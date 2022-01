–

De parte de Biblioteca Y Archivo Alberto Ghiraldo January 8, 2022 46 puntos de vista

EL PERSISTENTE ATRACTIVO DE LA RELIGI脫N

GILLES DAUV脡, KARL NESIC

芦El capitalismo no simplifica el mundo. Su evoluci贸n sigue transformando y reinterpretando realidades precapitalistas como la familia, la religi贸n, la identidad nacional, los roles sexuales, las separaciones raciales, etc., pero ciertamente no las disuelve. En la religi贸n, a su vez, hay algo espec铆fico: su ambici贸n de presentarse como comunidad y, a menudo, su capacidad de ofrecer una uni贸n mucho m谩s profunda que la que proporcionan la familia, el trabajo, el barrio, la cultura, el deporte o incluso la pol铆tica. A煤n hoy, la religi贸n contin煤a demostrando ampliamente su persistencia como el idealismo de una sociedad basada en la ganancia.禄

Comenzamos el a帽o compartiendo un nuevo t铆tulo de Lazo Ediciones que tradujimos, maquetamos y dise帽amos. Ya est谩 disponible en la biblio, en feria, en distribuci贸n y tambi茅n libre en formato digital en nuestro sitio web lazoediciones.blogspot.com

* * *