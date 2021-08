–

Rolando De Marco es m煤sico, compositor, guitarrista y docente. Su investigaci贸n sobre la m煤sica popular argentina es obstinada y necesaria. Desde que la sospecha se instal贸 en 茅l, comenzar谩 un rastreo de 谩rbol geneal贸gico: hay un eslab贸n que no est谩 perdido, est谩 oculto y late. La b煤squeda es experimental, hay pistas que seguir y se develan con la guitarra, la palabra y la voz. Un avance hacia el descubrimiento de lo no documentado en la m煤sica popular argentina. Por Josefina Yabor para ANRed.

La canci贸n es la hip贸tesis

De Marco est谩 en su casa de Villa General Mitre, al norte del barrio porte帽o de Flores. El encuentro fue pactado para la 鈥減ost-cena鈥, ese momento en que la vida dom茅stica se relaja y la calma de la ciudad posibilita otros escenarios. Incluso desde la virtualidad, el encuentro con Rolando tendr谩 un clima 铆ntimo y relajado. Con una buena se帽al de internet a nuestro favor, la entrevista se perfila como una video llamada gustosa; en medio de una pandemia mundial, el gesto de la compa帽铆a se agradece.

鈥淓ste es mi petit estudio鈥, una habitaci贸n peque帽a con luz c谩lida instalada en la terraza de su casa en un barrio de techos bajos. Hay una biblioteca llena de libros, un hilo que cuelga de lado a lado sosteniendo fotos sobre un teclado, un escritorio con una computadora, una guitarra reposada y un cuadro donde est谩n Camilo Cienfuegos y Fidel Castro 鈥渓legando a La Habana el primer d铆a de la Revoluci贸n鈥.

驴Te interes贸 en alg煤n momento curiosear un poco en la m煤sica rioplatense que qued贸 de este lado? Me refiero a lo rioplatense no uruguayo, lo que qued贸 m谩s ac谩, que est谩 tan invisibilizado鈥

Lo que m谩s conozco es todo lo que viene de la milonga, de esa crioll茅z que se recupera en La D茅cima y que se transforma en un candombe distinto. El candombe porte帽o es diferente; el ritmo, la impronta es mucho m谩s marcada, tiene otra din谩mica musical. Lo que estuve investigando bastante 煤ltimamente tiene que ver con lo que podr铆amos llamar 鈥渓a copla popular鈥. A partir de un laburo que hice en el 2020 con Lucho Guedes empec茅 a meterme en este mundo que es poco indagado por los m煤sicos. Hay laburo ling眉铆stico, hay laburo de la literatura, pero desde la m煤sica es medio complicado, no hay mucho. De hecho el otro d铆a me conect茅 y hablaba con Juan Quintero[1] para preguntarle esto justamente. Porque vi que 茅l hab铆a andado por estos lugares que ahora te voy a contar de qu茅 se trata. Y me dec铆a: 鈥渓o que me est谩s contando es lo que hice yo porque no hay algo, no hay un texto que se帽ale le茅te esto, esto y ya est谩鈥︹

驴Y de qu茅 se trata esta b煤squeda y estos nuevos lugares encontrados?

Tiene que ver con que nosotros tenemos una especie de mitolog铆a musical que se construy贸 incluso en la academia de la m煤sica popular. En las d茅cadas de los 80s y 90s, se arm贸 una especie de cuerpo acad茅mico de eso: Conservatorios de M煤sica Popular, Escuelas de M煤sica Popular, y de ah铆 se desprende una idea de que por ejemplo toda la m煤sica criolla, todas las danzas criollas: zambas, chacareras, gatos, todo eso, viene de 脕frica. 驴Escuchaste hablar de eso?

