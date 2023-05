–

De parte de Todo Por Hacer May 30, 2023 139 puntos de vista

Todos los veranos escribimos en estas p谩ginas acerca de la campa帽a anti-okupaci贸n que, con periodicidad anual, se da tanto en los medios como en los debates parlamentarios. Una alarma social generada por pol铆ticos que buscan ara帽ar votos y por empresas de seguridad privada que esperan hacer caja del miedo. Sin embargo, este a帽o la campa帽a de intoxicaci贸n medi谩tica se adelant贸 al mes de abril. No fue consecuencia del cambio clim谩tico 鈥 aunque fue el mes de abril m谩s caluroso de la historia de Espa帽a y Portugal y el cuarto m谩s c谩lido jam谩s registrado a nivel mundial 鈥 sino de las elecciones auton贸micas y municipales que tuvieron lugar el 28 de mayo. 鈥Las personas que okupan se ha convertido en el enemigo p煤blico interno que siempre ha necesitado el poder y donde el cuarto poder, los medios de comunicaci贸n 鈥攃on la ayuda de empresarios oportunistas y grupos de extrema derecha鈥, han hecho gala de la teor铆a de la agenda setting, a base de noticias sesgadas, manipuladas y fake news, con el objetivo de sembrar el terror entre el vecindario y ganar adeptos, votos o dinero, seg煤n el caso鈥, explicaba Laura Solves en El Salto el 11 de mayo.

Desokupa marca la agenda atacando a El Kubo y La Ru茂na

鈥Habr谩 palos y esta vez pillar谩n ellos. Arder谩n las calles鈥, as铆 convocaba Daniel Esteve 鈥揺l fundador de Desokupa vinculado a organizaciones de extrema derecha鈥 al pretendido desalojo de El Kubo y La Ru茂na, dos centros sociales del pudiente barrio de la Bonanova de Barcelona expropiados a la SAREB, que los tuvo en abandono hasta su okupaci贸n en 2016 y 2019 respectivamente.

El intento de desalojo forzoso fue frustrado, gracias a la movilizaci贸n activista y de algunas vecinas del acaudalado barrio. Desde entonces, cada martes comenzaron a concentrarse frente a El Kubo organizaciones de derechas como Ciutadans, Valents y Vox, con el apoyo de un gran altavoz medi谩tico, que volv铆a a situar la okupaci贸n en el centro de las tertulias matutinas. 鈥Estas convocatorias no han tenido gran alcance, exceptuando la del martes 25 de abril, a la que se sumaron muchos j贸venes profiriendo insultos y lanzando todo tipo de objetos. Los habitantes y personas solidarias, por su parte, trataron de salir del espacio para manifestarse y recibieron palos e identificaciones por parte de los Mossos d鈥橢squadra鈥, explica el art铆culo de Laura Solves.

Desokupa, conocida por cobrar varios miles de euros a propietarios por echar a personas de manera extrajudicial de sus viviendas, parece que esta vez hab铆a ofrecido sus servicios por amor al arte. O, al menos, eso es lo que se apresur贸 en dejar claro la SAREB, que desminti贸 cualquier v铆nculo con ellos. 鈥Todo apunta a que con los miles de consumidores de sus contenidos en redes sociales -y coincidiendo con el inicio de la campa帽a electoral-, esta vez el encargo, a煤n sin propietario conocido, era m谩s propagand铆stico y movilizador鈥 nos cuenta el abogado Xavier Mu帽oz en un art铆culo de P煤blico titulado 鈥淒esokupa pide el voto el 28M鈥. 鈥淟a jornada termin贸 en una concentraci贸n dispersa y pizza gratis para los m谩s j贸venes, muchos medios, un pu帽ado de youtubers y cuatro viejas glorias de las gradas futbol铆sticas. Juntos al grito de 芦puta Ada Colau禄 en una foto que recuerda m谩s al resurgir de la vieja Fuerza Nueva que a un movimiento ciudadano renovador.

