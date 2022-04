–

Este 26 de Abril la CNT-AIT Granada ha realizado un nuevo piquete frente a un establecimiento de Verajoker, la empresa que se conoce como Sal贸n de Juegos Joker. Como se sabe, en esta empresa impera el acoso, la represi贸n sindical y las irregularidades laborales, que denuncia nuestra Secci贸n Sindical. Ante la actitud de la empresa de no querer ni escuchar y a煤n menos cumplir las condiciones laborales que les obliga la ley (y no pocas sobre la prevenci贸n de problemas con el juego, como el hecho de quedarse tres horas abierto de lo que fija el horario, con las consiguientes horas extras, y todo por satisfacer a un cliente que no pod铆a cesar de jugar), nuestro sindicato continua en su lucha por los derechos laborales, pese a las denuncias de la empresa contra nuestra organizaci贸n y alg煤n medio de comunicaci贸n que solo se hizo eco de la noticia.

En la calle San Juan de Dios, antes de un importante partido de f煤tbol en el que se realizar铆an numerosas apuestas, desplegamos una pancarta y se repartieron octavillas, mientras se informaba por meg谩fono del conflicto y de lo que queremos. Algunas personas del interior del Joker salieron a informarse, y no tardamos en agotar las octavillas en la calle. Entraron dos personas bien contadas pese a haber comenzado el partido hace rato. No cabe duda que el acto, como los dem谩s, les afecta econ贸micamente, pero mientras siga el conflicto, nos esforzaremos para que en la pr贸xima sean cero, aparte de lo que siempre ocurre, que es que se hace gran consciencia en la ciudadan铆a de que no solo l@s consumidor@s tienen problemas en estos establecimientos, sino tambi茅n l@s trabajador@s.

Informaremos si se dan novedades, pero ya prometemos que pronto se realizar谩n nuevas acciones por parte del sindicato para seguir denunciando los abusos y acosos de Joker.