S铆, com煤nmente escuchamos que en la base de nuestro folclore hay una pata muy fuerte que viene de la esclavitud鈥

Claro, y viene de ah铆, es verdad. Pero hay como una l铆nea directa construida, como una mitolog铆a de que esto (Rolando toma su guitarra y comienza a interpretar un rasgueo t铆pico de chacarera mientras tararea la r铆tmica): escuch谩s esto y es 脕frica, 驴no? Ahora, viste que 脕frica y el mundo 谩rabe anduvieron por Europa, y Espa帽a despu茅s conquist贸 Am茅rica: 驴Qu茅 me dir铆as si te dijera que hay coplas exactamente, textualmente iguales? Coplas como (contin煤a sosteniendo la guitarra y canta: 鈥淎y qu茅 alta esta la luna, si鈥︹) Esa copla es una copla campesina espa帽ola del Norte.

La colonizaci贸n misma鈥

Pero ni siquiera, porque en realidad no fueron las elites militares que colonizaron ac谩 y el Virrey implant贸 el cancionero popular espa帽ol, 隆no! Era ese cuerpo popular de la soldadezca, o de los cocineros espa帽oles que ven铆an con la tropa y que se mezclaban con el pueblo de ac谩 tambi茅n. Entonces las coplas aparecen iguales, similares o transformadas. Y tambi茅n esto, que es muy loco: coplas en aymar谩 que cuando las traduc铆s son coplas espa帽olas del Siglo XVI. Y por supuesto octosil谩bicas y cuartetas. Es decir, que la forma musical del texto, la cansion铆stica, la musicalidad de la palabra, es la misma. Cuando vas a la m煤sica campesina espa帽ola te encontr谩s con las mismas huellas r铆tmicas: ves que La Jota est谩 en tres cuartos y que hay un mont贸n de m煤sicas subdivididas en cinco, como el Joropo venezolano. Entonces hay una pata de la esclavitud, por supuesto, pero hay tambi茅n una pata campesina espa帽ola que adem谩s es la del verbo. Esto es lo que empec茅 a investigar: la Espa帽a profunda que se emparenta con la Am茅rica profunda. Porque si yo te digo copleras 驴vos que te imagin谩s?.

Pienso en los panderos asturianos鈥- le contesto; pero su pregunta tambi茅n me lleva a las copleras juje帽as y m谩s ac谩, me trae a Susy Shock. La potencia del canto desnudo con la caja que late, punzante.

Claro, los panderos redondos, cuadrados, panderetas, 隆percusi贸n! En ronda o solistas cantando coplas campesinas, coplas de siembra, de pesca, de lo que fuera. Y eso tambi茅n est谩 invisibilizado, y no s茅 por qu茅. No hay data sobre eso. Hay algunas investigaciones de gente que se dedic贸 desde el punto de vista de la literatura, que me parece s煤per interesante, me baj茅 todo lo que pude. Esto es lo que me est谩 llamando mucho la atenci贸n en este momento. Y tambi茅n estoy intentando escribir algunas sobre la canci贸n, es decir, el objeto canci贸n. M谩s all谩 de las fronteras y las especies. Porque es muy loco pero la canci贸n es la hip贸tesis, est谩 en el origen m铆tico de Occidente, en Grecia.

驴Te refer铆s a la canci贸n como concepto en s铆 mismo?

Claro, 驴qu茅 es una canci贸n? Es un texto cantado. M谩s all谩 de las formas, los romances eran canciones, los himnos son canciones, todo puede estar dentro de la gran bolsa o mochila de la canci贸n, porque es un texto que se canta. Cuando vos vas a los textos cl谩sicos, esos que fundan la mitolog铆a de Occidente, como La Il铆ada, La Odisea, empiezan diciendo: 鈥淥h, musa鈥 cu茅ntame鈥︹, 鈥淚lum铆name鈥︹ no s茅, 鈥淒ecime qu茅 tengo que hacer鈥︹ y las musas le dicen al poeta lo que tiene que cantar. De hecho, La Il铆ada, La Odisea, est谩n divididas en cantos, porque se supone que esos textos fueron sintetizados en alg煤n momento pero se conoc铆an oralmente. Los aedos eran los poetas griegos que cantaban, improvisaban como los payadores ac谩, cantaban sobre f贸rmulas r铆tmicas y m茅tricas acompa帽ados por instrumentos de cuerdas como las c铆taras y liras. De vuelta la figura arquet铆pica: un artista popular cantando, improvisando las historias que se sab铆an en el pueblo y acompa帽ado de un instrumento de cuerdas. Improvisando sobre f贸rmulas r铆tmicas y m茅tricas ya preestablecidas. Eso es una canci贸n. Los aedos cantaban. Adem谩s, por otro lado, 驴c贸mo es posible que textos tan grandes, tan enormes de longitud se conocieran por todos lados en pueblos 谩grafos?

