20 resultaron heridos. Estos ca√≠dos representan un puente indestructible entre nosotros y la lucha del pueblo palestino. Creemos firmemente que los palestinos lograr√°n la libertad, la democracia y el autogobierno en su patria. Se han ganado este derecho gracias a su tremenda lucha.

Rêber Apo siempre ha considerado el PKK no sólo como una lucha por la libertad de los kurdos, sino de todos los pueblos oprimidos. En consecuencia, ha orientado fundamentalmente toda la práctica del PKK hacia la liberación de todos los grupos oprimidos y las comunidades religiosas del Kurdistán y de Oriente Medio. Porque esta necesidad surge de nuestra ideología. En el contexto de dicha ideología, varios pueblos se han unido al PKK. Al fin y al cabo, la idea de la Nación Democrática desarrollada por Rêber Apo no se basa en un solo grupo étnico, sino que incluye a las más diversas comunidades étnicas y religiosas. Sobre esta base, apoyamos la lucha por la libertad y la democracia de todos los pueblos oprimidos de este mundo.

Consideramos que es el deber de todos los movimientos y personas socialistas y democráticas apoyar las luchas de los pueblos indígenas y negros en los Estados Unidos. Es muy importante que se defiendan y restauren los derechos de los pueblos indígenas en todos los Estados Unidos. Como verdaderos propietarios de la tierra, deben poder vivir una vida libre y democrática en su tierra. Para ello, es importante que dispongan de todos los recursos necesarios para este tipo de vida. Por lo tanto, los indígenas de Estados Unidos deben tener suficiente tierra para vivir una vida libre y democrática. Es igualmente importante que desarrollen una vida libre y autónoma allí donde tengan una fuerte presencia como comunidad.

No cabe duda de que es muy importante que la poblaci√≥n negra de EE.UU. goce de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos del pa√≠s. En todos los √°mbitos de la vida social, cultural y pol√≠tica, hay que acabar con todas las formas de discriminaci√≥n y exclusi√≥n. No debe haber desigualdad en ning√ļn √°mbito de la vida. La humanidad en su conjunto -especialmente Estados Unidos- tiene una deuda con el pueblo negro. Esta deuda debe pagarse reconociendo los derechos m√°s b√°sicos del pueblo negro, garantizando al mismo tiempo que pueda vivir una vida plenamente igualitaria y libre. Si no lo hacen, ni Estados Unidos ni el resto de la humanidad podr√°n afirmar que valoran verdaderamente la igualdad, la moralidad, la justicia, la equidad, la libertad y la democracia.

La liberaci√≥n de las mujeres y su libertad es una cuesti√≥n importante para el Movimiento por la Libertad Kurdo. Abdullah √Ėcalan ha se√Īalado con raz√≥n que la liberaci√≥n de la sociedad es imposible sin la liberaci√≥n de las mujeres. ¬ŅQu√© logros y √©xitos ha conseguido el Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n en este √°mbito? ¬ŅCu√°l es su visi√≥n de la libertad de las mujeres?

R√™ber Apo habla de que la sociedad no puede liberarse si no se libera a las mujeres. Pero la visi√≥n de R√™ber Apo sobre las mujeres va mucho m√°s all√°. Mientras la sociedad en su conjunto no desarrolle una vida social, cultural y pol√≠tica basada en la libertad de la mujer -la l√≠nea y el esp√≠ritu vinculados a ella-, la mujer no podr√° ser verdaderamente libre. Esto se debe a que la mujer se ha convertido en un g√©nero esclavizado, oprimido, explotado y marginado como parte de la realidad social. Por lo tanto, toda la sociedad debe configurarse seg√ļn la l√≠nea que apunta a la libertad de la mujer. S√≥lo entonces podr√°n ser libres tanto la sociedad como las mujeres. La libertad de la mujer es la madre de todas las libertades. Una vez que d√© forma a toda la vida, es decir, a todas las formas de libertad, entonces las mujeres y la sociedad ser√°n completamente libres. Para facilitar la comprensi√≥n de la enorme importancia de la libertad de la mujer, R√™ber Apo ha hablado de la libertad de la mujer como anterior a la libertad de la naci√≥n y de la clase. Porque la primera forma de opresi√≥n, esclavitud y explotaci√≥n se produjo a costa de la libertad de la mujer. Por lo tanto, s√≥lo a trav√©s de la libertad de la mujer podemos llegar a la ra√≠z de la esclavitud y la explotaci√≥n. As√≠, lograremos destruir la base de todas las formas de esclavitud y alcanzar la libertad en todas las esferas de la vida.

