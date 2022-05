–

La perseverancia de un compa帽ero, del Banco Iberico, que le ha llevado a recurrir las negativas del TEAR de la Comunidad Valenciana, llegando hasta el recurso ante el TSJ de la Comunidad Valenciana, ha conseguido que dicho tribunal emita sentencia (STSJCV 2-2-2022) d谩ndole la raz贸n en su petici贸n sobre la reducci贸n de la base imponible de la Seguridad Social por las aportaciones de los a帽os 2014-2015-2016 y 2017, contrariando la posici贸n del TEAC y ordenando la anulaci贸n de otras sentencias.

Como el demandante entr贸 en 1973, reclama desde ese a帽o HASTA 1979 y no dice nada de los anteriores a 1967 (que son los que en el Recurso de 2020 se ha dictado la devoluci贸n del 100%) y POR LO TANTO ESA PARTE CONTINUA IGUAL.

En su d铆a, Hacienda desarroll贸 la teor铆a de que como la Mutualidad fue Entidad Gestora de la Seguridad Social (solo por un tiempo) las aportaciones que recibi贸 desde 1-1-1967 hasta 31-12-1978 eran en realidad cotizaciones para la Seg. Soc. y que como la Ley IRTP no permit铆a la desgravaci贸n de las cotizaciones, quedaba demostrado que 鈥渁l tener el mismo trato no exist铆a doble tributaci贸n鈥.

Este argumento y otras falsedades, o verdades a medias, sobre la Mutualidad de Banca y la fiscalidad se plasmaron, como recordareis, en el apa帽o de numerosas consultas vinculantes negativas en Junio del 2019 y el desarrollo de una exposici贸n delirante repleta de 鈥渃ient铆ficas conclusiones鈥 como que:

鈥 Todas las prestaciones que concedieron las Mutualidades fueron en realidad prestaciones de la Seg. Soc. (aunque no existiera).

鈥 La parte de la cuota obrera aportada por la Empresa, tanto en el r茅gimen de mutualidades como en el de la Seguridad Social, no fue objeto de imputaci贸n fiscal al trabajador, por lo que tales cantidades no han estado sometidas a tributaci贸n por parte del trabajador, lo cual significa que no puede existir doble tributaci贸n por estas cantidades (y que, seg煤n esa l贸gica, la base reguladora y la pensi贸n deber铆an ser la tercera parte de lo que son)

鈥 Al ser un sistema de reparto, las cotizaciones realizadas no tienen relaci贸n directa con la prestaci贸n obtenida (y, por tanto, no hay doble tributaci贸n).

鈥 Por todo ello, no resulta aplicable la Disposici贸n Transitoria y debe consignarse como Rendimientos de Trabajo el 100% de la prestaci贸n integra sin ninguna reducci贸n.

El TEAC se pleg贸 y acept贸 el criterio contradiciendo su propia y reciente doctrina, con la excepci贸n ya comentada de las cuotas anteriores a 1967.

En el an谩lisis y explicaci贸n de la diferente fiscalidad a trav茅s del tiempo hemos visto que tanto con la Tarifa I (utilidades procedentes del trabajo personal) de la Contribuci贸n de Utilidades de la Riqueza Mobiliaria (impuesto existente hasta 1957), como posteriormente con el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal (en el que se integra la Tarifa I) creado por la Ley de reforma tributaria de 26 de diciembre de 1957 no se regulaban la minoraci贸n en la base imponible de las cantidades aportadas a Mutualidades. Se cotizaba por las aportaciones y no estaban gravadas las prestaciones.

A partir de 1966, las cotizaciones a la Seguridad Social tampoco minoraban la base imponible del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal. Tambien segu铆an exentas las prestaciones.

Es a partir de 1 de enero de 1979, con la implantaci贸n del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas mediante la Ley 44/1978, cuando cambia el sistema hacia el diferimiento, es decir propiciar la tributaci贸n al obtener la prestaci贸n permitiendo la desgravaci贸n de las cuotas a la Seg. Soc., Montep铆os, etc. en su art铆culo 19. Con este cambio, opuesto al anterior sistema, ocurre que las aportaciones que no se hab铆an traducido en las correspondientes prestaciones, no se ver谩n compensadas ya que ahora tambi茅n se pagar谩 por la prestaci贸n y quedar谩n unos veinte a帽os de cotizaciones expuestos a la doble tributaci贸n.

Estos cambios en instrumentos financieros de tan largo plazo obligaban a regular la fiscalidad de aquellas prestaciones, cuyas aportaciones no hab铆an tenido un r茅gimen fiscal equilibrado. Con esta finalidad fue incluida en dicha Ley del IRPF de 1998 la Disposici贸n Transitoria Tercera, que se convirti贸 en la Disposici贸n transitoria segunda en el Texto refundido de dicha Ley, y manteniendo dicha ubicaci贸n en la Ley del IRPF de 2006, en la que con el t铆tulo de 芦R茅gimen transitorio aplicable a las mutualidades de previsi贸n social禄, establece que las prestaciones por jubilaci贸n e invalidez derivadas de contratos de seguro concertados con Mutualidades de Previsi贸n Social cuyas aportaciones, realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la propia Ley del IRPF de 1998, hubieran sido objeto de minoraci贸n al menos en parte en la base imponible, deber谩n integrarse en la base imponible del impuesto en concepto de rendimientos del trabajo, en la medida en que la cuant铆a percibida exceda de las aportaciones realizadas a la Mutualidad que no hayan podido ser objeto de reducci贸n o minoraci贸n en la base imponible del impuesto de acuerdo con la legislaci贸n vigente en cada momento y, por tanto, hubieran tributado previamente.

