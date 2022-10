–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos October 2, 2022 248 puntos de vista

Por Aldonza Lorenzo

Se abre un nuevo cap铆tulo en la historia de lucha de les trabajadores municipales de San Antonio de Areco. Con motivo de los arbitrarios despidos que recientemente ha sufrido el Personal de Salud del Hospital Emilio Zerboni, empleadas y empleados de dicha instituci贸n han decidido llevar adelante una quita de colaboraci贸n y planifican, junto a trabajadores de otras 谩reas, un nuevo paro para el pr贸ximo lunes 3 de octubre.

Las medidas de fuerza se enmarcan en un conflicto de larga data en el que el gobierno municipal juega al desgaste de la organizaci贸n proletaria y profundiza la precarizaci贸n laboral de quienes llevan adelante las tareas m谩s sensibles para la poblaci贸n local. Surgido en el mes de junio del corriente a帽o, dicho conflicto tiene su ra铆z en la reapertura de paritarias del segundo semestre, cuando casi burl谩ndose de la situaci贸n de sus trabajadores, ocasionada por la galopante inflaci贸n que desangra el poder adquisitivo, el Ejecutivo ofreci贸 un miserable 20% de aumento, a pagar en 4 veces.

Tras una serie de huelgas, manifestaciones callejeras, acampes y otras demostraciones llevadas a cabo por el personal no jer谩rquico de m煤ltiples dependencias estatales y encabezadas por enfermeras y camilleros del mentado Hospital; luego de la dilatoria Conciliaci贸n Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial, durante la cual el gobierno intensific贸 la persecuci贸n a trabajadores que osaron organizarse para reclamar y alcanza su c煤spide de crueldad al dejar cesante a una enfermera (madre y 煤nico sost茅n de familia) y a un camillero que, por ley, hace a帽os deber铆a formar parte de la planta permanente del nosocomio, el pueblo se prepara para nuevas jornadas de lucha en defensa de sus derechos. Sobre estos sucesos dialogamos con un trabajador involucrado en la confrontaci贸n, cuyo nombre mantenemos en reserva para evitarle represalias gubernamentales, quien al respecto nos dice: 芦Efectivamente la lucha se hab铆a desinflado un poco. El municipio jug贸 a dilatar, haciendo ofertas y contraofertas que incluso eran marchas atr谩s en lo que se hab铆a hablado en reuniones anteriores. La lucha estuvo puesta, en 茅stas 煤ltimas semana, en la recuperaci贸n del Salario M铆nimo Vital y M贸vil ya que el municipio reconoci贸 que no estaba ajustado a la ley, que estamos cobrando (las categor铆as mas bajas) al rededor de 4 贸 5 mil pesos menos de lo que deber铆amos cobrar por mes. Inicialmente el municipio reconoci贸 eso, pero en reuniones posteriores se desdec铆a y entonces se establec铆a un ida y vuelta que no conduc铆a a nada mas que guardar las formas de una paritaria abierta pero inconducente y sin una oferta superadora [鈥 entonces el gobierno jug贸 a dilatar el conflicto, jug贸 al desgaste.

芦Paralelamente empezaron las sanciones a compa帽eros y compa帽eras. Mientras se dilataba la cuesti贸n comenzaron los carpetazos, es decir comenzaron las sanciones contra compa帽eros que hab铆an faltado y por distintos motivos no lograron justificar la usencia con certificados, les iniciaron expedientes y los sancionaron. Eso, en definitiva puede estar ajustado al Estatuto o a lo que marca el Convenio Colectivo de Trabajo, pero se hizo espec铆ficamente direccionado contra compa帽eros que participaron del paro. En simult谩neo, trasladaron a otras 谩reas a compa帽eras que tambi茅n habian acompa帽ado las medidas de fuerza y en este contexto, en las 煤ltimas 48 horas, convocaron a una compa帽era enfermera que lleva 9 meses trabajando para el estado municipal, es decir que no pertenece a planta permanente, que tiene un hijo y es 煤nico sost茅n de hogar y, argumentando que no hab铆a cumplido con las expectativas la dejaron cesante sin previo aviso, oblig谩ndole a firmar el cese.

芦El otro caso es el de un compa帽ero que hace 4 a帽os que trabaja para el municipio y no est谩 en planta, cuando la ley dice que, por su antiguedad, deber铆a estar. Al igual que a la compa帽era mencionada, lo convocaron y le obligaron a firmar el cese, aduciendo que no hab铆a cumplido las expectativas. Y hay un tercer compa帽ero citado para el lunes que, aunque a煤n no tenemos la certeza, es probable que le pase lo mismo禄.

Ante tan inconstrastable exposici贸n de los hechos que aquejan a este importante sector asalariado, inquirimos a nuestro interlocutor qu茅 medidas piensan encarar les trabajadores ante el escarnio al que se les somete. En referencia e ello, nos anuncia: 芦En la asamblea convocada con motivo de los despidos, se resolvi贸 el quite de colaboraci贸n del Personal de Salud en el hospital no bien fnalizada la reuni贸n, y a partir del lunes, paro de toda la planta municipal para exigir la reincorporaci贸n de los compa帽eros. Esto, probablemente, reactive el conflicto y se ponga otra vez en el centro de la escena, no solamente la persecuci贸n a los que luchan y se organizan, sino tambien la necesidad de ir con esta lucha a fondo para conquistar no ya un salario digno aunque s铆 al menos un salario que supere la linea de indigencia禄.

Para finalizar le preguntamos sobre la actitud de los gremios que intervienen en esta disputa y refiere que 芦ATE se ha puesto en primera l铆nea en defensa de los trabajadores, mientras que los otros sindicatos (UPCN y Sindicato de Trabajadores Municipales de San Antonio de Areco) a煤n no se han pronunciado禄.

Esta nueva ofensiva contra los derechos laborales es encarada por el gobierno de Francisco Ratto a horas de la victoria alcanzada por trabajadores del SUTNA, quienes pese a sufrir todo tipo de canalladas infligidas desde amplios sectotes del poder econ贸mico, pol铆tico y medi谩tico, no se aredraron y persistieron en sus convicciones hasta el triunfo de su causa.

Reflexione el Ejecutivo Municipal, no vaya a ser cosa de que el tiro le salga por la culata y les Asalariades Municipales de San Antonio de Areco copien el ejemplo de quienes se plantan contra las patronales despiadadas.