La fuerza de la transmisi贸n oral en la memoria de los pueblos鈥

S铆, pero si vos vas m谩s atr谩s, hacia c贸mo se consolidan esos textos, la historia casi religiosa de los griegos cuenta que las musas entonan una melod铆a y le cuentan al poeta lo que tiene que cantar. Cantan canciones. Las historias se cantaban, no es que se recitaban. La tradici贸n lo que recoge es que los tipos improvisaban esos cantos con estructuras m谩s o menos similares y lo que pod铆a variar eran las versiones. Entonces pienso en el misterio que conserva a煤n hoy la canci贸n, cierto contenido emocional que la canci贸n tiene; la gente se emociona al escuchar una canci贸n. Hay algo que tiene un valor cultural muy profundo que es dif铆cil de descifrar como una sola cosa. Escuch谩s una canci贸n pelotuda y dec铆s 鈥渃he, qu茅 lindo鈥︹ Pero despu茅s vas al texto y dec铆s 鈥渆s una bolud茅s鈥︹ Y sin embargo hay algo en la canci贸n que te conmueve. En las coplas populares, por ejemplo, pasa eso. Es una m煤sica muy simple, muy sencilla, cinco notas, un texto: 鈥溌y qu茅 alta est谩 la luna!鈥 (canta) y sin embargo te acongoja cuando escuch谩s eso.Es complejo鈥 digamos que no tengo ninguna certeza, obviamente que mucho del folclore de aqu铆 est谩 muy influenciado por 脕frica, pero una cosa no quita a la otra. Entonces yo me pregunto por qu茅 este eslab贸n de la m煤sica popular europea se escinde de la historia de la m煤sica popular argentina.

La europa campesina en la m煤sica popular argentina

La investigaci贸n musical de Rolando es tambi茅n antropol贸gica. Hurga y se encuentra con otros mitos sobre la conquista, donde ideas como 鈥渓a civilizaci贸n, el progreso, la raz贸n鈥 cristalizaron una imagen de 鈥渓o europeo鈥 que oculta esas masas de campesinos y obreros pobres llegados en distintos momentos de la historia. En el camino se encontr贸 con algunos testimonios aislados y con muchas se帽ales sonoras. La conversaci贸n toma el ritmo del investigador apasionado que comunica su hallazgo. Cada respuesta alterna silencios reflexivos con palabras que piden salir y con dedos que precisan tocar para afirmarlo. Habla, toma la guitarra y canta; lo que explica con palabra es chequeado con m煤sica.

驴Por qu茅 cre茅s que est谩 oculto ese lado campesino y 鈥渂谩rbaro鈥 de Espa帽a en nuestra m煤sica popular?

Tengo la sensaci贸n de que hay mucha gente hablando, personas que nunca agarraron un tambor, pero que garpa defender 鈥渓a negritud鈥 de la m煤sica argentina y americana siendo una sociedad bastante racista y en detrimento de ese elemento b谩rbaro que tiene que ver con el criollo argentino o sudamericano; sobre todo porque es f谩cil en Argentina hacerse el progre que defiende a la negritud. Me hace ruido cuando leo algunos textos que por ejemplo dicen: 鈥渆l tango es negro鈥 驴Pero vos escuchaste el tango? El tango, el vals criollo 驴D贸nde est谩 鈥渓o negro鈥? 驴D贸nde escuch谩s 脕frica? Escuch谩s la melod铆a popular europea鈥 Es m谩s, hay obras como el quinteto de Mozart para clarinete: cuerdas y piano. Por ejemplo, el primer movimiento siempre sent铆 que si vos lo 鈥渆ntangon谩s鈥 un poco, le cambi谩s un poquito los acentos, le pon茅s un poquito de mugre y 隆se empieza a parecer al tango! Porque son fraseos y cadencias arm贸nicas de los que el tango se nutri贸. Todo bien que la palabra 鈥渢ango鈥 viene de 脕frica, pero hablemos de m煤sica, dale: 驴d贸nde est谩? El candombe, la milonga, ah铆 s铆 hay una negritud m谩s prevalente.

