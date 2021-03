–

De parte de Indymedia Argentina March 19, 2021

“El gobierno de la provincia de Chubut profundizó la criminalización de las luchas por el agua con más allanamientos y detenciones de vecines”, denunciaron en un comunicado un amplio conjunto de asambleas vecinales y organizaciones sociales, de derechos humanos, ambientales y culturales entre otras. “Ya son 12 les vecines judicializades desde el inicio de esta campaña del terror” que recrudece a pocos días de un nuevo aniversario de la dictadura cívico eclesiástica militar.

“La criminalización de la protesta y de la resistencia al modelo neocolonial y extractivista es la forma preferida de la democracia representativa para disciplinar y castigar las luchas populares”, señalaron.

Y apuntaron que “la crisis provincial implementada por el gobierno de arcioni (así, con minúscula) es de diseño y responde a una política de shock para quebrar nuestra clara voluntad de NO permitir la explotación megaminera en estos territorios”.

Compartimos el comunicado completo:

Comarca Andina,

19 de marzo de 2021

Ayer, jueves 18 de marzo de 2021 el gobierno de la provincia de Chubut profundizó la criminalización de las luchas por el agua con más allanamientos y detenciones de vecines. Un nuevo video en las redes virtuales del ministerio de seguridad de la provincia insiste con exponer en forma grotesca a les compañeres, en una suerte de linchamiento mediático de carácter medieval. El video de Massoni y Arcioni cierra con una imagen del águila imperial precedida por la leyenda: “+ seguridad + orden + respeto + progreso”. El mensaje es claro: el “progreso” llega con represión y criminalización.

Ya son 12 les vecines judicializades desde el inicio de esta campaña del terror, que no es novedad para los habitantes de Chubut: son reiteradas las situaciones de protesta callejera que devinieron en la apertura de causas a vecines, vecinas y vecinos en juicios en les que fueron absueltes por carecer totalmente de pruebas. Mecanismos echados a andar sólo para disciplinar nuestros reclamos y desalentar la lucha inclaudicable del pueblo chubutense.

Esto, a pocos días de un nuevo aniversario de la dictadura cívico eclesiástica militar que llevó adelante el genocidio de toda una generación en lucha, nos atraviesa profundamente. Hoy que millones abrimos los ojos al genocidio fundacional del estado nacional, quienes nos organizamos en forma asamblearia en defensa del agua y la vida en los territorios, denunciamos que las políticas de muerte del capital transnacional en nuestros territorios son también un genocidio.

Por estos hechos y por lo que a continuación expresamos, CONVOCAMOS A CONCENTRARNOS ESTE SÁBADO 20 DE MARZO A LAS 17 hs EN LA GARITA DEL BARRIO EL PINAR.

Desde la Comarca Andina del paralelo 42, bajo un ataque incendiario que arrasa con todo lo que amamos, expresamos:

1.Que tanto la inacción ante los incendios iniciados a fines de enero en Los Repollos, Rinconada Nahuel Pan y Cuesta del Ternero, como los focos simultáneos en la comarca chubutense del 9 de marzo, son parte de una planificación del saqueo, en la que intervienen megamineras, inmobiliarias y Estados corrompidos hasta la médula. Han asesinado a nuestrxs vecinxs, muchos aún permanecen desaparecidxs, han carbonizado miles de hectáreas de nuestros amados bosques nativos, reducido a cenizas a incontable fauna silvestre, la velocidad de las llamas ni siquiera nos dejó soltar a las mascotas ni a los animales de granja que murieron por miles. Cerca de 300 familias sin vivienda, a días de la temporada de lluvia y del invierno, sin saber cómo se comportará el agua cuando baje de los cerros sin esos bosques.

2. Que la crisis provincial implementada por el gobierno de arcioni (así, con minúscula) es de diseño y responde a una política de shock para quebrar nuestra clara voluntad de NO permitir la explotación megaminera en estos territorios. Sin salud ni educación pública desde el 2017, producto de las políticas de reducción presupuestaria y/o huelgas, represión policial y parapolicial, atraso de meses en todos los salarios del sector público, ausencia de paritarias, vaciamiento de las cajas previsionales y la obra social SEROS, vaciamiento de los planes de manejo de incendios, vaciamiento del Instituto Provincial del Agua, ausencia total de cualquier control ambiental sobre empresas altamente contaminantes, endeudamiento feroz por generaciones, son algunos de los ataques por los que el pueblo del Chubut ha salido a calles y rutas, sin descanso y sin respuestas, contra todos los cercos mediáticos de dos gobiernos nacionales. Un pueblo que aún sumergido en esta extorsión infame, no está dispuesto a dejar que envenenen el Territorio. Los bienes comunes no son recursos y el terricidio no es opción.

