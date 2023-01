–

De parte de Indymedia Argentina January 6, 2023

Este jueves, 18 ciudades costeras argentinas, tanto de Buenos Aires como de la Patagonia argentina, se movilizaron para repudiar la actividad, a la que consideran riesgosa y altamente contaminante.

Cobertura de La Namunkur谩 y Radio Futura.

Movimientos socioambientales protagonizaron un nuevo 鈥淎tlanticazo鈥, una jornada de reclamo en contra de la decisi贸n del gobierno nacional de iniciar la exploraci贸n y explotaci贸n de petr贸leo en el Mar Argentino.

En Las Grutas (R铆o Negro) el reclamo incluy贸 el repudio a la construcci贸n de un oleoducto que une Vaca Muerta (en Neuqu茅n) con el Golfo San Mat铆as y all铆 tambi茅n se construir铆a un puerto petrolero.

鈥淢谩s de 18 comunidades de todo el pa铆s est谩n organizadas y unidas para defender el mar. Queremos un mar libre de petroleras, es una movilizaci贸n nacional cuya bandera principal es esa, sin petroleras porque sabemos que el extractivismo avanza, contamina y destruye, no s贸lo los territorios sino tambi茅n las comunidades鈥, expres贸 Fabricio Di Giacomo, de la Multisectorial Golfo San Mat铆as.

La ley provincial 3308, sancionada en la d茅cada del 鈥90, dice que no se puede realizar ninguna actividad petrolera en el golfo, resguardando los recursos de la provincia. Sin embargo, la Legislatura de R铆o Negro modific贸 la normativa sin permitir el debate y de espaldas al pueblo para permitir que avance la explotaci贸n.

Ante esa decisi贸n del Poder Legislativo rionegrino, las organizaciones presentaron un recurso judicial para frenar el avance, basado en el principio de no regresi贸n que establece el Acuerdo Escaz煤, que no se puede legislar hacia atr谩s. Entonces, si ya hab铆a un 谩rea que estaba protegida por una ley, no se puede cambiarla para permitir la actividad que antes se prohib铆a.

*COMUNICADO IMPORTANTE* El d铆a de HOY se ha presentado de manera exitosa la *ACCI脫N JUDICIAL*

Bajo la figura Acci贸n declarativa de inconstitucionalidad, junto a vecinos, vecinas y diversas agrupaciones.. 隆隆nos hemos presentado a la JUSTICIA!@salvemosalgolfo #salvemosalgolfo pic.twitter.com/9a7AzlablR 鈥 marlibredepetroleras (@marlibredepetro) December 28, 2022

鈥淣o hubo grieta, casi todo el mundo a favor para modificarla, solo un voto en contra. Fue totalmente inconstitucional, violaron acuerdos regionales, leyes nacionales, es por eso que nos presentamos a la Justicia el 28 de diciembre pasado para que la declaren inconstitucional y la puedan restituir en su totalidad鈥, coment贸 Di Giacomo en di谩logo con Radio Escuela La Namunkur谩.

鈥淧rometen desarrollo y progreso y sabemos que apenas si son unos 100 puestos una vez que est茅 instalado el puerto petrolero contra los miles y miles de puestos de trabajo que tiene el turismo y la actividad pesquera鈥, resalt贸.



Escuchar el reporte de Radio Escuela La Namunkur谩 (Puerto Madryn) desde Las Grutas, R铆o Negro).

En Mar del Plata la marcha estuvo enmarcada por el repudio al reciente fallo de la C谩mara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que dej贸 sin efecto una medida cautelar que imped铆a la exploraci贸n en la costa bonaerense.

鈥淟amentablemente volvemos a este 鈥榓tlanticazo鈥 sabiendo que esa medida cautelar hoy no est谩 vigente por ende no hay nada que proteja a los ecosistemas, la biodiversidad y a las comunidades que habitamos estos territorios鈥, repudi贸 Jesica, de la Asamblea por un mar libre de petroleras.

鈥淧or eso estamos en la calle, seguimos denunciando, visibilizando y vamos a seguir generando todo tipo de expresi贸n cultural, pol铆tica y ambiental para mostrar lo que estamos atravesando como comunidad. Esa imposici贸n del gobierno que nos quiere instalar plataformas petroleras no la vamos a aceptar鈥, continu贸 en di谩logo con Radio Futura.

Tambi茅n critic贸 aquellas justificaciones que dicen que la actividad generar铆a m谩s puestos de trabajo: 鈥淣o creemos en el discurso de desarrollo y progreso porque son los mismos argumentos que ya se emitieron en otras provincias del pa铆s con la megaminer铆a y el fracking y sin embargo las comunidades est谩n sufriendo la devastaci贸n y los pasivos ambientales鈥.

鈥淨ueremos seguir fomentando el turismo, la actividad pesquera que son actividades productivas hist贸ricas de nuestra ciudad y fueron el epicentro en la cual se fund贸 esta ciudad. Hay un mill贸n de elementos para poner sobre la mesa para que se vea que es una mentira para imponernos un modelo obsoleto y contaminante鈥, concluy贸.

Escuchar el reporte de Radio Futura de La Plata.