驴C贸mo se traducen todas estas inquietudes y b煤squedas en tu producci贸n musical actual?

Lo que yo podr铆a decirte es que hoy por hoy, pongo un acento mucho m谩s importante en el texto, en la palabra, en qu茅 quiero decir con el texto. Que antes no, porque aparec铆a como consecuencia de la b煤squeda musical. Yo ten铆a una imagen y trataba m谩s buc贸licamente de armar ese texto. Ahora hay una cosa mucho m谩s filosa en la b煤squeda de la l铆rica, la letr铆stica, la cancion铆stica. Sobre qu茅 quiero decir y c贸mo lo digo. Presto mucha atenci贸n a la t茅cnica propia de la escritura, al ritmo propio y la sonoridad de la palabra, al sentido de la palabra, a la voz que estoy interpelando: 驴Qui茅n habla? 驴Qui茅n es el referente? 驴De qu茅 est谩 hablando? 驴C贸mo habla esa persona? Como los romances, que son historias, y donde tambi茅n aparece un poco eso. He compuesto por ejemplo una canci贸n nueva donde los textos son coplas del norte argentino y coplas gallegas, y que de hecho algunas las canto en gallego: se arma una historia, pero en realidad son coplas aisladas.

鈥淵o soy el enterrador, yo las vi鈥

As铆 como hay un anclaje en Uruguay, el camino ir谩 afirmando que Espa帽a tambi茅n tiene su parte en esta historia. La primera vez que Rolando viaj贸 a Espa帽a fue en el 2014 para presentar su primer disco. Volvi贸 al a帽o siguiente y por 煤ltimo en el 2017 con el segundo disco que acababa de salir. Durante aquellos viajes su pulsi贸n lo acerc贸 a una necesidad m谩s primaria: reafirmar un linaje propio, identificar el grupo de pertenencia.

驴Encontr谩s huellas de esos viajes en tu m煤sica?

Yo me hab铆a conectado m谩s con los cantautores, porque Madrid tiene toda una tradici贸n del cantautor que viene del romance, de los trovadores, de los juglares. Pero en Madrid se consolida y se cristaliza con la figura del cantautor. Un mont贸n de m煤sicos que van desde el baladista al cantante de protesta que, en s铆ntesis, es un tipo con una guitarra. Que despu茅s es el trovador cubano, y el cantautor argentino y rioplatense: es Viglietti, Juan Fal煤, Violeta Parra; la figura de la persona cantando con la guitarra vuelve a aparecer. Eso yo lo ten铆a claro, sent铆a que lo que yo hac铆a ten铆a un linaje, m谩s all谩 del cuarteto y de cualquier formaci贸n. Un linaje plebeyo que es el cantor con su guitarra, el cual yo siento que tengo que honrar. Insisto: un linaje plebeyo que aparece en toda Am茅rica Latina.

Me sirvo la segunda copa de vino, la conversaci贸n dej贸 de tener reloj. Rolando se lamenta por no acompa帽arme con lo mismo y alza su taza de t茅: 鈥渟alud鈥. Un brindis por este encuentro pand茅mico. La entrevista tiene la fluidez de una charla con un amigo. Se instal贸 una complicidad que amerita el despliegue de su humor perspicaz y por momentos 谩cido. Su relato es oral, es musical. Narra, canta, toca, r铆e y tambi茅n se indigna. Lo oculto es indignante, pero tambi茅n es la pista que lo mueve.

驴Qu茅 trata la obra en la que est谩s trabajando ahora?

