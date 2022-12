–

Os informamos que a inicios de diciembre se ha constituido legalmente la secci贸n sindical de CNT de la empresa 鈥楢rqueoSDD鈥, con el apoyo del sindicato y de las compa帽eras de la Coordinadora de Arqueolog铆a. Gracias a la organizaci贸n sindical vamos a avanzar a la consecuci贸n de mejoras en nuestras condiciones laborales. Con la secci贸n, pretendemos buscar una v铆a de di谩logo con la empresa para el cumplimiento de las condiciones de nuestros contratos.

Creemos en otra forma de hacer las cosas, de organizarnos y de hacer sindicalismo, basada en el apoyo mutuo. As铆 proponemos una organizaci贸n horizontal, donde todas y todos podamos expresarnos y dar voz a nuestras inquietudes, pero tambi茅n compartir saberes y experiencia. En CNT decidimos participar y luchar por la mejora de nuestras vidas en primera persona.

No nos resignamos a pasar nuestra vida en precario. No podemos permitir que nuestros derechos, que tanto trabajo cost贸 conseguir, sean desmantelados por la reacci贸n neoliberal. No pueden abocarnos a una vida de subsistencia con sueldos irrisorios y condiciones p茅simas; y no lo conseguir谩n. La soluci贸n de nuestros problemas est谩 en nuestras manos, en nuestra toma de conciencia, reconoci茅ndonos como clase con necesidades comunes. No creemos en superh茅roes. Solo nuestra uni贸n y solidaridad nos har谩 fuertes. La resignaci贸n es un suicidio colectivo que no nos podemos permitir.

Animamos a afiliarse a CNT al resto de trabajadores de 鈥楢rqueoSDD鈥 que a煤n no lo han hecho, ya que, a mayor afiliaci贸n, mayor es la implantaci贸n y por tanto mayor la representatividad colectiva de la plantilla en dicha empresa. Tambi茅n nos pod茅is comunicar cualquier duda a trav茅s de nuestro mail

as铆 como preguntar por nuestros derechos y reclamaciones.

Juntos somos m谩s. S煤mate al sindicato que nos defiende.

Secci贸n Sindical CNT ArqueoSDD