3. Que la persecución al Pueblo Nación Mapuche tiene los mismos fines que la invasión genocida comandada por Roca. Nada ha cambiado en lo estructural, es la misma ideología, queriendo transformar la vida, la naturaleza, en insumos para alimentar sus empresas de desigualdad y violencia. Quieren borrar del mapa su cosmovisión, su cultura y su lengua, porque la saben antagónica a sus proyectos de muerte. Sabemos que los mapuche se consideran parte y en equilibrio con la Ñuke mapu, que protegen los bosques desde hace miles de años y que HOY son el corazón de las brigadas populares que suben a apagar las llamas. Sabemos que cada recuperación territorial es un pedacito de la mapu que se pone a salvo de la depredación capitalista.

4. Que la criminalización de la protesta y de la resistencia al modelo neocolonial y extractivista es la forma preferida de la democracia representativa para disciplinar y castigar las luchas populares. El estado pretende legitimar toda su violencia, la legal y la ilegal mientras se victimiza frente a la más leve manifestación de bronca popular. Chubut es una provincia con una de las mayores tasas de desapariciones y torturas en comisarías de argentina. La desaparición de Narciso Pino, el 3 de noviembre de 2020 en las cercanías de Gan Gan, es el último caso impune de una larga lista, que incluye a Santiago Maldonado. A la represión estatal se suma la tercerizada, principalmente a cargo de patotas manejadas por burocracias sindicales como la UOCRA, Petroleros y Camioneros, mercenarios que no dudan en golpear a Asambleístas y a trabajadorxs en lucha.

5. Que los medios hegemónicos de comunicación son aparatos diseñados para embrutecer a la población, llevándola a discutir cuestiones que poco tienen que ver con su realidad, legitimar a sus verdugos y desvirtuar hechos, todo al servicio de los poderosos.

6. Que utilizan nuestro dolor para sus juegos electorales. Rechazamos la visita oportunista de alberto fernandez y repudiamos la presencia en nuestro territorio de la responsable de la desaparición y asesinato de Santiago y del asesinato impune de Rafael Nahuel, patricia bullrich. Sabemos que gobiernan y gobernaron para el saqueo y la destrucción, y nunca serán bienvenidos en la Comarca.

En el centenario de la Patagonia Rebelde, ¡¡levantemos las banderas de la liberación!!

Desde la devastación que atravesamos, estamos decididxs a practicar nuestra autonomía: intercambiar nuestros saberes para reconstruir colectivamente los barrios, ayudar a que los bosques se regeneren protegiéndolos de la colonización de especies exóticas y

acompañar y fortalecer a cada une de nuestres compañeres perseguides.

BASTA DE CRIMINALIZAR LAS LUCHAS!!!

SI TOCAN A UNE NOS TOCAN A TODES!!!

JUICIO Y CASTIGO AL INFAME FEDERICO MASSONI!!

FUERA ARCIONI Y SASTRE!!

APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA POPULAR!!

NO ES NO!! NO PASARÁN!!

Sociedad Ecológica Regional (SER)

Asamblea de Vecinxs de Epuyen

Asamblea de vecinos autoconvocados en defensa del ambiente el hoyo

Territorios por el buen vivir

Asamblea Comarcal contra el Saqueo

Asamblea en defensa de la Cuenca del Río Epuyén (AdCRE)

Asamblea Ambiental Cholila NO A LA MINA

Colectivo DDHH de El Bolsón

APDH Noroeste del Chubut

Acción Grupal Antirepresiva

Agrupación Otoño

Socorro Rosa Comarca Andina

Biblioteca del rio, El Bolsón

Centro Cultural Antu Quillen, Epuyen

Radio mapuche comunitaria Petü Mogeleiñ

Unión de Asambleas de Comunidades Trelew.

Asamblea de vecines contra la megamineria Rawson-Playa Unión

Asamblea Vecinal Puerto Pirámides.

Asamblea de Vecinos Autovonvocados por el No a la Mina de Esquel

Asamblea en Defensa del Territorio, Puerto Madryn

Autoconvocados por el agua de la cuenca de Senguer, Sarmiento

Colectiva Educación Popular Comodoro Rivadavia

Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH)

Union de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh)

FOL Río Negro

Marabunta Comahue

Asociación Gremial de Abogados y Abogadas

Se reciben adhesiones: asambleacomarcalcontraelsaqueo@gmail.com