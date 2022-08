–

August 25, 2022

La Polic铆a de C贸rdoba detuvo este martes en Cosqu铆n a tres defensores ambientales que luchan para detener la destrucci贸n ambiental que provoca la obra de la Autov铆a de Punilla.

Escuchar el reporte desde VillaNos Radio de Villa Carlos Paz, C贸rdoba.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2022/08/reporte-informativo-FARCO-24-08-22-FINAL.mp3

Luego de m谩s de seis horas detenidos, Gisel Koussan, Iv谩n Baucia y el periodista Juan Yacobs, integrante de Radio Panamericana (Huerta Grande, C贸rdoba), que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), fueron liberados. El principal reclamo de las organizaciones ambientales es en contra de la destrucci贸n del bosque nativo y de sitios arqueol贸gicos ancestrales que implicar铆a la ejecuci贸n de la obra, una de las principales apuestas del Gobierno de Juan Schiaretti.

Finalmente fueron liberados @JuanYacobs, Gisel Causan e Iv谩n Baucia, defensores ambientales que hab铆an sido detenidos por la Polic铆a de C贸rdoba. Agradecemos a quienes se acercaron a la Comisar铆a de La Falda y tambi茅n a quienes difundieron el reclamo por su libertad. pic.twitter.com/W5IKccy2OA 鈥 FARCO (@farcoargentina) August 24, 2022

鈥淎c谩 est谩 quedando claro de qu茅 manera se pretenden hacer las cosas en Punilla, criminalizando la protesta social鈥, manifest贸 Jacobs una vez que qued贸 en libertad, quien adem谩s denunci贸 que fue detenido mientras realizaba la cobertura period铆stica sobre la protesta. 鈥淟a verdad que el procedimiento fue muy irregular porque no se dio ninguna instancia de di谩logo con la gente que estaba protestando. R谩pidamente de un momento para el otro mientras se estaba leyendo la Constituci贸n planteando lo que se estaba realizando fuimos rodeados por la Polic铆a de manera violenta con algunas detenciones y golpes鈥, cont贸 el delegado del C铆rculo Sindical de la Prensa de C贸rdoba y secretario general de la CTA Aut贸noma en Punilla.

Ah铆 se ve a una topadora llev谩ndose por delante el monte. Tirando 谩rboles. Ah铆 tambi茅n se ve c贸mo la polic铆a detiene al periodista Juan Genaro Yacobs. Hay tres personas detenidas en La Falda, provincia de C贸rdoba.

Todo para hacer una autov铆a ilegal: https://t.co/cFB99gJ5Gr pic.twitter.com/6D2yIuN1QD 鈥 Revista C铆trica (@revistacitrica) August 23, 2022

鈥淓sto evidentemente forma parte de la pol铆tica que quieren llevar adelante para hacer la obra de Autov铆a. Evidentemente la falta de licencia social la quieren resolver con esto, como por ejemplo detener a la prensa鈥, agreg贸.

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2022/08/Juan-Yacobs-23-08-2022.mp3

El operativo policial no solo fue irregular, sino tambi茅n violento. As铆 lo denunci贸 Gisel Koussan, en di谩logo con VillaNos Radio: 鈥淒e repente nos rodearon polic铆as que aparecieron de todos lados y nos dijeron, cambi贸 la decisi贸n. Ahora se van o los llevamos鈥.

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2022/08/Gisel-Koussan-23-08-2022.mp3

La militante relat贸 que despu茅s de la advertencia policial se sent贸 en el lugar 鈥減orque no estaba cometiendo ning煤n delito鈥.

鈥淐uando me quise acordar ya me hab铆an agarrado el pelo y ten铆a cinco mujeres arriba m铆o. Si bien el acta que me obligaron a firmar dice que no me lastimaron, s铆 lo hicieron鈥, a帽adi贸.

馃洃 Repudiamos las injustas detenciones de tres defensores ambientales en Cosqu铆n, C贸rdoba, entre los que est谩 @JuanYacobs, comunicador de Radio Panamericana de Huerta Grande (socia de FARCO) y delegado regional de Punilla y Cruz del Eje de @Cispren. 鈥 FARCO (@farcoargentina) August 23, 2022

Si bien las personas recuperaron su libertad, quedaron imputadas por 鈥渞esistencia a la autoridad鈥 y 鈥渢urbaci贸n a la posesi贸n鈥. Con estas detenciones suman 16 lxs defensores ambientales imputadxs en las 煤ltimas semanas.

Para el abogado Ren茅 Amsler las imputaciones criminalizan la protesta social. 鈥淓s una respuesta bastante severa, innecesaria que genera mucho dolor y sufrimiento de las personas鈥, opin贸.

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2022/08/Ren茅-Amsler-23-08-2022.mp3

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/nuevas-detenciones-de-defensores-y-defensoras-ambientales-que-se-oponen-a-la-autovia-de-punilla/