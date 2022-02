El intento de desacreditar, mediante falacias, el proyecto del C贸digo de las Familias

Jos茅 Mart铆 valoraba: 鈥淟os hombres van en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Y la pelea del mundo viene a ser la de la dualidad hind煤: bien contra mal鈥.

Hasta ayer, en las mal llamadas 鈥渞edes sociales鈥 porque, en la pr谩ctica, se han convertido en redes antisociales que esparcen odio, el bando de los malos, es decir, los que odian y destruyen, se hab铆an manifestado contrariamente a la resistencia del pueblo cubano, llenos de rabia por la respuesta de nuestro pueblo ante los planes de los enemigos que claman por que los buques no lleguen, que no funcione la electricidad, que el pueblo sufra hambre, que no funcione el pa铆s, que contin煤e el genocida bloqueo norteamericano, que se cierre el cerco, que quieren una invasi贸n a Cuba porque, en definitiva, de lo que se trata es destruir la Revoluci贸n cubana.

Pero como no han podido lograr sus deseos dada la resistencia del pueblo, sucede ahora, en medio de la discusi贸n del Proyecto del C脫DIGO DE LAS FAMILIAS, que se realiza mediante asambleas populares, han cambiado el guion: tratar de desacreditar dicho Proyecto, crear dudas en el pueblo, mediante la manipulaci贸n de determinados aspectos, como es el caso en que se propone cambiar el vigente t茅rmino de patria potestad por el t茅rmino responsabilidad parental, aduciendo que de aprobarse este t茅rmino, significar铆a que los padres perder铆an la responsabilidad de la crianza, asistencia, educaci贸n y cuidado de sus hijos y que estas funciones pasar铆an al Estado, es decir, el Estado opresor asumir铆a la patria potestad.

Es la misma campa帽a propagandista falsa que lanzaron en Cuba previo a la operaci贸n Peter Pan, (matriz actual de la contrarrevoluci贸n), consistente en que el Estado cubano eliminar铆a la patria potestad. Repiten hasta la locura, por las redes sociales, la farsa de que los hijos son propiedad del Estado. Todas estas falsedades quedan desmentidas en el T脥TULO V, DE LAS RELACIONES PARENTALES del Proyecto y que comprende desde el art铆culo 132 hasta el art铆culo 196, en los cuales se explica, pormenorizadamente, el contenido y significado del nuevo t茅rmino propuesto que abarca una visi贸n m谩s amplia que el concepto de patria potestad del C贸digo de la Familia vigente (LEY No. 1289 de 1975) al posibilitar, 鈥晄in negar, en lo m谩s m铆nimo, la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos menores鈥, la delegaci贸n voluntaria del ejercicio de la responsabilidad parental, consistente en que 鈥渓os titulares de la responsabilidad parental pueden delegar con car谩cter temporal su ejercicio a las abuelas y los abuelos, a otro pariente o persona afectivamente cercano a su hija o hijo menor de edad, con condiciones para ello, sin perjuicio del derecho que tambi茅n se reconoce en el art铆culo 178 del presente C贸digo, por razones suficientemente justificadas y siempre en inter茅s de la hija o el hijo鈥, tal como reza el art铆culo 141, inciso 1.

El t茅rmino de patria potestad, fue muy utilizado por la contrarrevoluci贸n, en los a帽os sesenta del siglo pasado, con la llamada Operaci贸n Peter Pan (tambi茅n Operaci贸n Pedro Pan), espanto ocurrido en los primeros a帽os de la Revoluci贸n, en el que estuvo vinculada la Iglesia, fue una maniobra coordinada entre el Gobierno de los Estados Unidos (con 茅nfasis sobre la CIA), la Iglesia cat贸lica y los cubanos que se encontraban en el exilio, por la cual m谩s de 14.000 ni帽os fueron llevados de Cuba a Estados Unidos sin sus padres, pues estos pensaban que regresar铆an pronto, ya que la Revoluci贸n durar铆a muy poco tiempo, sin embargo, no fue as铆, por lo que muchos de esos ni帽os y ni帽as nunca m谩s volver铆an a ver sus padres. Toda esa operaci贸n se realiz贸 por mediaci贸n de la Iglesia Cat贸lica, al propagar la falsa noticia de que en Cuba se iba a quitar la patria potestad a los padres.

