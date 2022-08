–

El pasado 4 de agosto, en la ciudad de Mar del Plata y en otras localidades costeras, las comunidades y asambleas volvieron a marchar contra el proyecto de exploraci贸n off shore Costa Afuera. Lo hicieron esta vez en el marco de un mes de acci贸n global contra el extractivismo petrolero. Un d铆a despu茅s de la movilizaci贸n, se conoci贸 a trav茅s de un medio de la ciudad que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n present贸 ante la Justicia Federal, la declaraci贸n de Impacto Ambiental Complementaria, solicitada el 3 de junio por la C谩mara Federal de Apelaciones. Para hablar sobre este tema, en el Enredando las Ma帽anas entrevistamos a Fernanda, integrante de la Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras. Por Red Nacional de Medios Alternativos. Fotos: Elsa Sandulski

Para empezar,驴 nos cont谩s sobre este nuevo atlanticazo?

El jueves 4 de agosto volvimos a movilizar en el octavo Atlanticazo, no s贸lo en la ciudad de Mar del Plata, sino tambi茅n en otras comunidades costeras. Estuvimos haciendo actividades en relaci贸n a este reclamo que venimos desarrollando contra el proyecto petrolero Costa Afuera. En ese sentido seguimos en la calle denunciando al gobierno que intenta instalar esto a todo costa, a pesar de lo que ya venimos diciendo desde los distintos territorios, que es el fuerte rechazo que se viene manifestando.

El d铆a viernes a trav茅s de un medio de 鈥渋ncomunicaci贸n鈥 local , muy af铆n al gobierno y a los proyectos extractivistas nos enteramos que el Ministerio entreg贸 la documentaci贸n requerida a la C谩mara Federal de Apelaciones para poder avanzar con las autorizaciones que necesitan para iniciar la exploraci贸n s铆smica. Estos son pasos administrativos que da el Estado, muy r谩pidamente, generando estudios de impacto ambiental enormes y complejos en dos meses. Esto demuestra c贸mo quieren avanzar con el proyecto para cumplir con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y con el pago de la deuda externa. Seguimos denunciando al gobierno, a las corporaciones, al entramado pol铆tico, econ贸mico, comunicacional y las consecuencias sobre nuestro ecosistema y nuestra vida.

驴C贸mo contin煤an las presentaciones que se han hecho en la justicia hasta ahora para frenar la exploraci贸n off shore?

Los amparos que fueron unificados por la justicia federal de primera instancia y que luego a partir de ah铆 se emiti贸 una medida cautelar, todav铆a no est谩n resueltas. Lo que sucedi贸 es que la C谩mara Federal de Apelaciones anul贸 la medida cautelar y le exigi贸 al Estado nacional, al Ministerio de Ambiente, puntualmente, que emitiera una declaraci贸n de impacto ambiental complementario donde pudiera dar cuenta del impacto ambiental acumulativo y estrat茅gico donde se tomara en cuenta la opini贸n de las comunidades, de acuerdo a lo que establece el Acuerdo de Escaz煤 y que tambi茅n interviniera Parques Nacionales en relaci贸n al cuidado de la ballena franca austral, porque es patrimonio cultural y est谩 en peligro a partir de este proyecto.

Todos entend铆amos que era algo que iba a demorar mucho tiempo y por lo cual la exploraci贸n s铆smica no pod铆a comenzar en los plazos previstos que es en primavera. Pero parece ser que s铆, que son muy r谩pidos para hacer este tipo de tr谩mites y estudios y en dos meses lograron generar algo que hubiese demorado al menos un a帽o en concretarse.

Con las movilizaciones y el movimiento de las asambleas, la gente en general, 驴 va tomando conciencia del impacto que puede tener en el mar el trabajo de las petroleras?

