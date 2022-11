–

Os informamos que el pasado mes se ha constituido legalmente la secci贸n sindical de CNT de IDEAM S.A. Nos sentimos orgullosos de dar este paso adelante y organizarnos desde el sindicato CNT para mejorar nuestras condiciones laborales.

Creemos en otra forma de hacer las cosas, de organizarnos y de hacer sindicalismo. As铆 proponemos una organizaci贸n horizontal, donde todos/as podamos expresarnos y dar voz a nuestras inquietudes, pero tambi茅n compartir saberes y experiencia. En CNT decidimos participar y luchar por la mejora de nuestras vidas en primera persona, apoy谩ndonos mutuamente.

No nos resignamos a pasar nuestra jornada laboral esperando a cumplir nuestro horario, esperando el viernes, esperando las vacaciones鈥 La soluci贸n de nuestros problemas est谩 en nuestras manos, en nuestra toma de conciencia, reconoci茅ndonos como clase con necesidades comunes. No creemos en superh茅roes . Solo nuestra uni贸n y solidaridad nos har谩 fuertes. La resignaci贸n es un suicidio colectivo que no nos podemos permitir.

Animamos a afiliarse a CNT al resto de trabajadores de IDEAM S.A. que a煤n no lo han hecho, ya que a mayor afiliaci贸n, mayor es la implantaci贸n y por tanto mayor la representatividad colectiva de la plantilla en dicha empresa.

Juntos somos m谩s. S煤mate al sindicato que nos defiende

Secci贸n Sindical IDEAM S.A.