De parte de Grup Antimilitarista Tortuga November 14, 2021 60 puntos de vista

Contamos con nuevas estimaciones sobre la ejecuci贸n presupuestaria del gasto del Ministerio de Defesa. En concreto la IGAE ha publicado en su p谩gina web un avance del gasto ejecutado hasta el 煤ltimo d铆a de septiembre de 2021.

Lo primero que destaca es que Defensa lleva gastado el 55% de su presupuesto previsto (es decir, les queda por ejecutar otro 45%) y ya llevan un exceso de gasto comprometido de 1.337,22 millones de euros. Se trata de gasto por encima de lo presupuestado que supone un 15,78 % de desv铆o respecto al cr茅dito inicial con el que se despacharon al aprobar los presupuestos generales del Estado.

No es de extra帽ar. Todos los a帽os el presupuesto de Defensa aumenta considerablemente respecto del anterior y no nos podemos llevar a enga帽o, pues los presupuestos vienen a ser para Defensa un instrumento m谩s de la propaganda militar con el que quieren hacer creer que gastan mucho menos de lo que en realidad tienen previsto gastar cada a帽o.

Un cuadro de la evoluci贸n del sobregasto desde 2002 a 2021 nos deja ver esta constante y pertinaz costumbre militar de inflar su presupuesto final por medio de ampliaciones de cr茅ditos y otras argucias para que, a帽o tras a帽o, siempre gasten mucho m谩s de lo que presupuestan.





Debemos a帽adir, adem谩s, que ning煤n otro ministerio tiene un comportamiento similar de desv铆o de su gasto presupuestario respecto al que finalmente comprometen y realizan. 驴Por qu茅 a defensa se le permite? Si los misterios de la iglesia parecen poco cre铆bles, no les digo nada de los misterios militares.



Recordemos adem谩s que el gasto del Ministerio de Defensa no consigna todo el gasto militar espa帽ol (refleja algo m谩s de un tercio del mismo 煤nicamente) y deja fuera tanto el que se encuentra en los Organismos Aut贸nomos Militares, como las pensiones y clases pasivas militares, por una parte, y como el que se disfraza en otros ministerios y partidas presupuestarias, o la imputaci贸n de deuda p煤blica necesaria para cubrir el d茅ficit de ingresos presupuestarios, por otra.

algunas caracter铆sticas del aumento

Pero sigamos con lo que tenemos, que aunque no es todo, no es poca cosa.



Los grandes aumentos se corresponden en parte con el enorme pellizco que se lleva de aumento el cap铆tulo de personal, con 198,62 milloncetes del ala, gracias al aumento de emolumentos militares que el gobierno m谩s progresista del mundo ha acordado para llevarse bien con lo militar. Digamos de paso que, dado que el aumento tambi茅n ha alcanzado en el cap铆tulo de personal a la Guardia Civil, el gasto militar espa帽ol tendr谩 su correlativo aumento en la partida destinada a la benem茅rita en el Ministerio de Interior, si bien el avance que efect煤a la IGAE, al no desagregar lo que se gasta en personal guardiacivilesco, no nos permite de momento establecer cu谩nto del aumento del gasto de personal del Ministerio del Interior (aument贸 en 308,22 millones) debemos sumar como gasto militar indudable (porque el resto del gasto de Interior, dada la securitizaci贸n y militarizaci贸n de sus pol铆ticas, cada vez es mas evidente que deber铆a consignarse probablemente tambi茅n como gasto militar, aunque de momento nos conformamos con apuntar la tendencia).

El gasto de personal de Defensa, por otro lado, es algo err谩tico. En realidad el cap铆tulo ha aumentado en 401,45 millones de euros en el programa 芦Administraci贸n y servicios generales de la Defensa禄 pero ha descendido en 214,73 millones en el consignado en los 芦Gastos operativos de las FAS禄, demostrando, como venimos advirtiendo desde hace ya largo tiempo, que en realidad la actividad fundamental de nuestro desmesurado ej茅rcito consiste en pagar sueldos pero no en ejercer actividad alguna que se sepa.

