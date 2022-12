Nueva oferta de la patronal (Negociación de Convenio Colectivo)

Steelworkers leave a plant at the end of their shift in Bethlehem, Pa., in 1947. Employment in the industry has declined by 80 percent from its peak six decades ago, according to author Douglas Irwin.

Buenas tardes compa帽eros y compa帽eras,

El d铆a 29 de septiembre se llev贸 a cabo una nueva reuni贸n de negociaci贸n del nuevo Convenio Colectivo de Contact Center, entre la Patronal y las personas representantes de los sindicatos con representaci贸n en el sector. Dicha reuni贸n ha dejado una de las m谩s penosas ofertas de incremento salarial por parte de la Patronal hasta el momento. Si surgen preguntas no duden en contactarnos.

Good afternoon colleagues,

On September 29th, a new negotiation meeting for the new Contact Center Collective Bargaining Agreement was held between the Employers鈥 Association and the representatives of the unions represented in the sector. This meeting has left one of the most pitiful offers of salary increase by the Employers Association so far. If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Regards,

Fabrizio Mas (CGT Representative)

Pablo Olivares (CGT Representative)

Laura Lepine (CGT Representative)

