DENUNCIA P脷BLICA DEL EJIDO TILA

EJIDO TILA CHIAPAS 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

DENUNCIA P脷BLICA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACI脫N NACIONAL E INTERNACIONAL NO GUBERNAMENTAL

AL CONGRESO NACIONAL IND脥GENA AL CONSEJO IND脥GENA DE GOBIERNO

A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES

A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y TERRITORIO

A LOS LUCHADORES SOCIALES DE M脡XICO Y EL MUNDO

COMPA脩EROS Y COMPA脩ERAS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES NUEVAMENTE LES ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO A TODOS Y TODAS EN LA RESISTENCIA DE LA DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO.

QUEREMOS DENUNCIAR QUE NUEVAMENTE AL GRUPO DE PERSONAS QUE FALSIFICARON FIRMAS DE LA ASAMBLEA GENERAL PARA ROBAR EL NOMBRAMIENTO DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL PORQUE EST脕N INTENTANDO CAMBIAR EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO 259/82 QUE ESTA PLENAMENTE SENTENCIADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI脫N EN FAVOR DEL EJIDO Y LA DEFENSA DE LA TOTALIDAD DE SU TERRITORIO DONDE NO PUEDE REGRESAR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

POR ESO ESTE GRUPO DE OPERADORES SE ORGANIZARON NUEVAMENTE DONDE LLEGARON UN GRUPO DE PERSONAS A REUNIRSE EN UN DOMICILIO PARTICULAR. TUVO PRESENCIA DE UNAS PERSONAS A BORDO DE TRES VEH脥CULO PRIMERO UNA CAMIONETA COLOR GRIS CON UNA LONA AZUL DOBLE CABINA PLACA CV 9889-A. SEGUNDA CAMIONETA COLOR GRIS CON UNA LONA AZUL DOBLE CABINA PLACA CZ- 1461-A CHIAPAS. TERCERA CAMIONETA NISSAN ROJO DOBLE CABINA DEL ANEXO RIO GRANDE.

DE ESTA MANERA SE LLEVO ACABO LA ELECCI脫N EN LA CASA DEL C. EMILIO GUTI脡RREZ MART脥NEZ EN EL ANEXO M I S I J A CON LA PRESENCIA DE J脫VENES QUE NO EST脕N RECONOCIDOS EN EL REGISTRO

AGRARIO NACIONAL.

SE REUNIERON PARA D I SIMULAR UNA ASAMBLEA COMO LO HICIERON EN 2018 PARA PODER CONVOCAR A LA SUPUESTA ELECCI脫N DEL C. MIGUEL V脕ZQUEZ GUTI脡RREZ, EL C. LUCIANO P脡REZ L脫PEZ Y EL C. FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ; CON UN SUPUESTO COMISARIADO EJIDAL EDUARDO GUTI脡RREZ MART脥NEZ INEXISTENTE.

EL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTI脡RREZ CHIAPAS PARA HACER ENTREGA DE LA ACTA DE ELECCI脫N EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL SUPUESTAMENTE CONVOCADA EN LA CASA EJIDAL PERO ES FALSO PORQUE ES UN DOMICILIO PARTICULAR.

ESTO LO HEMOS DENUNCIADO PORQUE HAN VENIDO FALSIFICANDO FIRMAS Y DOCUMENTOS EJIDALES COMO LAS ACTAS DE 2015-2018 Y 2018-2021, MENCIONAN QUE HA SIDO EN LA CASA EJIDAL LA ASAMBLEA CUANDO EN REALIDAD SE AUTONOMBRAN EN CASA PARTICULAR COMO SIEMPRE LO HAN HECHO.

EST脕N VIOLANDO EL ART脥CULO 21 AL 32, 35, 36 Y 37 DE LA LEY AGRARIA Y AUN NO HA CONCLUIDO EL JUICIO AGRARIO 389/2019 Y UNA MEDIDA CAUTELAR 766/2019.

EXIGIMOS EL RESPETO AL EJIDO Y EL DERECHO A LA AUTONOM脥A EJIDAL Y QUE SE DETENGAN SUS INTENTOS POR ROBAR NUESTRA AUTODETERMINACI脫N POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. ATENTAMENTE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO TILA, CHIAPAS 脫RGANOS DE REPRESENTACI脫N EJIDAL COMISARIADO EJIDAL PDTE. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

鈥

Tierra y Libertad

Ejido Chol Tila, Chiapas. Adherentes al Congreso Nacional Ind铆gena

laotraejidotila.blogspot.mx

facebook: EjidoTila.Sexta

https://wp.me/p8qHTQ-1Qf