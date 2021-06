Nuestros niños son ahora objetivo de vacunas experimentales

Nuestros ni帽os son ahora objetivo de vacunas experimentales

29 de mayo de 2021

Claire Edwards

Una nota para los chicos reci茅n salidos de la universidad que se emplean para atacar la verdad a trav茅s de los llamados sitios de 鈥comprobaci贸n de hechos鈥 establecidos por entidades corporativas con 谩nimo de lucro:

Antes de jubilarse, Claire Edwards pas贸 18 a帽os como editora de la ONU, lo que implicaba comprobar todos los datos de la documentaci贸n y las publicaciones parlamentarias de la ONU. Esto la convierte en una verificadora profesional de hechos, por lo que siempre proporciona referencias completas para todas sus afirmaciones f谩cticas en sus art铆culos. Cree que es fundamental atenerse a la verdad y aportar pruebas.

Ahora apuntan hacia los ni帽os. El 10 de mayo de 2021, la Administraci贸n de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), que concedi贸 las autorizaciones de uso de emergencia (EUA) para estas no-vacunas sin licencia 鈥 驴Acabas de leer eso? SIN LICENCIA. Perm铆tanme decirlo de nuevo:

VAN A ADMINISTRARSE A LOS NI脩OS VACUNAS NO AUTORIZADAS

El 19 de mayo de 2021, America鈥檚 Frontline Doctors (AFLD) y los padres lanzaron un caso legal contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE.UU., la FDA y otras agencias , tratando de evitar la ampliaci贸n de la EUA (Autorizaci贸n de Uso de Emergencia) de las vacunas contra el COVID-19 para incluir a los ni帽os menores de 16 a帽os.

Los ni帽os ya est谩n muriendo por estas no vacunas . Hasta el 13 de mayo de 2021, se hab铆an registrado al menos 5 muertes de ni帽os en los Estados Unidos tras las inyecciones contra el Covid, entre ellas la de un beb茅 de 5 meses que no fue inyectado, pero que fue amamantado por su madre que s铆 lo fue. Una ni帽a de 15 a帽os, dos de 16 y una de 17 murieron a los pocos d铆as de haber recibido la vacuna no inyectable, y otra de 17 a帽os se suicid贸 8 d铆as despu茅s.

Seamos muy claros al respecto. NO HAY DATOS sobre el uso de estas no vacunas en los ni帽os. Perm铆tanme repetirlo:

NO HAY DATOS SOBRE EL USO DE ESTAS NO VACUNAS EN LOS NI脩OS

鈥 NINGUNO, NADA, NULO, CERO

As铆 lo demuestran los Informes P煤blicos de Evaluaci贸n Europeos (EPAR) oficiales de la Agencia Europea del Medicamento, citados en mi traducci贸n al ingl茅s de este documento franc茅s , en los que se afirma:

鈥La seguridad y la eficacia de las vacunas en ni帽os y adolescentes menores de 18 a帽os a煤n no han sido establecidas鈥. Este es el caso de Moderna, Astra-Zeneca y Janssen para los que 鈥no hay datos disponibles鈥. Lo mismo ocurre con Pfizer 鈥渆n ni帽os y adolescentes menores de 16 a帽os con datos disponibles limitados鈥.

El Doctor en Farmacia autor de ese documento afirm贸 que: 鈥Las personas que son vacunadas como parte de estudios en curso o futuros (como los ni帽os, las mujeres embarazadas y todas las poblaciones a las que se refieren las tablas presentadas en los EPAR) son, por tanto, parte de los protocolos de investigaci贸n y experimentaci贸n .鈥 (茅nfasis a帽adido)

Los EPARS proporcionan informaci贸n concreta que responde a las siguientes preguntas de forma inequ铆voca:

驴Han finalizado los ensayos cl铆nicos de las no vacunas contra el Covid? R: No. Los ensayos cl铆nicos no se han completado y algunos a煤n no han comenzado.

Est谩 previsto que los ensayos cl铆nicos finalicen entre 2022 y 2025.

驴Son seguras las no vacunas contra el Covid? R: No lo sabemos. Los efectos secundarios de las vacunas aparecen hist贸ricamente con el tiempo, y no se observan necesariamente en los primeros ensayos cl铆nicos.

En esta etapa no se dispone de datos de seguridad a largo plazo sobre las cuatro no vacunas.

驴Es seguro mezclar y combinar las no vacunas contra el Covid? R: No.

No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de una vacuna contra el COVID-19 de un laboratorio con otras vacunas contra el COVID-19 de otros laboratorios para completar el esquema de vacunaci贸n. 驴Es seguro que los ni帽os reciban las no vacunas contra el Covid? R: No. Tres de las no vacunas est谩n indicadas para su uso a partir de los 18 a帽os, y la vacuna de Pfizer a partir de los 16 a帽os [ahora revisada a la baja].