En el Kurdist√°n, fueron las mujeres las que estuvieron al frente de los levantamientos populares. Es la primera vez en Oriente Medio que las mujeres est√°n al frente de un movimiento social de este nivel. Todo esto ha cambiado no s√≥lo a las mujeres, sino tambi√©n a la sociedad en su conjunto, y a los hombres. Porque mientras los hombres no cambien, no se podr√° alcanzar la libertad social en sentido real. Todos los sistemas de explotaci√≥n y opresi√≥n, incluida la Modernidad Capitalista, se basan en la mentalidad del hombre hegem√≥nico. Por eso, para superar todos estos sistemas explotadores y opresores y su representante actual -la Modernidad Capitalista- es muy, muy importante que los hombres tambi√©n se transformen. Porque todos ellos son sistemas sociales basados en la mentalidad del hombre hegem√≥nico. As√≠ que, en el sentido real, la mujer juega su papel de madre cambiando al hombre, y cambiando toda la sociedad en consecuencia. El hecho de que las mujeres desempe√Īen el papel principal o el papel de madre en todos los acontecimientos del Kurdist√°n expresa muy claramente esta realidad de las mujeres. Las mujeres que salieron a la calle en el Kurdist√°n y lideraron los levantamientos populares se trasladaron despu√©s a las monta√Īas y continuaron as√≠ su b√ļsqueda. Se ha desarrollado un enorme poder femenino en la guerrilla. Se han creado unidades de mujeres, comandantes y el ej√©rcito femenino. Se ha fundado un partido femenino. As√≠, ha surgido una realidad de las mujeres en la que se organizan de forma completamente aut√≥noma, se dirigen a s√≠ mismas y hacen la guerra de forma independiente. Adem√°s de la planificaci√≥n, las acciones y el mando conjunto, las mujeres han desarrollado su propio ej√©rcito guerrillero. Las mujeres comandantes est√°n siempre representadas en la comandancia general. Sin duda, existe un ej√©rcito guerrillero com√ļn que lucha contra el enemigo. Esto se debe a que el √©xito se consigue mediante la organizaci√≥n, la planificaci√≥n y la acci√≥n conjuntas. Sin embargo, junto a esto existe la organizaci√≥n propia de las mujeres y su propia vida. Ellas eligen a sus propios comandantes y determinan de forma independiente sus tareas, su zona de operaciones y su campo de trabajo. Las decisiones que conciernen a las mujeres son tomadas, de todos modos, por la direcci√≥n de las mujeres y por las propias estructuras femeninas. Este tipo de organizaci√≥n de las mujeres es muy importante.

Adem√°s de la igualdad de derechos de las mujeres en el √°mbito de la organizaci√≥n social y pol√≠tica, tambi√©n participan en la vida y la lucha organizadas. A menudo, la mayor√≠a de los miembros de una direcci√≥n son compa√Īeras. Debido a que las compa√Īeras se organizan de forma aut√≥noma, han ganado una importante influencia en la vida social y pol√≠tica.

Es la primera vez que las mujeres, como miembros de un movimiento por la libertad, fundan su propio partido. De este modo, profundizan en sus debates ideol√≥gicos sobre la libertad de las mujeres. Tambi√©n desarrollan sus an√°lisis de la situaci√≥n pol√≠tica en el marco de estos debates ideol√≥gicos. Al mismo tiempo, a trav√©s de sus estructuras organizativas aut√≥nomas, las estructuras de mujeres aumentan constantemente sus conocimientos y experiencia en aspectos como el liderazgo, la organizaci√≥n y la resoluci√≥n de problemas por s√≠ mismas. La confianza de las mujeres en s√≠ mismas aumenta por el hecho de que los problemas que surgen en el movimiento femenino se resuelven en el marco de la propia organizaci√≥n y liderazgo de las mujeres. Esto desempe√Īa un papel muy importante para ayudarlas a desarrollar su propia fuerza de voluntad en el sistema hegem√≥nico masculino. El hecho de que el movimiento de mujeres kurdas se base en un partido de mujeres aut√≥nomo desempe√Īa un papel muy importante al otorgarle una posici√≥n muy influyente y de liderazgo en el movimiento mundial de mujeres actual. Un partido femenino de este tipo hace que las mujeres se conviertan en una fuerza y tambi√©n aumenta la importancia y la influencia de las mujeres en las luchas ideol√≥gicas y pol√≠ticas generales. Este hecho demuestra que las mujeres no se convertir√°n en una fuerza real a menos que se organicen de forma aut√≥noma. Garantizar la igualdad y la libertad de las mujeres s√≥lo a nivel legal no asegura que las mujeres sean completamente libres, ni les permite desarrollar una voluntad propia. Cuando la igualdad y la libertad se basan en esa organizaci√≥n y voluntad, tienen un significado real. Esto no s√≥lo libera a las mujeres, sino que desempe√Īa un papel crucial para que toda la sociedad sea libre y viva una vida democr√°tica. En este sentido, ser√° crucial para la liberaci√≥n de toda la humanidad y para hacer posible una vida democr√°tica entender el partido de las mujeres como la estructura ideol√≥gica y pol√≠tica m√°s importante para la liberaci√≥n de la sociedad. Ser√° igualmente importante seguir desarrollando el partido de las mujeres sobre esta base y ayudar a que esta comprensi√≥n aut√≥noma del partido prevalezca no s√≥lo en Kurdist√°n sino en todo el mundo.