La cosa quedar铆a en an茅cdota, si no fuera porque desde Socialistas, hasta el fondo a la derecha de Vox y Ciudadanos, han visto una ola surfeable. Pocos desalojos adquieren trascendencia nacional y menos sin estar programados por un juzgado o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este caso, la extrema derecha ha encontrado un polvor铆n al que prender chispa por situarse en primer plano. Aunque lo de los okupas empiece a oler a rancio, sigue siendo un recurso para algunos; sin ir m谩s lejos Junts, ERC, PSC y Ciudadanos pactaron en febrero en Catalunya la 煤nica ley conjunta en los 煤ltimos siete a帽os. Una ley 芦anti-okupas禄, con m谩s l铆rica que texto dispositivo, que 芦no servir谩 de gran cosa, sino para cambiar el marco mental禄, seg煤n el propio Ciudadanos鈥.

Lo llamativo es que esta nueva oleada de criminalizaci贸n de la okupaci贸n se ha dado en un contexto de ca铆da en picado de casos. En el Estado espa帽ol, el n煤mero de denuncias y procedimientos judiciales por estos delitos en 2022 fue de un 20% menos que respecto del a帽o anterior. 鈥Lo cierto es que la okupaci贸n de inmuebles es mucho menor que los 40.000 desahucios anuales (los oficiales). La transformaci贸n progresiva del fen贸meno de los centros sociales -dando paso a hogares de familias con necesidades-, apunta m谩s hacia la autogesti贸n de una crisis habitacional, descargada en los bancos y su infinito parque de vivienda vac铆a, frente a la incapacidad del Estado por satisfacer el problema con alquileres sociales o asequibles鈥, desarrolla Mu帽oz en su art铆culo.

Pese a estos datos, toda la derecha y una buena parte de la izquierda cuqui han aceptado el marco de que existe un problema de criminalidad en torno a la okupaci贸n. No solo en Catalunya, sino en otros territorios. Por ejemplo, pocos d铆as antes de las elecciones, el 25 de mayo, Rita Maestre (candidata a la alcald铆a de Madrid por M谩s Madrid) fue entrevistada por El Mundo; y, preguntada si consideraba la okupaci贸n un problema, contest贸 que 鈥la okupaci贸n es ilegal, genera problemas de convivencia y las fuerzas de seguridad deben actuar鈥 .

Esta vergonzosa respuesta, que podr铆a haber sido de Monasterio o de Ayuso (salvo por las alusiones al PP), ignora conscientemente las razones pol铆ticas, econ贸micas y sociales por las que la gente puede verse abocada a okupar una vivienda y acepta los t茅rminos de conversaci贸n de la derecha y los grandes tenedores de vivienda: quien okupa es una persona incivilizada, que crea problemas de convivencia y lo hace porque no quiere pagar, 隆que le echen! Con esta oposici贸n, no es de extra帽ar, pues, el resultado de las elecciones del pasado 28 de mayo, en las que la suma del PP y Vox arras贸 en la mayor铆a de territorios.

A Unidas Podemos hay que reconocerle que no entr贸 en este juego antes de las elecciones y que critic贸 las pr谩cticas mafiosas de las empresas de desokupaci贸n. Sin embargo, llama la atenci贸n su absoluta falta de imaginaci贸n para proponer soluciones: el 18 de mayo, Ione Belarra propuso modificar el C贸digo Penal para 鈥perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el 谩nimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situaci贸n de vulnerabilidad鈥. Vamos, que ha reinventado el delito de coacciones, que lleva existiendo toda la vida.

El error de Podemos reside en intentar hacernos creer que los ataques a proyectos okupados se pueden parar con cambios legislativos 鈥 que adem谩s no hacen m谩s que redundar en normas preexistentes 鈥 cuando lo evidente es que sin una movilizaci贸n popular significativa que presione a los poderosos, humanice a nuestras vecinas okupas y haga pedagog铆a sobre la expropiaci贸n como forma de solucionar la crisis de vivienda, no vamos a conseguir nada. Nos pide que deleguemos en ellas, que ya inventar谩n un nuevo delito para acabar con Desokupa. Pero la soluci贸n realmente est谩 en las calles, en las asambleas y en los centros sociales y no en las instituciones.