No se dispone de datos sobre la seguridad y eficacia de las vacunas en ni帽os y adolescentes menores de 18 a帽os para las vacunas de Moderna, AstraZeneca y Janssen, y los datos sobre la vacuna de Pfizer/BioNTech son limitados.

驴Es seguro que las mujeres embarazadas reciban las vacunas contra el Covid? R: No. Los datos sobre el uso de la vacuna en mujeres embarazadas son limitados porque las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia fueron excluidas espec铆ficamente de los estudios.

El consejo oficial dice: 鈥El uso en mujeres embarazadas debe considerarse s贸lo si los beneficios potenciales superan los riesgos potenciales para la madre y el feto.鈥

Los medios de comunicaci贸n no paran de lanzar mensajes que dicen al p煤blico que las no vacunas 鈥渃ontra el Covid鈥 son 鈥seguras y eficaces鈥. Esto es una mentira descarada por la que deben ser enjuiciados. Ninguna de las vacunas contra el Covid puede aprobarse porque no han concluido los ensayos de fase tres. Esto significa que son tratamientos experimentales que no pueden ser obligatorios . A pesar de ello, en abril el gobierno neozeland茅ssigui贸 adelante y oblig贸 a aplicar las vacunas a los trabajadores de primera l铆nea. Italia hizo obligatorias las vacunas contra el Covidpara todos los trabajadores sanitarios , incluidos los farmac茅uticos, mediante un decreto el 31 de marzo de 2021.

En Europa, las inyecciones han recibido una autorizaci贸n de comercializaci贸n condicional (CMA). En EE.UU., se ha concedido una autorizaci贸n de uso de emergencia (EUA).

Ambas autorizaciones provisionales se basan en el fraude de que no existen otros tratamientos m茅dicos. Sin embargo, s铆 existen otros tratamientos y se ha demostrado que funcionan (entre ellos, la hidroxicloroquina , la vitamina D3 , la azitromicina , la artemisinina , la ivermectina , la quercetina , la vitamina C , el zinc , la doxiciclina y los macr贸lidos ). Por lo tanto, la emisi贸n tanto de la CMA como de la EUA fue fraudulenta.

En virtud de la EUA, la FDA exige que estas no vacunas contra el Covid se etiqueten de la siguiente manera :

鈥Todo el material impreso descriptivo, la publicidad y el material promocional relacionado con el uso de la Vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech deber谩 indicar de forma clara y conspicua que:

鈥Este producto no ha sido aprobado o autorizado por la FDA, sino que ha sido autorizado para uso de emergencia por la FDA, bajo una EUA para prevenir la Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) para su uso en individuos de 12 a帽os de edad o mayores.

El consentimiento informado antes de la experimentaci贸n es exigido por el C贸digo de Nuremberg y por instrumentos de derecho internacional como:

as铆 como por los acuerdos reconocidos internacionalmente sobre la pr谩ctica m茅dica 茅tica, como:

En violaci贸n de estos instrumentos internacionales, la gu铆a de la FDA sobre la EUA establece que no es necesario el consentimiento informado, sino que los receptores s贸lo deben 鈥ser informados鈥 sobre las contramedidas m茅dicas (MCM) que reciben en virtud de una EUA.

Cabe se帽alar que, en virtud de la jerarqu铆a de las normas jur铆dicas, los instrumentos de derecho internacional son superiores a cualquier estatuto, decreto o reglamento emitido en el marco de la reglamentaci贸n de la 鈥 pandemia 鈥 . Incluso si un decreto impusiera una vacunaci贸n obligatoria, por el principio de la jerarqu铆a de las normas jur铆dicas, el decreto ser铆a nulo ya que no tendr铆a base legal.

Esta se帽ora estadounidense con 25 a帽os de experiencia en la industria farmac茅utica expresa su indignaci贸n en este v铆deo en ingl茅s con subt铆tulos en franc茅s . El pat贸logo Dr. Roger Hodkinson, experto en enfermedades infecciosas, virolog铆a y medicina basada en la evidencia, califica la vacunaci贸n de los ni帽os de 鈥 absolutamente obscena. No est谩n en peligro y se les est谩 poniendo en riesgo 鈥. Considera que 鈥cuando se escriba la historia de esta locura, se masacrar谩n reputaciones y habr谩 sangre en las alcantarillas鈥.

驴Y por qu茅 vamos a dar a los ni帽os estas no vacunas, cuando la tasa de supervivencia de Covid en ni帽os de 0 a 17 a帽os (la tasa oficial de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos ) es del 99,998%?

