Esta ley introduce novedades relacionadas con el permiso de conducir por puntos, multas y normativa para bicicletas y patinetes eléctricos entre otras cuestiones.

Éstas son las multas que pueden suponer una mayor cuantía económica y pérdida de puntos:

Además hay que tener en cuenta que:

– Se podrán utilizar los intercomunicadores en la moto.

– Los conductores menores de edad de ciclomotores, motos, bicicletas y VMP (patinetes) no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0.

– No se podrán utilizar dispositivos de intercomunicación en las pruebas para obtener o recuperar el carné de conducir. El sancionado no podrá presentarse nuevamente hasta que no hayan transcurrido seis meses.

– Se unifica en dos años el plazo que debe transcurrir sin infracciones que supongan una pérdida de puntos, para que un conductor pueda recuperar el saldo inicial de puntos de su carné.

– Se podrán recuperar dos puntos del carné por la realización voluntaria de cursos de conducción segura y eficiente. Podrán realizarse una vez cada dos años y por cada curso se obtendrá dos puntos hasta un máximo de 15.