October 28, 2021

Desde el inicio de la transici贸n hasta la fecha, los gobiernos espa帽oles se han embarcado en varios procesos de endeudamiento brutal (y de espaldas a una sociedad por otra parte bastante despreocupada de estos temas) para la adquisici贸n de armamento militar que ni necesitamos ni nos beneficia.

La excusa para estos monumentales desembolsos ha sido doble:

Dotarnos de sistemas de defensa imprescindibles para ejercer una disuasi贸n cre铆ble a hipot茅ticos enemigos, un relato absolutamente abstracto y dif铆cilmente justificado si tenemos en cuenta que la doctrina estrat茅gica de defensa espa帽ola parte de la idea de que Espa帽a no tiene enemigos

La de conseguir una modernizaci贸n que, dada la constante evoluci贸n tecnol贸gica de los sistemas de armas y de las modalidades de hacer la guerra (y en este caso s铆 que venimos participando en acciones militares en el exterior desde 茅poca de Felipe Gonz谩lez hasta nuestros d铆as, concretamente en m谩s de 100 hasta la fecha), nunca acaba de producirse y exige siempre nuevos esfuerzos 鈥渕odernizadores鈥.

Ciclos de constante rearme

Podemos hablar en realidad de tres impulsos al rearme espa帽ol del r茅gimen del 78 y un cuarto que est谩 en ciernes.

Dado que ocurren como oleadas sucesivas y siguen un proceso de varios a帽os que afecta tanto a la elecci贸n de los armamentos, como a la fabricaci贸n y a la financiaci贸n de los mismos (y tambi茅n al papel de lobby permanente de los se帽ores de la guerra para colocar sus ingenios y del reposicionamiento del complejo militar industrial, puertas giratorias incluidas, para fraguar el desprop贸sito de espaldas a las necesidades sociales) los considero como verdaderos ciclos, m谩s o menos de duraci贸n de entre diez a veinte a帽os.

Estos ciclos se caracterizan por su prolongado espacio desde que se 鈥渆studia鈥 las

tipolog铆as de armas que se pretende hasta que se entrega pro la industria militar, pasando por una fase de dise帽o, otra de pruebas y producci贸n de un prototipo, una tercera de producci贸n de las armas y una 煤ltima de entrega final (suele ser tambi茅n prolongada en varios a帽os) de los sistemas de armas. Agotado el ciclo se emprende uno nuevo.

Caracter铆sticas principales de estas fases son la constante inyecci贸n de dinero que el Estado aporta en las fases iniciales, supuestamente porque el volumen requerido de investigaci贸n y pre-proyectos hace insostenible el gasto inicial por parte de la industria militar, la pobre tan endeble.

Para ello el Estado utiliza un subterfugio que sirve para que no parezca que aumenta exageradamente su gasto militar: ofrece cr茅ditos te贸ricamente reembolsables (te贸ricamente porque hasta la fecha los reembolsos no han tenido lugar) a inter茅s cero (es decir, que la depreciaci贸n del dinero la pagamos los espa帽oles) mediante un ministerio ajeno, en este caso industria, con lo que parece que no hay gasto militar por compra de armas.

Casualmente durante el (prolongado) per铆odo de fabricaci贸n del prototipo de armas en s铆, al proyecto inicial se le incorporan 鈥渕ejoras t茅cnicas鈥 fruto de los avances tecnol贸gicos o de otras incorporaciones que inicialmente no fueron tenidas en cuenta (a veces de forma intencionada para que no se dispararan las alarmas del enorme coste y evitarse la cr铆tica) que encarecen el producto.