“las viviendas okupadas no son focos de problemas: sus habitantes las cuidan porque son sus hogares Adem谩s, para mantenerlas el mayor tiempo posible conviene tener buenas relaciones con las vecinas Por ello, tratan de molestar menos a煤n que el resto”https://t.co/8jBYqteaBL 鈥 Todo por Hacer (@TodoPorHacer1) May 26, 2023

鈥Vuestro lujo es nuestra miseria鈥: resistencia en el coraz贸n de la bestia

Laura Solves explica en su art铆culo de El Salto que 鈥las personas que habitan estos dos espacios [El Kubo y La Ru茂na], conscientes de la hostilidad del barrio, ya vislumbraban desde el principio que la okupaci贸n supondr铆a un desaf铆o con parte del barrio, pero no se imaginaban este nivel de hostilidad. As铆 lo proclamaba la pancarta de celebraci贸n del segundo aniversario del CSO la Ruina 鈥楧os a帽os arruinando el barrio鈥. Porque vivir 鈥攜 m谩s, trat谩ndose de un centro social anarquista鈥 no consiste simplemente en ir al supermercado y ver la televisi贸n en tu casa como si de un barrio residencial se tratase. Habitar es tambi茅n ocupar el espacio p煤blico, y encontrarse con punkis y personas de otra clase en la calle o reciclando no es algo del agrado de algunos habitantes del barrio. El mensaje que lanzan actualmente es contundente: 鈥榁uestro lujo es nuestra miseria.鈥

A pesar de que se han hecho muchas actividades abiertas al barrio y se ha tenido en cuenta el descanso, son pocas las personas nacidas en el barrio las que se han sumado a la asamblea del centro social. El espacio ha sido punto de encuentro de asambleas vecinales y tambi茅n de la ciudad. Los miembros han participado de okupaciones, como del 8M y de la plataforma antifascista del barrio. 鈥溌緿贸nde estaba esta gente cuando se crearon las redes de apoyo mutuo durante la pandemia? Cantando Sobrevivir茅 en los balcones mientras ped铆an Glovos por el m贸vil haciendo que otra gente, de clase baja, arriesgase su salud por elles鈥, cr铆tica Mar铆a, miembro del CSO la Ruina.

Mar铆a explica que ya desde el inicio ha habido ataques contra el espacio, al igual que a otros espacios okupados en el distrito. La Pirata, una nave okupada encima de la ronda de Dalt, sufri贸 tambi茅n ataques de nazis y visitas de Daniel Esteve, mientras que el Ateneu popular de Sarri脿 vivi贸 tambi茅n una campa帽a de partidos pol铆ticos y medios de comunicaci贸n, finalizando su actividad con el tr谩gico desenlace en 2018 de un incendio firmado por neonazis, que pintaron esv谩sticas.

Al principio, los ataques al Kubo eran aislados, la mayor铆a lanzamientos de objetos, llegando a romper ventanas, destacando un intento de incendio y la presencia en la puerta de un grupo armado con bates y cascos, coincidiendo con las protestas de la sentencia y la apertura del club Empel, un bar al que acuden asiduos de la ultraderecha, situado a escasas calles de la pla莽a Bonanova. El d铆a anterior al 8 de marzo les lanzaron piedras a la casa mientras se reun铆an y, despu茅s, encontraron pintadas con mensajes nazis plagadas de misoginia en las paredes del barrio.

