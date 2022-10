–

Nada como tener un culpable

Amalia, Directora eterna de alasbarricadas, me ha aconsejado que lea art铆culos que hablen sobre c贸mo est谩 reaccionando la UE ante la invasi贸n de Ucrania, ya que no tengo ni idea y no digo m谩s que tonter铆as, as铆 que con disciplina he le铆do los art铆culos que os resumo.

Por lo visto existe un culpable de todo: los EE.UU. El Gobierno de ese pa铆s es 芦nuestro culpable禄, porque es el que se beneficia de cualquier cosa que se haga o que no se haga. Los dem谩s pa铆ses lo 煤nico que hacen es reaccionar ante sus intereses de manera defensiva y porque no tienen otro remedio.

Esto me recuerda a una pel铆cula de los a帽os de la Revoluci贸n Espa帽ola titulada 芦nuestro culpable禄. Fue producida por el Sindicato del Espect谩culo de la gloriosa Confederaci贸n Nacional del Trabajo. En ella el protagonista, un ladr贸n de pisos, es llevado a la trena aunque 鈥揷uriosamente鈥, en el caso de que se le acusa, es inocente. El buen hombre, que se da la vida padre en la c谩rcel, le comenta al juez que 茅l no ha hecho nada, y el juez le responde que eso no importa, porque 芦ya tenemos a nuestro culpable禄, y que eso es bueno y as铆 son las cosas. Por supuesto la pel铆cula acaba bien, el ratero se va con la chica guapa en un pedazo de carro, a vivir en hoteles de lujo.

Esa pel铆cula me dio la idea de acabar con las c谩rceles a base de tener un preso al que se le pudiese acusar de todo, con lo cual el ahorro en el sistema de Justicia permitir铆a al Estado invertir, no s茅, en cosas.

En fin, que EE.UU. es 芦nuestro culpable禄, ya sea por acci贸n, ya sea por omisi贸n, ya sea por motivos mixtos u ignotos se le puede achacar cualquier cosa. Sigo. En dichos art铆culos 鈥搎ue me leo atentamente鈥 se repite con frecuencia que EE.UU. es un imperio decadente, y que las autoridades de la UE lo siguen como lacayos. Bueno, si EE.UU. es un imperio en declive, siendo como es el pa铆s con la mayor econom铆a y el mayor ej茅rcito y con miles de bombas termonucleares para chantajearnos鈥, 驴La Federaci贸n Rusa qu茅 es? 驴Un imperio en auge? 驴Debe la UE aliarse con Rusia?

Sobre las acciones de la UE, las exponen de forma sorprendente: las sanciones a Rusia no solo no frenan la guerra, si no que benefician a los EE.UU鈥 隆Y a la propia Rusia y a China!, ya que la UE sigue comprando cosas a Rusia y a China a todo gas, mientras que esos pa铆ses 鈥揳 causa de las sanciones鈥 han dejado de comprar a la UE. Beneficiado por esto adem谩s: EE.UU. como no puede ser de otro modo. Total, que 驴qu茅 es lo que proponen en concreto? Es un misterio.

En fin, que los intelectuales que escriben cosas de estas afirman que hay que trabajar por la paz, y dejar de enviar armamento a Ucrania, algo con lo que estoy de acuerdo. Pero entonces deber铆an a帽adir esos estudiosos, que Ucrania debe ser aplastada y aceptar las condiciones de Putin, ya que sin la aportaci贸n de la OTAN y la UE, Ucrania hubiera sido barrida hace un par de meses. Oye, hay que acabar las oraciones, que si no, no parece que se est茅 rezando. Y ya de camino, que nos den una lista de gente que se tenga que rendir a quien sea, porque tanta guerra mundial por doquier es muy sangrienta.

Otra de las propuestas que se hacen, es que la UE deje de ser la esclava de los EE.UU., y tenga una pol铆tica propia que abogue por la paz, o por una guerra propia. Lo cual me ha dejado perplejo. Porque lo 煤nico que nos hace falta por estos lares, es una pol铆tica de guerra propia en la UE de lo diverso, desde los gobiernos de ultraderecha de Polonia, Hungr铆a e Italia, a los gobiernos de progreso de Espa帽a y no s茅 si de alguna parte m谩s. Porque si ya estando en la OTAN nos han subido el presupuesto militar espa帽ol a una milmillonada鈥 Con una pol铆tica de paz agresiva basada en la guerra propia aut贸ctona europea, no lo quiero ni pensar.

Pues hala, ya est谩n un mont贸n de conceptos aclarados.