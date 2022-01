–

Una dato curioso dentro del Sector de Intervenci贸n Social es que uno de los pilares centrales, por no decir el Pilar, es el concepto de 鈥渃uidado鈥. Sin embargo, cada d铆a vemos como las empresas a las que se denomina 鈥渟ociales鈥 precarizan los puestos de trabajo y no cuidan a las trabajadoras que sostenemos dichos proyectos.

Este es el caso de 鈥Instituto Safman para la Formaci贸n y Terapia鈥 en el que no contamos con materiales adecuados desde el minuto uno o se retrasan las partidas de dichos materiales o llegan de manera parcial. Debemos hacer trabajo de oficina, pero no existe la dotaci贸n de material inform谩tico suficiente que la misma empresa se compromete a dotar. O el ya tan manido reclamo del abono transporte. Muchos proyectos est谩n deslocalizados y/o se realizan en diferentes localizaciones, por lo que el desplazamiento es indispensable para esta labor y el abono de transporte es un material b谩sico para el desempe帽o de nuestra tarea.

Hemos de armarnos de paciencia a la hora de reclamar nuestros derechos como trabajadoras y sortear mil y una t茅cnicas asertivas de aplazamiento, confusi贸n, errores鈥 y todav铆a hemos de comprender las dificultades por las que pasan nuestras jefas y compartir una carga que no es nuestra. Nuestra preocupaci贸n han de ser las personas a las que atendemos en cada uno de los proyectos y actividades que realizamos con un fin social, de cuidado y bienestar.

Y qu茅 mejor que en una empresa dedicada a la formaci贸n en terapia sist茅mica volver a recordar que por mucha resiliencia de la que podamos hacer gala, es el sistema el que falla y los solapamientos de parte de la plantilla con quienes no nos cuidan no son sanos. Tampoco lo es cargar con la responsabilidad de quien no la tiene para con nosotras y nuestra actividad que tantos beneficios econ贸micos pueden proporcionarles.

Por todo ello, queremos dar un paso al frente y luchar por nuestros derechos laborales en CNT Comarcal Sur Madrid. Y si en tu empresa no te dan EPIs (Equipo de Protecci贸n Individual) como las mascarillas 隆Ponte los EPS! (Equipo de Protecci贸n Sindical)

Secci贸n Sindical en Instituto Safman