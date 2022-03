–

SEA DEFIENDE SU PROPUESTA PARA EL CONVENIO, AUNQUE LOS SINDICATOS VEN LOS MOVIMIENTOS INSUFICIENTES

Esta ma帽ana se ha celebrado una nueva reuni贸n de la mesa del Metal de Araba, en la sede del Consejo de Relaciones Laborales, reuni贸n que llega tras la manifestaci贸n celebrada hace dos semanas por ELA, CCOO y LAB, con el apoyo de USO, ESK y CGT, en un clima de creciente 鈥渋ntensificaci贸n del conflicto鈥. Tras la reuni贸n, SEA Empresas Alavesas ha dado a conocer en un comunicado los contenidos de su propuesta negociadora, que plantea un convenio para el periodo 2022-2024 de ultraactividad indefinida.

CCOO, LAB y ELA han reconocido en su valoraci贸n del encuentro 鈥渕ovimientos鈥 en la patronal, pero los han considerado insuficientes. En cualquier caso, las partes se han emplazado para una nueva reuni贸n el pr贸ximo 25 de marzo, seg煤n ha informado CCOO.

PROPUESTA DE SEA

En su oferta salarial, SEA propone actualizar las 煤ltimas tablas del convenio (el anterior decay贸 a finales de 2017) en un 4,6%, suma de los IPC 2018-20 y la inflaci贸n media de 2021. Para 2022, propone un incremento adicional del 2%, con efectos desde el 1 de enero) y del 1,5% en 2023 y 2024. Esta propuesta incluye tambi茅n una cl谩usula de garant铆a de la diferencia que pueda darse entre el 5% y la suma de los IPC de 2022-2024, a aplicar en 2025.

La propuesta de la patronal mantiene la jornada laboral anual en 1.735 horas y el bols铆n de flexibilidad en 100 horas, con preaviso de tres d铆as de antelaci贸n.

SEA tambi茅n ha trasladado el escenario al que se enfrenta el sector 鈥渃onsecuencia de la pandemia, un escenario que empeorar谩 a ra铆z del conflicto b茅lico desatado en Ucrania鈥.

VALORACI脫N SINDICAL

Para ELA, las propuestas de la patronal 鈥渘o contemplan ning煤n avance en temas importantes鈥. 鈥淣o hay bajada de jornada, no hay subidas del IPC, no hay mejoras en las bajas, no hay mejoras en la flexibilidad鈥 En el tema de subrogaci贸n la patronal ha pedido a los sindicatos que les demos una propuesta concreta. S铆 ha habido peque帽os avances, en temas no monetarios y predisposici贸n para negociar y tener una negociaci贸n real鈥, concluye en un comunicado.

Este sindicato asegura que 鈥渟eguir谩 peleando para que haya ese cambio en el sector鈥, pero en su valoraci贸n no menciona la palabra huelga. S铆 lo hace LAB, que considera 鈥渜ue es el momento de hacer huelgas en el Metal de Araba y as铆 se lo hemos hecho saber al resto de sindicatos que est谩n en esta din谩mica com煤n鈥. En un comunicado, esta central valora que 鈥淪EA se ha visto obligada a realizar ciertos movimientos que, sin embargo, han sido m铆nimos y no han respondido a los principales problemas que tiene el sector鈥.

Por 煤ltimo, CCOO tambi茅n ha destacado en un comunicado que 鈥渁 diferencia de en reuniones anteriores, la patronal ha accedido a abordar la subrogaci贸n, una de las exigencias de la parte social, lo que puede suponer un cambio de tendencia si se compacta en el transcurso de la negociaci贸n y no queda en un brindis al sol鈥. 鈥淓l calendario de movilizaciones y negociaciones contin煤a su curso鈥, ha a帽adido.

ELA, LAB, CCOO, USO, ESK y CGT se concentraron en los exteriores de la sede del Consejo de Relaciones Laboral durante el encuentro 鈥渆n defensa de un convenio digno鈥.

