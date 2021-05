–

Hace ya cuatro a√Īos, nuestro compa√Īero ind√≠gena yaqui, Fidencio Aldama P√©rez, fue arrestado por el gobierno mexicano y encerrado en una celda de prisi√≥n en Ciudad Obreg√≥n, Sonora, en el norte de M√©xico. En una incriminaci√≥n flagrante, se le tom√≥ por chivo expiatorio y fue acusado de asesinato sin un √°pice de evidencia, acarreado a lo largo del sistema de justicia, y sentenciado a quince a√Īos y medio de prisi√≥n. Sin embargo, su castigo, tiene mucho menos que ver con un crimen que no cometi√≥ que con el firme compromiso que √©l y su comunidad de Loma de B√°cum tienen al mostrar su resistencia en contra del traspaso por sus tierras que un gasoducto quiere realizar sin su consentimiento.

Sempra Energy, con base en San Diego, opera a trav√©s de su subsidiaria mexicana, IEnova, y han utilizado todo tipo de t√°cticas sombr√≠as para impulsar la construcci√≥n de su Gasoducto Sonora a trav√©s del territorio yaqui. Despu√©s de fallar en comprar a las autoridades tradicionales de Loma de B√°cum, como ya lo hicieron con otras siete comunidades yaqui aleda√Īas, la compa√Ī√≠a de energ√≠a recurri√≥ a la violencia f√≠sica, enviando a un grupo armado a Loma de B√°cum el 21 de octubre de 2016, para romper con la organizaci√≥n y la resistencia comunitarias. Durante el ataque, una persona fue asesinada. Fidencio fue arrestado seis d√≠as despu√©s de que voluntariamente acudiera a ser interrogado sobre su versi√≥n de los hechos de aquel d√≠a. El Estado no prest√≥ atenci√≥n al hecho de que, como miembro de la guarda tradicional yaqui, √©l cargaba con un arma de calibre diferente a la que infligi√≥ la herida, ni a ninguna otra evidencia que contradec√≠a el cargo. El mensaje era claro: acepten el gasoducto o enfrenten violencia, intimidaci√≥n, encarcelamiento e, incluso, la muerte.

En los √ļltimos a√Īos, el presidente mexicano Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador (AMLO) y su administraci√≥n han intentado sus cl√°sicas estrategias de cooptaci√≥n y clientelismo para dar luz verde a proyectos neoliberales de extraccionismo no s√≥lo en el territorio yaqui sino en toda la naci√≥n. Actualmente, el gobierno est√° prometiendo restaurar los territorios tradicionales de la tribu yaqui, mientras Fidencio Aldama permanece en una celda de prisi√≥n en Ciudad Obreg√≥n por defender esos mismos territorios en contra de la destrucci√≥n. El r√©gimen de AMLO, con su vac√≠a y progresiva ret√≥rica de la ‚ÄúCuarta Transformaci√≥n‚ÄĚ claramente est√° intentando fortalecer el control estatal y expandir la acumulaci√≥n de capital en el territorio yaqui, al mismo tiempo que ataca a la autodeterminaci√≥n yaqui.

La secci√≥n Guaymas-El Oro, del Gasoducto Sonora, busca atravesar el territorio yaqui y es parte de una red a√ļn m√°s grande de gasoductos e infraestructura energ√©tica moviendo el gas natural extra√≠do en Estados Unidos hacia M√©xico. La extracci√≥n de gas y su transportaci√≥n a trav√©s de la regi√≥n fronteriza es parte del actual despojo, saqueo, y destrucci√≥n de m√ļltiples territorios ind√≠genas sobre los cuales tanto los Estados Unidos como M√©xico fueron fundados. Mientras el encarcelamiento de Fidencio y la lucha en Loma de B√°cum parecen demasiado locales, tienen profundas ramificaciones regionales y globales.

Como una contribuci√≥n a la lucha yaqui, estamos entusiasmados de anunciar el lanzamiento de una nueva p√°gina web biling√ľe en espa√Īol e ingl√©s para extender los esfuerzos de solidaridad con Fidencio Aldama, su familia y la comunidad de Loma de B√°cum. Aqu√≠ puedes encontrar informaci√≥n y actualizaciones sobre el caso de Fidencio y lo que se est√° haciendo para conseguir su liberaci√≥n. Tambi√©n le puedes escribir una carta a Fidencio, descargar textos y material visual relacionados con su caso, o donar dinero para su fondo de solidaridad (una manera directa de ayudar con los costos legales de su caso, as√≠ como de proveer apoyo financiero a Fidencio y a su familia). Esta llamada va a las personas de todo el mundo para que se involucren y que hagan de la lucha por la libertad de Fidencio su propia lucha.