Las 芦Inversiones Reales禄 del Ministerio de Defensa tambi茅n aumentan en 452,83 millones de euros. En este cap铆tulo debemos referirnos a los pagos de operaciones de mantenimiento de paz que se han efectuado por encima de lo presupuestado (111,08 millones m谩s) y los aumentos en los pagos de programas especiales de armamentos (251,41 millones de sobregasto), as铆 como el aumento concedido al Ej茅rcito del aire por importe de 67,72 millones de euros m谩s.

Tambi茅n destaca el incremento de 芦Gastos Corrientes禄 del Ministerio de Defensa, por importe de 234,28 millones, curiosa subida cuando, el conjunto de los presupuestos del estado por este cap铆tulo ha decrecido en 126,62 millones, un 4,5% de decrecimiento, creciendo 煤nicamente en Defensa.

En este caso, el aumento de gastos corrientes el Defensa contrasta con la reducci贸n por este mismo cap铆tulo en el ministerio de sanidad en la cifra de 172,12 millones, porque, como se sabe, Sanidad necesita mucho menos de lo que presupuesta para gastos corrientes, mientras defensa siempre necesita mucho m谩s de todo.



De nuevo Defensa sale muy bien tratada en la liquidaci贸n de gasto de septiembre de 2021 en comparaci贸n con los restantes ministerios: la segunda que m谩s desv铆o ha sufrido, s贸lo por detr谩s de Asuntos Econ贸micos que, en 2021 y en 2020, ha tenido un papel esencial por motivo del COVID.

Contemos tambi茅n que tres ministerios, inclusi贸n Social y la retahila que acompa帽a a su nombre, Ciencia y Tecnolog铆a y Transici贸n Ecol贸gica, han gastado por debajo de lo presupuestado y que otros diez han tenido incrementos inferiores a 70 millones de euros cada uno.





Porcentualmente implica el segundo mayor aumento de todos los ministerios (15,78%) respecto de lo presupuestado, despu茅s del de Asuntos Econ贸micos (15,8) y muy por encima del resto de ministerios que, de forma in茅dita y debido al COVID, crecieron de media un algo m谩s del 10%, salvo los tres ministerios que decrecieron.





Para los amantes de los n煤meros brutos, ofrecemos tambi茅n la tabla de cr茅ditos finales a septiembre de 2020:





Otro gasto incorporado al informe de IGAE

Nos hemos interesado por la partida de gasto militar oculta en el Ministerio de Industria, puesto que en dicho ministerio hay dos partidas expresamente consignadas que son de indiscutible gasto militar. La primera, el programa de apoyo a la industria militar consignado en el programa 464B, por importe de 676,54 millones de euros, que en septiembre se ha ejecutado por completo, aunque, al menos a dicha fecha, no se ha incrementado.

A este primer empuj贸n del gasto militar desde el Ministerio de Industria debemos sumar el segundo con el que dopan al gasto militar desde este mismo ministerios: el apoyo al sat茅lite militar (con doble uso civil, pero militar) por importe de otros 225 millones de euros, cantidad que tampoco sufre ning煤n incremento pero se ha mantenido intacta.

De modo que, a los 10.794,54 millones de euros gastados o comprometidos en el Ministerio de Defensa hasta septiembre de 2021 le podemos ir a帽adiendo los 901,54 millones de euros con los que Industria contribuye al poso sin fondo del gasto militar espa帽ol.

La citada liquidaci贸n, al no desagregar el resto del gasto de los ministerios, no



permite tampoco comprobar si las partidas ocultas en los restantes ministerios se han incrementado, mantenido o disminuido, pero contamos con la liquidaci贸n correspondiente a los organismos aut贸nomos.

Aqu铆 se comprueba que no se han consignado aumentos del gasto presupuestado. En realidad ha descendido 0麓8 millones de euros, desde los 1.055,2 millones presupuestados por este concepto a los 1.054,38 efectivamente gastados hasta septiembre de 2021.