Normalmente, cuando llega el plazo de entrega aparecen dos nuevos problemas: el primero, que la obsolescencia con la que se programan estos sistemas de armas obliga a modernizaciones de las mismas casi al tiempo de estrenarse (nuevo encarecimiento del producto) y la segunda que, dado que han percibido cierto papanatismo en quienes se supone que deben controlar estos negocios desde el Estado, los responsables de adquirir en nombre de todos estas armas parcelan la compra final, y cuando les entregan el 鈥減roducto鈥 comprometido caen en la cuenta de la necesidad de comprometer otros complementos. Sirva como ejemplo el caso de los aviones de combate o de las fragatas y portaviones de Navantia, que se encargaron sin incorporar en unos casos sus sistemas de armas (menudo olvido) o que (caso de las naves) cayeron en la cuenta una vez hechas que para que fueran 煤tiles necesitaban comprar nuevos aviones de despegue vertical (no presupuestados, por supuesto) y que los que el mercado ofrece m谩s adecuados son los car铆simos F路35 americanos (despu茅s de haber invertido Espa帽a varios miles de millones en fabricar los aviones de combate europeos EF2000 que por desgracia no sirven para este fin) y, una vez que decidan comprar estos, caer en la cuenta que dichos aviones necesitan unos sistemas de guerra electr贸nica (tampoco presupuestados) que exigen adem谩s que los pilotos lleven un tipo de casco de singular dise帽o sin el que el avi贸n no es gobernable y que cuestan (cada unidad) un ri帽贸n y la mitad del otro y que tampoco fueron tenidos en cuenta, con loque, una vez embarcados en inversiones multimillonarias, echarse atr谩s por el qu铆tame esas pajas de varios cientos o miles de millones m谩s resultar铆a una aberraci贸n.

Y, acabado el ciclo, dado que la t茅cnica avanza una barbaridad, resulta inevitable empezar uno nuevo porque, de nuevo, hay que modernizar los sistemas de armas.

Los cuatro ciclos de rearme espa帽ol:

Vamos a repasarlos:

Finales de los 70 a finales de los 90.

De finales de los 70 a los a帽os 90, tras el veto de EE. UU. a que Espa帽a usara sus aviones militares de fabricaci贸n americana para parar el empuje de Marruecos en la ex provincia del Sahara, y la constataci贸n de que el ej茅rcito se las pintiparaba para la represi贸n interior, pero era risible de puertas para afuera, se inicia un ciclo de rearme con el 谩nimo de usarlo de cara a los intentos de formar parte de Europa y del 鈥渕undo civilizado鈥.

Para ello, siguiendo el principio muy al uso en el rearme espa帽ol que podemos llamar 鈥渟i culo veo culo quiero鈥 se establecen compromisos militares para los tres ej茅rcitos (aire, tierra y armada):

Aparece as铆 el desmesurado programa FACA, para dotar de nuevos aviones de combate al ej茅rcito del aire. El tratado de amistad y cooperaci贸n con EE. UU. compromete a Estados Unidos a dotarnos de cazas de combate. El tratado, secreto hasta hace poco, dice que 鈥淓l Gobierno de los EE. UU. est谩 de acuerdo en esforzarse al m谩ximo para facilitar la adquisici贸n por el gobierno de Espa帽a de cuatro escuadrones (de 16 aviones cada uno) de aviones de caza ligero F-16 u otros de caracter铆sticas similares鈥. El programa se inicia con el gobierno de Su谩rez, pero ser谩 Felipe Gonz谩les el que, al mes de su investidura y como contraprestaci贸n para evitar nuevos intentos golpistas del ej茅rcito y acercarlo al aventurerismo exterior, acordara el desembolso de medio bill贸n de las antiguas pesetas, el desembolso en armas m谩s importante hasta la fecha, para comprar estos cachivaches. Digamos de paso que los F18 comprados entonces han sido usados por nuestras fuerzas armadas en combate, concretamente en Bosnia Herzegovina a sugerencia de uno de los halcones de la socialdemocracia espa帽ola, Javier Solana, en aquel momento jefazo de la OTAN.



A su vez, el propio Felipe Gonz谩lez autoriza el programa, programado en tiempos del almirante Carrero Blanco como presidente del Gobierno y consentido por Su谩rez despu茅s, para dotar a la Armada del portaviones Pr铆ncipe de Asturias, buque insignia de la flota espa帽ola hasta 2017. El submarino sufri贸 muchos retrasos entre su inicial programaci贸n, su botadura en 1982 y su entrega a la Armada en 1987, lo que supuso adem谩s (una caracter铆stica que ha perseguido a los programas de armas espa帽olas) aumentos del presupuesto inicial muy considerables. La prensa del momento reflej贸 que Felipe Gonz谩lez, dio instrucciones de que se desembolsara todo el dinero necesario y que se pagara 鈥渁 lo que salga鈥. Al citado portaviones hubo de incorporarse despu茅s la flota de aviones de despliegue vertical y helic贸pteros (casualidades de la vida, nadie hab铆a ca铆do en la cuenta de que un portaviones no sirve para nada sin ellos) que supusieron un nuevo chorro de dinero, tambi茅n 鈥渁 lo que salga鈥. El Juan Carlos I, aunque no ha entrado en combate estrictamente, particip贸 en la primera invasi贸n de Irak de 1991 y en el bloqueo del adri谩tico del 1994.

