De parte de CGT Correos Madrid October 27, 2021 100 puntos de vista

En abril ganamos un juicio a Correos ante la denegaci贸n de vacaciones de la empresa en las fechas solicitadas por una trabajadora fija. Hace unas semanas ganamos otra sentencia en Barcelona. La misma indicaba que 鈥渓as necesidades de servicio pueden condicionar el disfrute de las vacaciones anuales en per铆odos fraccionados, pero en ning煤n caso autorizan para eliminar su disfrute durante el periodo fija en el convenio si el trabajador ha prestado sus servicios el tiempo suficiente como para generar d铆as de disfrute鈥 y que existe una 鈥渞estricci贸n injustificada del derecho a las vacaciones anuales de los trabajadores eventuales que prestan sus servicios en el periodo fijado en el convenio colectivo, toda vez que deben ser tratados del mismo modo que los trabajadores fijos鈥. A帽ade que el caso del compa帽ero, Correos no aport贸 鈥渏ustificaci贸n razonable y proporcionada de dicha restricci贸n u ofrecido otra alternativa para su disfrute, sino que ha indicado que no reconoce el derecho al disfrute de las vacaciones a los trabajadores temporales que prestan sus servicios en periodo estival鈥, lo cual se estima como una 鈥渄ecisi贸n empresarial no amparada legal ni convencionalmente, adem谩s de discriminatoria鈥.

Recientemente hemos ganado otra sentencia en Madrid. Un compa帽ero eventual ejerci贸 su derecho a impugnar judicialmente dos denegaciones de vacaciones de fechas distintas. La sentencia ha sido clara, indicando que Correos no ha probado 鈥las razones organizativas que le impiden reconocer las vacaciones en el periodo reclamado, ni tampoco el 铆ndice de absentismo correspondiente a dicho periodo, y dado que el contrato temporal va a finalizar en el mes de octubre y no se le ha reconocido al actor vacaciones con anterioridad, procede estimar la demanda en su totalidad鈥.

Estamos ante otro varapalo judicial contra Correos a causa de su pr谩ctica habitual de denegar vacaciones al personal eventual. Esperemos que tomen nota, rectifiquen y abandonen su pol铆tica de atropellos contra los derechos laborales de l@s trabajadores/as temporales de Correos.

隆Defiende tus derechos!