De parte de ANRed September 21, 2021 86 puntos de vista

Se trata de estudios realizados sobre la ropa que se encontr贸 en la mochila del joven d铆as despu茅s de la aparici贸n del cuerpo. 鈥淎lgunas lesiones que tiene la ropa, que tienen que ver con cortes y punciones, se dieron con el cuerpo dentro鈥, dijo a FM De la Calle el abogado querellante, Luciano Peretto. Por FM De la Calle.

El letrado explic贸 que las pericias se realizaron sobre elementos de Facundo, 鈥渆spec铆ficamente sobre aquellos que estaban dentro de la mochila, en situaci贸n muy llamativa porque recordemos que la mochila aparece a algunos kil贸metros de donde aparece el cuerpo, cerrada, con los 2 celulares dentro -que el d铆a posterior a su desaparici贸n se prendieron en Bah铆a y despu茅s aparecieron tirados en la r铆a- y la ropa que llevaba Facundo ese d铆a tambi茅n aparece dentro de la mochila鈥.

鈥淎lgunas lesiones que tiene la ropa tienen que ver con cortes y punciones, lo primero que analiza el estudio es que esas lesiones se dieron con el cuerpo dentro, es decir, no es que la ropa qued贸 adentro y despu茅s fue atacada por alg煤n animal sino que esas lesiones se dieron con el cuerpo de Facundo porque no tienen orificio de salida y entrada sino de entrada鈥.

Peretto agreg贸: 鈥淰amos a pedir mayor abundamiento porque queremos conocer todo lo que sea posible en base a que la ropa de Facundo presenta quemaduras con factores t茅rmicos. Queremos saber qu茅 tipo de factor t茅rmico es el que se le imprime a la ropa y a Facundo tambi茅n. Esas lesiones fueron infringidas con el cuerpo dentro鈥.

La pericia fue realizada por Gendarmer铆a Nacional e informada a Cristina Castro y a sus abogados por los fiscales Horacio Azzol铆n, Andr茅s Heim y Iara Silvestre, quienes viajaron a Pedro Luro la semana pasada.

鈥淨ueremos darle el grado de importancia m谩s all谩 de lo doloroso que resulta para Cristina saber que su hijo fue lesionado previamente al deceso, esto implica la violencia con la que se produjo su desaparici贸n seguida de muerte, que tambi茅n echa por tierra la hip贸tesis del accidente que cierto sector de la justicia, de los medios masivos, de la pata pol铆tica y la corporaci贸n policial pretende meter por la ventana tratando de desvirtuar esta desaparici贸n forzada de personas鈥, dijo el letrado.

Peretto sotuvo que el resultado de la pericia 鈥渆s confirmatorio, es duro, de fuerza probatoria dentro de la causa. Esto viene a confirmar el hecho de la desaparici贸n en un marco de violencia policial e institucional enorme鈥.

鈥淨ueremos ser prudentes pero en el marco de la enorme violencia que ha destacado la causa, cuando nos hablan de este tipo de roturas que no responden a mecanismo naturales, que son lesiones de la ropa con el cuerpo dentro, obviamente que lo primero que se viene a la cabeza son vejaciones, torturas, lesiones infringidas a una personas de la manera m谩s cruel y cobarde. Queremos ser cautelosos porque es lo que le est谩 provocando uno de los momentos m谩s cr铆ticos de Cristina por el dolor que implica鈥.

En cuanto al cruce de la nueva prueba con la autopsia, destac贸 que el Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense 鈥渄ice que al no haber materias blandas no se puede precisar si se ejerci贸 violencia en el cuerpo o si hubo participaci贸n de terceras personas. La jueza lo traduce como que no hubo participaci贸n de terceras personas ni hay elementos de violencia en el cuerpo. Esto viene a confirmar que si bien el estado en el que se presentaba el cuerpo no permite hablar de participaci贸n de terceras personas o de violencia, esta pericia es determinante para concluir y confirmar la participaci贸n de terceras personas y que estamos frente a un hecho criminal鈥.

Respecto a las pericias pendientes el abogado dijo que 鈥渇alta la segunda etapa de los tel茅fonos: los de Facu en la mochila se encontraban en cortocircuito, dado el paso del tiempo y las inclemencias del estuario. Se intent贸 hacer un estudio chip off sacando la informaci贸n del tel茅fono que no se pudo hacer, sobre todo para poder tener elementos de lo que fueron las 煤ltimas horas de Facundo. Se va a intentar un nuevo estudio para ver si se puede dar con algo de informaci贸n en lo que tiene que ver con la nube y tambi茅n estamos esperando los resultados del 煤ltimo allanamiento en Tte. Origone, rastros que reaccionaron a la prueba de luminol, es importante determinar si tiene que ver con el ADN humano y si tiene que ver con la vinculaci贸n del ADN de Facundo鈥.

Por otra parte, la C谩mara de Casaci贸n habilit贸 dos quejas planteadas por la Fiscal铆a y la querella. 鈥淎cept贸 discutir la recusaci贸n de la jueza, esto no pedido solamente por nosotros como querellantes sino por los fiscales de la causa, que han entendido que la jueza no guarda la imparcialidad suficiente para asegurar el resultado del proceso con lo cual han pedido el apartamiento鈥.

Por otro lado, queda pendiente de resoluci贸n el pedido de nulidad del informe del Instituto Argentino de Oceanograf铆a 鈥渜ue incorpora la jueza sin pedirlo a trav茅s de los fiscales, que se excede en las funciones del IADO, que es m谩s criminal铆stico que un estudio de mareas, que creemos fue incorporado con animosidad para desvirtuar ciertos puntos de la causa. La recusaci贸n de la jueza corresponde porque se ha excedido en sus funciones y ha mandado hacer por encargo un informe que no tiene nada que ver con la l铆nea de los fiscales. Son fundamentales para destrabar la investigaci贸n el avance de la causa鈥.