A su vez, los submarinos clase S-70, fabricados por el consorcio hispano franc茅s creado a tal fin supusieron otro desembolso monumental para las arcas espa帽olas. Estos submarinos tambi茅n han participado en el bloqueo naval de Irak en la Primera guerra del Golfo.

Por su parte el ej茅rcito de tierra emprendi贸 la sustituci贸n de 100.000 de sus antiguos fusiles de asalto Cetme por otros de la misma marca m谩s modernos y homologados al calibre de la OTAN, lo que supuso un desembolso del equivalente a 65 millones de euros actuales. A su vez, programas de adquisici贸n de granadas, misiles contra carro y lanzadores montados sobre blindados, morteros de diverso calibre y 1.500 veh铆culos alta movilidad t谩cticos (VAMTAC) de la empresa UROVESA (luego ampliados a 3.000) conforman las principales compras del ej茅rcito de tierra por otro dineral.

Ciclo 2: Programas Especiales de Armamento (PEAS) primera fase.

Desde finales de los a帽os 90 y hasta 2014 se produce la primera fase de los llamados Programas especiales de Armamento, pensados para alimentar un ciclo de 鈥渃arga de trabajo鈥 a la industria militar, tanto estatal como exterior, y justificados por la necesidad de contar con sistemas de armas complejas y que se pudieran ensamblar con las de nuestros socios de la OTAN y de Europa.

Los principales programas los exponemos en un cuadro adjunto, con la precisi贸n de que los precios finales de los mismos, debido a los calendarios de pagos aplazados (con sus intereses, alcanzaron a finales de 2014 la cifra monumental de m谩s de 30.000 millones de euros de deuda reconocida y que pesa sobre nuestras sufridas espaldas).

Programas N煤mero de unidades Precio final Precios totales

Ej茅rcito de tierra 5.431,52



Carro de combate Leopardo 235 2.390,45



Blindados Pizarro 190 786,94



Misil contra carro CC 260 364,68



Ob煤s 155/52 70 195,99



Helic贸ptero UME COUGAR 4 76



Helic贸ptero de ataque Tigre 24 1.517,27



Avi贸n apagafuegos Cl 415 2 40,54



Nodos CIS para UME 100 59,65

Ej茅rcito del aire 15.242,11



Avi贸n de combate EF 2000 68 9.254,66



Avi贸n de transporte A-400 27 4.442,52



Helic贸ptero de transporte NH90 45 1.260



Misil Aire/Aire Iris T 767 284,93

Armada 5.958,67



Submarino S-80 Prototipo 2.135,54



Fragata F 100 4 2.006,91



Fragata F 105 1 822,99



Buque de Acci贸n Mar铆tima 4 389,93



Buque estrat茅gico LXX 1 374,55



Buque de aprovisionamiento BAC 1 228,75

Precios totales 26.632,30

Varias caracter铆sticas han acompa帽ado a este dispendio econ贸mico del segundo ciclo de rearme espa帽ol:

El peculiar modelo de financiaci贸n que se inicia mediante cr茅ditos 鈥渞eembolsables鈥 a inter茅s cero que realiza el Ministerio de Industria a las empresas del polo militar industrial espa帽ol (y que camuflan el gasto militar comprometida al no consignarse como partidas de Defensa sino como cr茅ditos a recuperar por industria) y que aumentan el peso de la deuda final de estos programas.



El sobrecoste final de estos programas sobre el coste inicialmente previsto; sobrecoste que multiplica, seg煤n los casos, por dos o por tres lo inicialmente previsto.



La falta de exigencias por parte de las autoridades espa帽olas a las industrias militares ante los continuos retrasos en la entrega de las armas comprometidas



Asunci贸n de una deuda asociada a los continuos retrasos en los calendarios de pagos por defensa, que ha incrementado en intereses en vario miles de millones de euros el precio final.