Mantente en contacto siguiendo nuestra página web, suscribiéndote a nuestro boletín de anuncios o escribiéndonos un correo con tus pensamientos, preguntas o ideas.

Pagina Web: Fidencioaldama.org

Correo Electronico: fidenciolibre@protonmail.com

New Website Launched in Solidarity with Yaqui Political Prisoner Fidencio Aldama Pérez

Over four years ago now, our Indigenous Yaqui compa√Īero Fidencio Aldama was arrested by the Mexican government and locked in a prison cell in Ciudad Obreg√≥n, Sonora, in northern Mexico. In a blatant frame-up, he was charged with murder without a shred of evidence and railroaded through the justice system, sentenced to fifteen years and six months. His punishment, however, has less to do with a crime he did not commit than with the steadfast commitment he and his community of Loma de B√°cum have shown in their resistance to a natural gas pipeline trespassing on their lands without their consent.

San Diego-based Sempra Energy, operating through its Mexican subsidiary IEnova, has used all manner of shady tactics to try and push their Sonora Pipeline project through Yaqui territory. After failing to buy off the traditional authorities of Loma de Bácum, as it did in the other seven surrounding Yaqui communities, the energy company turned to physical violence, sending an armed group into Loma de Bácum on October 21, 2016, to break the community’s organization and resistance. During the attack, one individual was killed. Fidencio was arrested six days later when he voluntarily came in to be interviewed about his version of that day’s events. The state paid no mind to the fact that, as a member of the Yaqui traditional guard, he carried a different caliber weapon than the one that inflicted the wound, nor to other evidence contradicting the charge. The message was meant to be clear: accept the pipeline or face violence, intimidation, imprisonment, or even death.

In the last few years, Mexican President Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador (AMLO) and his administration have attempted to use their signature strategies of cooptation and clientelism to green-light neoliberal extraction projects not only in Yaqui territory, but nationwide. Currently, the government is promising to restore traditional Yaqui territories to the tribe, while Fidencio Aldama remains in a prison cell in Ciudad Obreg√≥n for defending those same territories against destruction. AMLO‚Äôs regime, with its empty ‚ÄúFourth Transformation‚ÄĚ progressive rhetoric, is clearly intent on strengthening state control and e xpanding capital accumulation in Yaqui territory, all the while undermining Yaqui self-determination.

The Guaymas-El Oro section of the Sonora Pipeline, which seeks to traverse Yaqui territory, is part of a larger network of pipelines and energy infrastructure moving natural gas extracted from the US into Mexico. Gas extraction and transportation throughout the border region is part of the ongoing dispossession, plunder, and destruction of multiple Indigenous territories upon which both the United States and Mexico were illegitimately founded. While Fidencio’s imprisonment and the struggle in Loma de Bácum may seem localized, they have profound regional and global ramifications.

As a contribution to that struggle, we are excited to announce the launch of a new bilingual Spanish/English website to expand solidarity efforts with Fidencio Aldama, his family, and the community of Loma de B√°cum. Here you can find information and updates on Fidencio‚Äôs case and the ongoing work to obtain his freedom. You can also write Fidencio a letter, download text and visual material related to his case, or donate money to his solidarity fund ‚ÄĒ a direct way to help with legal costs and to provide material support for Fidencio and his family. This call goes out to people across the globe to get involved, and to make the struggle for Fidencio‚Äôs freedom your own.

Stay in touch by following the website, subscribing to our announcements list, or emailing us with thoughts, questions, or ideas.

Website: Fidencioaldama.org

Email: fidenciolibre@protonmail.com

Nova página web criada em solidariedade com o preso político Yaqui Fidencio Aldama Pérez

Há quatro anos atrás, nosso companheiro indígena Yaqui, Fidencio Aldama Pérez, foi preso pelo governo mexicano e encarcerado na prisão da Cidade Obrégon, no estado de Sonora, ao norte do México. Em flagrante desrespeito às leis, Fidencio foi pego como bode expiatório e acusado de assassinato, acusação sem nenhuma prova, em processo que correu ao largo do sistema de justiça, sendo sentenciado a quinze anos e meio de prisão. Contudo, sua punição, além de injusta, na medida em que não cometeu o crime a qual é acusado, busca minar o compromisso de Fidencio e de sua comunidade em Loma de Bácum com a resistência contra a construção de um gasoduto em suas terras tradicionais.

