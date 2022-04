El accidente del Rana Plaza o el c贸mo la explotaci贸n de la industria de la moda se llev贸 la vida de 1.134 personas en Bangladesh

Madrid, 20 abr. 2022. AmecoPress.- Esta semana ser谩 el aniversario del accidente del Rana Plaza, un edificio que se derrumb贸 el 24 de abril de 2013 llev谩ndose la vida de 1.134 personas trabajadoras, en su mayor铆a mujeres. Este edificio de ocho plantas que albergada cinco talleres de ropa, tal y como se demostr贸 m谩s tarde, no hab铆a sido inspeccionado y produc铆a para marcas europeas y norteamericanas.









El edificio Rana Plaza se situaba a las afueras de la capital banglades铆, d铆as antes de la gran tragedia grandes grietas aparecieron en las paredes del edificio y las personas que trabajaban all铆 expresaron su temor por trabajar a sus superiores. Mientras quienes trabajaban en otro tipo de industria no regresaron al edificio, las trabajadoras textiles, pues fueron en su mayor铆a mujeres, fueron obligadas a volver al trabajo. Numerosas campa帽as como Fashion Revolution, han denunciado todos estos a帽os que 鈥渇ue la insaciable industria de la moda la que oblig贸 a estos trabajadores de la confecci贸n a seguir trabajando. Y fue la falta de representaci贸n sindical la que dej贸 a estos trabajadores impotentes para desafiar las 贸rdenes鈥. El derrumbe del edificio cobr贸 la vida de 1.134 personas y dej贸 heridas gravemente a otras 2.500.

El reto de la trazabilidad y la falta de asociaci贸n





La falta de transparencia en la trazabilidad de la f谩brica hizo que se tardar谩n a帽os en identificar las marcas para las que trabajaban estas v铆ctimas y evit贸 que muchas de ellas no fueran indemnizadas. Un total de 29 marcas fueron identificadas entre los escombros del edificio: El Corte Ingl茅s, Mango, Benetton son algunas de ellas, estas entre otras tardaron m谩s de dos a帽os de presiones por parte de sindicatos para que indemnizaran a las v铆ctimas y a sus familiares. La trazabilidad, tal y como explica la campa帽a Fashion Revolution, es el 鈥渃onocimiento completo del conjunto de procesos de la producci贸n de una prenda, incluidas las ubicaciones, los viajes y las personas que han trabajado para que ese producto llegue a nuestras manos鈥.

Seg煤n el estudio 鈥淢oving the Needle: Threading a Sustainable Future for Apparel鈥 (Moviendo la aguja: Enhebrar un futuro sostenible para la ropa, en ingl茅s) de 2021, 鈥渟贸lo el 19% de los encuestados afirma tener una visibilidad total de todas las partes interesadas que operan en toda la cadena de suministro, mientras que s贸lo el 15% tiene una trazabilidad completa de los materiales utilizados para fabricar sus productos鈥. La trazabilidad esta suponiendo uno de los grandes retos para garantizar una industria textil sostenible y justa. Como nos cuenta Laura, del colectivo Carro de Combate, las grandes marcas saben que no est谩n cumpliendo con unos est谩ndares m铆nimos, siendo esta 鈥渓a principal raz贸n por la que ponen tantas dificultades para dar a conocer su cadena de suministro鈥.

Otro de los retos que evidenci贸 esta tragedia fue la falta de libre asociaci贸n de la que carecen las personas trabajadoras de esta industria. Como reflejan muchas opiniones, la dificultad para la autoorganizaci贸n de las trabajadoras al no estar sindicalizadas cuando detectaron las grietas, supuesto que no pudieran negarse a volver a las f谩bricas cuando fueron obligadas. Tal y como se帽ala en su p谩gina web la Campa帽a Ropa Limpia, 鈥渓os sindicatos son cruciales para garantizar a las personas trabajadoras un salario y unas condiciones de trabajo dignos鈥. El porcentaje de trabajadoras del sector textil sindicalizadas es muy peque帽o y muchas de estas uniones est谩n controladas por los empleadores, lo que supone que las demandas 鈥渞esponden a los intereses de estos antes que a los de las personas trabajadoras鈥.

En torno al 80% de las personas trabajadoras del sector textil mundial son mujeres, siendo la media mujeres j贸venes y sobre las que pesa la carga familiar



El derrumbe del Rana Plaza provoc贸 una fuerte presencia medi谩tica y la organizaci贸n de grandes campa帽as, poniendo el foco en los graves problemas que provoca la industria textil. En el a帽o del accidente, se estableci贸 el Acuerdo de Bangladesh que fue firmado por numerosas marcas y se centraba en la seguridad en edificios y contra incendios en el pa铆s. Tal y como nos cuenta Laura del colectivo Carro de Combate, este acuerdo ha supuesto m谩s seguridad en Bangladesh y ning煤n accidente, pero dicho acuerdo estuvo en peligro de renovaci贸n ya que estaba a punto de caducar. Esto quiere decir que, 鈥渟i no hay una gran presi贸n continua sobre las marcas por parte de movimiento, organizaciones y consumidores, est谩n grandes marcas intentar谩n a toda costa reducir sus costes鈥 y, por tanto, 鈥減oner en peligro las vidas de sus trabajadoras鈥.

