NUEVO OPERATIVO ANTIMIGRACIÓN EN NUEVA MONTAÑA

April 21, 2021

NUEVO OPERATIVO ANTIMIGRACI脫N EN NUEVA MONTA脩A

De nuevo se produce un operativo policial en Nueva Monta帽a -Santander-. En un edificio abandonado que da cobijo a algunas personas, principalmente de Albania, en su proceso migratorio, cuyo destino, s贸lo para algunas, es Reino Unido. Dicho edificio ya fue se帽alado por la prensa generalista justo previamente a una ocupaci贸n policial que destroz贸 el espacio donde habitaban otros j贸venes migrantes. Fu茅 el pasado Febrero de 2020, cuando varios de ellos fueron deportados en un vuelo Frontex hacia Albania y Georgia.

Como si de una amnesia generalizada invadiera la mayor铆a de art铆culos que el mi茅rcoles 21 de Abril han cubierto la noticia, comunican que la polic铆a Nacional ha identificado a once personas y han detenido a otras seis personas por su situaci贸n irregular. Les toca tambi茅n la expulsi贸n en vuelos coordinados con la Agencia Frontex, y organizados por la Unidad Central de Repatriaciones (UCER) de la Comisar铆a General de Extranjer铆a y Fronteras. De esta manera, y bajo el paraguas del dispositivo racista que es la ley de extranjer铆a,se ha procedido a dicha actuaci贸n. Existente en el estado espa帽ol desde 1985, dicha ley establece una separaci贸n clara entre la poblaci贸n ciudadanizada, recordando que se vela por su seguridad, y quienes est谩n en situaci贸n irregular, recordando que representan una amenaza que gestionar. La espectacularizaci贸n que ofrece este toque de atenci贸n y la obstaculizaci贸n del derecho a la circulaci贸n y la movilidad son dos de los componentes arraigados en este tipo de operativos medi谩tico-policiales. La ley de extranjer铆a, en definitiva, asienta la idea de que si no eres un sujeto econ贸mico, trabajador y consumidor, eres considerado un riesgo para el resto, independientemente de que hayas tenido posibilidades para acceder a dicha normalidad jur铆dica, social y econ贸mica o no.

Como recientemente informaba Statewatch, Frontex influye en numerosos aspectos del r茅gimen de migraci贸n y control fronterizo de la UE, estos van desde el an谩lisis de riesgos hasta la vigilancia fronteriza y las deportaciones y sus operaciones han aumentado significativamente desde el 2005. Cuando la agencia comenz贸 a operar dispon铆a de 43 empleados y un presupuesto de 6 millones de euros. En el 2020 empleaba a 700 personas con un presupuesto de 420 millones.

A partir del 2021 Frontex espera casi triplicar su personal.[1] Por primera vez esto incluir谩 a sus propios guardias de fronteras desplegados a lo largo de las fronteras de la UE, lo que aumentar谩 en gran manera la autonom铆a de la agencia, reduciendo su dependencia de los funcionarios aportados por los Estados miembros. Est谩 tambi茅n en marcha un aumento considerable del presupuesto con 22.600 millones de euros destinados a la 鈥済esti贸n de migraci贸n y fronteras鈥 entre el 2021 y el 2027[2], de los cuales varios cientos de millones de euros ser谩n destinados a Frontex anualmente[3]. El papel de la agencia en el control fronterizo de la UE continuar谩 en aumento durante los pr贸ximos a帽os y las fronteras de la UE crecer谩n junto a 茅l.

Otra cuesti贸n pasada por alto y poco comentada es a qu茅 contribuyen estas actuaciones represivas sobre los pocos espacios donde personas sin apoyos sociales ni redes de confianza pueden encontrar techo durante su estancia. Precisamente, abocando a los sujetos que protagonizan un proceso migratorio imparable dentro de las entra帽as del continente europeo, a vivir de la forma m谩s escondida posible y mediante la mayor discreci贸n, se facilita el trabajo de las llamadas mafias. Estas, a la vez que operan y son reales, se benefician de las pol铆ticas migratorias que restringen la movilidad y sirven como mantra medi谩tico para que d铆a s铆 y d铆a tambi茅n nos recuerden la importancia de combatir la inmigraci贸n ilegal, cuando lo 煤nico que se consigue es hacerle la vida m谩s dificil a quienes tratan de moverse, dada la imposibilidad de permanecer.