Hace tres semanas la Fundaci贸n Sustrai dio a conocer movimientos de empresas para instalar nuevos pol铆gonos e贸licos en Bortziriak y Malerreka. La voluntad por seguir manteniendo este impulso irracional desarrollista parece no tener fin. As铆, hemos podido conocer la intenci贸n de instalar un macropol铆gono e贸lico en el tri谩ngulo formado entre Goizueta, Arano y Hernani, afectando tanto a espacios de Navarra como de Gipuzkoa. Tanto por las dimensiones del proyecto como por la afecci贸n a distintas comunidades aut贸nomas, esta tramitaci贸n se est谩 realizando desde Madrid.

Una vez m谩s este despliegue renovable nada tiene que ver con la necesaria planificaci贸n democr谩tica para responder a las necesidades sociales: cu谩nta energ铆a necesitamos, de qu茅 tipo, en qu茅 lugares, qui茅n tiene que proveerla y gestionarla. Y al mismo tiempo, tiene que venir acompa帽ada con medidas que promuevan el ahorro y descenso de consumo de energ铆a f贸sil: c贸mo organizar los desplazamientos cotidianos, c贸mo atenuar y sustituir el modelo industrial agr铆cola y ganadero, c贸mo promover un mayor equilibrio territorial, c贸mo replantear el modelo industrial, c贸mo introducir medidas radicales de reparto del empleo y de las tareas reproductivas, 鈥 Y todo ello integrando el cuidado y la protecci贸n de la biodiversidad y de nuestros ecosistemas.

El balance de lo realizado hasta ahora en Navarra deber铆a preocuparnos y alertarnos. El despliegue desordenado de proyectos est谩 conllevando la p茅rdida de miles de hect谩reas de tierras de cultivo y de biodiversidad. La 煤ltima aberraci贸n es la intenci贸n de implantar un parque fotovoltaico en Adi贸s que va a suponer la ocupaci贸n de la mayor parte de sus terrenos cultivables. A pesar de que se hayan cumplido los objetivos de instalaciones renovables marcadas en el Plan Energ茅tico Navarro, se han seguido dando autorizaciones que van a duplicar la actual potencia instalada. Dato que choca de frente con la disminuci贸n a帽o tras a帽o del consumo el茅ctrico en Navarra, mientras se mantiene el consumo de energ铆as f贸siles y aumentan las emisiones de C02.

Todos estos datos ser铆an m谩s que suficientes para echar el freno de mano y analizar cr铆ticamente lo que est谩 ocurriendo y sus riesgos. Sin embargo, la miop铆a energ茅tica y clim谩tica del Gobierno de Navarra, acompa帽ada por el silencio y la ausencia clamorosa de debate pol铆tico, tan solo alimenta a las multinacionales energ茅ticas, en contra de los intereses de la mayor铆a social y la sostenibilidad del territorio.

No nos faltan motivos para hacer frente a unas decisiones pol铆ticas y econ贸micas in煤tiles ante la crisis global (ecol贸gica, social, econ贸mica, cultural) en la que nos encontramos y denunciar las falsas salidas que, m谩s pronto que tarde, nos pondr谩n al borde del abismo si lo dejamos hacer: b煤squeda desaforada de beneficio, las guerras econ贸micas por el control de recursos, la negaci贸n de la soberan铆a popular para planificar, gestionar y controlar las necesidades energ茅ticas, el mantenimiento del poder oligop贸lico, la destrucci贸n de la actividad agroganadera local, la p茅rdida sin freno de la biodiversidad o el no respeto a los l铆mites biof铆sicos del planeta. Frente a ello no nos queda otra que seguir trabajando y seguir moviliz谩ndonos.