Acuerdo internacional sobre Seguridad y Salud en la Industria Textil y de la Confecci贸n

En septiembre de 2021, tanto marcas como sindicatos anunciaron el nuevo Acuerdo Internacional sobre Seguridad y Salud en la Industria Textil y de la Confecci贸n. Seg煤n explica la Campa帽a Ropa Limpia, se trata de un 鈥減rograma legalmente vinculante que las marcas de ropa pueden firmar para garantizar que las f谩bricas de ropa de su cadena de suministro sean seguras鈥. Actualmente, el acuerdo solo act煤a en Bangladesh pero se ha comprometido a ampliar este modelo del acuerdo a, al menos, otro pa铆s en los 26 meses posteriores a su publicaci贸n, que fue el 1 de septiembre de 2021. Desde las organizaciones, se est谩 pidiendo que el siguiente pa铆s al que se expanda el acuerdo sea Pakist谩n, ya que la falta de seguridad en las f谩bricas textiles y de confecci贸n en este pa铆s protagonizaron otro tr谩gico accidente en la f谩brica Ali Enterprises en 2012, donde un incendio mat贸 a m谩s de 250 trabajadores. En agosto de 2021 hubo otro incendio en una f谩brica de bolsos lo que demuestra que la situaci贸n no ha mejorado y es necesaria la intervenci贸n.

En 2013 se estableci贸 el ya nombrado Acuerdo de Bangladesh que se centraba 煤nicamente en la seguridad de los edificios. La diferencia con el nuevo acuerdo es que no se limitar谩 a un solo pa铆s y adem谩s tiene un mandato m谩s amplio, que aborda la salud y la seguridad de las personas que trabajan. 鈥淓l Acuerdo prescribe un programa de formaci贸n en materia de seguridad para los trabajadores y los comit茅s de seguridad de las f谩bricas cubiertas, y proporciona a las personas trabajadoras y a los sindicatos un mecanismo independiente de quejas sobre salud y seguridad en el trabajo鈥. Todas las empresas firmantes del acuerdo est谩n obligadas al cumplimiento de todas las disposiciones de este, aplic谩ndose tanto a nivel de f谩brica y a nivel de marca.

La #ModaBasura

Uno de los colectivos que luchan por una industria textil justa y sostenible es Carro de Combate, dedicado a un periodismo independiente que investiga el origen de los productos que consumimos: 鈥渋nformaci贸n para poder consumir cr铆ticamente鈥. Para Laura y su colectivo, el consumo es una herramienta que podemos utilizar con fines pol铆ticos. Recalcando que las consumidoras y consumidores no son responsables del impacto que generan las distintas industrias que se dan en las cadenas de producci贸n, Carro de Combate quiere trasmitir que la herramienta del consumo es muy poderosa y debemos utilizarla, siendo imprescindible la informaci贸n.

Dentro de los muchos proyectos que llevan a cabo, este mes de abril han lanzado #ModaBasura. Durante muchos a帽os se hab铆a hablado bastante sobre los impactos sociales y laborales de la industria textil, pero hab铆a quedado muy de lado el impacto medioambiental que tambi茅n genera la industria de la moda. Nos cuenta Laura que, aunque es muy dif铆cil hacer un ranking sobre cu谩les son los sectores m谩s contaminantes, 鈥渟e calcula que la industria textil esta entre las primeras鈥. Se trata de una de las primeras industrias en el consumo de agua, 鈥渟e calcula que un 20% de los recursos de agua son consumidos por eta industria en los pa铆ses en los que est谩n basados鈥, junto con una gran emisi贸n de gases de efecto invernadero. El proyecto pretende hacer ver el gran problema medioambiental que tenemos con la industria de la moda, no solo con lo que supone la producci贸n de tales cantidades de ropa sino tambi茅n con la gesti贸n de los residuos. La informaci贸n de este proyecto y otros est谩n disponibles parte en su web y en sus newsletters.

Foto: archivo de AmecoPress.

Pie de foto: derrumbe del edificio Rana Plaza a las afueras de Dhaka; monta帽a de ropa en el Desierto de Atacama.

Internacional – Mujeres del mundo – Sindicatos – Derechos Humanos – Empleo y g茅nero – Desarrollo Sostenible – Ecologismo. 20 abr. 2022. AmecoPress.