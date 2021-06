–

En los 煤ltimos d铆as vecinas y vecinos con organizaciones sociales de Chubut levantaron una vez m谩s las alarmas sobre la escalada represiva de la fuerza que conduce el cuestionado ministro Federico Massoni. Detenciones ilegales y la ejecuci贸n de un vecino con padecimientos mentales por parte del grupo de fuerzas especiales de la polic铆a provincial fueron el saldo de la derechizaci贸n del discurso del ministro en los 煤ltimos d铆as, en el marco de una amenaza de acuartelamiento de la fuerza policial por deudas salariales. Por Corresponsal Popular, para ANRed.

Mientras el gobierno de Mariano Arcioni en la provincia de Chubut sigue sumando denuncias de autoritarismo y diversos sectores ponen en duda la pertinencia de seguir hablando de democracia en estos territorios, la 煤ltima semana de mayo estuvo marcada por nuevas demostraciones de la avanzada represiva contra la sociedad chubutense. El jueves 27 de mayo hab铆a pautada una nueva reuni贸n de la c煤pula del gobierno provincial con el Consejo de Bienestar Policial, organizaci贸n cuasigremial de la autodenominada 鈥渇amilia policial鈥 de Chubut que el gobierno habilita como interlocutor v谩lido para tratar temas salariales y laborales, encabezado por polic铆as retirados y familiares de polic铆as activos. Seg煤n miembros de dicho consejo, hab铆a 鈥渕ucho malestar鈥 porque los gremios docentes hab铆an logrado compromisos de pago de deudas salariales y el gobierno no estaba dando respuestas a los reclamos de la fuerza policial. 鈥淗ay un 90% de posibilidades de que la polic铆a se acuartele鈥, declar贸 entonces el sub oficial mayor retirado Julio Moreira.

En una provincia que sostiene desde hace m谩s de tres a帽os conflictos salariales permanentes con trabajadorxs del Estado, las renegociaciones de compromisos previos est谩n a la orden del d铆a, y la billetera del gobierno nacional est谩 acompa帽ando los intentos de 鈥減acificaci贸n鈥 del gobernador Arcioni a los diferentes sectores que reclaman atrasos de hasta dos meses en los pagos a pasivos y deudas en los aumentos establecidos en las paritarias de 2020. En este contexto, en una operaci贸n de prensa digna de series norteamericanas, el ministro Massoni se baj贸 de la reuni贸n con el Consejo de Bienestar Policial y mand贸 a su vocero, el jefe de la polic铆a provincial, Miguel G贸mez, a declarar que el ministro hab铆a puesto su renuncia a disposici贸n del gobernador. En paralelo, seg煤n el propio Moreira, 鈥渘os llam贸 el jefe de polic铆a al despacho y nos cont贸 que hab铆a malestar porque docentes hab铆an cobrado y polic铆as no鈥. El c铆rculo de las versiones de acuartelamiento se cerraba sobre el propio ministro, el mismo que suele conducir los cuestionados operativos de la fuerza, como el que desaloj贸 en forma ilegal la ruta 3 hace pocas semanas, o los que le valieron la intervenci贸n del Poder Judicial y de la secretar铆a de Derechos Humanos de la Naci贸n durante la cuarentena de 2020.

Pero la operaci贸n de prensa de Massoni qued贸 eclipsada por una noticia que sobresal铆a y que movi贸 a lxs periodistas que estaban en la capital provincial esperando precisiones sobre la reuni贸n a preguntar a las autoridades policiales. En la cordillera, m谩s precisamente en Las Golondrinas, paraje afectado por los incendios del 9 de marzo pasado, el grupo de 茅lite de la polic铆a provincial (GEOP) acababa de ejecutar a un vecino en su propia casa. En las declaraciones a la prensa, Paulino G贸mez, Secretario de Seguridad de la Polic铆a de Chubut (y hermano del Jefe de Polic铆a, Miguel G贸mez) explicaba que el d铆a mi茅rcoles se hab铆an recibido denuncias de vecinos del paraje Las Golondrinas acerca de un vecino que efectuaba disparos de armas de fuego desde su casa; hab铆a intervenido la comisar铆a de El Hoyo y hab铆an sido 鈥渟acados a los tiros鈥, seg煤n las expresiones de G贸mez. La dependencia policial hab铆a efectuado las presentaciones judiciales correspondientes y el fiscal Carlos D铆az Mayer hab铆a dispuesto un allanamiento con la intervenci贸n del Grupo Especial de Operaciones Policiales 鈥 GEOP, que termin贸 matando al vecino de un tiro en la cabeza. 鈥淯na vez que el grupo t谩ctico irrumpi贸, abri贸 fuego contra ellos y tuvo que ser abatido鈥, declar贸 G贸mez.

