A poco de cumplirse 20 a帽os de la decisi贸n hist贸rica de suspender los pagos sobre la mitad de la deuda externa reclamada entonces a la Argentina, la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda rechaz贸 el avance en las negociaciones entre el gobierno de Alberto Fern谩ndez y el FMI para el pago de la deuda r茅cord contra铆da durante el gobierno de Mauricio Macri. 芦Con el objetivo de pagar la deuda, el parlamento y el ejecutivo, la mayor铆a de los bloques pol铆ticos, se preparan para acordar la profundizaci贸n del ajuste sobre las condiciones de vida de los sectores populares, que ya sufrimos 铆ndices preocupantes de desocupaci贸n, inflaci贸n, bajos salarios y pobreza. No solamente es impagable por sus elevados montos y cortos plazos, sino que fundamentalmente se trata de una deuda ilegal, ileg铆tima y odiosa. Fue originada para financiar la fuga de capitales y sostener al gobierno de Macri, incumpliendo las leyes de nuestro pa铆s y los propios estatutos del FMI. La m谩xima prioridad hoy es rechazar el Plan Plurianual y el pr贸ximo acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo禄, remarcan desde la autoconvocatoria. Por ANRed.

En menos de un mes se cumplir谩n 20 a帽os de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre del 2001, que terminaron abruptamente con el gobierno del entonces presidente Fernando De La R煤a y sus pol铆ticas de ajuste sobre el pueblo. En ese per铆odo de gran relevancia y quiebre hist贸rico tambi茅n se dio otro hecho: el 23 de diciembre de 2001 el gobierno interino tom贸 la decisi贸n hist贸rica de suspender los pagos sobre la mitad de la deuda externa reclamada entonces a la Argentina

En ese marco, la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda rechaz贸 los avances de las negociaciones entre el gobierno de Alberto Fern谩ndez y el FMI para el pago de la deuda r茅cord contra铆da durante el gobierno de Mauricio Macri: 芦tras las elecciones generales del 14 de noviembre, Alberto Fern谩ndez realiz贸 anuncios que incluyeron la ratificaci贸n de Mart铆n Guzm谩n frente al Ministerio de Econom铆a y el env铆o de un proyecto de ley al Congreso para resolver un Plan Plurianual que contenga los trazos fundamentales de la pol铆tica econ贸mica de los pr贸ximos a帽os, como parte de la negociaci贸n de un acuerdo con el FMI por la deuda de U$S 45.000 millones que Macri nos leg贸禄.

Asimismo, desde la autoconvocatoria agregaron: 芦si bien el contenido del proyecto es a煤n desconocido, el presente arroja luz sobre el futuro. En t茅rminos econ贸micos, el gobierno viene transitando un sendero claro que apunta a reinsertarse en el sistema financiero internacional, a pesar de los altos costos sociales de este camino. Por eso avanzaron en la renegociaci贸n de la deuda privada con los fondos de inversi贸n, el achicamiento de los gastos del Estado (jubilaciones, IFE, salarios estatales) visto en los Presupuestos 2021 y 2022 y el pago puntual de los vencimientos con el FMI (U$S 6.500 millones en 2020-2021), un plan basado en los bajos salarios, la profundizaci贸n del modelo extractivista y agroexportador, junto con su intento de forjar una alianza con el c铆rculo rojo empresarial禄.

En este marco, tambi茅n apuntan al rol de la oposici贸n y los empresarios: 芦el empresariado y la oposici贸n derechista reclaman una pol铆tica todav铆a m谩s agresiva hacia el pueblo trabajador, de mayor disminuci贸n del d茅ficit fiscal, devaluaci贸n y liberaci贸n de tarifas, restricci贸n monetaria y reformas estructurales en los campos laboral, previsional y tributario, adem谩s de presionar para que se cierre en forma urgente el acuerdo con el Fondo para negociar sus propias deudas corporativas. Con Macri y el ex ministro Dujovne como voceros, han salido a reivindicar el acuerdo Stand By y la asistencia a los bancos comerciales禄.

芦El FMI modera su discurso e imagen p煤blica, pero mantiene firmes las tradicionales exigencias de pol铆ticas ortodoxas (incluidas aquellas 鈥榬eformas鈥) y la supervisi贸n sobre las econom铆as deudoras, como se observ贸 en el caso ecuatoriano. Los consensos en torno a la deuda y el ajuste est谩n presentes en los bloques mayoritarios en el parlamento, los actores que son mayor铆a en el parlamento difieren en cuestiones de grado: plazos, montos, ritmos. El pedido del gobierno al FMI para estirar los plazos de pago, eliminar las sobretasas y acceder a eventuales mejoras en el futuro pueden postergar el default pero ni siquiera solucionar铆an el problema financiero en el mediano o largo plazo, y ya tienen sus consecuencias sociales. Es inviable hacerse cargo de una deuda que no nos corresponde pagar y que no estamos en condiciones de afrontar禄, remarcan.