Paulatinamente, los ataques se han ido sucediendo con mayor frecuencia y el nivel de estos se ha ido intensificando, escalando de destrozos a furgonetas, agresiones a animales y personas a intentos de incendio de los tres espacios. 鈥淪i no llegamos a estar despiertas, una de las noches nos queman vivas鈥, lamenta Mar铆a. Las redes sociales del colectivo est谩n repletas de amenazas de muerte al colectivo los 煤ltimos d铆as. Cuando un vecino del bloque de enfrente empez贸 a disparar balines a todo aquel que se asomase, el servicio de mediaci贸n del Ayuntamiento acudi贸 al bloque y al Kubo y confirm贸 que hab铆a empezado 茅l.

[鈥 Los partidos pol铆ticos de extrema derecha, grupos fascistas y sus altavoces medi谩ticos han tildado la problem谩tica de una cuesti贸n de convivencia derivada de la okupaci贸n. Desde el CSO la Ruina explican que no es 煤nicamente una cuesti贸n de fascismo y antifascismo, sino que 鈥渄esde aqu铆 hemos querido confrontar el Estado, las desigualdades y las opresiones desde diferentes frentes de lucha鈥. Se puede observar en algunos de los insultos profesados van desde 鈥榲eganos de mierda鈥 o 鈥榝eminazis鈥鈥.

Las empresas de desokupaci贸n, 驴una pr谩ctica legal?

Como ya hemos explicado en otras ocasiones, una okupaci贸n consiste en apoderarse 鈥 para vivir o para abrir un centro social 鈥 de un inmueble en desuso. Puede ser una casa, un piso, o un solar, pero debe tratarse de un espacio en el que no reside otra persona, pues entonces no estar铆amos ante un delito de usurpaci贸n (okupaci贸n), sino ante un allanamiento de morada.

En los casos en los que se okupa un inmueble ajeno para constituir una vivienda, el propietario no puede echar al morador sin una orden judicial, porque el derecho a la intimidad del hogar protege al morador (incluso ante el propietario). Por tanto, llama la atenci贸n de la complacencia de jueces y fiscales con estas empresas que, sin esperar a que les brinden una orden judicial, presionan a los moradores para que se vayan del lugar en el que viven. Parece que est谩n hasta aliviados de que otros compitan con ellos, trabajando en paralelo al Estado, para hacerles el trabajo sucio. Por supuesto, las empresas de desokupaci贸n siempre argumentan que no amenazan o coaccionan a nadie, que se limitan a colocarse en los accesos y realizan un 鈥渃ontrol鈥, pero cuesta creer que estas personas fornidas, con conocimientos de artes marciales (e incluso con experiencia de guerra en otros pa铆ses), muchos de est茅tica neonazi, consigan expulsar a quienes no tienen otro sitio en el que vivir simplemente con su dial茅ctica.

鈥A帽os atr谩s, con cifras m谩s ostentosas, las empresas del gremio de la coacci贸n a morosos proliferaron en Espa帽a, cabe decir que ante cierta dejadez de cuerpos policiales y estamentos judiciales鈥, explica Xavi Mu帽oz en P煤blico. 鈥El oficio no tiene mucha enjundia, consiste en una especie de cobrador del frac pero con un pu帽ado de fornidos individuos con cara de pocos amigos, que se las ingenian para convencer al desafortunado por las malas o por las menos malas de que la mejor opci贸n es abandonar el lugar.

[鈥 En la mayor铆a de los casos el morador se rinde r谩pido, ante el miedo y la presi贸n, abandonando el lugar 芦voluntariamente禄 cual despertar con una cabeza de caballo鈥.

Es cierto que hay jueces que consideran que 鈥la actitud intimidante, corpulencia y mecanismos de presi贸n asociados perturban el justo sosiego de los ciudadanos a los que se dirigen鈥 (Audiencia Provincial de Madrid, Secci贸n 29陋), pero en la mayor铆a de casos las denuncias contra las empresas de desokupaci贸n terminan por archivarse. 鈥Es francamente sorprendente desde el punto de vista jur铆dico; porque la impunidad de estas pr谩cticas coactivas, representa la incapacidad de los poderes del Estado para resolver una cuesti贸n menor como la usurpaci贸n de una propiedad y por tanto la cesi贸n del uso de la fuerza, aun en su estadio simb贸lico, en el propietario. Al m谩s puro estilo de Texas鈥, explica Mu帽oz.