Perm铆tanme que lo aclare:

UN NI脩O QUE SE CONTAGIA DE 鈥淐OVID鈥 TIENE UN 0,002% DE POSIBILIDADES DE MORIR POR ELLO

La posibilidad de que un ni帽o muera de 鈥Covid鈥 es pr谩cticamente nula. Pero los gobiernos y las escuelas y los servicios de salud quieren atiborrar a los ni帽os de una VACUNA EXPERIMENTAL NO APROBADA Y NO AUTORIZADA.

Hasta ahora, en todo el mundo, se ha informado de cientos de miles de lesiones y miles de muertes causadas por estas no vacunas. Y estos sistemas de notificaci贸n tienen fama de captar hist贸ricamente s贸lo alrededor del 1% de las cifras reales , de modo que es muy posible que estemos ante muchos millones de lesiones en realidad, y cientos de miles de muertes.

Y tenga en cuenta que 鈥 un nuevo medicamento t铆pico, cuando se producen unas cinco muertes, muertes inexplicables, recibe una advertencia en el recuadro negro, sus oyentes lo ver铆an en la televisi贸n, diciendo que puede causar la muerte. Y luego, a unas 50 muertes, se retira del mercado .鈥 En 1976, durante la pandemia de gripe porcina, Estados Unidos intent贸 vacunar a 55 millones de estadounidenses, pero en ese momento la vacuna caus贸 unos 500 casos de par谩lisis y 25 muertes. 鈥El programa fue cancelado, a las 25 muertes.鈥

Entonces, 驴por qu茅 no se retiran del mercado estas no-vacunas contra el Covid cuando, en Estados Unidos, se han producido 3.848 muertes y 118.902 lesiones tras las inyecciones de Covid ? 驴Y cuando en Europa, hasta el 22 de mayo de 2021, se han producido 12.184 muertes y 1,2 millones de lesiones, la mitad de ellas calificadas de 鈥 graves 鈥 (lo que incluyen la muerte, la hospitalizaci贸n y las lesiones que ponen en peligro la vida)? En el Reino Unido, seg煤n las estad铆sticas oficiales de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA), hasta el 29 de abril de 2021 se hab铆an producido 1.102 muertes y 757.564 lesiones . Si estas cifras representan s贸lo el 1% del total real, las muertes en Estados Unidos y el Reino Unido podr铆an ascender a 500.000.

Seg煤n las estad铆sticas del gobierno del Reino Unido, el n煤mero total de supuestas muertes por Covid-19 el a帽o pasado fue de un m谩ximo de 48.895 . Comp谩rese con las muertes por gripe en el Reino Unido en 2017-2018, que fueron de 50.100. La gripe desapareci贸 misteriosamente en todo el mundo en 2020 seg煤n las estad铆sticas de la Organizaci贸n Mundialde la Salud y fue rebautizada como Covid.

Si la cifra real de muertes derivadas de la implementaci贸n de las no vacunas contra el Covid en el Reino Unido es de 100.000 en el espacio de s贸lo cinco meses, esto se compara muy desfavorablemente con la cifra oficial de muertes por Covid de alrededor de 49.000 para todo el a帽o 2020. Entonces, 驴por qu茅 es totalmente inaudito que no se retiren estas no vacunas? Porque se trata de un genocidio totalmente planificado e intencionado .

El Comit茅 Popular Israel铆, un grupo independiente de ciudadanos israel铆es, lamenta que el gobierno israel铆 haya cerrado sistem谩ticamente todos los sistemas de control y seguimiento para registrar los eventos adversos. Han consultado las estad铆sticas de mortalidad de la Oficina Central de Estad铆sticas correspondientes a enero-febrero de 2021, que revelan que el periodo de enero-febrero de 2021 tuvo las tasas de mortalidad global m谩s altas de los 10 a帽os anteriores . Calculan que el n煤mero de muertes en Israel que se han producido en proximidad (temporal) a la vacunaci贸n contra el Covid asciende actualmente a unas 1.000 personas.

Un estudio de la Facultad de Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales Emergentes de la Universidad de Aix-Marsella ha revelado que, en Israel, la vacuna de Pfizer mat贸 a 鈥 unas 40 veces m谩s personas (de edad avanzada) (200 de 100.000 frente a 4,91) y a 鈥260 veces m谩s de j贸venes鈥 (50 de 100.000 frente a 0,19) que 鈥lo que el virus COVID-19 se habr铆a cobrado en el plazo indicado鈥.

El Dr. Steven M. Roth, m茅dico de urgencias en activo desde hace 13 a帽os, que testifica en el marco de la demanda presentada por la AFLD para impedir que se administren vacunas contra el Covid a los ni帽os, afirma que 鈥 ninguna vacuna de la historia ha causado ni siquiera una fracci贸n de las muertes que, seg煤n los informes, han provocado las vacunas contra el COVID-19 鈥.