El trabajo actual todav铆a est谩 en proceso, es una cantata y tiene todo esto que venimos hablando. Para m铆 la idea de esta obra es que son historias unitarias y se basa en dos cosas: por un lado en una cantata popular en cuanto a que intenta reproducir el habla de los personajes populares, que son los personajes de un pueblo. Y por otro lado, intenta trabajar compositivamente sobre identidades r铆tmicas y musicales argentinas con el aire de la milonga, del tango, de una chamarrita, de la cumbia. Pero desde el punto de vista narrativo, que es lo que m谩s me interes贸 por la novedad y porque es bastante original, est谩 la idea de que los personajes est谩n todos muertos, excepto el enterrador. Entonces cada uno cuenta, desde su epitafio, una perspectiva de su vida. Mi intenci贸n es que esas historias empiecen a cruzarse y a contradecirse y que cuando vos tomes distancia lo que veas es la historia de un pueblo: las voces de un pueblo que van teji茅ndose a la lo largo de la historia, desde el 53, que es a prop贸sito porque es el a帽o de la muerte de Evita, hasta ahora. Hay un personaje tambi茅n que es como una narradora, que es el personaje de la muerte que tambi茅n entra ah铆 teniendo como una mirada ajena, como una frontera entre los vivos y los muertos.

驴Y de d贸nde sale toda esta historia?

Bueno, parte de un hecho real. Te cuento una an茅cdota tremenda. A帽o 2019, salgo de la escuela y me subo al auto. Ese a帽o yo hab铆a tenido la posibilidad de viajar a Espa帽a por cuarta vez a hacer una gira con una amiga poeta. Hab铆amos presentado el proyecto juntos, a ella se lo aprueban y a m铆 no. Entonces ella estaba all谩 y se hab铆a encontrado con un gran amigo m铆o, Julio Hern谩ndez, un cubano radicado en Espa帽a hace ya muchos a帽os. Iban a girar juntos para hacer una parte de la presentaci贸n del libro de Mariana. Cuando me subo al auto me llega un mensaje de voz de whatsapp de Mariana donde se escucha la voz de Julio atr谩s: 鈥溌u茅ntale, cu茅ntale!鈥 y me cuentan:

鈥淎cabamos de salir de un pueblo de la zona de Navarra, del Norte-centro, y no sab茅s lo que nos pas贸. Estamos volviendo a Madrid de la gira que hicimos por Galicia, paramos en un pueblo que Julio conoce. Es un lugar muy antiguo en el medio de las monta帽as donde se come bien. Bajamos, comemos, Julio se pone a hacer fotos y en eso ve una ventana medieval antigua, de madera del Siglo XIII, y ve que en esa ventana de madera hay un sticker. Y le molesta el sticker porque quer铆a hacer una foto de la ventana medieval, entonces se acerca y sin leer lo que dec铆a, saca el sticker. Cuando lo saca, escucha una voz de atr谩s que le dice:

-驴qu茅 est谩s haciendo t煤 con eso? 隆Que eso lo he puesto yo!

Miramos y era un sticker tipo Ni Una Menos, que hablaba en contra de la violencia machista. Entonces el tipo 鈥 que rengueaba, con un cigarrillo en la comisura de los labios, como uno de esos viejos que fuman y hablan a la vez- nos dice:

-Esto es una verg眉enza, 驴c贸mo puede ser? Yo pongo uno por uno estos stickers porque ac谩 nadie respeta nada. Ac谩 violan y matan a las mujeres, las dejan en la ruta y nadie hace nada. Yo me encargu茅 y arm茅 estas pegatinas y las pego casa por casa; esos no son hombres, no tienen cojones, asesinos.