Esta privatizaci贸n que, como decimos, usurpa a los jueces algunas de sus competencias es aceptada de buena gana, en parte, gracias a la enorme campa帽a de blanqueamiento que han recibido en medios de comunicaci贸n. No s贸lo de las empresas de desokupaci贸n, sino incluso de sus patrones. El ejemplo reciente m谩s bochornoso lo vimos el 12 de mayo, d铆a en que El Espa帽ol public贸 un art铆culo con el t铆tulo 鈥淨ui茅n es Dani Esteve: el l铆der 鈥榮煤perdotado鈥 de Desokupa que domina 5 idiomas y tiene 2 carreras鈥; el ABC el mismo d铆a public贸 uno titulado 鈥淎s铆 es Daniel Esteve, el jefe de Desokupa, que habla cinco idiomas y tiene dos carreras鈥; OkDiario hizo lo propio con 鈥淎s铆 es Dani Esteve de Desokupa: dos carreras y cinco idiomas鈥. Seis d铆as despu茅s, el d铆a 18, una segunda oleada de medios volvi贸 a la carga: 鈥淎s铆 es Dani Esteve, l铆der de Desokupa: pol铆glota y con doble licenciatura鈥 (As); 鈥淨ui茅n es Dani Esteve, el due帽o de Desokupa鈥 (20 Minutos), entre otros. 驴C贸mo va un juez a empurar a 鈥楧ani鈥, si es un t铆o maj铆simo que adem谩s es muy listo y habla varios idiomas?

En definitiva, la derecha pol铆tica, medi谩tica y judicial est谩 legitimando a empresas, muchas de ellas nutridas por neonazis violentos, que operan al margen de la legalidad judicial. Y el discurso de la izquierda m谩s descafeinada no carga contra los verdugos, sino contra las v铆ctimas de estas t谩cticas. 鈥En el caso presente -la Bonanova- el c贸ctel resulta especialmente peligroso鈥, remata Xavi Mu帽oz. 鈥El inicio de la campa帽a electoral ha puesto el foco en el dedo que se帽ala, otorgando legitimidad a las formas m谩s noventeras de la extrema derecha; cazadora bomber y botas Martens. Esta vez contra Ada Colau y la 鈥減ermisividad鈥 con los okupas, antes fue contra el independentismo y en el pasado contra pordioseros y transexuales, pero lo cierto es que los barrios altos de las capitales espa帽olas son un polvor铆n para la violencia neonazi鈥.

Desde el coraz贸n de la bestia en Barcelona se organizan contra los discursos de odio y fascismo que promulgan colectivos criminales y abiertamente nazis como DESOKUPA. Todo nuestro cari帽o y solidaridad con las compas de @csolaruina y centro social El Kubo 鉂わ笍馃枻 https://t.co/epLJ7dMutj 鈥 Todo por Hacer (@TodoPorHacer1) May 16, 2023

________________________________

Como ejemplo, v茅ase 茅ste y 茅ste art铆culo.

El barrio donde se ubican estas casas, Sarri脿-Sant Gervasi, es el distrito con m谩s renta per c谩pita de la ciudad. Las personas que okupan ambas casas ponen sobre la mesa que su presencia all铆 forma parte de lucha de clases y de la resistencia contra el neoliberalismo y la especulaci贸n.

En Madrid, los datos son similares al resto del Estado: tal y como explic贸 La Ser el pasado 3 de mayo, en la Comunidad de Madrid, en 2022 hubo un 18% menos de okupaciones que en 2021, un 44% menos que en 2020 y un 51% menos que en 2019.

Para leer sobre estos motivos, nos remitimos a nuestro art铆culo 芦Estado de alarma (social). Otro art铆culo en defensa de la okupaci贸n芦.