“Una tomadura de pelo”, “un menosprecio” o “castigo innecesario”. Así califican los sindicatos la última decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la formación de los sanitarios. En concreto, en lo relativo a los cursos virtuales online. Tal y como denuncian CCOO y UGT, a partir de ahora la Consejería de Sanidad deja “sin validez” los permisos horarios que tenían estos profesionales para realizarlos. Al menos en uno de los casos.

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General del Recursos Humanos del Sermas, “ha determinado de forma unilateral y sin negociación y acuerdo” con los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial retirar el permiso horario, de hasta 40 horas anuales, que tenían los trabajadores y trabajadoras sanitarios para formarse a través de cursos virtuales online (asíncrona)”. Según critica Comisiones, el departamento de Enrique Ruiz Escudero da este paso “porque no lo considera formación presencial”.

La formación asíncrona es aquella que no necesita ser realizada en un horario concreto, sino cuyo horario puede adaptarse a la disponibilidad de tiempo del alumno. Desde esta organización sindical se deja claro que las instrucciones del Sermas sobre formación “no se ciñen a lo manifestado en la Mesa Sectorial”, que es donde “se debate y negocia todo lo concerniente a las condiciones laborales” del colectivo.

Por ello, va a exigir a la Consejería de Sanidad que se retracte. Las instrucciones conocidas son “una tomadura de pelo y un menosprecio a profesionales del Sermas, además de una burla hacia esta organización sindical que en ningún momento acordó́ ni consensuó dicha resolución”.

El Plan de Formación Continuada del personal del SERMAS 2020/2021, detalla en una nota Comisiones, busca “dar respuesta a la necesidad de actualización permanente de los conocimientos de los profesionales para mejorar su competencia de acuerdo al desempeño de sus funciones”. Algo que “puede impartirse bajo las distintas modalidades que la tecnología actual permite, de tal manera que no solo es presencial, sino que, en los últimos años, la modalidad no presencial está superando en gran medida a la formación presencial”. Y esto no solo por la pandemia del Covid, afirma, sino “también porque facilita a los y las profesionales el acceso a la formación continuada.

Sanidad tira de “ordeno y mando” y descuida a sus profesionales

Desde las filas de UGT se incide en estas críticas. Para el sindicato “la necesidad de tener profesionales que estén actualizados para conseguir una atención de calidad es clara”. De ahí que no entiendan la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos para regular los permisos de formación de los profesionales.

“Esta resolución, a pesar de lo tratado en Mesa Sectorial no tiene en consideración los permisos para formación online sin conexión virtual (formación asíncrona)”, destaca. Una fórmula a la que recurren profesionales “que están sometidos a una gran presión asistencial, incluso con necesidades asistenciales de prolongación de jornada” o aquellos “cuyos turnos de trabajo contemplan guardias de 12- 24h”.

UGT reclama al Gobierno regional que “reconsidere su postura y cumpla con su obligación de facilitar a los profesionales la formación adecuada y facilite permisos de formación tanto para formación presencial como formación online con o sin conexión virtual síncrona”.

