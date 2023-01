–

January 10, 2023

Aunque no disponemos de todo el texto del preacuerdo de nuevo convenio TIC, puede tener más elementos negativos de lo ya visto, sí podemos avanzar que supone una pérdida de poder adquisitivo muy importante en las tablas salariales por categoría.

Resalta el sindicalismo de la firma fácil que se producen incrementos de ‘hasta el 10,7% de promedio‘. Os vamos a explicar de dónde sale eso.

• De las 23 categorías actuales del convenio actual, diez están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, actualizar unas cantidades ilegales a unos euros por encima del SMI (que pronto quedarán de nuevo por debajo) es usado para maquillar la subida real. Estaban obligados a actuar así por Ley. La inflación desde la última actualización (Enero 2020) hasta el último mes oficial (Noviembre 2022) ha sido del 13%. ¿Y qué dice el acuerdo? • Todas las categorías del Área de programación (III), excluyendo la que tiene cantidades ilegales por debajo de SMI, han tenido un incremento del 3% (es decir 10 puntos de pérdida de poder adquisitivo) • En la nueva Área de ‘Consultoría de Negocio y Tecnología‘ (es un misterio quién será traspasado a este área más aún conociendo el fraude generalizado en las categorías profesionales) la patronal ha tirado la casa por la ventana… incrementos de entre el 3,39% y el 6,17%. Se pierde entre 7 y 9,6 puntos de poder adquisitivo.

El truco del salario base

No contentos con esa brutal pérdida de valor real de las tablas, han realizado el ‘truco del salario base‘. Para que no impacten esas migajas en el cálculo de la antigüedad de cada trabajador/a (se calcula en función del salario base), los incrementos reales de salario base en el Área 3 de programación están entre el -0.42% y el 1.47%, el resto van en el concepto ‘Plus Convenio‘.





Sí, habéis leído bien, hay una categoría, E1, donde han reducido el salario base, con lo cuál se le reducirá también lo que se venía percibiendo como antigüedad.

¡Al menos habrá cobro de atrasos!

Bueno, en realidad no. Se le perdona a la patronal todo el año 2021 y el primer semestre de 2022. ¿Y respecto los atrasos del segundo semestre? Pues como CCOO y UGT firmaron la compensación y absorción en el artículo 7 del Convenio, no verás un céntimo si tienes complemento salarial de algún tipo.

Pero… esto no puede ser, ¿y qué tal los años siguientes?

Obviamente, más pérdida de poder adquisitivo. Para 2023 acuerdan un incremento del 2,5% (la previsión del Banco de España es del 4%) y del 2% para 2024. Todo esto en un contexto de alta incertidumbre por impactos de energía y materias primas.

¿Hay cláusula de regularización si la inflación es más alta?

No. Estaremos al final del ciclo de este convenio ante unas pérdidas en dinero constante de alrededor del 10-13%. Os lo traducimos: Más de una nómina entera.

Bueno, pero eso a mí no me afecta, yo cobro por encima y me lo curro mucho.

Pues sentimos decirte que sí te afecta: Las empresas son rácanas con los salarios mínimos del convenio precisamente porque quieren ofertar plazas con la cantidad más baja posible. Esos puestos de trabajo “tiran hacia abajo” a todo el sector y de repente tu sueldo con el que vives más o menos bien un día te explican que “está fuera de mercado” y te dan una patada.

Teletrabajo

CCOO y UGT acuerdan 17 euros de pago de costes por mes de Teletrabajo. No es sólo que sea ridículo que se compense con esa cantidad los costes por calefacción, internet, etc. sino que en otros convenios recientes que han firmado ellos mismos (como el Contact Center) la cantidad es de 26 euros/mes (un 53% más). ¿Lo absorberán, además, en nómina si tienes complemento salarial? Pues lo veremos en breve.

Los sindicatos CIG, ELA y LAB-STV (sindicatos autonómicos con más del 15% en su Comunidad Autónoma) no firman esta desvergüenza. La CGT está cerca de poder entrar en la siguiente negociación de convenio TIC al acercarnos cada vez más al valor necesario, pero es necesario organizarnos y crear más secciones sindicales en el sector.

CCOO y UGT son juguetes rotos. Las diferentes patronales se ríen de ellos por su falta de capacidad de presión. Saben que acabarán firmando lo que sea, sin que les tiemble el pulso por debajo de cualquier mínimo y la muestra la tenemos con convenios como éste. L@s perjudicad@s: quienes trabajamos en el sector.

Hacemos varios llamamientos a las plantillas del sector TIC: