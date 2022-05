–

De parte de Kurdistan America Latina May 25, 2022 176 puntos de vista

Fahrettin Keskin declar贸 que su hija Y谋ldz Keskin, que estuvo encarcelada en la misma celda que Garibe Gezer, que muri贸 sospechosamente en la prisi贸n de Kandra, sugiri贸 que Garibe fue asesinada.

Incluso meses despu茅s, el velo de misterio que rodea la sospechosa muerte de Garibe Gezer en una celda solitaria en la que estaba confinada en la prisi贸n de Kand谋ra n潞 1 tipo F no se ha levantado. Aunque los abogados no pudieron examinar el expediente de la investigaci贸n debido a una orden confidencial, se obtuvo nueva informaci贸n de la prisi贸n. La presa pol铆tica Y谋ld谋z Keskin, que estaba en la misma secci贸n de celdas que Garibe Gezer, dijo a su padre, Fahrettin Keskin, que vino a visitarla despu茅s del incidente, que Garibe podr铆a haber sido asesinado.

Fahrettin Keskin, que tambi茅n es miembro de la Asociaci贸n de Solidaridad con las Familias de Presos y Condenados (TAYAD), habl贸 con ANF.

Gritaba que 鈥榤e van a matar鈥

Keskin dijo que visit贸 a su hija, que estaba encarcelada en la misma prisi贸n, dos d铆as despu茅s de que Garibe Gezer muriera de forma sospechosa, y dijo: 鈥淟a primera frase que dijo mi hija en nuestro encuentro fue: 鈥楶ap谩, puede que hayan matado a Garibe aqu铆鈥. Cuando le pregunt茅 c贸mo hab铆a llegado a esa conclusi贸n, me dijo que Garibe hab铆a sido atormentada y maltratada en numerosas ocasiones por los guardias, que la hab铆an metido en la habitaci贸n con esponjas y que hab铆a gritado: 鈥淓stoy en una situaci贸n espantosa, est谩n intentando violarme, me van a asesinar鈥. De hecho, a ra铆z de estos interminables gritos, una presa pol铆tica llamada Nurg眉l Acar solicit贸 a la administraci贸n de la prisi贸n que permitiera a Garibe visitar su celda y no quedarse sola, pero su petici贸n fue denegada.鈥

Hay que investigar la circunstancia

Se帽alando que su hija tambi茅n estaba recluida en la secci贸n donde estaba Garibe, y que cada grito que sal铆a de all铆 resonaba por todas partes, Keskin dijo: 鈥淐uando le pregunt茅 a mi hija si Garibe estaba enferma mentalmente, me dijo que ya hab铆a perdido la cordura como resultado de la opresi贸n y el dolor que hab铆a sufrido. En la prisi贸n de Kand谋ra, los presos pol铆ticos est谩n confinados en pleno aislamiento en celdas para una o dos personas, y esta circunstancia acaba provocando malestar psicol贸gico鈥. Seg煤n Keskin, su hija dijo que Garibe Gezer hab铆a sido sometida a un tormento tanto psicol贸gico como f铆sico y que cuando estas dos situaciones se cruzan, puede llegar a ser terrible.

Keskin a帽adi贸 que esta situaci贸n debe ser investigada.

Tosun: la investigaci贸n se lleva a cabo lentamente

La abogada de Garibe Gezer, Jiyan Tosun, se帽al贸 que, a pesar de que han transcurrido meses desde la sospechosa muerte de su cliente, la investigaci贸n no ha avanzado.

Afirmando que no han podido acceder a la informaci贸n debido a la orden de confidencialidad, Tosun dijo: 鈥淣os opusimos a la orden de confidencialidad, pero tambi茅n nos fue denegada. Solicitamos el informe de la autopsia hace dos semanas y a煤n no se ha materializado鈥. En este sentido, la Fiscal铆a General de Kand谋ra est谩 procediendo con lentitud; es posible que no quieran concluir la investigaci贸n con prontitud porque est谩 en la agenda.鈥

ANF / ZEYNEP KURAY 鈥 ESTAMBUL

<!–

–>