June 29, 2021

Juan Carlos Rois

Tortuga

Junio no ha sido mal mes para el aumento del gasto militar espa帽ol. De hecho, el Gobierno ha aprovechado para aprobar nuevos compromisos de gastos en este nuevo ciclo de rearme en el que andamos embarcados.

Si sumamos los meses de abril y mayo, el trimestre primaveral que acaba supondr谩 un compromiso de gasto militar imprevisto de m谩s de 1.100 millones de euros.



Vamos a verlo.

Submarinos S 80, S-81 Plus o como los quieran llamar en el futuro.

El Consejo de Ministros del pasado 15 de junio ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza al Ministerio de Industria a firmar la sexta 芦adenda禄 al convenio de desarrollo del submarino S-80.

Las adendas sucesivas han servido para ampliar los plazos de entrega de los submarinos en cuesti贸n y, sobre todo, para aumentar de forma exagerada el sobregasto que 茅stos han implicado hasta ahora, de modo que esta esperable sexta (que no ser谩 la 煤ltima) adenda deber铆a anticipar el nuevo pelotazo econ贸mico con que el gobierno viene dopando a la industria militar para hacer unos submarinos que no se necesitan y que no nos benefician en nada.

Pero no nos vayamos a ilusionar, porque el anuncio del Consejo de Ministros, en perfecta coherencia con la pol铆tica de desinformaci贸n que caracteriza todo lo relativo a la defensa, no se帽ala cu谩nto va a aumentar la factura en cuesti贸n, sino que se limita a decir que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a firmar una sexta adenda y punto pelota.

驴Qu茅 por qu茅 va a aumentar la factura? Pues muy sencillo: porque se tiene previsto fabricar cuatro submarinos y lo gastado hasta ahora no sirve para completar la entrega de primero de ellos, lo que quiere decir que, salvo que los otros tres sean gratis, que no lo son, van a suponer un nuevo (y al parecer tan grosero que no se atreven a desvelarlo) pelotazo del gasto militar espa帽ol que sumar a los cerca de 4.000 millones gastados hasta ahora y a los otros cercad e 300 invertidos en mantener a flote los obsoletos hasta que se entreguen los nuevos.

Llevamos un sobregasto del +239% sobre el presupuesto inicial y parece que el saco no tiene fondo, pero no pasa nada, porque las agendas medi谩ticas y pol铆ticas ya se encargan de ocultar este desafuero y nadie, menos a煤n los pol铆ticos de nuestro variopinto partido militarista ramificado y asentado en el Congreso va a incomodar a los se帽ores de la guerra, que es cosa radical y que no se lleva.

驴No merecer铆a la pena que alguien pidiera al Tribunal de Cuentas que solicitara una auditor铆a?, 驴Qu茅 se pidiera un informe a la IGAE? 驴O al menos que ejerciera una labor de control en el parlamento pidiendo comisiones de investigaci贸n, documentos, informes, . . . en fin, algo de claridad y responsabilidad?

Pero el gasto del submarino, con ser mucho y desconocido, no es el 煤nico compromiso de gasto militar con el que se ha despachado el mes de junio, el mes de la campa帽a de la declaraci贸n de la renta, el mes de la campa帽a de lucha contra el gasto militar, el mes de la promoci贸n con pompa y bien de difusi贸n de los submarinos S80 y de la ministra de defensa.

Si el submarino S80 trae cola, no es el 煤nico gasto desmesurado con el que nos regala el gobierno m谩s progresista de la historia y que no va a dejar a nadie atr谩s en esta situaci贸n cr铆tica en que nos encontramos, . . . (pueden a帽adir toda la ret贸rica que recuerden de estos meses para completar la frase). Podr铆amos, pongamos por caso, hacer una comparaci贸n entre este gasto militar con, pongamos por ejemplo, lo desastroso y fracasado de la gesti贸n del ingreso m铆nimo vital, que ni llega a quien tiene que llegar, ni se resuelve con la celeridad que exige la urgencia del caso.



Pero no seamos quisquillosos, que tenemos a los militares cacareando, los pobrecillos, por lo poco que se gasta en defensa y lo mal que lo pasan defendi茅ndonos sin que los queramos como se merecen, que los pobres tienen su corazoncito tambi茅n y sufren.

Veamos otros gastos que se disparan.

En los restantes consejos de Ministros del mes de junio contamos con 546,4 millones de euros (m谩s lo que no se especifica en los acuerdos que autorizan el aumento de gasto) de gasto militar aprobado.

Vamos a repasarlo:

-* Acuerdos del 1 de junio:

26,1 millones de euros para adquirir en renting veh铆culos para la Guardia Civil 芦 dedicados a investigaci贸n, informaci贸n, apoyo y labores de protecci贸n de altas personalidades禄.

-* Acuerdos del 8 de junio:

Un acuerdo por el que se ha autorizado la celebraci贸n del contrato para la sustituci贸n de los radares de vigilancia a茅rea Alenia RAT-31SL/T del Sistema de Mando y Control A茅reo (SIMCA), por un valor estimado de 100麓8 millones de euros.

-* Acuerdos del 15 de junio:

En este Consejo de Ministros se ha autorizado un gasto de 15,14 millones de euros para comprar paraca铆das para el ej茅rcito del Aire.



Tambi茅n 91,4 millones para sostenimiento de los aviones T-18, T-22 y T-20.



Y otros 32 millones para financiar transporte a茅reo de personal de las fuerzas armadas a zonas en conflicto.



Los ya referidos compromisos para la sexta adenda del contrato con Navantia por los submarinos sin fondo (presupuestario), cuyo importe desconocemos.

-* Acuerdos del 29 de junio:

261 millones de euros para programas de armas del ej茅rcito del aire



39 millones m谩s para helic贸pteros para la Guardia Civil



Otra cantidad que ni siquiera nos cuentan para guerra electr贸nica en helic贸pteros de transporte pesado CH-47 F.



Otro acuerdo del que tampoco nos ofrecen m谩s referencias, por el que permiten rebasarlos l铆mites para adquirir, con cargo a ejercicios posteriores, compromiso de gasto para el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.



Otro para adquirir compromisos de gasto, tampoco sabemos por qu茅 importes, con cargo a ejercicios futuros para posibilitar al Ministerio de Defensa a financiar diversos proyectos futuros con Airbus.

M谩s de 1.161,4 millones de euros en un trimestre

No est谩 mal: 565,44 millones de inyecci贸n al gasto militar en un solo mes.



Un gasto que sumar a los 49,6 autorizados en mayo, los 546,4 (291,7 de ellos para participaci贸n en misiones de injerencia militar) en Abril.

Un trimestre que nos sit煤a en un nivel de compromiso de gasto militar desbordado, como siempre, de al menos 1.161,4 millones de eurazos comprometidos para el militarismo militante del que el gobierno hace gala.

Ya veremos en unos d铆as qu茅 datos ofrece la liquidaci贸n de gasto que ofrece el IGAE referido a los seis primeros meses de ejecuci贸n del presupuesto. Seguro que aqu铆 tampoco defraudar谩 y seguir谩 creciendo con el mismo descaro con que lo lleva haciendo desde hace tantos a帽os.

Desde luego no se les puede criticar por no cumplir las expectativas. Otra cosa no, pero cansinos lo son un rato.