El sistema de las copresidencias, o el sistema de representaci√≥n igualitaria, ha causado una revoluci√≥n en la esfera pol√≠tica. Ha dado a la pol√≠tica un car√°cter democr√°tico y libre, contribuyendo as√≠ en gran medida a la democratizaci√≥n de la sociedad. En particular, las mujeres, cuya mirada est√° puesta en una vida libre y democr√°tica, defienden todos estos logros y libran una enorme lucha para que esto se perpet√ļe y se extienda en la sociedad. Como la lucha por la libertad de las mujeres ha llegado a todas las esferas de la vida en el Kurdist√°n, nuestra lucha por la libertad se ha vuelto invencible. Esto se debe a que la lucha de las mujeres por la libertad sigue ampliando y profundizando la lucha general por la libertad a nivel social.

La caracter√≠stica m√°s importante del desarrollo del movimiento femenino kurdo es que ha desarrollado una ciencia de la mujer sobre la base de la ideolog√≠a de la liberaci√≥n de la mujer y la l√≠nea de libertad de R√™ber Apo. En otras palabras, la ciencia de la mujer -es decir, Jineoloji- garantiza que todas las actividades relacionadas con la mujer se lleven a cabo sobre una base correcta y cient√≠fica. Es evidente que la historia de las distintas sociedades escrita hasta ahora es inadecuada y est√° llena de deficiencias. La mayor√≠a de los relatos hist√≥ricos escritos sobre la sociedad y la humanidad son totalmente inadecuados. Jineoloji corrige esta historia err√≥nea, inadecuada y deficiente de la sociedad y la humanidad. Al hacerlo, permitir√° a la humanidad y a las distintas sociedades conocer su propia historia, incluidos todos los errores y carencias, y configurar mejor su futuro. En este sentido, Jineoloji es una de las mayores revoluciones mentales de la historia de la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad, ha habido muchas revoluciones mentales y desarrollos. Sin embargo, todas han sido defectuosas y han quedado incompletas. En consecuencia, todas son err√≥neas e insuficientes. El jineoloji es una ciencia social que corrige todos estos errores e insuficiencias, colocando as√≠ la historia de las ideas sobre una base firme. Para la ciencia social, esto representa la mayor revoluci√≥n posible. Sin el desarrollo del jineoloji y la plena divulgaci√≥n de la historia de las mujeres, ning√ļn registro social e hist√≥rico puede ser correcto y completo. Para comprender correctamente las ciencias sociales y la historia de la humanidad, R√™ber Apo revel√≥ en primer lugar la verdad de la mujer, es decir, el Jineoloji o la ciencia de la mujer. Ha estudiado este tema m√°s que cualquier otra persona comprometida con la ciencia y con la libertad de la mujer. Aunque el Jineoloji como ciencia est√° todav√≠a en los inicios de su desarrollo, ya ha creado nuevos y enormes horizontes en la mente de las personas. As√≠, ha asegurado la liberaci√≥n a nivel mental de las personas. Esto llevar√° a los humanos a romper todas las cadenas que conforman sus vidas, y a que la humanidad se libere a s√≠ misma. Si toda la humanidad quiere lograr una vida libre y democr√°tica, debe, en primer lugar, abrazar el Jineoloji, es decir, la ciencia de la mujer. De este modo, debe reconocer desde la perspectiva de la humanidad qu√© desarrollos desde el principio de la historia de la humanidad fueron correctos y cu√°les fueron err√≥neos. Una vez que lo consiga, se acelerar√° la destrucci√≥n de todo el atraso, la opresi√≥n, la injusticia y todos los obst√°culos para la humanidad. Adem√°s, la libertad social y la vida democr√°tica, ambas basadas conjuntamente en la libertad de la mujer, se convertir√°n en el modo de vida fundamental de toda la humanidad.