Sempra Energy, com sede em San Diego, opera atrav√©s de sua subsidi√°ria mexicana, IEnova, e tem utilizado de todos os tipos de t√°ticas inescrupulosas para impulsionar a constru√ß√£o do Gasoduto Sonora no territ√≥rio Yaqui. Depois de falhar em corromper as autoridades tradicionais de Loma de B√°cum, como antes fizeram com outras sete comunidades Yaqui, a companhia de energia recorreu √† viol√™ncia f√≠sica, enviando um grupo armado a Loma de B√°cum no dia 21 de outubro de 2016. Durante o ataque, uma pessoa foi assassinada. Fidencio foi preso seis dias depois, no momento em que voluntariamente era interrogado sobre sua vers√£o dos fatos que ocorreram naquele dia. O Estado n√£o prestou aten√ß√£o ao fato de que, como membro da guarda tradicional Yaqui, ele portava uma arma de calibre diferente da que foi utilizada no homic√≠dio, bem como omitiu outras evid√™ncias que contradizem √† den√ļncia contra Fidencio. A mensagem era clara: aceitem o gasoduto ou enfrente viol√™ncia, intimida√ß√£o, encarceramento e, inclusive, a morte.

Nos √ļltimos anos, o presidente mexicano Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador (AMLO) e sua administra√ß√£o t√™m tentado estrat√©gias cl√°ssicas de coopta√ß√£o e clientelismo, para conseguir sinal verde para os projetos neoliberais de extrativismo, n√£o somente no territ√≥rio Yaqui, mas tamb√©m em diferentes pontos do pa√≠s. Atualmente, o governo est√° prometendo restaurar os territ√≥rios tradicionais da tribo Yaqui, enquanto Fidencio Aldama permanece em uma cela no pres√≠dio da Cidade Obr√©gon, isto por defender estes mesmos territ√≥rios da destrui√ß√£o. O regime de AMLO, com sua vazia e persistente ret√≥rica da ‚ÄúQuarta Transforma√ß√£o‚ÄĚ, claramente est√° tentando fortalecer o controle estatal e expandir a acumula√ß√£o de capital no territ√≥rio Yaqui, ao mesmo tempo em que ataca a autodetermina√ß√£o deste povo.

A se√ß√£o Guaymas-El Oro, do Gasoduto Sonora, busca atravessar o territ√≥rio Yaqui e √© parte de uma rede ainda maior de gasodutos e de infraestrutura energ√©tica, transferindo g√°s natural extra√≠do nos EUA para o M√©xico. A extra√ß√£o e o transporte do g√°s natural na regi√£o fronteiri√ßa, √© parte do atual projeto de saques e destrui√ß√£o de in√ļmeros territ√≥rios ind√≠genas, sobre os quais tanto os EUA, como o M√©xico, foram fundados. Enquanto a pris√£o de Fidencio e a luta em Loma de B√°cum parecem de ordem local, na verdade t√™m profundas ramifica√ß√Ķes regionais e globais.

Na tentativa de contribuir com a luta Yaqui, estamos entusiasmados em anunciar o lan√ßamento de uma nova p√°gina web, bil√≠ngue, em espanhol e ingl√™s, para estender os esfor√ßos de solidariedade com Fidencio Aldama, sua fam√≠lia e a comunidade de Loma de B√°cum. Na p√°gina web podes encontrar informa√ß√Ķes e atualiza√ß√Ķes sobre o caso de Fidencio e o que se est√° fazendo para conseguir sua liberta√ß√£o. Tamb√©m podem escrever uma carta para Fidencio, descarregar textos e material visual relacionados com seu caso, ou doar dinheiro para seu fundo de solidariedade (uma maneira direta de ajudar com os custos legais de seu processo, bem como de prover apoio financeiro para Fidencio e sua fam√≠lia). Esta chamada vai para as pessoas de todo o mundo para que se envolvam e que fa√ßam da luta pela liberdade de Fidencio, uma luta que tamb√©m seja sua.

Mantenham contato seguindo nossa p√°gina web, subscrevendo a nosso boletim de informa√ß√Ķes ou escrevendo email com seus pensamentos, perguntas e ideias.

P√°gina web: Fidencioaldama.org

Email: fidenciolibre@protonmail.com