En la misma l铆nea, agregan: 芦otras diferencias existen incluso al interior de la coalici贸n gobernante, con un sector que si bien dice rechazar las condiciones m谩s leoninas que un acuerdo impondr铆a, hasta ahora solo propone ir a la discusi贸n parlamentaria para plantear condiciones 鈥榓ceptables鈥 para el ajuste, las reformas y la p茅rdida de soberan铆a. Aquel Plan Plurianual debe pasar por el Congreso porque el FMI establece como condici贸n del acuerdo un apoyo pol铆tico mayoritario, es decir, el visto bueno de la oposici贸n de Juntos por el Cambio a la propuesta sustentada por los negociadores del Frente de Todos. En otras palabras, con el objetivo de pagar la deuda, el parlamento y el ejecutivo, la mayor铆a de los bloques pol铆ticos, se preparan para acordar la profundizaci贸n del ajuste sobre las condiciones de vida de los sectores populares, que ya sufrimos 铆ndices preocupantes de desocupaci贸n, inflaci贸n, bajos salarios y pobreza芦, sentencian.

Es por eso que recuerdan los principios fundantes de la campa帽a: 芦la deuda con el FMI no solamente es impagable por sus elevados montos y cortos plazos, sino que fundamentalmente se trata de una deuda ilegal, ileg铆tima y odiosa. Fue originada para financiar la fuga de capitales y sostener al gobierno de Macri, incumpliendo las leyes de nuestro pa铆s y los propios estatutos del FMI. El gobierno lo sabe, pues el Banco Central investig贸 el cr茅dito y concluy贸 que se trat贸 de una gran estafa, aunque se encuentra estancada la querella judicial contra los responsables y la Bicameral de seguimiento de la deuda tampoco ha cumplido su tarea. Desde帽ando estos aspectos, integrantes del Frente que gobierna y de la derecha opositora han insistido en que no da 鈥榣a relaci贸n de fuerzas鈥 para romper con el Fondo, que implica 鈥榗aerse del mundo鈥 hacerlo, y que es posible crecer, dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo y pagar la deuda. La experiencia de 2021 desmiente estos argumentos: la econom铆a est谩 rebotando a los niveles previos a la pandemia, pero los 铆ndices de pobreza e indigencia son de los peores de la historia, los salarios, jubilaciones y planes sociales siguen perdiendo frente a la inflaci贸n, la ganancia empresaria no para de crecer, mientras le pagamos al FMI y los acreedores privados miles de millones de d贸lares. Al contrario, nuestro pa铆s puede y debe tomar una decisi贸n soberana: suspender el pago de la deuda, realizar una investigaci贸n con participaci贸n y control popular y desconocer toda deuda ileg铆tima. Asimismo, reorientar el presupuesto destinado al pago de la deuda para desarrollar la econom铆a, generar trabajo, aumentar salarios y jubilaciones, los presupuestos de salud y educaci贸n. Lejos de los pron贸sticos sobre la 鈥榗a铆da del mundo鈥 que implicar铆a dejar de pagar, es posible seguir comerciando libremente con nuestros productos exportables con muchas naciones en el mundo y, lo que es fundamental, puede ir de la mano con la fusi贸n de nuestra lucha con la de los pueblos latinoamericanos que enfrentan los ajustes exigidos por las pol铆ticas fondomonetaristas, creando as铆 una enorme barrera contra todo intento de aislar a nuestro pa铆s禄, se帽alan.

芦Desde la Autoconvocatoria llamamos a todas las organizaciones del campo popular a realizar una gran campa帽a para romper con el FMI y dejar de pagar la fraudulenta deuda (con este organismo, con el Club de Par铆s, y aquella renegociada con los fondos de inversi贸n). La m谩xima prioridad hoy es rechazar el Plan Plurianual y el pr贸ximo acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo. 隆La deuda es con el pueblo! 隆Fuera el FMI!芦, finaliza el comunicado.

La Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda es una articulaci贸n abierta de organizaciones, movimientos sociales, asambleas y partidos populares, sindicatos, referentes sociales, pol铆ticos y de los derechos humanos que desde enero de 2020 impulsan una amplia campa帽a contra el pago de la deuda externa y las pol铆ticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A fines de 2020 realizaron un 芦Juicio Popular contra la Deuda y el FMI禄 y en diciembre de ese mismo a帽o dieron a conocer el 芦fallo禄 del tribunal de ese juicio, integrado por figuras como Adolfo P茅rez Esquivel, Nora Corti帽as, Nina Brugo Marc贸, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodr铆guez Villafa帽e.