La peculiaridad de que, seg煤n declar贸 el Secretario de Estado de Defensa Constantino M茅ndez, la mayor铆a de estos sistemas de armas se adquirieron sin tener modo de pagarlos y no urgidos por necesidades militares, sino por intereses estrat茅gicos e industriales.



La falta de control sobre la ejecuci贸n de estos programas, lo que ha dado lugar a informes del Tribunal de Cuentas muy cr铆ticos con dichos programas.



Una gran parte de este material presenta problemas de mala calidad y de constantes y necesarias revisiones y redise帽os, pues la industria militar, adem谩s, goza de un 铆ndice de chapucerismo alarmante.



En la adquisici贸n de estos tipos de programas se involucran por igual los gobiernos del PSOE y del PP que, por otra parte, cuentan y protagonizan una larga lista de puertas giratorias entre la industria militar, los partidos pol铆ticos y los altos cargos del ministerio de defensa e industria y una parte importante de los responsables militares y altos oficiales del ej茅rcito.



La inclusi贸n de parte de estos programas en las diversas guerras exteriores en las que Espa帽a ha participado (100 intervenciones en el exterior desde Felipe Gonz谩lez a la actualidad) en el exterior: seis tanques Leopard espa帽oles fueron desplegados en 2017 por la OTAN en Letonia para la defensa territorial de los pa铆ses b谩lticos, apoyados por blindados Lince y Pizarro igualmente espa帽oles; siete EF 2000 se han utilizado en las misiones de polic铆a a茅rea en el B谩ltico en 2021, los A 400 M se han usado en misiones en Senegal-Mali en 2018, Jordania en 2019, Afganist谩n en 2020 y 2021; fragatas F 100 se han utilizado para operaciones militares en el cuerno de 脕frica y el mediterr谩neo y as铆 un suma y sigue que demuestra que este material militar est谩 destinado principalmente al intervencionismo y la injerencia militar en el exterior en la que Espa帽a est谩 embarcada.

Tercer ciclo Nuevos PEAS y tercer ciclo de rearme.

A partir de 2014 y hasta la fecha actual (quiz谩s con coletazos por unos a帽os m谩s), y dado el 茅xito del modelo 鈥淧EAS鈥 de rearme del ej茅rcito espa帽ol se inicia un nuevo ciclo de rearme, con la adquisici贸n de nuevos programas de armamento:

El nuevo secretario de Estado de Defensa, 脕ngel Olivares, informa en 2019 que los nuevos programas PEAS que Espa帽a han aumentado la deuda que Espa帽a arrastra por programas especiales de armamento a 41.396 millones de euros, cifra especialmente escandalosa si tenemos en cuenta las urgentes necesidades sociales desatendidas por los gobiernos del PP y del PSOE hasta la fecha y las pol铆ticas de recortes aplicadas hasta la fecha para estas 煤ltimas, pero no para el gasto militar.

En la nueva cifra se incluyen los constantes incrementos de unidades de los anteriores programas de armamento vigentes hasta 2014, m谩s los seis nuevos proyectos aprobados en 2018, igualmente destinados a sistemas de armas sofisticadas y no necesarias para la defensa que, como ocurri贸 en el anterior ciclo, se han comprometido tambi茅n por razones de otra 铆ndole ajena a los intereses de la defensa.

Dichos nuevos programas forman son el grueso del rearme de este tercer ciclo y suponen compromisos de gasto inicial de 11.374 millones de euros m谩s a sumar a los cerca de 31.000 que arrastr谩bamos del anterior per铆odo y que implicar谩n la adquisici贸n y transformaci贸n de los 17 helic贸pteros Chinook (919,23 millones m谩s), de 23 nuevos helic贸pteros NH-90 (1.541 millones m谩s), la actualizaci贸n y compra de nuevos aviones de combate EF 2000 (906 millones del ala), una nueva serie de fragatas F 110 (4.326 millones), 7 348 nuevos veh铆culos VCR Dragon 8脳8 (2.101 millones de euros), sin contar con las nuevas adquisiciones de misiles, drones, unidades de mando y otras lindezas igualmente comprometidas en este nuevo ciclo de rearme.

A ellos se incorporan otros programas m谩s, pero de menor enjundia a帽adidos con Do帽a Margarita Robles.