Además, nuestro movimiento de mujeres tiene un gran impacto no sólo en las mujeres kurdas, sino en todas las mujeres de Oriente Medio. Las mujeres kurdas tienen una gran influencia en la lucha por la libertad de las mujeres en Turquía, el mundo árabe e Irán. Las mujeres de Turquía son hoy en día muy dinámicas y exuberantes y, por tanto, influyen en las mujeres del mundo árabe. Se convertirán cada vez más en una fuerza que afectará a todo Oriente Medio como motor de cambio.

Nuestra visión del futuro de las mujeres es muy clara: el siglo XXI será el siglo de las mujeres. Las mujeres darán forma significativa a toda la vida. La libertad y la democracia se profundizarán y ampliarán a través de las mujeres, adquiriendo así su verdadero significado. Todo lo que no lleve la marca de la mujer y haga posible la libertad de la mujer quedará incompleto. La humanidad actual es sólo una mitad de sí misma. A esta vida incompleta le faltan las cosas cruciales. La vida con mujeres libres será mucho más emocionante, colorida y hermosa. En consecuencia, habrá enormes desarrollos en la vida política, social y cultural. La economía estará completamente en armonía con la naturaleza. El mundo en el que se ha logrado la libertad de la mujer no conocerá guerras. Se caracterizará por una vida libre, igualitaria y democrática. La vida libre impregnará cada lugar, cada palabra y cada paso. La relación de las mujeres y los hombres basada en una asociación libre será el fundamento de toda la vida social y de una vida libre y democrática en todo el mundo.

Por √ļltimo, me gustar√≠a volver al plano internacional. ¬ŅC√≥mo ve el Movimiento por la Libertad del Kurdist√°n a las grandes potencias mundiales, especialmente a la OTAN? Turqu√≠a es miembro de la OTAN. En consecuencia, ¬Ņentiende el Movimiento por la Libertad kurdo la lucha contra el fascismo turco como parte de la lucha general contra el imperialismo de la OTAN?

Nuestro Movimiento por la Libertad surgi√≥ en la √©poca de la Guerra Fr√≠a entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Turqu√≠a actuaba entonces como un puesto militar que rodeaba a la Uni√≥n Sovi√©tica desde el sur. Por lo tanto, en aquella √©poca, la OTAN y los Estados Unidos no ten√≠an la m√°s m√≠nima tolerancia con los cambios internos, es decir, con la democratizaci√≥n de Turqu√≠a. Esto era a√ļn m√°s cierto para el cambio de las fronteras del pa√≠s. Por esta raz√≥n, los generales turcos -la OTAN y los EE.UU. los llamaban ¬ęnuestros muchachos¬Ľ- llevaron a cabo un golpe militar cuando el movimiento democr√°tico revolucionario y el Movimiento por la Libertad de los Kurdos se estaban desarrollando en Turqu√≠a. As√≠ que, desde el principio, nuestra lucha se enfrent√≥ a la OTAN. La OTAN consideraba nuestro movimiento como muy peligroso. Por eso, el consulado de Estados Unidos en Adana -que era el responsable del Kurdist√°n en Turqu√≠a- envi√≥ en 1978 un informe al Centro de Oriente Medio de la CIA en la embajada de Estados Unidos en Teher√°n, en el que subrayaba lo peligroso que era el PKK (los apo√≠stas). En consecuencia, el golpe militar del 12 de septiembre de 1980 se organiz√≥ para evitar el colapso de Turqu√≠a, el puesto militar de la OTAN en la lucha contra la Uni√≥n Sovi√©tica.