Por otra parte, estos mercenarios, propugnadores de la mentira, critican, adem谩s, dentro de la responsabilidad parental, el inciso 帽 del art铆culo 134 del Proyecto, que determina que los padres, a sus hijos, deben 鈥渋nculcarles el amor a su patria y el respeto a sus s铆mbolos鈥. Seg煤n estos mercenarios y falseadores de la informaci贸n, consideran que eso significar铆a solo el culto a Fidel y una obediencia absoluta al PCC como partido 煤nico y dictatorial, negando lo que dice el art铆culo segundo de nuestra Constituci贸n, de que los s铆mbolos patrios son la Bandera de la estrella solitaria, el Himno de Bayamo y el Escudo de la palma real. Tal es la manipulaci贸n que tratan de hacer, y soslayan que en el Proyecto no se menciona la palabra socialismo. Se olvidan tambi茅n, de la expresi贸n de Fidel al pueblo que le dec铆a 鈥渘o crean, sino que lean鈥. Con tan burda tergiversaci贸n, estos mercenarios, cuestionan la privaci贸n de la responsabilidad parental por 鈥渋ncumplir grave y reiteradamente los deberes establecidos en este c贸digo鈥, sin embargo, no dicen que esta causal de privaci贸n se encuentra en el art铆culo 95 del c贸digo vigente que dice:

ARTICULO 95. Los tribunales, atendiendo a las circunstancias del caso, podr谩n privar a ambos padres, o a uno de ellos, de la patria potestad, o suspenderlos en el ejercicio de 茅sta, en los casos de los art铆culos 93 y 94 , o mediante sentencia dictada en proceso promovido a instancia del otro o del fiscal, cuando uno o ambos padres: 1) incumplan gravemente los deberes previstos en el art铆culo 85; 2) induzcan al hijo a ejecutar alg煤n acto delictivo; 3) abandonen el territorio nacional y, por tanto, a sus hijos; 4) observen una conducta viciosa, corruptora, delictiva o peligrosa, que resulte incompatible con el debido ejercicio de la patria potestad. 5) cometan delito contra la persona del hijo.

Entonces, debemos preguntarnos si de verdad estos lacayos se estudiaron el proyecto que se discute hoy y si conocen tambi茅n, las normas que est谩n vigentes desde el a帽o 1975. Parece ser, que ni lo uno, ni lo otro. Deber铆a darles verg眉enza.

Son muchas las propuestas del Proyecto de C贸digo de las Familias, para que la crianza de ni帽os y ni帽as sea un acto de respeto y amor para esa ni帽ez. Se busca legitimar todo lo bueno y justo para la ni帽ez en el 谩mbito familiar. La infancia en Cuba es sagrada y esto se demuestra a diario. El C贸digo asegurar谩, a煤n m谩s, el bienestar y pleno desarrollo de esa ni帽ez y los adolescentes.

El contenido del nuevo guion adoptado como campa帽a medi谩tica en las redes sociales por estos vendepatria, anexionistas, mercenarios, contrarrevolucionarios y reaccionarios incorregibles, es crear, nuevamente, en nuestro pueblo, la duda, manipular la conciencia del pueblo, mediante la mentira, sutilezas, argucias, subterfugios, etc., con tal de desacreditar al gobierno y a nuestras instituciones con el objetivo de dar la visi贸n falsa de que en Cuba, el sistema socialista no sirve y de que existe un gobierno fallido. Tales son sus intenciones, pero les decimos que, como antes, volver谩n a fracasar, porque no acaban de reconocer que este pueblo es de Patria o Muerte y, por tanto, el gigante de siete leguas 隆NO PASAR脕!

CALPU