El cuarto ciclo de rearme: en el horizonte de 2035

El gobierno m谩s progresista de la historia, con el PSOE de Pedro S谩nchez y la Unida Podemos de Belarra y Yolanda D铆az (antes del torero Iglesias que ahora se ha cortado la coleta) ha asumido su cuota al铆cuota en los compromisos de de los gobiernos anteriores pagos a la industria militar, sin cuestionar ni un 谩pice y autorizando cantidades exorbitantes en el casi a帽o y medio que llevan desgobern谩ndonos, y han seguido aumentando la bomba de relojer铆a del rearme espa帽ol, con compromisos de nuevos PEAS que Do帽a Margarita Robles no se cansa de cacarear como contribuci贸n de Espa帽a a la paz y solidaridad mundial post COVID.

Entre ellos destaca (no sabemos el precio que tendr谩n) los tres nuevos submarinos S-81 Plus que Espa帽a construir谩 tras la entrega que pr贸ximamente se realizar谩 del primer Submarino S-80, una vez resueltos sus m煤ltiples problemas de dise帽o, flotabilidad y otros que han salpicado una de las aventuras m谩s chapuceras de nuestra industria militar y por el que nadie ha asumido ninguna responsabilidad a pesar de haber disparado el gasto militar de forma escandalosa.

Del mismo modo, se prev茅n nuevas actualizaciones de los sistemas de armas ya adquiridos y a帽adidos a los programas a煤n no entregados a medida que los avances t茅cnicos se incorporen a los productos que finalmente se entregue a defensa por la industria militar.

A ello se incorporar谩 tambi茅n el nuevo encargo de aviones no tripulados de uso militar del que no sabemos todav铆a el precio, as铆 como previsiblemente la adquisici贸n de aviones de despliegue vertical F35 y de veh铆culos no tripulados del ej茅rcito de tierra, necesarios, como se sabe, para cumplir con la m谩xima 鈥渟i culo quiero鈥︹ para no agraviar a un ej茅rcito cuando compran caprichos a los otros.

A estos efectos, se est谩n acu帽ando nuevos relatos militares que conllevan la petici贸n de nuevos programas de armas. El ej茅rcito de tierra mantiene en la actualidad un nuevo concepto de intervenci贸n militar, dise帽ado bajo el liderazgo del JEMAD, llamado Fuerza 35 que pretende dise帽ar un nuevo modo de 鈥渞espuesta鈥 al planeamiento militar. Conforme a este modelo, las nuevas armas necesarias para el ej茅rcito de tierra estar谩n basadas en la Inteligencia artificial, la nanotecnolog铆a y la rob贸tica aplicadas al arte de la guerra, e incluyen veh铆culos a茅reos no tripulados a mansalva (RPAS), apoyo de sat茅lites y de sistemas de mando avanzado, veh铆culos terrestres aut贸nomos (UGV), robots nodriza, equipos de guerra electr贸nica, armas inteligentes, equipos de rob贸tica de combate para contar con ciber soldados hasta ahora s贸lo dignos de las mejores pel铆culas americanas, todo un sistema de guerra en el ciberespacio, armamento NBQ y un amplio cat谩logo de nuevos sistemas de armas que dan idea de por d贸nde van los tiros del nuevo ciclo de rearme espa帽ol que ya se est谩 programando y que pretende tener operatividad m谩s o menos en una d茅cada o d茅cada y media.

Las necesidades de la armada deambulan por id茅nticos derroteros si hacemos caso del Plan de Infanter铆a de Marina 2040. Junto a los submarinos de la serie S80 que faltan por poner a flote, se codician los aviones S35 de despegue vertical con sus sistemas de mando y guerra electr贸nica, as铆 como las nuevas corbetas europeas de combate, buques de intervenci贸n subacu谩tica, renovaci贸n de veh铆culos anfibios y adquisici贸n de veh铆culos 8脳8 con potencia de fuego y sistemas de guerra digital y nuevos sistemas basados en la nanotecnolog铆a, la inteligencia artificial y la digitalizaci贸n, tal como definen en los estudios que mantienen conjuntamente con INDRA y otras empresas militares bajo el nombre de Sostenimiento 4.0.