De este modo contamos con otros 1.054,38 millones de euros de organismos aut贸nomos, cantidad a la que hay que sumar los que el Ministerio de Hacienda transfiere por cuotas sociales del personal militar al ISFAS, otros 755,95 millones de euros.

De modo que, sumando, sumando, ya llevamos acreditado en septiembre de 2021 la cifra de 13.550,51 millones de euros consignados de gasto militar, 2.752,97 millones m谩s de los prometidos.

Expurgando la propia liquidaci贸n aportada por IGAE; podemos a帽adir otro m谩s: los organismos aut贸nomos de la guardia civil, que recibieron lo prometido hasta septiembre, otros 942,64 millones de euros m谩s.

De modo que ya llevamos un gasto fuera del presupuesto de defensa que se puede acreditar sin discusi贸n del propio informe de liquidaci贸n de 3.695,61 millones de euros a sumar a los que se consignan en el Ministerio de Defensa. Ya vamos por 14.493,15 millones de gasto militar que podemos extraer del informe del IGAE, pero a煤n nos queda un 煤ltimo cap铆tulo del que dicho informe nos habla.

Nos referimos a las clases pasivas militares, que arrastraban 3.583,81 millones de euros presupuestados. IGAE no desagrega la parte del gasto de clases pasivas referido a clases pasivas militares de la cantidad que reconoce de gasto liquidado de clases pasivas (incluyendo los funcionarios civiles, los jueces y las clases pasivas militares), que conlleva un total de 17.083,34 millones de euros y que no ha supuesto un incremento, lo que nos hace fijar la cuant铆a en la presupuestada, ortos 3.583,81 millones de euros m谩s.

Hasta aqu铆 lo que podemos revisar de los informes de IGAE: 18.076,96 millones de euros.

驴Y el resto del gasto militar oculto?

Nos falta por verificar el gasto militar detectado en los PGE de otra serie de organismos y ministerios, concretamente 12 ministerios , m谩s la Casa Real, las Cortes y las trasferencias a los centros universitarios de la defensa, que supon铆an 3.810,27 millones de euros presupuestados y que no sabemos si se han mantenido o crecido, dado que IGAE no desglosa las partidas de cada ministerio lo suficiente como para detectarlos.

Adem谩s, falta por saber si la imputaci贸n de deuda calculada en su d铆a, 7.231,26 millones de euros, tambi茅n se mantienen o si han sufrido, en funci贸n de la suma total de gasto militar y del comportamiento de la deuda p煤blica que ha habido que comprar para hacer frente al gasto p煤blico.

Una conclusi贸n

En todo caso, el aumento del gasto militar en el Ministerio de Defensa de m谩s de un 15,7 %, como se ha dicho, indica el aumento final del gasto militar por encima del presupuestado en su d铆a y augura un final de a帽o de traca. 驴Dar谩n una cifra final real de gasto comprometido en 2021 para gastos militares? No, porque hacerlo desbarata el discurso que mantiene el Ministerio de que se gasta poco y porque darla revelar铆a la enorme complicidad de todos los ministerios en el gasto militar, lo cual no parece que tenga una acogida social nada favorable y prefieren mantenernos en la inopia que permitir que las preferencias sociales orienten el gasto p煤blico o pongan en duda la preferencia de nuestra casta pol铆tica por el militarismo parasitario y que supone un enorme coste de oportunidad en detrimento de las necesidades sociales desatendidas y despreciadas por esta excrecencia de dirigentes apolillados que nos ha tocado en suertes.

Ahora est谩n pactando los presupuestos. Me apuesto lo que quieran a que en materia de gasto militar repetiremos los mismos males y silencios, ahora aumentados en la medida en que se aumentar谩 el gasto militar comprometido para 2022, con los mismos protagonistas sumisos y la misma desverg眉enza de quienes dicen con la boca peque帽a que quieren hacer (como siempre) los presupuestos m谩s sociales y solidarios, mientras la otra mano (como siempre) la pasan por el lomo de la hidra militarista.