Cuando nuestro Movimiento por la Libertad lanz√≥ la ofensiva guerrillera el 15 de agosto de 1984, la OTAN fue la primera en posicionarse en contra. Asegur√≥ a Turqu√≠a su pleno apoyo para la destrucci√≥n de la guerrilla. Fue la OTAN la que dio legitimidad a los ataques de Turqu√≠a al clasificar al PKK como organizaci√≥n terrorista. Lleg√≥ a atribuir al PKK el asesinato de Olof Palme, cometido por Gladio, para dar a√ļn m√°s legitimidad a la eliminaci√≥n del PKK. Esto se debi√≥ a que en ese momento la Guerra Fr√≠a se estaba intensificando cada vez m√°s y la OTAN quer√≠a poner fin a esta guerra de acuerdo con sus propios intereses. En ese momento, se hab√≠a desarrollado un gran resentimiento dentro de la OTAN hacia Olof Palme. Mediante el asesinato, se deshicieron de Olof Palme y al mismo tiempo intentaron deshacerse del PKK ech√°ndole la culpa del asesinato.

La OTAN es una organizaci√≥n militar que defiende los intereses de las potencias capitalistas-imperialistas. Por estos intereses se sacrifican pueblos y sociedades enteras. Debido a que Turqu√≠a es miembro de la OTAN, Estados Unidos y Europa hacen la vista gorda ante el genocidio que Turqu√≠a est√° cometiendo contra los kurdos. Incluso apoyan esta pol√≠tica. La Guerra Fr√≠a ha terminado, pero el apoyo de la OTAN a Turqu√≠a contin√ļa. Al igual que quieren utilizar a Turqu√≠a contra pa√≠ses como Rusia, la utilizan para luchar contra las fuerzas revolucionarias democr√°ticas de Oriente Medio. Es cierto que afirman que est√°n luchando contra Al Qaeda y el EI. Sin embargo, la OTAN est√° apoyando activamente al Estado turco en su lucha contra la Revoluci√≥n de Rojava y el PKK, las dos fuerzas que m√°s han luchado contra el EI. Esto demuestra qu√© tipo de organizaci√≥n es realmente la OTAN.

En este contexto, la lucha de nuestro Movimiento por la Libertad es también una lucha indirecta contra los sucios intereses y planes de la OTAN. Al seguir incluyendo al PKK en la lista de organizaciones terroristas, la OTAN se convierte en partidaria y socia de la guerra y el genocidio que lleva a cabo el Estado turco. La afirmación de la OTAN de que está librando una guerra contra el terrorismo y defendiendo la democracia y la libertad es pura demagogia. Es un intento de ocultar su verdadero carácter. El Estado turco es el enemigo de la democracia y la libertad en Oriente Medio. Este Estado es apoyado por los Estados Unidos, Europa y la organización militar OTAN. El PKK y los kurdos, en cambio, son la principal fuerza que trabaja por la democracia y la libertad en Oriente Medio. El paradigma del Rêber Apo, que se basa en la libertad de las mujeres y en una sociedad democrático-ecológica, se ha convertido en la clave para la democratización de Oriente Medio. Debido a su carácter democrático, los kurdos son ahora la principal fuerza para la democratización de toda la región. Rojava es un oasis de democracia en el corazón de Oriente Medio y, sin embargo, Turquía, miembro de la OTAN, con el permiso y el apoyo de la OTAN, está atacando este oasis. Turquía es el mayor enemigo de la democracia no sólo en su propio país, sino en todo Oriente Medio. Es precisamente esta Turquía contra la que lucha el PKK. Para la democratización de Oriente Medio y para la revolución democrática, el PKK es la fuerza más importante. Pero esta fuerza democrática está siendo atacada por Turquía con el apoyo de la OTAN. Así, la OTAN no está al lado de las fuerzas que trabajan por la democracia y la libertad, sino que apoya a las fuerzas fascistas de la región. El principal apoyo de organizaciones como el Estado Islámico o Al-Qaeda en Oriente Medio es el Estado turco. Si el Estado turco se derrumba o se democratiza, el Estado Islámico o Al-Qaeda también dejarán de existir en Oriente Medio. Sus ramificaciones, como Al-Nusra u otras organizaciones, también se rendirán en muy poco tiempo. En este sentido, nuestra lucha es también la lucha de todas las fuerzas democráticas contra la OTAN, que apoya activamente a las fuerzas fascistas.

En pocas palabras: Está claro que la OTAN es una institución que no tiene legitimidad y que interviene en otros países en interés del capitalismo. Es una reliquia de la Guerra Fría que debe ser abolida.

Academy of democratic modernity

<!–

–>