Igual podr铆amos decir del ej茅rcito del aire y de las nuevas unidades creadas de ciberguerra, guerra espacial y otras chuminadas de moda y tambi茅n incluidas en el 鈥渟ostenimiento digital 4.0鈥 que comparte el ej茅rcito del aire y la industria militar.

驴De cu谩ntos millones estamos hablando? 驴Otros 15.000 o 20.000?, 驴quiz谩s m谩s?

Todo ello impulsar谩 un nuevo salto en el gasto militar, ya insoportable, y en la deuda militar impagable que arrastramos gracias al servilismo de nuestra clase pol铆tica ante los intereses del complejo militar industrial que nadie ha elegido.

Los se帽ores de la guerra y su hiperactividad de hoy en d铆a:

Que no hablamos del cuento de Anto帽ita la fant谩stica da fe el empe帽o de los se帽ores de la guerra por exponer sus nuevas ideas militares en ferias como la de FEINDEF que tendr谩 lugar en Madrid en breve, o el reciente Foro 2e+I 鈥渇uerza 35鈥 celebrado en Toledo los d铆as 6 y 7 de octubre de 2021 con el patrocinio de INDRA, EXPAL, NAVANTIA, AIRBUS, General Dynamics y otras tantas empresas del sector militar.

El reposicionamiento de la industria militar para conseguir compromisos de futuro con el Estado mediante el encadenamiento de nuevos contratos de armas sicod茅licas con las que abordar un escenario de Matrix que no existe m谩s que en las calenturientas cabezas de nuestros estrategas, contrasta con las necesidades reales de una sociedad deprimida y desprotegida que, para m谩s abundamiento, se encuentra indefensa en lo que podr铆amos llamar seguridad humana y se acerca a un cierto colapso de nuestro modelo global de capitalismo, el verdadero enemigo a batir con pol铆ticas centradas en las necesidades de las personas y del planeta.

La raz贸n de ser de este armamento.

Hay que poner estos ciclos de rearme en su contexto. 驴Qu茅 es lo que explica que algo tan perverso forme parte del paisaje normalizado y no conflictuado de este componente de nuestro enorme gasto militar?

En mi opini贸n tiene mucho que ver con el papel que la 茅lite de este ap茅ndice del imperio quiere jugar en la escena internacional.

Nuestra sociedad es irrelevante en muchos aspectos del orden mundial y, habida cuenta de la elecci贸n de prioridades de los mandamases, lo seguiremos siendo en el futuro a no ser que alg煤n golpe de suerte lo remedie (en este caso ajeno a las pol铆ticas desarrolladas desde el Estado y casi siempre fruto de la iniciativa de la gente de a pie). La 煤nica posibilidad de destacar en algo es ofrecer la fuerza mamporrera de nuestros ej茅rcitos para ser considerados por los que mandan.

Espa帽a lleva m谩s de 17.000 millones de euros invertidas en mandar tropas a troche y moche a los conflictos internacionales que, parad贸jicamente, contribuimos a provocar. De hecho, somos el segundo m谩ximo contribuyente en estos avatares de la UE y el cuarto del planeta, hemos mandado tropas a m谩s de 100 conflictos y mantenemos ahora mismo 18 misiones en el exterior.

Los sistemas de armas que 鈥渃ompran鈥 nuestros pr贸ceres para ser tenidos en cuenta son de las llamadas armas de proyecci贸n en su inmensa mayor铆a. Es decir, valen para ponerlas en juego en estos conflictos y es eso lo que hacemos.

Estos conflictos, a su vez, sirven como campo de experimentaci贸n y entrenamiento para nuestro ej茅rcito, as铆 preparado y adiestrado gracias a todo esto.

Y sirven tambi茅n para otro objetivo en el que la casta pol铆tica y los se帽ores de la guerra coinciden: la venta de armas, negocio del que somos la s茅ptima potencia mundial, con venta de armas pr谩cticamente a todo el que se deja.

La guerra, que ayudamos a hacer, es un negocio (puertas giratorias incluidas) en el que andamos involucrados y que ofrece pingues oportunidades, sobre todo a los due帽os del accionariado de las empresas militares (casi el 70% del capital de las exportadoras de armas extranjero y una gran parte del resto de dominio estatal a trav茅s de las empresas de su propiedad o de aquellas otras en las que mantiene una posici贸n dominante o privilegiadas) y al Estado.