Las versiones sobre el caso empezaron a circular con rapidez. En la prensa provincial se cuaj贸 una hip贸tesis de pel铆cula: el vecino ser铆a un ciudadano norteamericano adepto a las armas y el grupo de 茅lite provincial logr贸 abatirlo poniendo en riesgo sus propias vidas para eliminar ese peligro para la sociedad. Pero con el correr de los d铆as la reacci贸n de la familia del vecino, y de amigxs y vecinxs, fue tomando la calle y los medios. El pasado lunes, familiares y allegadxs, acompa帽adxs por la regional local de la APDH se presentaron en la fiscal铆a de El Hoyo para reclamar por justicia por lo que califican como el asesinato de Tino.

El dato ausente en la cobertura previa de la prensa local es que Tino sufr铆a hace un tiempo padecimientos ps铆quicos que generaban desequilibrios en sus conductas, y que esos desequilibrios se hab铆an agravado con el incendio de interfase que consumi贸 buena parte de su chacra en marzo pasado. El relato de su pareja es esclarecedor en este sentido: 鈥溍塴 estaba tratado, medicado. El incendio fue traum谩tico, porque 茅l con sus hijos, dos motobombas y unos amigos estuvieron hasta las 11 de la noche que se domin贸 el fuego y salvaron la casa. Se quem贸 el galp贸n, se quem贸 el invernadero, se quemaron frutales. Tino trabajaba con fruta, se quem贸 la mitad de su producci贸n del a帽o. Se qued贸 sin alambrado, sin mangueras, sin agua, sin luz, todo eso empez贸 a hacer estr茅s鈥. Otro dato desestimado por la prensa provincial es que lxs hijxs de Tino hab铆an hablado con la polic铆a sobre el uso de armas y los polic铆as estaban al tanto de su desequilibrio mental, cosa que no fue tenida en cuenta ni por el fiscal D铆az Mayer ni por el grupo comando que lo mat贸.

Esa misma noche, en Trelew, cuatro oficiales de la chubutense detuvieron en forma violenta a un artista callejero que participa activamente con su colectivo en las movilizaciones y actividades por el No a la Mina en la localidad. Durante la detenci贸n, efectuada en horas de la madrugada, cuando el vecino y sus compa帽eras se dirig铆an a la casa de una de ellas, los oficiales le arrancaron el tel茅fono celular a la compa帽era que intent贸 filmar el hecho, golpe谩ndola en el rostro y destruyendo el tel茅fono en el acto. Al vecino lo acusaron por infringir las restricciones vigentes por la pandemia de COVID-19 y por 鈥渞esistencia a la autoridad鈥. Con la intervenci贸n de organizaciones como la Comisi贸n Contra la Impunidad y por la Justicia y la UAC Trelew se pudo garantizar la seguridad del vecino secuestrado por la polic铆a y se logr贸 su liberaci贸n. Al d铆a siguiente, en la audiencia de control de detenci贸n, la jueza Tolomei calific贸 la detenci贸n de ilegal, pidi贸 la nulidad de la detenci贸n y orden贸 a la fiscal铆a no investigar ya que no hab铆an elementos para imputar al artista.

El pasado lunes 31 de mayo lxs artistas violentadxs por la polic铆a efectuaron una denuncia contra la polic铆a, con el acompa帽amiento de la Comisi贸n Contra la Impunidad y por la Justicia, que en sus redes sociales comunic贸: 鈥淒ENUNCIARON a la polic铆a por detenci贸n ilegal, selectiva y arbitraria. DENUNCIARON violaciones a los derechos humanos, trato cruel e inhumano. DENUNCIARON persecuci贸n, agresi贸n y da帽o de pruebas鈥. La Comisi贸n Contra la Impunidad y por la Justicia es uno de los organismos de derechos humanos que m谩s ha trabajado contra la impunidad de la polic铆a asesina en la provincia de Chubut, una fuerza represiva que se ha cobrado la vida de much铆simos j贸venes, como Iv谩n Torres, desaparecido por la polic铆a de Comodoro Rivadavia en 2003 y los seis testigos asesinados con posterioridad; de Juli谩n Antillanca, asesinado por la polic铆a de Trelew en 2010; o Bruno Rodr铆guez, testigo encubierto de los abusos y vejaciones a Maximiliano Almonacid en la Comisar铆a 2da de Trelew asesinado en 2012 en su fugaz paso por la ciudad de Trelew.

En paralelo, lxs asamble铆stas detenidxs y torturadxs durante la madrugada del 6 de diciembre de 2019 en Rawson siguen impulsando la denuncia contra la polic铆a provincial por las torturas y vejaciones de esa madrugada. El pasado 21 de mayo lograron mover la causa con una primera rueda de reconocimiento de polic铆as en la que no participaron los principales sospechosos, entre los que se encuentra el actual comisario de Dolavon, Juan Garc铆a. Esta semana, adem谩s, fue confirmada por la C谩mara de Apelaciones la condena a Juan Solorza, jefe del operativo policial que reprimi贸 en forma salvaje al Pu Lof en Resistencia Cushamen en enero 2017. Sin embargo, la alianza entre el poder pol铆tico y el poder medi谩tico contin煤a profundizando el discurso represivo, derechizando el camino a unas elecciones legislativas en las que se prev茅 una fuerte condena social a la clase pol铆tica a trav茅s de la abstenci贸n y la impugnaci贸n del voto.