El punto 3 de esta Disposici贸n Transitoria Tercera, reconociendo la dificultad, en muchos casos, de saber cu谩l fue el montante de cuotas deducidas, o que pudieron deducirse, establece que 芦Si no pudiera acreditarse la cuant铆a de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducci贸n o minoraci贸n en la base imponible, se integrar谩 el 75 por 100 de las prestaciones por jubilaci贸n o invalidez percibidas禄.

Las actuaciones del TEAC y de Hacienda esconden dos temas que no se les ocurre solucionar, pese a que est谩n obligados, y que lindan con la PREVARICACION:

1.- Al comparar la no reducci贸n de cuotas de 1966 en adelante con las cuotas de la Seguridad Social que tampoco estaban exentas, llaman a confusi贸n al no decir que las cuotas tambi茅n caen en la doble tributaci贸n y deb铆an igualmente ser objeto de reducci贸n

2.-Al aprobar parcialmente la reducci贸n de algunas aportaciones y otras no, al negar muchas de ellas ampar谩ndose en las interpretaciones de la D.T. y en las historias que van inventando, niegan el principio b谩sico que les deb铆a guiar: Hay que evitar la doble tributaci贸n.

En ese sentido, la Sentencia que hemos conocido (y que divulgamos con esta comunicaci贸n) trasciende la discusi贸n sobre la naturaleza y origen de las cuotas que hasta ahora ha sido la base aplicada por Hacienda y los Tribunales Econ贸mico-Administrativos para aprobar o denegar los recursos presentados.

Por el contrario, se centra en la aplicaci贸n del principio de evitar la doble tributaci贸n y bas谩ndose en sentencias anteriores sobre las reclamaciones de los trabajadores de Telef贸nica, aprueba la rebaja del 25% hasta 1978 inclusive, porque hasta entonces la Ley (IRTP) no permit铆a la reducci贸n de las cuotas y por lo tanto no se pueden volver a gravar, ll谩mense aportaciones a la Mutualidad o cuotas de la Seguridad Social.

Es decir, en lo relativo a cotizaciones desde 1966 hasta 1978 se aplica la D.T. y volvemos a la Resoluci贸n del TEAC 7195/2016/00/00, de 05/07/2017.

Existe Sentencia del Supremo de 24-6-2021 (que tambi茅n adjuntamos) refrendando la actuaci贸n de este Tribunal en otro fallo respecto a la reducci贸n de cuotas en reclamaci贸n de Telef贸nica

EFECTOS DE LA SENTENCIA:

1) Si no hay recurso, solo afectar谩 a Valencia, a煤n cuando exista la sentencia del Supremo. Debe haber sentencias de otros Tribunales Superiores de Justicia que ignoramos, si conoc茅is alguna comunic谩rnoslo.

2) Si hay recurso por parte de cualquiera y el TS lo acepta y sanciona positivamente, o bien el TEAC y Hacienda rectifican y vuelven a cambiar sus criterios, resultar铆a que:

鈥 Las cotizaciones efectuadas a Mutualidades hasta 31-12-1967 se reducen en su totalidad, el 100%, que se calcula por la proporci贸n entre el tiempo cotizado hasta esa fecha respecto de la totalidad de las cotizaciones efectuadas en la vida laboral. Siempre que en los posibles recursos no se apruebe que esas cotizaciones vuelven a regirse por la D.T. y reducir el 25% en vez del 100% aprobado en 2020.

鈥 Las cotizaciones desde 1-1-1968 hasta 1-1-1979 (el IRTP tampoco permit铆a reducci贸n) se reducir谩n del importe de la pensi贸n en la base imponible. Si se ignora, o no se prueba, este dato, se deducir谩 el 25% de la pensi贸n respecto del tiempo reclamado, calculado en proporci贸n al total del tiempo cotizado.

鈥 Los que han reclamado solo hasta 1967 siguiendo la 煤ltima decisi贸n del TEAC. Una vez que terminen con esas reclamaciones, tendr铆an que reclamar desde el 67 al 78 como un tema nuevo e independiente del anterior.

鈥 Aquellos a los que en resoluci贸n firme se les rechaz贸 la petici贸n relativa a esos a帽os, y no ha prescrito, podrian realizar una nueva reclamaci贸n bas谩ndose en hechos nuevos y desconocidos al tiempo de realizar dicha reclamaci贸n y que afectan a su resoluci贸n, seg煤n admite la sentencia STS 447/2021.

鈥 EL resto, todos los cotizantes en alg煤n momento desde el 67 al 78, podri谩n presentar la correspondiente reclamaci贸n.

En fin, situaci贸n extra帽a que no guarda relaci贸n con el principio de confianza legitima ni con la seguridad jur铆dica y que seguramente continuar谩 cambiando.

RECOMENDAMOS:

APORTAR ESTA SENTENCIA Y LA DEL SUPREMO COMO NUEVA DOCUMENTACION SOLO EN PROCESOS DE RECLAMACION ABIERTOS Y NUEVOS, QUE PIDAN REDUCCION EN LAS COTIZACIONES TOTALES O DE 1967 A 1978.

LOS QUE HAYAN COTIZADO ANTES DE 1967, RECLAMAR A LA MAYO BREVEDAD LA REDUCCION DEL 100% DE ESAS COTIZACIONES. NO CREEMOS QUE DURE MUCHO ESA REDUCCION.

P.D. Adjuntamos tambi茅n Resoluci贸n del TEAR-Madrid de 28-4-2021 respecto a petici贸n minusvaloraci贸n del sector de Seguros que la aprueba seg煤n TEAC de 2020 en consonancia con lo aprobado para Banca.

TSJCV 113-2022 BANCA DESGRAVA DE 1967 A 1978 25%_2-2-2022

TEAR-MADRID-28-04-2021

SENTENCIA 2601/2021 TRIBUNAL SUPREMO 24-6-2021