La venta de armas ayuda a surfear sobre la enorme deuda militar que generamos, porque cuantas m谩s armas fabriquemos y vendamos, menos nos costar谩n las que nos quedamos para nosotros.

Todo ello, m谩s el papel poco honroso de comisionistas o part铆cipes no sabemos bien en qu茅 conceptos, que algunas 鈥渁utoridades鈥 juegan en el complejo militar industrial, son un incentivo que explica en parte la suma 鈥渨in/win鈥 de pol铆ticos, ej茅rcitos y empresarios en todo este turbio negocio.

A su vez, los compromisos que nuestros mandatarios han adquirido en nuestro nombre de aumentar el gasto militar tanto con la OTAN como con la UE y la nueva vuelta de tuerca del militarismo en occidente explican gran parte de este pesado yugo que nos empobrece y que beneficia a sagas familiares muy reconocibles (y deplorables).

El papel del Estado como promotor de la venta de armas 鈥淢ade in Spain鈥 y el apoyo de los palmeros oficiales y la banca.

El enorme gasto que para el Estado supone contar con sistemas de armas que, encima, no necesitamos para la defensa de un pa铆s que parte del presupuesto estrat茅gico en sus principales instrumentos de planeamiento de que no tenemos enemigos, y que principalmente sirve para el campaneo de nuestra soberbia 茅lite pol铆tica en un mundo en el que, en cosas importantes e incluso favorables para un desarrollo mejor del planeta, pintamos m谩s bien poco. Armas que, en contra de los intereses colectivos, sirven para el enriquecimiento de un entramado de una serie de personas que dominan las empresas que forman el complejo militar-industrial y que tienen poder para condicionar las pol铆ticas p煤blicas en su beneficio: Armas que generan una deuda insostenible y una carga inmoral para la sociedad.

S贸lo cabe un salto en el vac铆o para que estos se帽ores lleven a cabo su 谩nimo de lucro con tanto disimulo: chantajear a los tecn贸cratas y a la opini贸n p煤blica/publicada porque, ya que nos hemos embarcado en un gasto tan brutal, no podemos cerrar el grifo sin m谩s, lo que nos obliga a vender armas a mansalva a todo hijo de vecino para cubrir con las ganancias de la exportaci贸n el desaguisado de la deuda interna.

Contando con que las principales empresas del sector (y en concreto las tres 鈥渢op鈥 de las exportaciones espa帽olas de armas) est谩n participadas por el Estado o son de su propiedad, nuestras autoridades han puesto toda la carne en el asador en apoyar la 鈥渋nternacionalizaci贸n鈥 del sector, incluso creando empresas ad hoc para ello y mandando por doquier como agentes de ventas desde las m谩s altas magistraturas del pa铆s (con fundadas sospechas de su papel de comisionistas, lo que es m谩s grave) hasta ministros, secretarios de estado y toda la caterva de funcionarios por lo civil y lo militar.

Todo ante de rendir cuentas de una deuda ileg铆tima contra铆da de espaldas y contra los intereses de la sociedad.

La complicidades y complacencias con este estado de cosas salpican tambi茅n a las gentes bienpensantes del pa铆s y al mundo serio y bien informado de nuestros medios de comunicaci贸n. 驴Se han fijado en lo poco cr铆ticos que se muestran 鈥渋ntelectuales鈥, 鈥渢ertulianos鈥, periodistas y otras furias al respecto? Asombra el militarismo militante de tanta cabeza que se supon铆a bien amueblada.

Por otra parte, el papel de la banca armada en la financiaci贸n de esta industria resulta, igualmente, alarmante. Los se帽ores de la guerra reciben un chorreo de millones como 鈥渁delantos鈥 por parte del estado en forma de cr茅ditos y otra inyecci贸n suplementaria de una banca que financia la fabricaci贸n de armas porque sabe que la inversi贸n est谩 asegurada y que los ingentes beneficios de la industria militar (la s茅ptima del mundo con una cuota de mercado de casi el 4%) son ingentes y le pueden permitir endeudar tambi茅n a los pa铆ses 鈥渞eceptores鈥 de nuestras armas, con lo suculento que esto resulta para los intereses bancarios.

Fuente: https://alternativasnoviolentas.org…