En la plandemia de Covid en 2020, primero se traumatiz贸 a los ni帽os dici茅ndoles que ser铆an responsables de matar a sus abuelos si se acercaban a ellos , luego se les mostraron v铆deos en la escuela sobre las maravillas de las vacunas. 驴Cree que es probable que ahora se lancen a por las no vacunas para volver a tener una vida normal?

驴Sab铆as que los ni帽os pueden dar su consentimiento a un tratamiento m茅dico sin que los m茅dicos tengan que consultar a los padres? Pues s铆. En el Reino Unido, la gu铆a para los m茅dicos dice:

鈥淧uedes proporcionar tratamiento m茅dico a un ni帽o o joven con su consentimiento si es competente, o con el consentimiento de uno de los padres o del tribunal. Puedes dispensar un tratamiento de urgencia sin consentimiento para salvar la vida de un ni帽o o joven o para evitar un deterioro grave de su salud. 鈥

En Toronto (Canad谩), un puesto de inyecciones en la calle sobornaba a ni帽os de entre 12 y 15 a帽os para que se inyectaran contra el Covid a cambio de un helado gratis . No se necesita el consentimiento de los padres para ello. Parece que esto tambi茅n ocurre en Francia. Como se trata de un programa mundial, puedes estar seguro de que en todas partes se han puesto en marcha las mismas medidas de antemano, as铆 que comprueba la legislaci贸n de tu pa铆s.

Ahora a帽ada a esto el informe de UK Column News de esta semana (a los 1:07 del video) que una escuela en el Reino Unido est谩 declarando una nueva pol铆tica de 鈥渆ncierro鈥, por la cual si consideran que hay una emergencia, encarcelar谩n a los ni帽os y los padres no tendr谩n NING脷N CONTACTO con ellos en absoluto.

Cada vez que se ve un informe de este tipo, se puede garantizar que esto se帽ala el siguiente paso en el plan global. Aqu铆, creo, es donde utilizan los 60 GHz para robar a los ni帽os. Obs茅rvese que lo que dicen es que cerrar谩n la escuela y encarcelar谩n a los ni帽os y les prohibir谩n usar sus tel茅fonos m贸viles para contactar con sus padres si, entre otras cosas, 鈥hay riesgo de accidente qu铆mico o de contaminaci贸n atmosf茅rica cercana鈥.

Tambi茅n hay que tener en cuenta que, cuando experimentaron con 60 GHz (utilizados para WiGig y ahora instalados de forma generalizada en las escuelas del Reino Unido) en al menos dos escuelas de Estados Unidos , haciendo que todos los ni帽os y profesores enfermaran, el p煤blico no se enter贸 de que se hab铆a utilizado el arma de 60 GHz. Sabemos que se utiliz贸 porque tenemos un testigo que estaba all铆 y que midi贸 lo que estaba pasando (ver mi art铆culo 鈥 Nuestros Ni帽os Est谩n Ahora en Grave Peligro 鈥, refs. 10 y 29).

Y date cuenta de que en Alemania (y probablemente en otros lugares, porque sabemos que se trata de una agenda global), se han publicado ofertas de empleo para trabajar en campos de cuarentena con ni帽os con 鈥淐ovid鈥 (ver el v铆deo titulado 鈥 Alerte sur les enfants retir茅s de leur famille 脿 cause du COVID 鈥 (Advertencia sobre los ni帽os retirados de su familia a causa del COVID-19, en franc茅s) (ahora marcado como 鈥減rivado鈥).

Ya lo advert铆 desde finales de 2020, cuando habl茅 del peligro al final de esta rueda de prensa (a los 2:06 del video) sobre el Informe de Investigaci贸n sobre la Pandemia del Covid-19 y su Relaci贸n con el Sars-Cov-2 y Otros Factores, que habla de los peligros de todo esto para los ni帽os: (el informe completo se puede descargar en ingl茅s y franc茅s ; ver p谩ginas 127, 138-139 y 147).

Administrar estas vacunas a los ni帽os en masa CUANDO NO HAY DATOS SOBRE SU SEGURIDAD O EFICACIA PARA LOS NI脩OS es un crimen contra la humanidad. Los padres deben llevar a estos funcionarios escolares ante los tribunales.

Padres, ten茅is que sacar a vuestros hijos de la escuela AHORA y empezar a educarlos en casa para mantenerlos seguros. En algunos pa铆ses, los padres ya est谩n organizando la educaci贸n cooperativa en casa.

Y por favor, por favor, por favor, env铆en avisos de responsabilidad e inicien procesos judiciales contra todos los que est谩n impulsando la agenda de herir y asesinar a nuestros ni帽os con estas no vacunas: personal de las escuelas, directores de escuelas, enfermeras, m茅dicos y, por supuesto, el personal de las propias 鈥渁utoridades鈥 sanitarias y los ministros del gobierno.