Nueva oferta de la patronal de Contact Center (Negociación Convenio Colectivo)

Buenas tardes compa帽eros y compa帽eras,

Compartimos nuestro 煤ltimo comunicado acerca de la reciente reuni贸n entre sindicatos y patronal acerca del nuevo Convenio Colectivo de Contact Center que tuvo lugar el d铆a lunes 7 de noviembre. Hemos preferido tomarnos el tiempo para procesar la informaci贸n recibida y as铆 explicar de la forma m谩s clara posible lo discutido en estas reuniones.

En esta reuni贸n se habl贸 principalmente de la subida salarial y del trabajo a distancia. La propuesta de la patronal ha mostrado una nueva falta de respeto a todas las personas trabajadoras, una propuesta que busca condenarnos a la miseria y que demuestra que no quieren negociar nada, sino imponer una precariedad constante que ya es insostenible. M谩s informaci贸n en el documento adjunto.

Un saludo,

Fabrizio Mas 鈥 CGT representative

Pablo Olivares 鈥 CGT representative

Good afternoon everyone,

We share the latest information about the recent meeting between the unions and the employers鈥 association about the new Contact Center Collective Agreement that took place on Monday, November 7.

We took the time to process the information received and thus explain as clearly as possible what was discussed in these meetings.

At this meeting, the main topics were the salary increase and working from home. The employers鈥 association proposal has showed a new lack of respect for all workers, a proposal that seeks to condemn us to misery and shows that they do not want to negotiate anything, but rather impose a constant precariousness that is already unsustainable. More information in the attached document.