Las comunidades vamos entendiendo de qu茅 se trata este proyecto petrolero Costa Afuera gracias a toda la informaci贸n y todo lo que generamos desde los espacios asamblearios y populares. Desde nuestra propia comunidad, porque en realidad el Estado lo que ha hecho es una fuerte campa帽a pro petrolera utilizando fondos p煤blicos en favor de este proyecto, mintiendo a la gente en relaci贸n a que por ejemplo, el impacto no se va a ver porque no va a ver impacto visual, porque est谩 muy lejos o que si va a ver un derrame no va a afectar las costas marplatenses o que no va a generar da帽o en el ecosistema marino porque supuestamente hay un protocolo de mitigaci贸n que evitar铆a que se da帽e la fauna. O que esto va a traer miles de puestos de trabajo y beneficios econ贸micos para toda la comunidad. Todo eso est谩 circulando por distintas redes sociales de manera permanente, financiado con recursos que solventamos todo el pueblo. Cuando en realidad lo que est谩n generando es un cerco medi谩tico a la informaci贸n que las comunidades queremos brindar para dar cuenta del real impacto que va a tener este proyecto si se instala.

驴Nos record谩s las empresas que participan de este Proyecto?

Las tres empresas involucradas en estas 谩reas que est谩n en cuesti贸n ( nosotros igual cuestionamos toda la entrega del mar y toda la licitaci贸n) , pero en estas tres 谩reas puntuales que son las primeras est谩 Equinor, que es Noruega, Shell, inglesa y YPF, que supuestamente es nacional. Despues hay otras corporaciones petroleras de distinto origen, otras multinacionales que tambi茅n tienen en su poder 谩reas mar铆timas entregadas durante el 2019, entregadas durante el concurso p煤blico internacional.

Tenemos un nuevo s煤per ministro de econom铆a, Sergio Massa, que est谩 de alguna manera d谩ndole un buen gui帽o al extractivismo, a las mineras, a las petroleras. Desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, 驴qu茅 lectura hacen de esto?

Respecto a la asignaci贸n de Sergio Massa, es m谩s de lo mismo. Lo que viene a traer es la profundizaci贸n del saqueo y los bienes comunes. Porque abiertamente manifiesta que la manera de generar recursos para el pa铆s es transformando la naturaleza en riqueza. Sigue con la idea de que hay que saquear los territorios como si fu茅ramos cajas de dinero para poder cubrir las necesidades econ贸micas del pa铆s y fundamentalmente para las divisas que se requieren para pagar la deuda externa y cumplir con el FMI. Massa es bien conocido por la entrega de los humedales y de las tierras en Tigre durante su gesti贸n al desarrollo de barrios privados, 茅l, muy amigo de estos propietarios de estos barrios. Es profundizar la pol铆tica que ya se viene desarrollando de saqueo, contaminaci贸n y los bienes comunes de los territorios.

Ah铆 en la costa, las asambleas, 驴c贸mo vienen organiz谩ndose y qu茅 perspectiva tienen de la lucha. Sabemos que las asambleas de todo el pa铆s est谩n articul谩ndose para estar unidas contra el extractivismo.

Logramos conformar un espacio asambleario de encuentro de las comunidades costeras y esto nos permite interactuar, compartir informaci贸n y hacer acciones en conjunto. Y estamos en un proceso de unidad con compa帽eros y compa帽eras que est谩n en otros pa铆ses como Uruguay, Brasil, Colombia. Que vienen luchando contra el extractivismo petrolero para frenar estos proyectos petroleros off shore.

Lo que nos queda como pueblo para lograr defendernos de todos estos proyectos es generar estas instancias, entrelazar nuestras luchas y generar espacios que nos permitan cobrar m谩s fuerza y ponerle un freno definitivo a este sistema opresor que avanza sobre nuestras vidas.

Las asambleas de todo el pa铆s estamos unidas, luchando contra este mismo monstruo que es el extractivismo. Es muy importante esto en todo el territorio. Y tambi茅n denunciar todo lo que viene sucediendo en t茅rminos de judicializaci贸n, represi贸n, persecuci贸n a todas estas luchas ambientales y que hoy pasamos a ser un nuevo enemigo para este gobierno.