Entonces Julio se disculpa y nos presentamos. El tipo se llamaba Celestino. Paseamos juntos y nos pide si lo podemos acercar al trabajo. Nos subimos todos al auto y Celestino nos gu铆a. Nos damos cuenta que nos estamos alejando del pueblo hasta que en las afueras nos dice que se bajaba ah铆. Miramos y lo 煤nico que vemos es el cementerio. Entonces cuando le preguntamos de qu茅 labura, 茅l nos dice:

-yo soy el enterrador, yo las v铆- se baja y se va鈥

Pasaron unos d铆as y vino a cenar un amigo y le cuento y le digo: 鈥渟ab茅s que yo siento que tengo que hacer algo con esto, ac谩 hay una historia, algo que quiero contar y no s茅 c贸mo.鈥 Y como 茅l siempre tiene una cita, me dice: 鈥渕e hace acordar a un libro de 1914 de un poeta norteamericano que se llama Edgar Lee Masters que escribi贸 un libro que se llama 鈥淎ntolog铆a de Spoon River鈥. Son trecientos epitafios poemas en primera persona.鈥. Yo ni sab铆a que exist铆a ese libro ni ese tipo. Me pas贸 el libro y empec茅 a leerlo. Es alucinante por varias cosas: primero, porque la muerte pasa a un segundo o tercer plano, porque sab茅s de entrada que est谩n todos muertos. Hay un primer p谩rrafo que dice: 鈥渇ulano, mengano, sultano 驴D贸nde est谩n? Descansan ac谩, en la colina.鈥 Punto. Y ah铆 empieza. Promediando el d茅cimo poema empez谩s a tener una fotograf铆a de un pueblo: el miserable, el bueno, el doctor, el tramposo, el hijo de puta, el rico, el pobre, el borracho, la ciega, todos. Entonces yo dije: 鈥淎h, es por ac谩鈥 y ah铆 andamos.

Nos despedimos despu茅s de un rato. Apagu茅 la computadora y me qued茅 pensando mientras terminaba el vino: Rolando me dijo que inaugur贸 su 鈥減etit estudio鈥 a fines de Marzo del 2020. Le expres茅 mi admiraci贸n: 鈥溌u茅 acierto! Justo para la pandemia鈥 y me respondi贸: 鈥淯f鈥 no te imagin谩s 隆Toda mi vida estudiando en rincones!鈥. Un a帽o de petit estudio y toda esta historia para contar. Un a帽o pand茅mico donde el tiempo, el espacio y el hacer se encontraron en Rolando. Pensaba en el impulso creativo de la m煤sica, en c贸mo se reinventa desentra帽ando historias ocultas. Su investigaci贸n es placentera, y eso se sinti贸 del otro lado de la pantalla. El presente de Rolando De Marco anuncia el lanzamiento de su pr贸ximo disco, como un elemento novedoso y original. La geograf铆a de la m煤sica popular argentina se reinventa recuperando tradiciones ocultas. Los l铆mites se redefinen y el mapa cultural se ampl铆a.

Destacados:

Discograf铆a: De las nubes y el cielo (2013) y Por la noche iluminada (2017) son los dos discos editados; como solista y en formaci贸n cuarteto de cuerdas. Actualmente trabaja en la idea y producci贸n de su pr贸ximo disco.

Rolando de Marco y El Cuarteto de cuerdas se ha presentado en diversos espacios como Circe, Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Hall del teatro San Mart铆n, Minga, Silencio de negras, Casa del Fondo de Nacional de las Artes, Centro Cultural General San Mart铆n, Espacio Cultural Juli谩n Centeya, Sal贸n Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Espacio Cultural del Sur y Centro Cultural Ricardo Rojas; entre otros de la Ciudad de Buenos Aires.

El grupo ha realizado giras nacionales por las ciudades de La Plata, Trenque Lauquen, C贸rdoba y Bariloche. Tambi茅n particip贸 en giras o festivales internacionales en Montevideo, Madrid, C贸rdoba, M谩laga, Sant Quirze del Vall茅s, Barcelona, Santa Clara de Cuba y La Habana.

Fuente: https://rolandodemarco.wixsite.com/rolandodemarco

[1] Juan Quintero es un reconocido m煤sico argentino nacido en Tucum谩n, en el a帽o 1977. Cuenta en su recorrido con la publicaci贸n de m谩s de quince discos, ha recibido numerosos premios nacionales de folklore y ha compartido escenario con personalidades de la m煤sica como Mercedes Sosa, Jorge Fandarmole, Juan Fal煤, Luis Mar铆a Pescetti, Liliana Herrero, Edgardo Cardozo, entre otros.